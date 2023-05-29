Lemon8 nedir, nasıl kullanılır? Özellikleri nelerdir?

Batı ülkelerinde son derece popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram ve Pinterest, kısa bir süre önce yeni bir rakip kazandı. TikTok’tan sorumlu Çinli teknoloji devi ByteDance tarafından geliştirilen yeni sosyal ağ projesi Lemon8, henüz birkaç aylık bir süredir piyasada boy göstermesine rağmen az zamanda kalabalık bir kullanıcı kitlesine sahip olmayı başardı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’nın bazı bölgelerinde kullanıma sunulan hizmet, internet kullanıcıları ve influencer’ların yeni gözdesi haline geldi. Peki ya Lemon8 nedir, nasıl kullanılır ve ne işe yarar?

Apple App Store mağazasında önemli bir indirme sayısına ulaşan uygulama, Amerika Birleşik Devletleri’nde son bir ayda en çok indirilen uygulamalardan bir tanesi olarak dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Henüz kısa bir süredir ABD ve Avrupa’da hizmet vermeye başlayan platform, Japonya gibi Asya ülkelerinde ise yaklaşık üç yıldır faaliyet gösteriyor. Bu sayede servis, şimdiden milyonlarca kullanıcıyı bünyesinde barındırıyor.

Lemon8 nedir?

ByteDance imzalı Lemon8 platformu, TikTok’un dikey kaydırma biçiminden kaçınarak tıpkı Pinterest uygulamasında olduğu gibi pano tarzı bir içerik yapısına sahip. Kullanıcıların video ve fotoğraf paylaşımına izin veren servis, TikTok’la ortak olarak takip ettiğiniz içerik üreticilerinin gönderilerini ve uygulamanın beğeneceğinizi düşündüğü gönderileri size gösteren Takip ve Sizin İçin sekmelerini bünyesinde taşıyor. Bu anlamda uygulama, Twitter ile de örtüşen bir arayüz sunuyor.

“Lemon8 nedir?” diye düşünen sosyal medya kullanıcıları için platform, altı konu sekmesine ve ayın zamanda Tümü adlı yedinci bir sekmeye bölünerek daha kolay bir kullanım imkanı sağlıyor. Bu sekmeler arasında Moda, Güzellik, Yemek, Sağlık, Seyahat ve Ev gibi seçenekler yer alıyor. Ekranınızın üst kısmında karşınıza çıkacak olan söz konusu sekmelere dokunduğunuz zaman, size önerilen ya da takip ettiğiniz kullanıcıların paylaşımları ile karşılaşacaksınız.

Lemon8’de yer alan gönderiler, tıpkı Instagram uygulamasında olduğu gibi kaydırılabilir fotoğraf koleksiyonları ya da TikTok benzeri videolara benzer bir görünüm içeriyor. Ancak öte taraftan bazı içerik üreticiler, giysileri ya da bir başka ürünü etiketlemek için fotoğraflarına metin ekleme şansına sahip oluyor. Bu metinlerde bahsi geçen öğenin fiyatına da yer verilebiliyor.

ByteDance’in geliştirmiş olduğu yeni sosyal medya platformu hızla büyümeye devam ediyor. Google Play Store ve Apple App Store mağazalarında listelenen uygulama, “Lemon8 nedir?” sorusunu şu açıklama ile yanıtlıyor:

“Lemon8, paylaşmanın ve keşfetmenin adresidir. Lemon8’de fotoğraf ve video içeriği canlandırıcı, çeşitli ve bilgilendiricidir. İster bir moda tutkunu, ister bir güzellik aşığı olun veya bir yemek tarifi, seyahat programı arıyor olun, Lemon8’de herkes için bir şeyler var. Tek yapmanız gereken, göz atmak, kaydetmek ve beğendiğiniz içeriklerle etkileşim kurmaktır; yalnızca size özel kişiselleştirilmiş içerik bulacaksınız. Bir alışveriş deneyiminden veya bir kitap tavsiyesinden, Lemon8, zamanınızı değerli kılmayı garanti eden içeriğe sahiptir.”

