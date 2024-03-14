Dünyanın en iyi kameralı telefonu Oppo Find X7 Ultra seçildi

DxOMark tarafından açıklanan bilgilere göre bu yılın Ocak ayında piyasaya çıkan Oppo Find X7 Ultra modeli gelişmiş mobil fotoğrafçılık yetenekleri sayesinde “dünyanın en iyi kameralı telefonu” unvanını elde etti. Oppo’nun üst düzey akıllı telefon modeli, DxOMark’ta toplam 157 puan elde ederek listenin zirvesine çıktı.

Esas olarak Oppo Find X7 Ultra, birinciliği Huawei Mate 60 Pro+ ile paylaşıyor. Huawei’nin performans canavarı telefonu da Oppo’nun modeli gibi 157 puan elde etti. Fakat yine de DxOMark, Oppo modelinin iç mekan fotoğrafları ve düşük ışık koşulları altında etkileyici kareler yakalaması nedeniyle Find X7 Ultra’yı en üst basamağa taşıdı.

Oppo Find X7 Ultra, iPhone 15 Pro Max’i geride bıraktı

Dünyanın en iyi kameralı telefonu olarak karşımıza çıkan Oppo Find X7 Ultra, Apple tarafından geçen yılın son çeyreğinde piyasaya sunulan iPhone 15 Pro Max’i geride bırakıyor. Apple’ın modeli 154 puanla zirveyi kaçırıyor. Google’ın amiral gemisi akıllı telefonu Pixel 8 Pro ise 153 puana sahip.

DxOMark’ın açıkladığı bilgilere göre Oppo Find X7 Ultra modeli renk, otomatik odaklama, gürültü ve pozlama noktalarında yüksek puanlar topladı. Öte yandan bokeh, telefoto sensör ve gürültü kategorilerinde de zirveyi üstlendi.

50 MP ana kameraya ev sahipliği yapan cihaz, dörtlü kamera setinde ayrıca 50 MP ultra geniş açılı lens, 3x optik yakınlaştırma desteğine sahip 50 MP telefoto lens ve 6x optik yakınlaştırma destekli 50 MP periskop lens sunuyor. Cihazın ön tarafında ise 32 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Oppo Find X7 Ultra özellikleri