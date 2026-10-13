Google Fitbit Edge tanıtıldı, işte fiyatı ve özellikleri

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Google, ekranlı ve GPS'li yeni akıllı bilekliği Fitbit Edge'i 12 Ekim 2026'da resmen tanıttı.

Fitbit Edge, ABD'de 179,99 dolar, Avrupa'da 179,99 euro fiyatla ön siparişe açıldı ve 27 Ekim'de mağazalarda olacak.

Bileklik EKG, yerleşik GPS, 7 güne kadar pil ömrü ve kullanıcı tarafından değiştirilebilen pil sunuyor.

Google, ekranlı ve GPS’li yeni akıllı bilekliği Fitbit Edge’i 12 Ekim 2026 Pazartesi günü resmen tanıttı. ABD’de 179,99 dolar fiyatla ön siparişe açılan cihaz, 27 Ekim’den itibaren mağazalarda yer alacak.

Fitbit Edge, şirketin ürün yelpazesinde ekransız Fitbit Air ile tam donanımlı akıllı saat Pixel Watch 5 arasında konumlanıyor. Cihazın özellikleri ve Avrupa fiyatı geçen hafta büyük ölçüde sızmıştı, resmi duyuru bu bilgilerin çoğunu doğruluyor ama birkaç noktada farklı rakamlar ortaya koyuyor.

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Fitbit Edge’in fiyatı ve çıkış tarihi

Google’ın duyurusuna göre Fitbit Edge, Google Store ve iş ortağı satıcılar üzerinden ön siparişe açıldı. Basketbolcu Stephen Curry ile birlikte tasarlanan özel sürüm ise 219,99 dolardan satılacak ve her ülkede sunulmayacak. Bilekliği satın alanlara üç aylık Google Health Premium aboneliği de ücretsiz veriliyor.

Avrupa tarafında fiyat, Google’ın Almanya blogundaki duyuruda 179,99 euro, Stephen Curry sürümü için ise 219,99 euro olarak yer alıyor. Ancak şirket, cihazın satışa çıkacağı ülkelerin listesini paylaşmadı.

Fitbit Edge özellikleri

Google, Edge’in ekranının önceki Fitbit bilekliklerine göre yüzde 46 daha geniş görüntüleme alanı sunduğunu belirtiyor. 9to5Google’ın paylaştığı teknik bilgilere göre hap biçimli AMOLED ekran Gorilla Glass 3 ile korunuyor, alüminyum gövde ise 11,5 milimetre kalınlığa sahip. Cihaz yerleşik GPS ile telefona ihtiyaç duymadan konum kaydedebiliyor ve Google bu GPS’in önceki nesle göre yüzde 40 daha isabetli olduğunu söylüyor.

Sağlık tarafında EKG uygulaması, sürekli kalp atış hızı takibi, deri sıcaklığı sensörü ve kan oksijeni ölçümü bulunuyor. Kan basıncı ve insülin direnci eğilimlerini izleyen Health Guardian özellikleri ise bölgeye göre değişiyor, EKG de yalnızca belirli ülkelerde kullanılabiliyor. Bileklik 50’den fazla egzersiz modunu destekliyor ve 100’e kadar aktiviteyi otomatik olarak tanıyabiliyor.

Özellik Fitbit Edge Ekran AMOLED, Gorilla Glass 3 Kalınlık 11,5 mm Konum Yerleşik GPS, altimetre Sağlık EKG, kalp atış hızı, SpO2, deri sıcaklığı Pil 7 güne kadar (sürekli açık ekranla yaklaşık 2 gün) Dayanıklılık IP68, 5 ATM Uyumluluk Android 11 ve iOS 16.4 ve üzeri Fiyat 179,99 dolar / 179,99 euro

Pili değiştirilebilen ilk Fitbit

Edge, Google’ın tamir edilebilir olarak tasarladığı ilk Fitbit bilekliği olma özelliğini taşıyor. Modüler iç yapıya sahip cihaz açılabiliyor, böylece pil Pixel Watch 5’te olduğu gibi değiştirilebiliyor. Tek şarjla 7 güne kadar dayanan pil, sürekli açık ekran devredeyken yaklaşık iki gün gidiyor.

Şarj tarafında beş dakikalık bir şarj bir günlük kullanım sağlıyor, tam dolum ise 90 dakika sürüyor. Bileklik, bildirimleri, müzik kontrollerini ve Google Haritalar yol tarifini de destekliyor. Buna karşın cihazda NFC bulunmadığı için Google Wallet ile temassız ödeme yapılamıyor. Mesajlara hızlı yanıt verme özelliği de iOS kısıtlamaları nedeniyle yalnızca Android telefonlarda çalışıyor.

Sızıntıdaki bilgiler doğrulandı mı?

Webmasto olarak 7 Ekim’de aktardığımız Fitbit Edge sızıntısındaki bilgilerin büyük bölümü resmi duyuruyla örtüşüyor. Sızıntıda 179 euro olarak geçen Avrupa fiyatı 179,99 euro olarak netleşti, 9to5Google’ın yaklaşık 180 dolar olarak tahmin ettiği ABD fiyatı da 179,99 dolar oldu. Dört renk seçeneği, değiştirilebilir pil, 5 ATM ve IP68 sertifikası, yedi günlük pil ömrü ile beş dakikada bir günlük şarj bilgisi de aynen doğrulandı.

Resmi bilgilerle sızıntı arasındaki en belirgin fark tam şarj süresinde ortaya çıktı. Sızıntıda yaklaşık iki saat olarak geçen süre resmi bilgilerde 90 dakika olarak yer alıyor. Stephen Curry sürümü, aynı gün Fitbit Air ile Edge’e gelen ve yapay zeka ile kullanıcının alışkanlıklarını öğrenen geliştirilmiş otomatik egzersiz algılama ise sızıntıda bulunmayan yenilikler arasında yer alıyor.

Fitbit Edge Türkiye’de satılacak mı?

Ön siparişlerin alındığı Google Store Türkiye’de hizmet vermiyor. Google da cihazın Türkiye’de iş ortağı satıcılar aracılığıyla satışa çıkıp çıkmayacağına dair bir açıklama yapmadı.

TechCrunch’ın haberine göre Gemini destekli Google Health Coach özelliğinden yararlanmak için ayrıca ücretli Google Health Premium aboneliği gerekiyor. Bu nedenle cihaz yurt dışından getirilse bile EKG ve Health Guardian gibi özelliklerin kullanılabilirliği ülkeye, yapay zeka koçu ise aboneliğe bağlı kalıyor.