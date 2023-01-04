ChatGPT, Bing arama motoruna entegre ediliyor

2022 yılının kasım ayında OpenAI tarafından kullanıcılara sunulan ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) adlı yapay zeka tabanlı sohbet robotu, internet dünyasını adeta etkisi altına aldı. Özellikle de sosyal medya platformlarında oldukça popüler bir hale gelen bu yazılım; birçok alanda ayrıntılı bir şekilde bilgi içeren yanıtlar ve sunmasıyla kısa sürede büyük ilgi topladı.

Popüler yapay zeka robotu ChatGPT ile ilgili dikkat çekici bir haber ortaya çıktı. Teknoloji devi Microsoft, Bing arama motoruna ChatGPT’yi entegre etmeyi planlıyor. The Information tarafından iddia edilen bilgilere göre heyecanla beklenen bu iş birliği, 2023 yılının mart ayında kullanıcılara sunulmaya başlanacak.

Bing, ChatGPT botu ile Google’ı tahtından etmek istiyor

DALL-E’nin de yaratıcısı olan OpenAI adlı yapay zeka şirketi tarafından geliştirilen ChatGPT sohbet robotu, çok yakında Bing kullanıcılarına sunulmaya başlanacak. Bu sayede Microsoft’un arama motoru hizmeti, yalnızca temel bilgileri ya da web sitelerine bağlantı sunma gibi işlevler yerine, sorulara daha organik yanıtlar sunmaya başlayacak. Bing’de arama gerçekleştiren internet kullanıcıları, ChatGPT’nin gelişmiş teknolojisi sayesinde tıpkı gerçek bir insanın verdiği cevaplara benzer yanıtlarla karşılaşacak.

2009 yılında kullanıma sunulmaya başlanan Bing arama motoru şimdiye kadar hep Google’ın gölgesi altında kalmıştı. Tüm platformlarda açık ara bir üstünlük sunan Google için şimdi tehlike çanları çalmaya başladı. Atılan bu yapay zeka adımı ile beraber teknoloji devi Microsoft, Google’a gerçek anlamda rakip olmayı planlıyor. Özellikle de ChatGPT’nin tam potansiyeline ulaşması halinde, Google’ın ciddi anlamda tehdit altına gireceği ve şu anki şöhretini yavaş yavaş kaybetmeye başlayacağı tahmin ediliyor. Zira şu anda bile bu yazılım, bir arama motoru sorgusundan çok daha hızlı ve doğruluğu ispatlanmış yanıtlar veriyor.

Google şimdiye kadar kullanıcıların sorduğu spesifik soruları bir ‘spinnet’ içinde yanıtlayarak, bu konuda arama motoru pazarında öncü hale geldi. Fakat özelliklerin nasıl geliştirileceğine ve entegre edileceğine bağlı olarak ChatGPT, Bing arama motorunda daha önce benzeri görülmemiş çeşitli fonksiyonlar da sunmaya başlayabilir.

Elbette ki yapay zeka tabanlı ChatGPT sohbet robotu henüz bir ‘prototip’ olarak çalışıyor. Makine öğrenimi teknolojisi sayesinde geniş bir bilgi havuzuna ev sahipliği yapan yazılım, halen daha birçok kusur içeriyor. Son dönemlerde ChatGPT’de ırkçılık, önyargı ve sahte haberler içeren tartışmalı yanıtlar verildiği ortaya çıktı. OpenAI şirketi muhtemelen öncelikli olarak bu sorunları çözmekle ilgileniyor. Bu tür hatalı veriler ortadan kaldırılmadan, yazılımın Bing’e entegre edilmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceği tahmin ediliyor.