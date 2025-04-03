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    Instagram alternatifi TikTok Notes kapatılıyor

    ByteDance tarafından geliştirilen Instagram alternatifi sosyal medya uygulaması TikTok Notes için yolun sonu göründü.
    TikTok Notes
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    • TikTok'un sahipleri tarafından geliştirilen Instagram rakibi fotoğraf paylaşım uygulaması kapatılıyor.
    • Geçen yıl kullanıma sunulan TikTok Notes'un fişi çekiliyor.
    • ByteDance platformun kapatılacağını doğruladı ve mevcut kullanıcıları Lemon8'e yönlendirmeye başladı.

    TikTok’un kısa video formatında kısa sürede elde ettiği küresel başarının üzerine ByteDance şirketi, Meta’nın sahibi olduğu Instagram uygulamasının izinden giderek fotoğraf paylaşımı alanına da girmeye karar verdi. Instagram’ın hakim olduğu bir pazara girmek için tasarlanan TikTok Notes platformu geçen yıl piyasaya çıktı.

    Ancak son gelişmeler şirketin planlarında bir değişikliğe işaret ediyor. TikTok Notes hizmeti çok yakında sonlandırılacak. Fakat yine de ByteDance benzer amaçlara sahip alternatif bir uygulamayı desteklemeye ve tanıtmaya devam edecek.

    TikTok Notes neden kapanıyor?

    Meta’nın sahibi olduğu Instagram’ın arayüz ve özelliklerine oldukça benzeyen bir yapıya sahip olan Notes uygulaması, TikTok markasının gücünden yararlanarak kısa sürede dikkat çekti. Fakat elde edilen sonuçların ByteDance’in başlangıçtaki beklentileriyle örtüşmediği ortaya çıktı.

    TechCrunh tarafından aktarılan bilgilere göre ByteDance bu kapatma kararının arkasındaki özel nedenleri resmi olarak açıklamadı. Fakat tahminlere göre kullanıcıların benimseme seviyelerinin istenen noktaya ulaşmadığı düşünülüyor.

    TikTok Notes

    ByteDance’in özellikle de Instagram’da aktif olan TikTok kullanıcılarının büyük bir kısmını yeni dahili fotoğrafçılık platformuna kısa sürede çekmeyi beklemişti. Ancak anlaşılan o ki şirketin bu hedefi pek de başarılı olamadı.

    TikTok mevcut Notes kullanıcılarını Lemon8’e yönlendiriyor

    TikTok ekibi çok yakında sona erecek Notes uygulamasının mevcut kullanıcılarını Lemon8 adlı başka bir Instagram alternatifine yönlendiriyor. Şirket sözcüsü TikTok Notes’tan gelen geri bildirimleri, fotoğraf içeriklerini paylaşmak ve keşfetmek için topluluk odaklı bir alan olarak tanımladıkları Lemon8’i geliştirmek için kullanmayı planladıklarını söyledi.

    Lemon8 genel TikTok deneyimini tamamlamak ve zenginleştirmek için tasarlanmış bir uygulama olarak tanınıyor. Notes’un kapanmasının ardından Lemon8’in tanıtımının yapılması, ByteDance için fotoğraf alanında Instagram ile rekabet etmenin hala bir öncelik olduğunu gösteriyor.

    Lemon8 nedir, nasıl kullanılır? Özellikleri nelerdir?

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    Lemon8 nedir, nasıl kullanılır? Özellikleri nelerdir?

    Şirket Lemon8’i Meta’nın platformuna ana alternatif olarak konumlandırmaya kararlı görünüyor. Aralık 2024 verilerine göre Lemon8’in aylık aktif kullanıcı sayısı yaklaşık 12,5 milyondu. TikTok Notes’ın kapanmasıyla birlikte bu sayının ne seviyelere çıkacağı şu anda merak konusu.

    Kullanımdan kaldırılan uygulamanın kullanıcılarına içeriklerini ve verilerini indirip kaydedebilme olanağı verilecek. Bu sayede Lemon8’de profil oluşturma işlemi daha kolay hale gelecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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