Huawei Pura 70 serisi tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei bugün yeni akıllı telefon ailesini piyasaya duyurdu. Uzun bir süredir heyecanla beklenen Huawei Pura 70 serisi resmen tanıtıldı. Gelişmiş bir performansa ev sahipliği yapan seri, toplamda dört farklı modelden oluşuyor. Bu modeller Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro Plus ve Pura 70 Ultra olarak karşımıza çıkıyor.
Kutudan çıkar çıkmaz Huawei’nin geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemi ile çalışmaya başlayan Huawei Pura 70 serisi akıllı telefon modelleri, son derece şık bir tasarımla geliyor. İlk olarak Çin pazarında raflara gelecek olan cihazın küresel pazarda ne zaman boy göstereceği henüz maalesef ki bilinmiyor. Sizler için cihazın tüm teknik özelliklerini ve merak edilen detaylarını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar…
- Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,6 inç LTPO OLED ekran 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Huawei Kirin 9000S
- RAM kapasitesi: 12 GB RAM
- Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama
- Selfie kamerası: 13 MP ön kamera
- Arka kamera: 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş lens ve 12 MP telefoto lens
- Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, stereo ses, IP68, ekranda parmak izi okuyucu
- Batarya kapasitesi: 66 watt kablolu ve 50 watt kablosuz şarj desteğine sahip 4.900 mAh pil
- İşletim sistemi: HarmonyOS
- Renk seçenekleri: Kırmızı, pembe, mavi, beyaz ve siyah
- Boyutlar: 157,6 x 74,3 x 7,95 mm
- Ağırlık: 207g
Huawei Pura 70 Pro özellikleri
- Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,8 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Huawei Kirin 9010
- RAM kapasitesi: 12 GB RAM
- Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama
- Selfie kamerası: 13 MP ön kamera
- Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12,5 MP ultra geniş lens ve 48 MP sensörlü telefoto lens (3,5x yakınlaştırma)
- Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, stereo ses, IP68, ekranda parmak izi okuyucu
- Batarya kapasitesi: 100 watt kablolu ve 80 watt kablosuz şarj desteğine sahip 5.050 mAh pil
- İşletim sistemi: HarmonyOS
- Renk seçenekleri: Mor, beyaz ve siyah
- Boyutlar: 162,6 × 75,1 × 8,4 mm
- Ağırlık: 220g
Huawei Pura 70 Pro Plus özellikleri
- Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,8 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Huawei Kirin 9010
- RAM kapasitesi: 16 GB RAM
- Dahili depolama alanı: 512 GB ve 1 TB dahili depolama
- Selfie kamerası: 13 MP ön kamera
- Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12,5 MP sensörlü ultra geniş lens ve 48 MP sensörlü telefoto lens (3,5x yakınlaştırma)
- Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, stereo ses, IP68, ekranda parmak izi okuyucu
- Batarya kapasitesi: 100 watt kablolu ve 80 watt kablosuz şarj desteğine sahip 5.050 mAh pil
- İşletim sistemi: HarmonyOS
- Renk seçenekleri: Gri, beyaz ve siyah
- Boyutlar: 162,6 x 75,1 x 8,4 mm
- Ağırlık: 220g
Huawei Pura 70 Ultra özellikleri
- Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,8 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Huawei Kirin 9010
- RAM kapasitesi: 16 GB RAM
- Dahili depolama alanı: 512 GB ve 1 TB dahili depolama
- Selfie kamerası: 13 MP ön kamera
- Arka kamera: 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş lens ve 50 MP sensörlü telefoto lens (3,5 yakınlaştırma)
- Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, stereo ses, IP68, ekranda parmak izi okuyucu
- Batarya kapasitesi: 100 watt kablolu ve 80 watt kablosuz şarj desteğine sahip 5.050 mAh pil
- İşletim sistemi: HarmonyOS
- Renk seçenekleri: Gri, beyaz ve siyah
- Boyutlar: 162,6 x 75,1 x 8,4 mm
- Ağırlık: 226g
Huawei Pura 70 serisi fiyatları
Huawei’nin yeni akıllı telefon ailesi Çin pazarında satışa sunuldu. Serinin standart modeli 5 bin 499 Çin Yuanı (yaklaşık 25 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor. Pura 70 Pro cihazı 6 bin 499 Çin Yuanı (yaklaşık 29 bin TL) karşılığında satılırken; Pura 70 Pro Plus ise 7 bin 999 Çin Yuanı (yaklaşık 36 bin TL) karşılığında edinilebiliyor. Son olarak serinin en güçlü seçeneği olan Pura 70 Ultra’nın 9 bin 999 Çin Yuanı (yaklaşık 45 bin TL) fiyatla satışa çıktığını belirtelim.