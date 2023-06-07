Instagram, ChatGPT benzeri bir yapay zeka üzerinde çalışıyor

Yapay zeka teknolojileri, geçtiğimiz yılın sonlarında OpenAI’nin ChatGPT adlı sohbet robotunu piyasaya sürmesi ile birlikte büyük bir ivme kazandı. Son dönemlerde pek çok büyük teknoloji şirketi, rotasını AI teknolojisine çevirdi. Google’ın Bard adlı sohbet robotu, Microsoft’un Bing Chat hizmeti ve Snapchat’in My AI özelliği bunun en güçlü örneklerinden bazıları oldu. Şimdi ise gözünü AI’ye çeviren bir başka isim, Instagram olarak karşımıza çıkıyor. Instagram, ChatGPT’ye benzer bir şekilde çalışacak yapay zeka sohbet robotu üzerinde çalışıyor.

Teknoloji trendlerini yakından takip eden Instagram, bu hamlesi ile birlikte hızlı bir şekilde yapay zeka yarışında yerini aldığını gösteriyor. Şu anda bu özelliğin henüz ilk test aşamalarında olduğu biliniyor. Geliştirilme sürecinde olan bu özellik muhtemelen ilerleyen haftalarda resmi olarak duyurulacak.

Instagram, 30 farklı kişilikte konuşabilen yapay zeka geliştiriyor

Instagram’ın yeni özelliğini tersine mühendislik yaparak ortaya çıkaran Alessandro Paluzzi, merakla beklenen yenilikle ilgili ilk detayları paylaştı. Şirketin yapay zeka ile çalışan ve topluluk ile 30 farklı kişilikten konuşma yeteneğine sahip bir sohbet robotu geliştirdiği ifade edildi.

Bu ilgi çekici özelliğin bazı ekran görüntülerini Twitter hesabından takipçileri ile paylaşan Paluzzo’ya göre yenilik, robotun teknik soruları yanıtlayabildiği ve hatta kullanıcılara platformdaki herhangi bir sorun ya da şüphe hakkında tavsiyelerde bulunabildiği bir çeşit müşteri hizmeti gibi görünüyor.

Instagram, geliştirmekte olduğu yapay zeka hizmetinde, kullanıcıların içerik üretimi konusunda da fayda sağlayabilecekleri bir sohbet robotu tasarlıyor. Örnek vermek gerekirse, bu AI hizmetiyle Instagram’daki bir yayın için uygun bir açıklama metni oldukça pratik ve hızlı bir şekilde oluşturulabiliyor. Ancak öte yandan hizmetin, platformdaki içerik üreticileri dışında standart kullanıcılar için ne anlam ifade edeceği henüz bilinmiyor. Şirket mutlaka o kullanıcıları da cezbedecek bazı ilgi çekici fonksiyonlara yer verecektir.

Paylaşılan sızıntı görüntülerinde, 30 ayrı kişilik seçeneğinin yer alacağı anlaşılıyor. Fakat bu kişiliklerin nasıl seçildiğine ya da ne tür sonuçlar verdiğine dair herhangi bir gösterge bulunmuyor. Özellik herkese açık kararlı sürümde yayınlandığında, kullanıcılar sohbet etmek için ihtiyacı olan modu manuel olarak ayarlayabilecek.

Mark Zuckerberg yeni özelliğin ipucunu vermişti

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Şubat 2023 döneminde şirketin Instagram platformu için kullanıcılara birçok farklı şekilde yardımcı olacak “AI kişilikleri” geliştirdiğini ifade etmişti. Paluzzi’nin ortaya çıkardığı bu görüntüler, Zuckerberg’in bahsettiği planların bir parçası gibi görünüyor.

Şimdilik şirket, bu yeni özellik ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı. Bilindiği üzere Instagram tarafından geliştirilen özellikler, sosyal ağın kararlı sürümünde uygulanmadan önce bazı kullanıcı grupları ile beta testi gerçekleştiriyor.