Redmi Note 12T Pro, 144 Hz ekranıyla piyasaya çıktı

Bazı söylenti ve sızıntı iddialarının ardından Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi Note 12 ailesinin yeni bir üyesini piyasaya sürdü. Performansa daha fazla odaklanan yeni cihaz, MediaTek ile Çinli şirket arasındaki iş birliğinin sonucu olan Dimensity 8200 Ultra işlemciden güç alarak karşımıza çıktı. Redmi Note 12T Pro resmen tanıtıldı.

Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu güçlü özelliklere ev sahipliği yapıyor. Cihazın tasarımı alışıldık bir görüntü çizse de telefonda yer alan Dimensity 8200 Ultra işlemcisi, yüksek bir performans vaat ediyor. Bununla birlikte 144 Hz yenileme hızına sahip güçlü ekranıyla model, iddialı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Redmi Note 12T Pro özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,6 inç IPS LCD ekran ve 144 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 8200 Ultra

RAM kapasitesi: 8 GB veya 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128, 256 GB veya 512 GB

Ön kamera: 16 MP selfie kamerası

Arka kamera: 64 MP sensörlü ana lens, 8 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

Bağlantı: 5G bağlantısı, çift SIM, NFC, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6

Batarya kapasitesi: 67 watt şarj destekli 5.080 mAh pil

İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14

Redmi Note 12T Pro modeli 144 Hz yenileme hızı ile birlikte akıcı bir ekran performansına imza atıyor. Kullanıcılar 30, 48, 50, 60, 90, 120 ve 144 Hz’lik seçenekler arasından dinamik bir yenilemeye ulaşabiliyor. Bununla beraber cihazda Full HD+ çözünürlük kalitesi (2460 x 1080 piksel) yer alıyor. 6,6 inçlik IPS LCD panel ile gelen cihazda Dolby Vision desteği sunuluyor.

Yeni Redmi modeli, kaputun alt kısmında Mali G610 GPU ve maksimum 3.1 GHz performansıyla MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8200 Ultra işlemciden güç alıyor. 8 GB ve 12 GB LPDDR5 RAM ile duyurulan cihazda ayrıca 128 GB, 256 GB ve 512 GB UFS 3.1 dahili depolama alanı bulunuyor. Batarya performansıyla da rakiplerini ciddi anlamda tehdit eden cihaz, 67 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.080 mAh pil kapasitesinden yararlanıyor.

64 MP ana kamera ile karşımıza çıkan Redmi Note 12T Pro, üçlü kamera kurulumunda ayrıca 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro lens taşıyor. Ön kısımda ise 16 MP selfie kamerası bulunuyor. Cihazın bağlantı destekleri arasında 5G, çift SIM, NFC, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6 teknolojileri yer alıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemiyle çalışmaya başlayan modelde, Xiaomi’nin özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü MIUI 14 hizmet sağlıyor.

Redmi Note 12T Pro fiyatı

Yeni Redmi akıllı telefon modeli ilk olarak Çin pazarında gri, mavi ve beyaz renk seçenekleri ile satılıyor. Küresel pazara ne zaman geleceği henüz bilinmeyen Redmi Note 12T Pro’nun fiyatları ise dört seçenek halinde şu şekilde karşımıza çıkıyor: