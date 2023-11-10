Akıllı telefonların yerini alacak Humane AI Pin tanıtıldı

Başarılı bir startup projesi olan Humane, yapay zeka desteğine sahip cihazların geleceğine ilişkin önemli bir adım attı. Son dönemlerde ChatGPT ve Bard gibi AI hizmetlerinin hızla popüler olmasıyla birlikte Samsung’dan Apple’a kadar pek çok şirket bu teknolojileri akıllı telefonlara getirmenin yollarını aradı. Samsung kısa süre önce yapay zeka aracı Gauss’u piyasaya duyururken, şimdi ise sektöre yenilik katacak ilginç bir cihaz karşımıza çıktı. Humane tarafından geliştirilen AI Pin, yapay zeka özellikleriyle akıllı telefonların yerini almayı hedefliyor.

İlk olarak bu yılın Temmuz ayında karşımıza çıkan AI Pin, eski Apple yöneticileri Imran Chaudhri ve Bethany Bongiorno tarafından kurulan Humane imzasıyla geliyor. İletişimde yeni bir dönem vaat eden ve adeta bilim kurgu filmlerini aratmayan bu ürün, nihayet tüm merak edilen detaylarıyla duyuruldu. Cihazın çıkış tarihi ve satış fiyatı belli oldu. İşte ayrıntılar…

Humane AI Pin, Snapdragon işlemciden güç alacak

Humane’ın dikkat çeken giyilebilir cihazı, Qualcomm tarafından geliştirilen bir Snapdragon çipine sahip olacak. Fakat şu anda ne yazık ki tam olarak hangi işlemciye yer verileceği açıklanmadı. Yaklaşık 34 gram ağırlığında olan ürün, bu sayede son derece konforlu bir kullanım vaat ediyor.

13 MP dahili kameraya sahip olan Humane AI Pin, şu anda yalnızca fotoğraf çekme yeteneğine sahip. Cihazda şimdilik maalesef ki video kayıt imkanı bulunmuyor. Fakat ilerleyen süreçte bir yazılım güncellemesi ile bu özelliğin de kullanıcılara sunulacağı ifade ediliyor.

AI Mic adlı yazılım üzerinden AI modellerine bağlanma imkanı sunan cihaz, Microsoft ve OpenAI şirketleri tarafından destekleniyor. GPT-4 desteğine sahip olan ürün, kullanıcılara pratik bir ChatGPT deneyimi vaat ediyor. Bununla birlikte cihazda Cosmos adlı bir işletim sistemi yer alıyor. Bu yazılımın tamamen yapay zeka entegrasyonuyla çalıştığı belirtiliyor.

Humane AI Pin’in fiyatı belli oldu

İki parçadan oluşan bir giyilebilir teknolojik cihaz olarak karşımıza çıkan ürün, 699 dolar karşılığında satılacak. Cihazın bir mıknatıs sayesinde kıyafetlere ya da yüzeylere bağlanabileceği belirtiliyor. Cihazın satışları 2024 yılının başlarında başlayacak. Ön siparişler ise 16 Kasım tarihinden itibaren alınacak.