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    Samsung Galaxy S26 FE’nin canlı görüntüleri ortaya çıktı

    Samsung'un önümüzdeki aylarda duyuracağı fiyat-performans canavarı Galaxy S26 FE'nin yenilenen tasarımı ortaya çıktı.
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    • Samsung Galaxy S26 FE'nin yenilenen tasarımı WPC veritabanında ortaya çıktı.
    • Ortaya çıkan görüntülere göre cihaz, düz çerçeve yapısını korurken arka kamera tasarımında radikal bir değişikliğe gidecek.
    • Exynos 2500 çipinden güç alacak telefonda 8 GB RAM kapasitesi bulunacak.

    Samsung’un fiyat-performans odaklı yeni Galaxy S26 FE modelinin tasarımı ortaya çıktı. Bu yıl tanıtılan S26 ailesine sonradan dahil olacak yeni model hakkında nihayet somut detaylar gelmeye başladı. Ortaya çıkan son veriler, yakında tanıtılacak telefonun nasıl görüneceğini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

    Geçen yıl tanıtılan Galaxy S25 FE modelinin halefi olarak karşımıza çıkacak yeni cihaz, WPC (Wireless Power Consortium) sertifikasyon sürecinde resmi olarak listelendi. Bu da heyecanla beklenen lansman etkinliğinin artık oldukça yakın olduğunun ipuçlarını bizlere veriyor. İşte cihazla alakalı sızdırılan son ayrıntılar…

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    Fiyat-performans odaklı Galaxy S26 FE ilk kez görüntülendi

    Geçtiğimiz günlerde Galaxy S26 FE’nin tasarımı bir kılıf üreticisi tarafından ortaya çıkarılmıştı. Şimdiyse WPC listelemesinde cihazın gerçek görüntülerine yer verildi.

    Galaxy S26 FE
    Galaxy S26 FE tasarımı WPC veritabanında ortaya çıktı

    Yayınlanan fotoğraflarda en şaşırtıcı olan kısım, arka kamera modülü olacak. Kamera bloğunun telefonun yan ve üst kenarlarına çok daha yakın bir şekilde konumlandırılacağı anlaşılıyor.

    Bu tasarım aynı zamanda selefi Galaxy S25 FE’ye kıyasla kamera sayısında bir artışı da bizlere gösteriyor. Dolayısıyla da S serisinin yeni “Fan Edition” modeli, Galaxy Z Fold ailesinin sunduğuna daha benzer bir modüle sahip olacak gibi görünüyor.

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    Samsung Galaxy S26 FE’nin muhtemel özellikleri

    Bunun yanı sıra önceki söylentiler, Galaxy S26 FE’nin Exynos 2500 yonga seti ve 8 GB RAM ile geleceğine işaret etmişti. Ayrıca cihazın kutudan çıkar çıkmaz Android 17 işletim sistemi ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Galaxy S26 FE modelinin muhtemel teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    • Ekran: 6,7 inç düz Dynamic AMOLED 2X ekran, Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Samsung Exynos 2500
    • RAM kapasitesi: 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı
    • Selfie kamerası: 12 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş açılı lens ve 8 MP sensörlü telefoto lens (OIS, 3x zoom)
    • Batarya kapasitesi: 45W şarj destekli 5.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9.0 arayüzü
    • Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC ve IP68 sertifikası

    Şimdilik ne yazık ki Samsung Galaxy S26 FE çıkış tarihi ve fiyatı hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor. Fakat tahminlere göre cihazın lansmanı Ağustos ya da Eylül ayında gerçekleşecek. Konuya ilişkin yeni gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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