Google, ChatGPT rakibi sohbet robotu Bard’ı tanıttı

Teknoloji devi Google, son dönemlerin en popüler internet hizmetlerinden biri olan yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT’ye rakip olarak Bard adlı bir servis oluşturdu. Google CEO’su Sundar Pichai, heyecan uyandıran projeyi bir blog gönderisi aracılığıyla duyurdu. Kullanıcı sorgularını yanıtlayacak ve konuşmalara dahil olacak ‘deneysel bir yapay zeka konuşma hizmeti’ olarak lanse edilen ürün, önümüzdeki haftalarda herkese açık bir hale gelecek. Bugün ise hizmetten yalnızca küçük bir test grubunun yararlanabileceği belirtildi.

Açıklanan ilk bilgilere göre Google’ın yapay zeka tabanlı sohbet yazılımı Bard, tıpkı OpenAI’nin ChatGPT hizmeti gibi ücretsiz bir kullanıma sahip olacak. Sundar Pichai, hizmetle alakalı olarak şunları aktardı: “Bard, yaratıcılık için bir çıkış ve merak için bir fırlatma rampası olabilir. NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu’ndaki yeni bulguları 9 yaşındaki bir çocuğa açıklamanıza ya da şu anda futboldaki en iyi oyuncuları öğrenmenize yardımcı olabilir.”

ChatGPT rakibi Bard, güncel konularda da yanıt veriyor

Google lideri Pichai, Bard’ın güncel ve yüksek kaliteli yanıtlar sağlamak için internetten bilgi çektiğini aktardı. Bilindiği üzere OpenAI’nin ChatGPT yazılımı güncel bilgiler içermiyor ve yalnızca 2021 yılının sonuna kadar alınan verilere ilişkin konularla alakalı cevap veriyor. Bu bakımdan Bard’ın kullanıcılar için daha heyecan verici bir deneyime sahip olacağı ve kısa süre içinde ChatGPT’nin tahtını elde edebileceği tahmin ediliyor.

Teknoloji devi Microsoft, popüler yapay zeka aracı ChatGPT’nin sahibi olan OpenAI şirketine milyonlarca dolarlık yatırım gerçekleştiriyor. 2019’dan bu yana buraya olan yatırımlarını sürdüren firma, ilerleyen süreçte ChatGPT’yi Bing arama motoruna ve Microsoft Office yazılım paketlerinde yer alan ürünlere entegre etmeyi amaçlıyor. Şimdiye kadar Google, yapay zekayla alakalı olarak araçlarını halkla paylaşma konusunda daha temkinli hareket etmişti. Şirket, daha önce Bard’ın temelini oluşturan dil modeli olan LaMDA’yı AI Test Kitchen uygulaması aracılığıyla kullanıma sunmuştu. Fakat bu sürüm son derece sınırlı sayıda kullanıcıya ulaştırıldı ve yalnızca birkaç sorgu ile ilgili metin oluşturmayı destekledi.

Yakında herkese açık bir şekilde kullanıma sunulacak Bard, Google’ın yapay zeka teknolojilerine olan yaklaşımında önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Sundar Pichai, blog gönderisinde şirketin, Bard’ın yanıtlarının yüksek kalite, güvenlik ve geçerlilik standartlarını gerçek dünya bilgileri ile karşılamasını sağlamak için harici geri bildirimi kendi dahili testlerinde birleştireceklerini vurguladı.

Google yarın öğlen saatlerinde Paris’te bir etkinlik gerçekleştirecek. Burada yeni ürün ve hizmetleri hakkında bilgi verecek olan şirket, muhtemelen yapay zeka tabanlı sohbet robotu Bard ile ilgili de konuşacak. Türkiye saati ile 16:30’da başlayacak etkinliği şuradan takip edebilirsiniz: