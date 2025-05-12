OnePlus 15 yolda: Performans canavarı özellikleri sızdı

İddialara göre OnePlus, yeni amiral gemisi telefonunu "OnePlus 14" yerine doğrudan "OnePlus 15" olarak piyasaya sunacak.

Çin'de "4" rakamının batıl inanışta uğursuzluğu sembolize etmesi nedeniyle şirketin böyle bir karar aldığı öne sürülüyor.

İddialara göre cihazda Qualcomm'un henüz tanıtılmayan amiral gemisi Snapdragon 8 Elite 2 çipiyle güçlendirileceği söyleniyor.

OnePlus çok yakında yeni akıllı telefon modeliyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İddialara göre şirket, OnePlus 14’ü geride bırakıp direkt bir sonraki modele atlayacak. Digital Chat Station tarafından yayılan son söylentiler, serinin bir sonraki üst modeli OnePlus 15 olarak adlandırılacağına işaret ediyor.

Tartışmalara yol açan sayısal sıçrama, belki de geçmişte OnePlus 3‘ten OnePlus 5‘e geçişte görülen, “4” rakamıyla ilişkilendirilen Çin batıl inancının bir sonucu olabilir. Ancak gizlice bakıldığında, proje soyut bir fikirden çok daha fazlası gibi görünüyor.

OnePlus laboratuvarlarında amiral gemisinin somut hali ortaya çıkarken, testler ve değerlendirmeler de devam ediyor. Performansından görünümüne kadar önemli değişikliklerle dolu bir akıllı telefon olmayı vaat ediyor. Merakla beklenen OnePlus 15 cihazının teknik özellikleri ortaya çıktı.

Cihaz Snapdragon 8 Elite 2 çipiyle gelecek

Performans canavarı yeni OnePlus telefonu Qualcomm’un henüz tanıtmadığı amiral gemisi Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden güç alacak. Üst düzey çipin ilk ünitelerinin OnePlus’a sunulduğu bildiriliyor. Bu erken işbirliğinden kaynaklanan domino etkisi, bazı söylentilerin öne sürdüğü gibi yonga setinin bu yıl normalden daha erken piyasaya sürülmesine yol açabilir.

Bunun sonucunda OnePlus 15 ve bu çipi kullanan diğer akıllı telefonların pazara çıkışı da hızlanabilir. Şu anda OnePlus 15’in çalışan bir prototipi şirketin merkezinde inceleniyor.

Mühendisler, Qualcomm çipinin yeni akıllı telefonda tam potansiyelini ortaya koyması için donanım platformu ile yazılım arasındaki uyumu değerlendiriyor. Seri üretime geçmeden önce her detayın netleştirilmesi için çeşitli ön testler yapılacak.

OnePlus 15 teknik özellikleri belli oldu

İddialara göre OnePlus’ın yeni telefonu Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,78 inç LTPO OLED panele sahip olacak. LTPO teknolojisi, yenileme hızının dinamik olarak yönetilmesini sağlayarak akıcılığı ve enerji verimliliğini artırıyor.

Ekran devreleri için dikkat çeken teknik bir detay olan yeni LIPO seçeneği, üstün kompaktlık sağlıyor ve düzgün ve çok ince kenarların oluşturulmasını kolaylaştırıyor.

Kamera sisteminde de önemli yenilikler bekleniyor. Üç ayrı sensöre sahip bir arka modülden söz ediliyor. Ana sensör, üst seviye aralık için artık konsolide edilmiş bir değer olan 50 MP çözünürlüğü koruyacak. Ancak asıl devrim telefoto lenslerden gelebilir.

Bir diğer kaynak olan Smart Pikachu ise 200 MP’ye kadar çıkabilen bir periskop sensörünün benimsenebileceğini öne sürüyor. OnePlus 13’ün 50 MP’lik kamerasına göre büyük bir çözünürlük artışı bekleniyor.

Böyle bir sensör, dijital zoom için yeni olanaklar sunacak. Orijinal görüntüde çok keskin kırpmalar yapılarak yüksek büyütme oranları elde edilebilecek. Tüm bunlar minimum ayrıntı kaybıyla gerçekleşecek.

Daha minimal bir tasarım bekleniyor

OnePlus 11’den itibaren tanınan estetiğe sahip bir dizi ürünün ardından şirket, OnePlus 15 ile stilistik bir yön değişikliğine hazır görünüyor. Söylentiler daha minimalist bir tasarım ile karşılaşabileceğimize işaret ediyor.

Tasarımda temizlik ve sadelik arayışı, OnePlus’ın üst düzey modellerinin imajında ​​yeni bir sayfa açabilir. Fakat elbette ki lansmana kadar olan yol hala uzun ve bu bilgilerin çoğunun resmi olarak doğrulanması gerekiyor.