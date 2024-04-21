Humane AI Pin çeviri konusunda hayal kırıklığına uğratıyor

Eski Apple çalışanları Imran Chaudhri ve Bethany Bongiorno tarafından geliştirilen Humane AI Pin, iletişim teknolojileri için yeni bir deneyim vaat ediyor. Geçen yılın sonlarında duyurulan cihaz, akıllı telefonların yerini alma vaadiyle dünya çapında büyük bir ses getirmişti.

Yapay zeka ve birçok sensörü bir araya getirerek çalışan giyilebilir teknoloji ürünü, kıyafetlerin üzerine takılarak kullanıcılara pratik bir deneyim sağlıyor. Ancak ne yazık ki cihazla alakalı gelen son geri bildirimler, ürünün bazı kritik problemler gösterdiğine işaret ediyor.

Üzerinde herhangi bir ekran tanımayan, kullanıcıların avuç içine yansıttıkları bir lazer üzerinden bilgi ve görüntü aktarımına ulaşabildikleri cihaz, tanımı videolarında farklı dilleri konuşan iki kişi arasındaki diyaloğu son derece doğal bir biçimde çevirme yeteneğiyle dikkat yaratmıştı. Ancak Humane AI Pin ile alakalı kullanıcılardan gelen geri bildirimlerde, cihazın çeviri konusunda henüz istenilen performansı veremediği anlaşıldı.

Humane AI Pin ırkçı çeviri problemiyle gündemde

Humane’ın paylaştığı tanıtım videolarında AI Pin cihazının çeviri yeteneği neredeyse kusursuz bir şekilde çalışıyordu. Yalnızca çeviride ufak tefek gecikmeler olduğu görülmüştü. Ancak iletişim sırasında daha sezgisel ve akıcı bir deneyime yer veriliyordu. Fakat cihazla alakalı yeni incelemeler, ürünün çeviri konusunda halen daha biraz yetersiz olduğunu gözler önüne serdi.

The Verge editörü Victoria Song tarafından test edilen Humane AI Pin, Korece ve Japonca çeviri yaparken ne yazık ki bazı sorunlar gösteriyor. Editör bu iki dilde de çeviri esnasında birtakım sıkıntılarla karşılaştı. Cihazın ırkçı bir jargonla yanıt verdiği, bu anlamda kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattığı ifade edildi.

Humane tarafından yayınlanan AI Pin tanıtım videolarında cihazın İngilizce, Fransızca ve İspanyolca çeviri yetenekleri gösterilmişti. Son rapordan sonra tahminlere göre cihaz, diğer dilleri konuşup tercüme edebilmek konusunda biraz yetersiz bir performans gösteriyor. Fakat yine de ürünün ırkçı eylemlerde bulunması, şirket adına ciddi bir probleme işaret ediyor.

Mart ayında öncelikli sipariş imkanından yararlanan tüketiciler için ilk sevkiyatlarına başlayan Humane AI Pin, 699 dolar fiyat etiketiyle listeleniyor. Cihazın siyah-beyaz üzerine cilalı krom içeren Lunar ve Quinox versiyonları 799 dolara satılıyor. Öte yandan ABD’de cihaz, T-Mobile ağında hücresel veri desteği için aylık 24 dolarlık bir ücretlendirme sunuyor.