Vivo X Fold 5 neler sunacak? İddialı özellikleri belli oldu

Vivo X Fold 5'in teknik özellikleri internete sızdırıldı.

İddilaara göre cihaz Qualcomm'un yüksek performanslı Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak.

16 GB RAM + 512 GB depolamaya sahip olacak telefonda üçlü kamera seti bulunacak.

Vivo’nun yeni katlanabilir akıllı telefon modeli çok yakında resmi olarak duyurulacak. Çinli şirket, söz konusu model için bazı sürpriz yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz yılın Mart ayında X Fold 3’ü tanıtan marka, şimdi de onun halefini bizlerle buluşturmayı planlıyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre, düşünülenin aksine bir sonraki modelin adı Vivo X Fold 5 olacak. Bir rapora göre şirket, bazı bölgelerde var olan dört rakamına karşı kültürel tiksinti olan tetrafobi nedeniyle “X Fold 4” isimlendirmesini atlayabilir.

Yogesh Brar tarafından hazırlanan bir rapordan gelen yeni ve detaylı bir sızıntı, Vivo’nun yaklaşan katlanabilir akıllı telefonuyla ilgili iddia edilen bazı özellikleri gün yüzüne çıkardı. Bu detaylar bizlere cihazdan neler bekleyebileceğimize dair önemli ipuçları sunuyor.

Üst düzey bir performans sunacak

Vivo X Fold 5’in ekran konusunda mevcut modelle benzer bir çizgide ilerleyeceği söyleniyor. 2K+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 8.03 inçlik katlanabilir AMOLED dahili ekrana sahip olacağı söyleniyor. Telefonun dış tarafında ise yine akıcı 120 Hz yenileme hızına sahip 6.53 inç LTPO OLED ekran yer alıyor.

Merakla beklenen cihazın iç kısmında ise Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine yer verilecek. Bu çip, günümüzde Android telefonlar için mevcut en güçlü işlemcilerden biri olarak tanınıyor.

Sızıntıya göre bu işlemciye ek olarak cihazda 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı bulunacak. Hatırlatmak gerekirse, geçen yılki Vivo X Fold 3 Pro da aynı işlemciyi kullanıyordu. Temel model olan Vivo X Fold 3 ise Snapdragon 8 Gen 2 ile gelmişti.

Gelişmiş kamera ve pil yetenekleri ortaya çıktı

Vivo X Fold 5’in arka tarafında üçlü kamera yer alacağı söyleniyor. İddiaya göre bu set, 50 megapiksel ana sensör (Sony IMX921), otofokuslu 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 3x optik zoom yapabilen 50 megapiksel periskopik telefoto lens (Sony IMX882) içerecek.

Telefonun selfie ve görüntülü görüşmeler için dahili ekranda bir, harici ekranda ise bir olmak üzere iki adet 32 ​​megapiksel sensöre yer vereceği söyleniyor.

Vivo X Fold 5’in 6.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olması bekleniyor. Kaynağa göre bu kapasite, cihazı şu anda piyasadaki en büyük pil kapasitesine sahip katlanabilir cep telefonu konumuna getirebilir.

Küçük bir hatırlatma olarak Vivo X Fold 3’ün 5.500 mAh bataryayla geldiğini belirtelim. Şarj konusunda ise X Fold 5’in 90W hızlı kablolu şarjı ve 30W kablosuz şarjı desteklemesi bekleniyor.

Ortaya çıkan diğer detaylar arasında yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu ve bazı kullanıcıların üst seviye telefonlarda beğendiği bir özellik olan üç konumlu Uyarı Kaydırıcısı da yer alıyor. Cihaz ayrıca bazı yapay zeka destekli özellikleri sunacak.

Vivo X Fold 5’in açık haldeyken 4.3 mm, katlandığında ise 9.33 mm olduğu iddia ediliyor. Cihazla alakalı yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.