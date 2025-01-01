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    Huawei Enjoy 70X göz alıcı tasarımı ile yolda

    Çok yakında piyasaya çıkması beklenen yeni orta seviye telefon modeli Huawei Enjoy 70X şık tasarımı ile karşımıza çıktı.
    Huawei Enjoy 70X
    Huawei Enjoy 70X'in Ladin Mavisi renk seçeneği
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    • Merakla beklenen Huawei Enjoy 70X'in göz alıcı tasarımı resmen doğrulandı.
    • Orta seviye telefon pazarına hitap edecek cihaz dört farklı renk seçeneğiyle raflarda boy gösterecek.
    • Cihazın ön siparişleri 3 Ocak tarihinde başlayacak.

    Huawei çok yakında yeni orta seviye akıllı telefon modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Huawei Enjoy 70X için geri sayım başlarken, cihazın göz alıcı tasarımı sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Çinli şirket, cihazın birinci sınıf tasarımını nihayet gözler önüne serdi.

    İddialı donanımıyla öne çıkması beklenen yeni Huawei telefonu, anlaşılan o ki yalnızca teknik özellikleri ile dikkat çekmeyecek. Bunun yanı sıra cihaz yenilikçi görünümüyle adından söz ettirmeye aday duruyor. İşte şirket tarafından resmi olarak doğrulanan Enjoy 70X tasarımı ve renk seçenekleri…

    Huawei Enjoy 70X tasarımı ve renkleri belli oldu

    Huawei Central tarafından aktarılan bilgilere göre şirket, merakla beklenen yeni Enjoy 70X’in her biri basit bir renk değişiminin ötesine geçen benzersiz özelliklere sahip dört renk çeşidini resmi olarak açıkladı. Markaya göre her versiyonda birinci sınıf bir deneyim yaratmak için farklı dokular ve kaplamalar karşımıza çıkacak.

    Huawei Enjoy 70X
    Huawei Enjoy 70X’in Göl Yeşili renk seçeneği

    Göl Yeşili modeli ışığı zarif bir şekilde yansıtan yumuşak ve zarif dokusuyla mermeri anımsatan bir desene sahip olacak. Ladin Mavisi versiyonu ise deri kaplaması ve kareli deseniyle gelecek. Cihaz hem farklı bir görünüm hem de benzersiz bir dokunsal deneyim ortaya koyacak.

    Kar Beyazı ve Obsidyen Siyahı versiyonları, arka panele entegre edilmiş küçük ışıltılı parçacıklar ile parlak kaplamalarıyla öne çıkacak. Huawei Mate 60 Pro serisinin en üstünde bulunana benzer bir şekilde, fakat kendi yenilikçi yorumuyla görsel bir efekt sunacak.

    Huawei Enjoy 70X tasarımı
    Huawei Enjoy 70X’in Kar Beyazı renk seçeneği

    Huawei Enjoy 70X teknik özellikleri ortaya çıktı

    Çok yakında piyasaya çıkması beklenen Huawei Enjoy 70X modeli yalnızca şık tasarımı ile değil, teknik özellikleriyle de adından söz ettirecek. Cihaz kendi segmentine göre etkileyici teknik özelliklere sahip olacak.

    İddialara göre modelde 6,78 inç OLED ekran yer alacak. Daha akıcı bir görsel deneyim için 120 Hz yenileme hızıyla tamamlanan 2700 x 1224 piksel çözünürlük karşımıza çıkacak.

    Huawei Enjoy 70X
    Huawei Enjoy 70X’in Obsidiyen Siyahı renk seçeneği

    1200 nit’lik maksimum parlaklık, doğrudan güneş ışığında bile mükemmel görünürlük sağlayacak. 2160 Hz’deki PWM düzenleme teknolojisi, uzun süreli kullanım sırasında göz yorgunluğunu azaltmayı vaat edecek.

    Huawei Enjoy 70X kamera tarafından da beklentileri aşacak. 50 MP ana kamera ve 2 MP ikincil sensörden oluşan çift arka kamera sistemiyle gelecek. Ön kısımda ise 8 MP selfie kamerası yer alacak. Cihaz, Mali-G610 GPU’nun yanı sıra 5G ağ desteğine sahip yeni Kirin 8000A işlemci tarafından desteklenecek.

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    Huawei Enjoy 70X ön siparişleri 3 Ocak’ta başlayacak. Şirket henüz cihazın resmi fiyatlarını açıklamadı. Fakat tahminlere göre yeni orta seviye telefon modeli rekabetçi bir fiyatla gelerek tüketicileri hayal kırıklığına uğratmayacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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