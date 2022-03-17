Instagram’a NFT entegrasyonu geliyor

Metaverse vizyonu ile sektöre ivme kazandıran ve bu doğrultuda şirket adını “Meta” olarak değiştirerek yeni bir yapılandırmaya giden Facebook, şimdi de NFT’leri Instagram’a getirmeyi planlıyor.

Teknoloji, film ve müzik dünyasının bir araya geldiği SXSW konferansında Meta CEO’su Mark Zuckerberg, yakın zaman içerisinde Instagram’da NFT’lerin yer alacağını duyurdu. Platforma yapılacak NFT entegrasyonu hakkında çok fazla detay verilmese de, NFT’ye dönüştürülen içeriklerin büyük çoğunluğunun fotoğraf ve video gibi görsel içeriklerden oluştuğunu düşündüğümüzde Instagram‘ın bu iş için önemli bir platform olabileceğini söylemek mümkün.

Önümüzdeki aylarda bu entegrasyonun gerçekleşeceğini söyleyen Zuckerberg, zaman içinde NFT’ler için “minting” işleminin de bu sistem içerisinde gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Meta’nın NFT’ler ile ilgisinin yeni olmadığını da belirtmekte fayda var. Zira geçtiğimiz Aralık ayında Instagram’ın başındaki isim olan Adam Mosseri, NFT’ler ile yakından ilgilendiklerini ve bu alanın özellikle platformdaki içerik üreticiler için önemli olabileceğini vurgulamıştı. Geçtiğimiz yaz aylarında ise Instagram tarafından “Creator Week” adında NFT üreticilerine özel bir etkinlik düzenlenmişti.

NFT entegrasyonunu ilk gerçekleştiren sosyal medya platformu ise Twitter olmuştu. Twitter NFT’leri profil fotoğraflarına entegre eden yeni bir sistemi kullanıma sunmuştu. Buna göre sahip olunan bir NFT, Twitter’da profil fotoğrafı olarak kullanılabiliyor. NFT olarak hazırlanmış profil fotoğrafları ise altıgen olarak gözüküyor ve üzerine tıklandığında NFT detayları görüntülenebiliyor.