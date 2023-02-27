Snapchat, ChatGPT destekli sohbet robotunu sundu

Popüler sosyal medya platformu Snapchat, OpenAI imzasıyla geliştirilen ChatGPT yapay zeka tarafından desteklenen bir sohbet robotu tanıttı. Snap CEO’su Evan Spiegel, son dönemlerde AI tabanlı shobet robotlarının gittikçe daha fazla insanın gündelik yaşantısının bir parçası haline gelmeye başladığını belirtti. ‘My AI’ olarak adlandırılan yeni Snapchat botu, uygulamanın arkadaşlar ile yapılan konuşmaların üzerindeki sohbet bölümüne entegre edilecek.

Snap CEO’su Evan Spiegel, The Verge’e verdiği demeçte, ilk etapta bu hizmetin yalnızca Snapchat Plus aboneleri tarafından kullanılabilecek. Dolayısıyla bu özellikten yararlanmak isteyen kişiler, aylık 3,99 dolar öbonelik ücreti ödemek zorunda kalacak. Sonraki aşamada ise şirket, aylık 750 milyon kullanıcısının tamamına bu hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Snapchat, My AI yapay zeka sohbet robotunu karşımıza çıkardı

My AI hizmeti, şu anda Snapchat’in ChatGPT entegresinin yalnızca mobil uyumlu bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor. İki sistem arasındaki ana fark, Snapchat sürümünün yanıt verebilecekleri konusunda daha sınırlı olmasıdır. Şirket çalışanları, onu platformun güvenlik yönergelerine uyması konusunda eğitti. Hakaret, şiddet, cinsel içerik ya da siyaset gibi riskli konularda görüşler içeren yanıtlar vermemesini sağladı.

Öte yandan Snapchat tarafından sunulan My AI, ChatGPT yazılımını tüm dünyaya meşhur eden bazı özelliklerden de yoksun olacak. Örneğin dünyanın birçok noktasında okullarda öğrencilerin ChatGPT’yi kullanarak ödev yaptığı ortaya çıkmış, bu konuda pek çok haber gündeme gelmişti. Ancak Snapchat’in yapay zeka servisinde böyle bir işlev olmayacak. Yazılım, çeşitli konularda akademik makaleler yazma taleplerini kibar bir şekilde reddedecek.

Spiegel, “Asıl fikir arkadaşlarımız ve ailemizle, yaptığımız günlük konuşmalara ek olarak her gün yapay zeka ile konuşacağız. Ve bu, bir mesajlaşma servisi olarak iyi konumlandığımız bir durum” dedi. Şirket, My AI yazılımını daha fazla kişi kullandıkça ve uygunsuz yanıtları bildirdikçe geliştirmeye devam etmeyi planladığını kaydetti.

Son yıllarda hızlı bir şekilde kullanıcılar arasında önemli bir üretkenlik aracı haline gelmeye başlayan Snapchat, My AI özelliği ile birlikte kullanıcılarına daha farklı bir deneyim sunacak. My AI’ın profil sayfasına göz attığımızda, uzaylı görünümlü bir Bitmoji fotoğrafı dikkat çekerken; bunun diğer standart Snapchat kullanıcı profillerine benzer bir tasarıma sahip olduğu anlaşılıyor. Tasarım, bu yazılımın bir arama motoru değil, tam aksine düzenli olarak etkileşime girilebilecek bir sosyal medya arkadaşı olması gerektiğini gösteriyor.

Snap, My AI entegrasyonu ile birlikte OpenAI’nin Foundry ismini verdiği, şirketlerin ağır iş yükleri için tasarlanmış özel bilgi işlemle en son GPT-3.5 modelini kullanmalarına olanak tanıyan yeni kurumsal katmanının ilk müşterilerinden bir tanesi oldu. Spiegel, bu adımın Snapchat için son olmayacağını, platformun yapay zeka konusunda daha gelişmiş teknolojilere ev sahipliği yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.