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    Google ve XREAL güçlerini birleştirdi: Android XR’lı ilk akıllı gözlük tanıtıldı

    Google'ın yeni Android XR işletim sistemini kullanan ilk akıllı gözlük modeli XREAL Aura resmen piyasaya sürüldü. İşte özellikleri ve fiyatı...
    XREAL Aura
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    • Google ve XREAL ortaklığının ilk ürünü olan XREAL Aura resmen tanıtıldı.
    • Akıllı gözlük modeli yalnızca 95 gram ağırlığıyla dikkat çekiyor.
    • Cihaz, tüm işlem gücünü kabloyla bağlanan cep telefonu boyutundaki harici bir donanım kutusundan alıyor.
    • Ürünün yapay zeka asistanı Gemini ile entegre çalıştığı belirtiliyor.

    Artırılmış gerçeklik donanımlarıyla adından söz ettiren XREAL şirketi, uzun süredir merakla beklenen yeni akıllı gözlük modelini resmen tanıttı. Augmented World Expo etkinliği kapsamında düzenlenen sunumda, XREAL Aura adı verilen model sahneye çıktı.

    Cihaz, XREAL ile Google ortaklığında hayata geçirildi. Android XR işletim sistemine sahip ilk akıllı gözlük olarak lanse edilen ürün, hantal sanal gerçeklik cihazlarına alternatif bir mekansal bilgisayar deneyimi sunmaya odaklanıyor.

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    XREAL Aura özellikleri

    Cihaz 5 kademeli otomatik şeffaflık kontrolüne sahip iki lens, her gözde 1920 x 1200 çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 70 derece görüş alanına sahip Sony mikro-OLED panelli X Prism ekranlarla karşımıza çıkıyor.

    Üründe çevrenizdeki dünyayı algılamak için gözlüklerde altı derinlik kamerası, iki video kayıt kamerası, gizlilik gösterge LED’i, dört mikrofon, el hareketi takibi, uzamsal ses ve Bose tarafından geliştirilen hoparlörler yer alıyor.

    XREAL Aura

    XREAL Aura modelinin kalbinde, Android XR işletim sistemini çalıştıran Snapdragon Reality Elite çipi yer alıyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama ya da 16 GB RAM ve 512 GB depolama seçenekleri sunuluyor.

    4.455 mAh pil kapasitesine sahip olan ürün, USB-C 3.1 üzerinden 65W’a kadar şarj edilebiliyor. Cihaz, cep telefonu boyutunda bir modülde yer alıyor ve gözlüğe bir kabloyla bağlanıyor. Dolayısıyla da yüzünüzü herhangi bir şekilde ağırlaştırmıyor.

    XREAL Aura

    Ayrıca modül, başkalarının gözlükleri kullanmasını ve kişisel verilerinize erişmesini önlemek için bir parmak izi okuyucusuna sahip. Bununla birlikte Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E aracılığıyla harici aksesuarlarla da uyumluluk gösteriyor.

    XREAL Aura fiyatı ne kadar?

    XREAL Aura akıllı gözlük modeli, şirketin ABD, İngiltere ve Japonya’daki internet sitesinde 99 dolardan ön siparişe açıldı.

    Son olarak XREAL ile aynı etkinlikte Snap de yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü olan Specs modelini piyasaya sundu.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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