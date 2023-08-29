Huawei Mate 60 Pro resmen duyuruldu: Özellikleri ve fiyatı

Bir süredir ABD’nin teknoloji ambargosuyla boğuşmaya devam eden Çin merkezli teknoloji devi Huawei, karşılaştığı pek çok zorluğa rağmen ayakta kalmaya devam ediyor. Akıllı telefon üretimine hız kesmeden devam eden şirket, üst düzey özellikler ile donattığı yepyeni amiral gemisi mobil cihazı Huawei Mate 60 Pro ile karşımıza çıktı.

Beklenenin aksine, Huawei yeni ileri seviye akıllı telefon modeli için özel bir tanıtım etkinliği gerçekleştirmedi. Bunun yerine direkt olarak Çin’deki resmi çevrim içi mağazası VMall’de ürünü satışa sunmayı tercih eden şirket, Mate 60 Pro’nun 12 GB RAM + 512 GB dahili depolama seçeneğine sahip özel bir varyantını burada hayranları karşısına çıkardı.

Huawei Mate 60 Pro özellikleri

Ekran: 6.82 inç, Full HD+ (2720 x 1260 piksel), 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı, 10 bit LTPO OLED

İşlemci: Kirin 9000S (5nm)

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ön Kamera: 13 MP ultra geniş açılı kamera (f/2.4)

Arka Kamera: 50 MP ana kamera (f/1.4 – f/4.0), Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Faz Algılamalı Otomatik Odaklama (PDAF) 12 MP ultra geniş açılı kamera (f/2.2) 48 MP telefoto kamera (f/3.0), Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) 100x dijital yakınlaştırma

Batarya: 5000 mAh (88W kablolu hızlı şarj + 50W kablosuz hızlı şarj + 20W ters kablosuz şarj)

İşletim sistemi: HarmonyOS 4.0

Boyutlar: 163.65mm x 79mm x 8.1 mm

Ağırlık: 225 gram

Ekstralar: 5G, USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası, Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, Uydu Bağlantı İletişimi, GPS

Huawei Mate 60 Pro oldukça güçlü bir ekranla karşımıza çıkıyor. 6,82 inç büyüklüğünde 10 bit LTPO OLED bir panele sahip olan akıllı telefon, Full HD+ çözünürlüğü (2720 x 1260 piksel) ve 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızıyla, kaliteli ve akıcı bir deneyimi kullanıcılarıyla buluşturuyor. Öte tarafta ekran ince çerçeveleri ve kavisli yapısıyla da albenisini artırıyor.

Gücünü Huawei tarafından üretilen HiSilicon Kirin 9000S işlemcisinden alan akıllı telefonun en önemli özelliği ise belki de 5G desteğine sahip olması diyebiliriz. ABD’nin ambargoları nedeniyle Çinli şirket şu ana kadar 5G özelliğini telefonlarında kullanamıyordu, ancak Kirin 9000S serisi yonga setiyle birlikte bu problemi de aşmış durumda olduğunu gözler önüne serdi.

12 GB RAM ve 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama seçeneklerine ev sahipliği yapan Huawei Mate 60 Pro, HarmonyOS 4.0 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor. Yine Huawei tarafından geliştirilen bu yazılım, Google yasağı nedeniyle Android’den mahrum kalan kullanıcılar için bir alternatif olarak piyasaya sürülmüştü. Ayrıca HarmonyOS ile birlikte HMS (Huawei Mobile Services) adını taşıyan, içerisinde haritadan oyuna, müzikten sağlığa birçok kategoriden uygulamayı barındıran bir servis de kullanıcılara sunuluyor.

Yeni Huawei telefonu arka tarafında dairesel bir kamera modülü barındırıyor. Burada 50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 48 MP telefoto kamera yer alıyor. Bu kombinasyonla 100x dijital yakınlaştırma yapabilen akıllı telefon, ön tarafında ise Apple’ın Face ID’sine benzer şekilde 3D yüz haritalama yapabilen bir sisteme ve 13 MP özçekim kamerasına sahip.

Huawei Mate 60 Pro özellikleri

Huawei Mate 60 Pro şu anda sadece Çin’de satışa sunuluyor. Akıllı telefonun 12 GB RAM + 512 GB dahili depolamalı sürümü 960 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Diğer modellerin fiyatları ise henüz resmi olarak açıklanmadı.