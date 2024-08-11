Humane AI Pin için iade sayısı satış rakamlarını geçti

Humane AI Pin büyük bir başarısızlık olarak değerlendiriyor. Akıllı telefonların yerini almayı ve iletişimde yeni bir dönem başlatmayı vaat eden giyilebilir teknoloji ürünü geçtiğimiz yılın Kasım ayında tanıtıldı. Cihazla alakalı gelen raporlar AI Pin’in çeviri konusunda hayal kırıklığına uğrattığını gözler önüne sererken, ortaya çıkan son bilgiler ise şirket adına büyük bir olumsuz durumu gündeme getiriyor.

Geçtiğimiz aylarda HP’ye satılacağı iddialarıyla gündeme gelen Humane ne yazık ki büyük bir iddia ile başladığı projeden beklediği sonucu alamadı. The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre AI Pin’in iade sayısı mevcut satış sayısını geride bıraktı. Satılandan daha fazla cihazın iade edildiği belirtildi.

Humane AI Pin’in 100 bin satış beklentisi “hayal” gibi görünüyor

Ortaya çıkan bilgilere göre Humane AI Pin cihazı Mayıs ve Ağustos ayları arasında satılandan daha fazla iade talebi aldı. İlk yılında 100 bin adet satış beklentisi olan şirket şimdiye kadar iade edilmeyen yalnızca 7 bin adet ürün satmayı başarabildi. Şirketin mevcut satışları beklentilerin çok ama çok gerisinde kalarak bir “hayal kırıklığı” olarak nitelendirildi.

Kimliği açıklanmayan iç kaynaklardan elde edilen bu dahili bilgiler, Nisan ayında resmi olarak satışa çıkan AI Pin’in yalnızca bir ayda satış rakamından daha fazla günlük iade sayısı görmeye başladığını vurguluyor. Cihazın toplam satışları yaklaşık 9 milyon dolara ulaşmış durumda. Ancak bu sayının ilerleyen dönemde daha da azalabileceği öne sürülüyor. Yaklaşık 1.000 adet cihazın sevkiyattan önce iptal edildiği, bunun da yaklaşık 1 milyon dolara tekabül ettiği ifade ediliyor.

Humane nerede hata yaptı?

Büyük bir başarısızlık örneği karşımıza çıkan Humane AI Pin cihazının en büyük problemlerinden bir tanesi başka birine satılamaması oluyor. Cihaz satın alındığı zaman kullanıcı tarafından tanımlanıyor ve ürün başka biri tarafından ne yazık ki kullanılamıyor. Bu da ürünün ikinci el pazarında herhangi bir varlığı olmaması tüketiciler adına pek de cazip olmayan bir seçenek haline geliyor.

ABD’li telefon operatörü T-Mobile tarafından gerçekleştirilen bu sınırlama ne yazık ki kullanıcı değişimini mümkün kılmıyor. Humane yakın zaman önce yaptığı bir açıklamada bu sorunun yakında çözüme kavuşturulacağını ifade etmişti. Bu durum şimdilik pozitif bir gelişme olarak görülse de vaat edilen yeniliğin ne zaman olacağı ya da gerçekten gelip gelmeyeceği belirsizliğini korumaya devam ediyor.

AI Pin’in elde etmiş olduğu düşük satış rakamları Humane’ın yatırımcılarını genişletmesinin de önüne geçiyor. Tıpkı kullanıcılar gibi şu anda yatırımcılar da bu projeye biraz şüpheyle yaklaşıyor. Şimdiye kadar şirketin 200 milyon dolar tutarında bir destek aldığını eklemekte yarar var.

Son olarak Humane, The Verge’nin paylaştığı rakamların doğru olmadığını dile getirerek itiraz etti. Ancak şirket maalesef ki hangi noktalarda yanlışlık olduğu ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.