“İnsan derisinden” telefon kılıfı: Skincase piyasaya sunuldu

Virgin Media O2, bilim insanı ve tasarımcı Mark Teyssier ile birlikte insan derisini taklit eden ve ultraviyole ışığa tepki veren bir akıllı telefon kılıfı olan Skincase ile karşımıza çıktı. Bu korkunç ve son derece sıra dışı kılıfın görevi ise tıpkı epidermis gibi güneşte “yanan” yüksek UV radyasyon seviyeleri konusunda kullanıcıyı görsel olarak uyarmak olarak belirtiliyor.

Marc Teyssier’e göre bu kılıf dijital yaşam ile fiziksel sağlığı birleştirerek farkındalık yaratmayı hedefliyor. Sıra dışı ürün, kullanıcıların güneşin zararlarına karşı duyarlılığını teknolojik olarak artırmayı amaçlıyor. Fakat kılıfın piyasaya sürülmesi için ek testler, maliyet analizleri ve tüketici ilgisi gibi unsurların netleşmesi gerekecek gibi görünüyor.

Futurism’e göre aksesuarın gövdesi 3D yazıcıdan kalıba dökülen biyouyumlu silikondan yapılıyor. Prototipleme aşamasında sinema özel efektlerinde sıklıkla kullanılan bir teknikten yararlanılıyor. Yüzey her biri belirli bir UV ışın aralığına tepki veren, ısıya duyarlı ve fotokromik pigmentlerden oluşan birkaç katmanla kaplanıyor.

Bu pigmentler UV ışınlarının etkisiyle moleküler yapılarını değiştiriyor. Böylelikle kasa yeniden boyanıyor. Aynı zamanda kasanın yeni bir renge bürünme hızı ve yoğunluğu, radyasyon seviyesine orantılı olarak değişiyor. Kasanın biriken güneş yükünü görselleştiren bir biyomimetik sensör görevi gördüğü de ortaya çıktı.

Bu ilginç teknoloji farklı pozlama seviyelerine olanak tanıyor. Düşük UV göstergesinde renk tonu neredeyse hiç değişmiyor. Orta seviyede hafif bir kızarıklık oluşuyor. Yüksek seviyede ise malzeme yanık gibi zengin bir renge bürünüyor. Göstergenin akıllı telefona veya uygulamalara bağlı olması gerekmiyor.

Skincase’in rengi silikon tabana yerleştirilmiş özel fotokromik ve termokromik pigmentler sayesinde değişiyor. Ultraviyole radyasyonun etkisi altında bu pigmentlerin moleküler yapısı değişiyor. Bir izomerik durumdan diğerine geçiyor ve bu durum görsel olarak renk değişimi olarak kendini gösteriyor. UV kaynağı kaybolduğunda pigmentler orijinal hallerine geri dönüyor.

Skincase fikri ilginç bir çalışmanın ardından doğdu. Bilim insanları kullanıcı davranışlarını inceledi. İnsanların yüzde 67’si gün içinde güneş kremi sürmekten daha sık akıllı telefonlarına bakıyor.

Kutunun üretimi Birleşik Krallık’taki en yaygın kanser türü hakkında farkındalığı artırmaya yardımcı olması nedeniyle British Skin Foundation tarafından destekleniyor. Gençlerde tek bir güneş yanığı bile melanom geliştirme riskini artırıyor. Skincase kullanımı kolay ve etkili bir önleme aracı görevi görüyor.

O2, kasanın lansmanıyla birlikte Avrupa için bir güneş aktivite haritası çıkardı. Ürün sınırlı sayıda aksesuar hediye ediyor. Skincase henüz seri üretime girmedi.

☀️ Say hello to the Skincase – the phone case that burns (yes, really) when exposed to UV rays 🔥📱

Crafted with @marcteyssier & backed by @britishskinfndn, it mimics human skin to remind you to reapply sunscreen 👀

Stay safe. Stay connected. Stay sun smart.

📍 Roam freely up… pic.twitter.com/xDlCUdogy5

— Virgin Media O2 News (@VMO2News) July 8, 2025