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Instagram, paylaşılan hikayelerin silinmeden düzenlenebilmesini sağlayan özelliği 18 Kasım 2026 Çarşamba günü kullanıma sundu.

Kullanıcılar hikayedeki metni, müziği, çıkartmaları ve çizimleri paylaşımdan sonraki 15 dakika içinde Hikayeyi Düzenle seçeneğiyle değiştirebiliyor.

Düzenlenen hikayeler görüntülenme, beğeni ve yanıtlarını koruyor, izleyicilere ise Düzenlendi etiketiyle gösteriliyor.

Instagram, paylaşılan hikayelerin silinmeden düzenlenebilmesini sağlayan özelliği kullanıma sundu. Instagram’ın başındaki Adam Mosseri’nin 18 Kasım 2026 Çarşamba günü duyurduğu yenilikle kullanıcılar hikayedeki metni, müziği, çıkartmaları ve çizimleri paylaşımdan sonraki 15 dakika içinde değiştirebiliyor.

Şimdiye kadar hikayedeki bir yazım hatasını düzeltmek ya da eklemeyi unutulan bir şarkıyı koymak için hikayeyi silip yeniden paylaşmak gerekiyordu. Bu da hikayenin o ana kadar aldığı görüntülenmelerin, beğenilerin ve yanıtların kaybolması anlamına geliyordu. Yeni özellikle düzenlenen hikaye bu etkileşimleri koruyor.

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Instagram hikayesi nasıl düzenlenir?

Mosseri’nin paylaşımına göre düzenleme için kullanıcının kendi hikayesini açıp sağ alt köşedeki üç noktalı Daha Fazla menüsüne dokunması ve buradan Hikayeyi Düzenle seçeneğine girmesi yeterli. Düzenleme ekranında metin, müzik, çıkartma ve çizimler değiştirilebiliyor ya da yenileri eklenebiliyor.

Ancak bu imkan süreyle sınırlı. Hikaye paylaşıldıktan 15 dakika sonra düzenleme seçeneği kayboluyor, bu süreden sonra yapılacak değişiklikler için yine silip yeniden paylaşmak gerekiyor. Düzenlenen hikayeler, izleyicilere kullanıcı adının altında Düzenlendi etiketiyle gösteriliyor. Mosseri duyurusunda, “Pek çok kişi bunu istiyordu, bu yüzden bu özelliği sunabildiğim için heyecanlıyım” ifadesini kullandı.

Hikayelere gelen diğer yenilikler

Instagram düzenleme özelliğinin yanında hikaye oluşturma ekranında da bazı değişikliklere gitti. The Verge’ün haberine göre çıkartmalar için yeni yazı tipleri, renkler ve şekiller geliyor. Çıkartmalar da artık göz atması daha kolay olacak şekilde sayfalar halinde sunuluyor.

Hikayeye birden fazla fotoğraf eklerken yapılan seçim de değişiyor. Arka plan tarafında ise bulanıklaştırma efekti ile yeni renk ve renk geçişi seçenekleri ekleniyor. Böylece fotoğrafın arkasında kalan boş alan tek renk yerine farklı efektlerle doldurulabiliyor.

Özellik Türkiye’de kullanılabilecek mi?

Mosseri’nin duyurusunda bölge sınırlamasına dair bir bilgi yer almıyor ve özellik dünya genelinde kademeli olarak dağıtılıyor. Bu nedenle Hikayeyi Düzenle seçeneği Türkiye’deki her kullanıcının menüsünde aynı anda görünmeyebilir.

Instagram’ın bu özellik üzerinde çalıştığını ilk olarak Nisan ayında, uygulama kodlarını inceleyen geliştirici Alessandro Paluzzi ortaya çıkarmıştı. Hikaye düzenleme, şirketin bu yıl kullanıcıların uzun süredir istediği özellikleri hayata geçirdiği değişikliklerin de son halkası oldu. Instagram yıl içinde gönderi sonrasında karusel sırasının değiştirilmesini, yorumların 15 dakika içinde düzenlenmesini ve profil ızgarasının elle düzenlenmesini de sunmuştu. Instagram bu hafta ayrıca mesajlaşma tarafında, ayrı Direct uygulamasını Türkiye’de test etmeye başlamıştı.