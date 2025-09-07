Sonunda bu da oldu: Crocs terlikler iPhone kılıfına dönüştürüldü

Crocs ürün yelpazesini genişleterek şimdi de teknoloji dünyasına adımını attı.

Şirket, Koreli aksesuar üreticisi SLBS ile ilginç bir ortaklık imzaladı.

İki markanın iş birliği sonucunda iPhone 15 ve 16'ya özel, Crocs terliklerden ilham alan kılıflar piyasaya sunuldu.

Bazı markalar öylesine büyük şöhrete ulaşıyor ki, zamanla ana ürün kategorisini terk ederek bir popüler kültür ikonu haline geliyor. Crocs da benzer bir yol izleyerek, artık yalnızca basit bir terlik markası olmaktan çıktı. Günümüzde artık bir “konfor simgesi” haline gelen marka, ilginç bir iş birliğine imza attı.

İkonik terlik markası Crocs, Güney Koreli SLBS ile güçlerini birleştirerek sıra dışı bir ürün tasarladı. İki şirketin bu ortaklığı, Crocs’un alışıldık tarzı ve özelleştirilebilir yapısını Apple kullanıcılarına ulaştırdı. Tüm dünyada popüler olan bu terlikleri şu anda bir iPhone kılıfı olarak görmek mümkün.

Teknoloji ile moda sektörlerini bir araya getiren bu anlaşma, iPhone kılıfınızı küçük Crocs süsleri ile dilediğiniz gibi kişiselleştirmenize olanak tanıyor. Aynı zamanda bu kılıf, orijinal doku ve formunu korumaya da devam ediyor.

Moda ve teknolojinin en eğlenceli buluşması

Ortaya çıkan bu ilginç kılıflar, yeni Apple akıllı telefonların tüm özellikleri göz önünde bulundurularak tasarlandı. Kılıf cihaza koruma sağlarken, aynı zamanda Crocs’un imza stilini de koruyor. Kılıflarda, imzalı bir kayış ve üzerinde ünlü timsah logosu bulunan bir düğme bulunuyor.

Kılıf oldukça hafif bir tasarıma sahip. Fakat uzunluk ve genişlik olarak telefonunuz bir santimetre daha büyüyor. Dolayısıyla bu kılıfların her cebe uygun olmadığını söylemek mümkün.

Bu nedenle “Pro Max” modellerine sahipseniz, “ayakkabılı iPhone”unuzu sırt çantanızdan çıkarıp arkadaşlarınızı şaşırtmanız gerekebileceği gerçeğine hazırlıklı olmanızda fayda var.

Yukarıda da söz ettiğimiz gibi bu kılıflar, orijinal Crocs terliklerde olduğu gibi yalnızca bir koruyucu aksesuar olmakta yetinmiyor. Bunun yanı sıra ürün, kendinizi küçük Crocs süsleriyle ifade etmenize de olanak tanıyor. Böylelikle telefonunuzu daha renkli, canlı ve dinamik bir hale getirmeniz mümkün kılınıyor.

Kılıflar şimdilik yalnızca Güney Kore’de satılıyor

Benzersiz bir tasarıma sahip olan Crocs iPhone kılıfları şu anda yalnızca Güney Kore pazarında satışa çıktı. Kılıf 45 dolarlık fiyat etiketiyle tüketicilere hitap ediyor. Öte yandan bu eğlenceli kılıfların ilerleyen zamanlarda daha fazla ülkede satışa çıkabileceği de ifade ediliyor.

Son olarak iPhone 17 serisinin 9 Eylül’de resmi olarak tanıtılacağını da ekleyelim.