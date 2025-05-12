Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    OnePlus 15 yolda: Performans canavarı özellikleri sızdı

    Yüksek performansıyla öne çıkması beklenen OnePlus 15 modelinin teknik özellikleri sızdırıldı.
    OnePlus 15
    • İddialara göre OnePlus, yeni amiral gemisi telefonunu "OnePlus 14" yerine doğrudan "OnePlus 15" olarak piyasaya sunacak.
    • Çin'de "4" rakamının batıl inanışta uğursuzluğu sembolize etmesi nedeniyle şirketin böyle bir karar aldığı öne sürülüyor.
    • İddialara göre cihazda Qualcomm'un henüz tanıtılmayan amiral gemisi Snapdragon 8 Elite 2 çipiyle güçlendirileceği söyleniyor.

    OnePlus çok yakında yeni akıllı telefon modeliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İddialara göre şirket, OnePlus 14’ü geride bırakıp direkt bir sonraki modele atlayacak. Digital Chat Station tarafından yayılan son söylentiler, serinin bir sonraki üst modeli OnePlus 15 olarak adlandırılacağına işaret ediyor.

    Tartışmalara yol açan sayısal sıçrama, belki de geçmişte OnePlus 3‘ten OnePlus 5‘e geçişte görülen, “4” rakamıyla ilişkilendirilen Çin batıl inancının bir sonucu olabilir. Ancak gizlice bakıldığında, proje soyut bir fikirden çok daha fazlası gibi görünüyor.

    OnePlus laboratuvarlarında amiral gemisinin somut hali ortaya çıkarken, testler ve değerlendirmeler de devam ediyor. Performansından görünümüne kadar önemli değişikliklerle dolu bir akıllı telefon olmayı vaat ediyor. Merakla beklenen OnePlus 15 cihazının teknik özellikleri ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Cihaz Snapdragon 8 Elite 2 çipiyle gelecek

    Performans canavarı yeni OnePlus telefonu Qualcomm’un henüz tanıtmadığı amiral gemisi Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden güç alacak. Üst düzey çipin ilk ünitelerinin OnePlus’a sunulduğu bildiriliyor. Bu erken işbirliğinden kaynaklanan domino etkisi, bazı söylentilerin öne sürdüğü gibi yonga setinin bu yıl normalden daha erken piyasaya sürülmesine yol açabilir.

    Bunun sonucunda OnePlus 15 ve bu çipi kullanan diğer akıllı telefonların pazara çıkışı da hızlanabilir. Şu anda OnePlus 15’in çalışan bir prototipi şirketin merkezinde inceleniyor.

    Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2

    Mühendisler, Qualcomm çipinin yeni akıllı telefonda tam potansiyelini ortaya koyması için donanım platformu ile yazılım arasındaki uyumu değerlendiriyor. Seri üretime geçmeden önce her detayın netleştirilmesi için çeşitli ön testler yapılacak.

    OnePlus 15 teknik özellikleri belli oldu

    İddialara göre OnePlus’ın yeni telefonu Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,78 inç LTPO OLED panele sahip olacak. LTPO teknolojisi, yenileme hızının dinamik olarak yönetilmesini sağlayarak akıcılığı ve enerji verimliliğini artırıyor.

    Ekran devreleri için dikkat çeken teknik bir detay olan yeni LIPO seçeneği, üstün kompaktlık sağlıyor ve düzgün ve çok ince kenarların oluşturulmasını kolaylaştırıyor.

    OnePlus 15

    Kamera sisteminde de önemli yenilikler bekleniyor. Üç ayrı sensöre sahip bir arka modülden söz ediliyor. Ana sensör, üst seviye aralık için artık konsolide edilmiş bir değer olan 50 MP çözünürlüğü koruyacak. Ancak asıl devrim telefoto lenslerden gelebilir.

    Bir diğer kaynak olan Smart Pikachu ise 200 MP’ye kadar çıkabilen bir periskop sensörünün benimsenebileceğini öne sürüyor. OnePlus 13’ün 50 MP’lik kamerasına göre büyük bir çözünürlük artışı bekleniyor.

    En iyi Xiaomi telefonlar: 2025 yılında hangisini seçmeli?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi Xiaomi telefonlar: 2025 yılında hangisini seçmeli?

    Böyle bir sensör, dijital zoom için yeni olanaklar sunacak. Orijinal görüntüde çok keskin kırpmalar yapılarak yüksek büyütme oranları elde edilebilecek. Tüm bunlar minimum ayrıntı kaybıyla gerçekleşecek.

    Daha minimal bir tasarım bekleniyor

    OnePlus 11’den itibaren tanınan estetiğe sahip bir dizi ürünün ardından şirket, OnePlus 15 ile stilistik bir yön değişikliğine hazır görünüyor. Söylentiler daha minimalist bir tasarım ile karşılaşabileceğimize işaret ediyor.

    Steve Jobs’un kemikleri sızlıyor: iPhone 16e hayal kırıklığı mı?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Steve Jobs’un kemikleri sızlıyor: iPhone 16e hayal kırıklığı mı?

    Tasarımda temizlik ve sadelik arayışı, OnePlus’ın üst düzey modellerinin imajında ​​yeni bir sayfa açabilir. Fakat elbette ki lansmana kadar olan yol hala uzun ve bu bilgilerin çoğunun resmi olarak doğrulanması gerekiyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.