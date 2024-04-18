Huawei Pura 70 serisi tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei bugün yeni akıllı telefon ailesini piyasaya duyurdu. Uzun bir süredir heyecanla beklenen Huawei Pura 70 serisi resmen tanıtıldı. Gelişmiş bir performansa ev sahipliği yapan seri, toplamda dört farklı modelden oluşuyor. Bu modeller Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro Plus ve Pura 70 Ultra olarak karşımıza çıkıyor.

Kutudan çıkar çıkmaz Huawei’nin geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemi ile çalışmaya başlayan Huawei Pura 70 serisi akıllı telefon modelleri, son derece şık bir tasarımla geliyor. İlk olarak Çin pazarında raflara gelecek olan cihazın küresel pazarda ne zaman boy göstereceği henüz maalesef ki bilinmiyor. Sizler için cihazın tüm teknik özelliklerini ve merak edilen detaylarını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar…

Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,6 inç LTPO OLED ekran 120 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüklü 6,6 inç LTPO OLED ekran 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Huawei Kirin 9000S

Huawei Kirin 9000S RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 13 MP ön kamera

13 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş lens ve 12 MP telefoto lens

50 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş lens ve 12 MP telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, stereo ses, IP68, ekranda parmak izi okuyucu

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, stereo ses, IP68, ekranda parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 66 watt kablolu ve 50 watt kablosuz şarj desteğine sahip 4.900 mAh pil

66 watt kablolu ve 50 watt kablosuz şarj desteğine sahip 4.900 mAh pil İşletim sistemi: HarmonyOS

HarmonyOS Renk seçenekleri: Kırmızı, pembe, mavi, beyaz ve siyah

Kırmızı, pembe, mavi, beyaz ve siyah Boyutlar: 157,6 x 74,3 x 7,95 mm

157,6 x 74,3 x 7,95 mm Ağırlık: 207g

Huawei Pura 70 Pro özellikleri

Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,8 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüklü 6,8 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Huawei Kirin 9010

Huawei Kirin 9010 RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 13 MP ön kamera

13 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12,5 MP ultra geniş lens ve 48 MP sensörlü telefoto lens (3,5x yakınlaştırma)

50 MP ana kamera, 12,5 MP ultra geniş lens ve 48 MP sensörlü telefoto lens (3,5x yakınlaştırma) Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, stereo ses, IP68, ekranda parmak izi okuyucu

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, stereo ses, IP68, ekranda parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 100 watt kablolu ve 80 watt kablosuz şarj desteğine sahip 5.050 mAh pil

100 watt kablolu ve 80 watt kablosuz şarj desteğine sahip 5.050 mAh pil İşletim sistemi: HarmonyOS

HarmonyOS Renk seçenekleri: Mor, beyaz ve siyah

Mor, beyaz ve siyah Boyutlar: 162,6 × 75,1 × 8,4 mm

162,6 × 75,1 × 8,4 mm Ağırlık: 220g

Huawei Pura 70 Pro Plus özellikleri

Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,8 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

1,5K çözünürlüklü 6,8 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Huawei Kirin 9010

Huawei Kirin 9010 RAM kapasitesi: 16 GB RAM

16 GB RAM Dahili depolama alanı: 512 GB ve 1 TB dahili depolama

512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 13 MP ön kamera

13 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12,5 MP sensörlü ultra geniş lens ve 48 MP sensörlü telefoto lens (3,5x yakınlaştırma)

50 MP ana kamera, 12,5 MP sensörlü ultra geniş lens ve 48 MP sensörlü telefoto lens (3,5x yakınlaştırma) Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, stereo ses, IP68, ekranda parmak izi okuyucu

5G bağlantısı, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, stereo ses, IP68, ekranda parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 100 watt kablolu ve 80 watt kablosuz şarj desteğine sahip 5.050 mAh pil

100 watt kablolu ve 80 watt kablosuz şarj desteğine sahip 5.050 mAh pil İşletim sistemi: HarmonyOS

HarmonyOS Renk seçenekleri: Gri, beyaz ve siyah

Gri, beyaz ve siyah Boyutlar: 162,6 x 75,1 x 8,4 mm

162,6 x 75,1 x 8,4 mm Ağırlık: 220g

Huawei Pura 70 Ultra özellikleri