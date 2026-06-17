Gelişmiş yapay zeka destekli Wear OS 7 resmen yayınlandı

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Google, giyilebilir cihaz ekosistemini güçlendirmek üzere yeni Wear OS 7 işletim sistemini yayınladı.

Yeni güncelleme, akıllı saatlerin batarya tüketimini azaltmayı ve kullanıcılara daha uzun pil ömrü sunmayı amaçlıyor.

Yazılım, Gemini Intelligence yapay zeka desteğine ev sahipliği yapıyor.

Güncellemenin şu anda Pixel Watch modelleri için indirilebilir olduğu belirtiliyor.

Google, giyilebilir teknoloji pazarındaki varlığını güçlendirmek üzere önemli bir adım attı. Şirketin yeni nesil işletim sistemi Wear OS 7 nihayet resmi olarak tanıtıldı ve kararlı sürümüyle kullanıcılara sunulmaya başlandı.

Google’ın sunduğu yeni yeni nesil arayüz güncellemesi, özellikle de akıllı saat kullanıcılarının en büyük şikayet konuları arasında yer alan yüksek enerji tüketimi sorununu kökünden çözmeyi vaat ediyor. Bunun yanı sıra Gemini Intelligence desteğiyle beraber kullanıcılara iddialı yapay zeka özellikleri sunuluyor.

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Wear OS 7 ile ciddi enerji tasarrufu sağlanıyor

Google, enerji verimliliğinde ciddi bir iyileştirme ortaya koyuyor. Şirketin “derin enerji optimizasyonları” olarak adlandırdığı bu yeni sistem, Wear OS 6’ya kıyasla pil ömründe yüzde 10’a varan bir artış vaat ediyor.

Bir diğer önemli yeni özellik ise akıllı telefonlarda zaten sunulan Canlı Güncellemeler desteğinin gelmesi oluyor. Bu özellik spor skorlarını, teslimat durumlarını ve antrenman ilerlemesini saat kadranındaki kalıcı bir simge ve bildirim kartı aracılığıyla gerçek zamanlı olarak göstererek etkinlikleri takip etmeyi kolaylaştırıyor.

Öte yandan entegre ses çıkışı seçici ile medya kontrolleri de geliştiriliyor. Artık kullanıcılar müzik çalmayı kulaklıklar, akıllı hoparlörler ve cep telefonu arasında doğrudan saat üzerinden değiştirebiliyor.

Google’dan gelen bilgilere göre ekosistemle entegrasyon da genişletiliyor. Kullanıcılar, akıllı telefonlarında yakın zamanda çektikleri fotoğrafları doğrudan giyilebilir cihazın ekranında inceleyebiliyor.

Akıllı saatler için Gemini Intelligence entegrasyonu geliyor

Google ayrıca Wear OS 7 işletim sistemi güncellemesi ile birlikte yapay zeka özelliklerini bu yılın sonlarına doğru henüz ayrıntıları açıklanmayan “seçilmiş cihazlara” getireceğini duyurdu. Gemini Intelligence özelliklerinin sisteme entegre edileceği resmen doğrulandı.

Wear OS 7 güncellemesi şu anda Google Pixel Watch serisi için mevcut durumda. Önümüzdeki aylarda güncellemenin Samsung’un yeni Galaxy Watch 8’i de dahil olmak üzere diğer markaların modellerine de gelmesi bekleniyor.