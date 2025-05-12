Honor Magic V5 sıra dışı pil ömrüyle bir ilke imza atacak

Honor, Çin'deki "4" rakamının uğursuz olduğuna dair batıl inanış nedeniyle Magic V4 yerine direkt Magic V5'i piyasaya sürecek.

Merakla beklenen cihaz, üstün batarya gücüyle bir ilke imza atacak.

Modelin 6.100 mAh'lik pil kapasitesiyle dünyanın en güçlü bataryalı katlanabilir telefonu olacağı söyleniyor.

Honor’un çok yakında yeni ilgi çekici telefonlarıyla karşımıza çıkmaya hazırlandığı söyleniyor. Honor 400 serisi yakın zamanda Çin pazarında piyasaya tanıtılacak. Söylentilere göre Çinli üretici önümüzdeki ay ise Magic V Flip 2 ve Magic V5 katlanabilir cihazlarını duyuracak.

Honor’un yeni üst düzey katlanabilir telefonu olacak Magic V5, Çin sertifikasyon platformlarında sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Bu da merakla beklenen cihazın çok yakında piyasaya sürüleceğinin habercisi oluyor. Cihazın olağanüstü bir pil kapasitesine sahip olacağı, böylece dünyaca bir ilke imza atacağı vurgulanıyor.

En büyük pil gücüne sahip katlanabilir cihaz olacak

Çin’de veritabanında ortaya çıkan Honor Magic V5, MIIT ve 3C düzenleyici otoritelerinde MBH-AN10 koduyla görüldü. İlk dokümantasyona göre modelde 2.070 mAh ve 3.880 mAh’lik çift pil hücresi bulunuyor. Bu da toplam nominal kapasitenin yaklaşık 5.950 mAh, tipik kapasitenin ise 6.100 mAh seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Honor Magic V5 bu geniş pil kapasitesi sayesinde katlanabilir bir cihazda bulunabilecek en büyük seviyeye sahip olabilir. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, çok yakında duyurulacak Vivo X Fold 5’in 6.000 mAh’lik bir ünite ile piyasaya sürüleceği iddia ediliyor.

MIIT ayrıca yeni katlanabilir telefon modelinin Beidou-3 hızlı mesajlaşma sistemini destekleyeceğini de ortaya koyuyor. Aynı zamanda 3C dokümanlarında Honor Magic V5’in 66W hızlı şarj desteğiyle geldiği belirtiliyor.

Honor Magic V5 teknik özellikleri neler olacak?

Honor’un heyecan uyandıran yeni katlanabilir telefonu Magic V5, 6.45 inçlik harici LTPO OLED ekran ile gelecek. Dahili ekranda ise 2K çözünürlük ve 120 Hz’lik 8 inçlik panel yer alacak.

Performans canavarı telefon, Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga setini destekleyecek. Kamera setinde ise 50 megapiksel ana sensör, ultra geniş açılı lens ve 200 megapiksel periskop yer alması bekleniyor.

Batıl inanış yüzünden “Magic V4” gelmeyecek

Honor, Çin’de uğursuz olduğuna inanılan bir batıl inanış yüzünden “4” rakamından uzaklaşarak Magic V4 cihazını piyasaya sürmekten vazgeçti. Şirket bunun yerine doğrudan 5’e atlayarak Magic V5 cihazıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Bu isim değişiklikleri Çin’deki başka markalarda da görülüyor. Örneğin yakın zaman önce OnePlus’ın da benzer bir hamlede bulunduğuna şahit olmuştuk. OnePlus 14’ü atlamaya karar veren şirketin aynı batıl inanıştan ötürü direkt OnePlus 15’i piyasaya süreceği öğrenilmişti.