Şimdiden çok fazla influencer’ı bir araya getirmeyi başaran Lemon8’de neyin sponsorlu içerik olup olmadığını anlamak biraz zor gibi görünüyor. Bilindiği üzere TikTok’ta sponsorlu içeriklerde, sol alt köşede bir işaret yer alırken, yeni uygulamada ise şimdilik ne yazık ki buna yer verilmiyor.

Video ve fotoğraf odaklı bir sosyal medya platformu olmasına rağmen Lemon8, çok fazla yazı gösteriyor. Örnek vermek gerekirse altyazılar bir tarif için talimatlar ya da bir kıyafetin daha ayrıntılı bir dökümünü içerebiliyor. TikTok ile karşılaştırmak gerekirse, orada altyazılar genel itibariyle daha yararlı bilgilere sahipken, burada ise daha fazla görüntü elde etmek için gönderileri hashtag’ler ile bağlamakla ilişkilendiriliyor. Lemon8’de gönderileriniz için hızlı bir şekilde biçimlendirmenize yardımcı olacak ve gönderinize ne açıklama yazacağınızla alakalı fikir vermek için şablonlar bulunuyor. Moda, alışveriş, güzellik, yemek ve seyahat gibi kategoriler için başlık şablonları karşımıza çıkıyor.

Lemon8 temel olarak, ByteDance şirketinin Amerikalı kullanıcılar arasında önemini yitirmeye başlayan Instagram ile rekabet etme girişimi olarak lanse ediliyor. Ancak tahmin edilebileceği üzere Lemon8’in popülaritesi artmaya başladığı sürece, kaderi de ABD’de ve diğer Batı ülkelerinde son dönemlerde büyük bir baskı altında olan TikTok ile aynı riski taşıyabilir. Fakat yine de platformun bu ülkelerdeki başarısı büyük bir dikkat topluyor. Bilindiği üzere ABD hükümeti, ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek ülkedeki Çinli sosyal medya platformlarını etkili bir şekilde yasaklayacak olan bir yasa önerdi. Geçen ay ABD Meclis Başkanı Kevin McCarthy, NBC News’e vermiş olduğu bir demeçte, Meclisin yabancı şirketlerin sahip olduğu uygulamaları yasaklayan yasalarla ilerleyebileceğini ifade etti.

Lemon8 nasıl kullanılır?

Pinterest tarzı bölünmüş bir ana sayfa biçimine sahip olan Lemon8, fotoğraf ve video paylaşım mecrası olarak öne çıkıyor. Bununla beraber TikTok’un yaratıcılarından gelen yeni sosyal ağ, tıpkı TikTok, YouTube Shorts ve Instagram Reels’taki gibi kısa videolara ev sahipliği yapıyor. Ancak rakiplerine kıyasla bu anlamda daha kısıtlı bir kullanım sunuluyor. Uygulamanın ana vizyonu ise fotoğraf tutkunlarının ilgisini cezbedecek şekilde biçimlendiriliyor.

“Lemon8 nedir ve nasıl kullanılır? sorusuna cevap olarak uygulamayı Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazlarda rahatlıkla çalıştırabileceğinizi belirtmekte fayda var. Uygulamanın, halihazırda diğer sosyal medya platformlarında da yaygın bir şekilde benimsenmiş bir öge olan “Takip Edilen” ve “Sizin İçin” olmak üzere iki akış algoritması bulunuyor. Her zaman odluğu gibi, bu algoritmalar kullanıcılar için belirli ya da önerilen içerikleri pratik bir şekilde seçip sergiliyor.

TikTok uygulamasına kıyasla gönderiler için altyazı desteğinde daha geniş bir alan sunuluyor. Aynı zamanda birkaç fotoğraf ile döngü oluşturma işlevlerine, bir hashtag ve yorum sistemine, çeşitli filtrelere ve düzenleme seçeneklerine de izin veriyor. Yemek tarifleri, ünlülerden ilham alan makyaj dersleri, şehirler için gezi rehberleri ve benzeri konularda içerikleri bir araya getiren Lemon8 platformu, bu sayede gündelik tartışmalardan uzak, ilham verici ve kafa dağıtmaya odaklanan eğlenceli içerikler sunuyor.

