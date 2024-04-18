Instagram rakibi TikTok Notes kullanıcılara sunuldu

TikTok yeni bir girişimle dikkatleri üzerinde topladı. Şirket, Instagram rakibi yeni bir fotoğraf paylaşım uygulaması olan Notes ile karşımıza çıktı. Yakın zaman önce hakkında ilk detaylar ortaya çıkan uygulama, Android ve iPhone cihazları için Google Play Store ile Apple App Store platformlarında görüldü.

Çok yakında resmi olarak piyasaya çıkması beklenen sosyal ağ, aynı zamanda bir internet sitesine de sahip oldu. Notes.tiktok.com sayfasını ziyaret eden kullanıcılar, uygulamanın App Store sayfasına yönlendiriliyor. Anlaşılan o ki şirket, uygulamanın test sürecini tamamlamaya oldukça yakın. Şimdilik kısıtlı sayıda ülkede kullanıma sunulan platform, yakında diğer ülkelerde de hizmet vermeye başlayacak.

TikTok Notes uygulaması Android ve iOS’ta yerini aldı

“TikTok Notes, insanların hayatları hakkında bilgilendirici fotoğraf ve metin içerikleri sunan, insanların seyahat ipuçlarını, günlük yemek tariflerini paylaştığını görebileceğiniz bir yaşam tarzı platformudur” açıklamasıyla karşımıza çıkan sosyal ağ, Instagram platformuna oldukça benzer bir arayüz sunuyor. 9to5Mac’in haberine göre uygulamanın alfa testleri devam ederken, çok yakında kararlı sürümünün piyasaya çıkacağı vurgulanıyor.

TikTok’un en başarılı olduğu noktalardan bir tanesinin öneri algoritması olduğu biliniyor. Notes uygulamasının da benzer bir başarı sergilemesi halinde Instagram’a karşı güçlü bir rakip olarak yükselebileceği tahmin ediliyor. TikTok’la mücadele noktasında Reel akışındaki videolara daha fazla önem göstermeye başlayan Instagram, Çinli rakibinin bu hamlesi karşısında ciddi bir kan kaybına uğrayabilir.

Yeni Notes uygulaması, ana TikTok uygulamasıyla entegre bir şekilde çalışacak. Kullanıcılar daha önce TikTok’ta yayınladıkları fotoğrafları otomatik bir şekilde Notes’a aktarma şansına sahip olabilecek. Sezgisel bir arayüze sahip olan fotoğraf odaklı sosyal medya uygulaması, aynı anda birden fazla gönderiyi karşınıza çıkaracak. Dilediğiniz gönderiye tıklayarak tam ekran görüntüleme imkanına ulaşabilecek; aynı zamanda fotoğraflara yorum yazma, beğenme ve kaydetme seçenekleri de yer alacak.

İlk olarark Avustralya ve Kanada’da kullanıma sunulan TikTok Notes çok yakında Türkiye’de de kullanıcılarla buluşacak. Uygulamanın App Store sayfasını incelediğimizde, desteklenen dil seçenekleri arasında Türkçe’nin de yer aldığını görüyoruz. Fakat yine de platformun ne zaman genel kullanıma açılacağı henüz duyurulmadı.