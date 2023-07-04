İletişimde yeni dönem: Humane AI Pin duyuruldu

Tüketici donanımı, yazılımı ve hizmetleri ile piyasada boy gösteren Humane şirketi, iletişim dünyasında yeni bir dönem açmayı vaat eden yeni giyilebilir cihazı hakkında daha fazla ayrıntı ile karşımıza çıktı. Humane AI Pin adı verilen ürün, daha önce marka tarafından bu yıl Nisan ayında ilk kez tanıtılmıştı. Şimdiyse merakla beklenen ürünle alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı.

Şirket, eski Apple yöneticileri olan Imran Chaudhri ve Bethany Bongiorno tarafından kuruldu. İki isim, markanın yeni lansmanı hakkında şu yorumlarda bulundu:

“İlk cihazımızın adının Humane AI Pin olacağını açıklamaktan dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz. AI Pin’imiz, insanlara yapay zekayı her yere yanlarında götürme ve sorunsuz, ekransız ve yanıt veren yeni bir kişisel mobil bilgi işlem çağının kilidini açma fırsatı sunuyor.”

Humane AI Pin bilim kurgu filmlerini aratmayacak

İletişim dünyası için yenilikçi çözümler vaat eden ürün, akıllı cihaz alanına yönelik olarak geniş bir özellik yelpazesine sahip olacak. Bu anlamda cihaz, bağlamsal ve çevresel hesaplamalı etkileşimlerde bulunmayı mümkün kılacak bir şekilde farklı sensör türleri kullanacak. Fiziksel açıdan ürün, ünlü bilim kurgu film serisi Star Trek’te de görülen iletişim cihazlarına oldukça benzer bir görünüme sahip olacak.

Humane AI Pin, kalbin bulunduğu bölgeye konumlandırılan bir aparat ile mikrofon ve hoparlörden oluşan bir sete ev sahipliği yapıyor. Alt kısmı ise bir lazer projektör ile donatılıyor. Fakat şimdiye kadar cihaz ile ilgili olarak daha fazla bilgiye ne yazık ki yer verilmiş değil.

Yukarıdaki videodan da görebileceğiniz üzere Humane AI Pin ilk olarak geçtiğimiz aylarda bir TED konuşması sırasında duyurulmuştu. Konuşmada cihazın, dilediğiniz zaman herhangi bir noktayı tıpkı bir projektör gibi yansıtılarak kullanılabileceği görülüyor. Simültane çeviri özelliğini bünyesinde taşıyan ürün, dilden dile kendi sesiniz ile anında çeviri yapmanıza imkan sağlayacak.

Humane şirketinin kurucu ortaklarının değindiği önemli bir ayrıntı ise şu anda akıllı cihaza Qualcomm’un Snapdragon işlemcisi ile güç sağlamak için çalıştıkları bilgisi oluyor. Fakat üründe benimsenen bileşenin hangi nesil olacağı henüz açıklanmadı. Beklentilere göre cihazla alakalı eksik kalan tüm ayrıntılar, bu yıl sonuna kadar tüm detaylarıyla birlikte resmi olarak duyurulacak. Fakat ürünün ne zaman satışa çıkacağı ve ilk olarak hangi ülkelerde raflara geleceği henüz ne yazık ki bilinmiyor.