TikTok geliştiricileri tarafından yaratılan Lemon8 uygulaması, daha ziyade yaşam tarzı ile ilgili konulara odaklanıyor. Moda, seyahat, yemek, ev ve buna benzer konularda içerikleri bünyesinde barındıran servis, şimdilik ne yazık ki Türkiye’de faaliyete geçmiş durumda değil. Asya pazarından sonra Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerinde erişime açılan uygulama, yakında ülkemiz de dahil olmak üzere diğer ülkelerde hizmet vermeye başlayabilir. Fakat şu an için bununla alakalı herhangi bir resmi açıklama ne yazık ki gelmedi.

Eğer siz de Android ya da iOS işletim sistemine sahip bir akıllı telefon veya tablet cihazına sahipseniz, Lemon8’in desteklediği ülkelerde uygulamaya kolay bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz. Uygulama mağazasından ücretsiz bir şekilde indirerek sahip olabileceğiniz hizmet, basit bir üyelik işleminin ardından pratik bir kullanıma odaklanıyor.

En son güncellemesinde, uygulamaya iOS 11’den başlayarak tüm iPhone ve iPad modelleri erişebilir. Öte yandan Android 6.0 ya da daha üstü Android modelleri de uygulamaya ulaşabilmektedir. Ancak bu noktada uygulamanın şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Japonya, Endonezya, Filipinler ve Vietnam gibi az sayıda ülkede faaliyet gösterdiğini belirtmekte yarar olacaktır.

Lemon8 kimin? Uygulamanın sahibi kim?

Instagram ve Pinterest karışımı bir sosyal medya platformu olan Lemon8, TikTok’un da sahibi olan ByteDance şirketi tarafından geliştirildi. Bilindiği üzere ByteDance, 2012 yılında Zhang Yiming tarafından kurulan Çin Halk Cumhuriyeti merkezli bir teknoloji firmasıdır. Merkezi Pekin olan şirket, bir dizi popüler içerik platformuna ev sahipliği yapıyor ve çeşitli mobil uygulamalar ile son yıllarda dünya çapında büyük bir ses getiriyor.

Dünyanın neresinde olursanız olun, hiç şüphesiz ki ByteDance’in geliştirmiş olduğu en popüler ürün, küresel anlamda büyük bir kullanıcı tabanına sahip olan sosyal medya platformu TikTok olarak biliniyor. Kısa video odaklı servis, müzik ve diğer medya içeriklerinin paylaşılmasına da olanak tanıyarak geniş kitleler tarafından hızla benimsendi. Çin’de Douyin adıyla hizmet veren uygulama, son dönemlerde Batı ülkelerinin hedefi haline gelse de yediden yetmişe kalabalık nüfuslara ulaşarak adından sıkça söz ettiriyor.

ByteDance’in geliştirdiği diğer bazı projelerden de kısaca bahsetmekte yarar var. Bunlardan bir tanesi olan Toutiao, Çin’de popüler olan bir haber toplama ve kişiselleştirme uygulaması olarak öne çıkıyor. Uygulama, kullanıcılara ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş haber ve içerikler sağlıyor. Öte taraftan Xigua Video adlı uygulamayla birlikte şirket, TikTok’un aksine kısa videolardan ziyade uzun videoları bünyesinde taşıyor. Kullanıcılar, tıpkı YouTube’dakine benzer bir şekilde çeşitli kategorilerdeki videoları izleyip paylaşabiliyor. Vigo Video uygulamasıyla yine kısa video paylaşımına odaklanırken; Hindistan’da oldukça popüler bir hale gelen Helo platformuyla ise kullanıcıların metin, fotoğraf ve video paylaşımı yapıp, diğer kullanıcılarla etkileşime girmelerine ve yeni içerikler keşfetmelerine izin veriliyor.

İçerik üreticiler Lemon8’de para kazanabiliyor mu?

Lemon8’in henüz TikTok, Instagram ya da YouTube gibi mecralarla rekabet edememesinin en büyük sebeplerinden biri de uygulamadan gelir elde etme eksikliği olarak biliniyor. İçerik üreticilerin uygulamada paylaşmış olduğu içeriklerinden nasıl para kazanabileceklerinin henüz yeteri kadar net olmadığını belirtmekte yarar var. Pazarlamacılar, ByteDance ile olan bağları ve ABD hükümetiyle değişken ilişkisi sebebiyle Lemon8’e yatırım yapmakta bir miktar tereddütlü hareket ediyor.

Henüz yeni bir sosyal medya platformu olan Lemon8, yine de ABD’deki sosyal medya pazarında önde gelen bir isim haline gelmiş durumda. Bazı içerik üreticiler, uygulamayı erkenden benimseyen kullanıcılardan biri olarak, platformun resmi olarak kullanıma sunulduğunda uygulamanın para kazanma politikasında kendilerine bir pozitif avantaj sağlanabileceğini umut ediyor. Dolayısıyla henüz serviste bir para kazanma yöntemi bulunmadığının altını çizmek gerekiyor. Bu durum elbette ki standart sosyal ağ kullanıcılarını etkilemeyebilir. Ancak söz konusu durum, içerik üreticiler için son derece hassas ve önemli bir konudur.

TikTok vs Lemon8: Hangi uygulama daha iyi?

Elbette ki her sosyal medya platformu, ne kadar kimi konularda birbirlerine benzese de farklı kitlelere hitap ederek kendine özgü özellikler ortaya sunuyor. Bu nedenle Lemon8 ile TikTok’u karşılaştırmak biraz zor olsa da iki platformun da birbirleriyle benzeştiği ya da farklılık gösterdiği noktaları bir araya getirdik.

Lemon8, daha çok içerik üretmeye yönelen TikTok’tan ziyade genel itibariyle influencer pazarlamaya odaklanıyor. Instagram’daki influencer’larda olduğu gibi, Lemon8 de influencer’larına sıklıkla ürün pazarlamaya yönelik ödemeler gerçekleştiriyor. TikTok’ta ise bu durum oldukça farklı. İçerik üreticiler, genellikle izleyicilerinin ilgisini çekmek için niş konulara odaklanıyor.

Bunlar arasında yemek pişirme, dans etme, komedi skeçleri, eğitim içerikleri ya da yalnızca kişiliklerini sergileme gibi konular bulunuyor. Fakat TikTok para kazanmak isteyen kullanıcıları için daha fazla seçenek sunuyor. Örneğin burada ürün pazarlamak için anlaşmalara imza atılırken, ayrıca kullanıcıların çoğu videolarının veya canlı yayınlarının aldığı görüntüleme ya da bağış sayısına göre para kazanabiliyor.

Lemon8, TikTok’a göre daha spesifik konulara yoğunlaşıyor. Bu anlamda yalnızca eğlence arayan ya da para kazanmak için bir platforma girmeyi düşünen kullanıcıların pek de ilgisini çekmeyeceği düşünülüyor. TikTok ise bunu oldukça başarılı bir şekilde gerçekleştirip hemen her konuda, birbirinden ilgi çekici içerikler sergiliyor.

Lemon8 uygulaması Türkiye’ye ne zaman gelecek mi?

“Lemon8 nedir ve ne işe yarar?” gibi soruları yanıtladıktan sonra, internet kullanıcıların bir diğer merak ettiği soruyu yanıtlayalım. Şimdiye kadar yeni sosyal ağın Türkiye pazarına ne zaman giriş yapacağı ile ilgili henüz bir resmi bilgi paylaşılmış değil.

Ancak buna rağmen, diğer ülkelerdeki popülaritesinin hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi ve ByteDance’in uygulamanın reklamını yapmak isteyen içerik üreticiler ile ortaklıklar kurma çalışmaları göz önüne alındığında, merakla beklenen o lansman tarihi çok da geç olmayabilir.