Honor 400 fotoğrafları videoya dönüştüren yapay zeka özelliğiyle geliyor

Honor 400 serisi, Google'ın yeni yapay zeka özelliğini kullanan ilk cihazlar olacak.

Söz konusu Google aracı, fotoğrafları 5 saniyelik videolara dönüştürmenize yardımcı oluyor.

Bu yapay zeka özelliği, Google'ın Veo 2 modelinden güç alarak çalışıyor.

Honor 400 kullanıcılarının ilk iki ay bu özellikten ücretsiz olarak yararlanabileceği belirtiliyor.

Honor 400 serisi akıllı telefon ailesinin Google’ın yapay zeka araçlarını kullanarak fotoğrafları videoya dönüştüren bir araca sahip ilk telefon olacağını doğruladı. Sınırlı bir süre için ücretsiz olarak sunulacak yeni özellik, arama devinin Veo 2 modelini temel alarak, galeriye entegre edilmiş fotoğrafları 5 saniyeye kadar uzunlukta videolara dönüştürme yeteneği sunacak.

Teknoloji devi Google, Veo 2 modeliyle Gemini Advanced abonelerine akıllı telefonlar da dahil olmak üzere video oluşturma araçları sunuyor. Fakat elbette ki bazı sınırlamalar sunuluyor. Abonelik ücretinin dışında, talepte bulunmak için yalnızca metin girişleri kullanılabiliyor.

Yapay zeka aracı fotoğraflardan 5 saniyelik videolar üretecek

Google ile Honor arasında yapılan bir ortaklıkla bu durum değişmeye başlıyor. Bu ortaklık sayesinde kullanıcılar tarafından çekilen fotoğraflar videoya dönüştürülebilecek.

Veo 2’nin Honor’un resim galerisiyle bütünleştirilmesiyle geliştirilen çözüm, komut kullanmadan 5 saniyeye kadar uzunlukta içerik üretebilecek. Şirketin bu noktadaki amacı, işlevin mümkün olduğunca basit kullanılabilmesi olacak.

Beyond a snapshot.

HONOR 400 Series can effortlessly transform your images into captivating videos with AI Image to Video – breathing new life into your stills. Spark Daily Wonder with HONOR 400 Series – coming 22nd May, 2025. #HONOR400 #SparkDailyWonder pic.twitter.com/ddRPYohGit — HONOR (@Honorglobal) May 12, 2025

Bu tür bir özelliğin Android’deki bir galeri uygulamasına yerel olarak entegre edilmesi ve standart kullanıcıların kullanımına sunulması ilk kez gerçekleşiyor.

Ancak görüntüleri yapay zeka ile videoya dönüştürme olanağı, şirketin bulut hizmetleri olan Google Cloud kullanıcıları için zaten mevcuttu. Görünüşe göre çözümün gelecekte diğer markalara da yaygınlaştırılması bekleniyor. Honor ise bunu uygulayan ilk marka olarak öne çıkacak.

Google’ın yeni AI özelliği ilk iki ay ücretsiz kullanılabilecek

The Verge’e konuşan Honor’un İngiltere Pazarlama Müdürü Chris Langley, yeni yapay zeka özelliğinin ilk iki ay boyunca Honor 400 kullanıcıları için ücretsiz kullanılabileceğini açıkladı. Fakat kullanıcıların günde yalnızca 10 video sınırına sahip olacakları doğrulandı.

Yönetici ayrıca Google’ın eninde sonunda bir abonelik ücreti almaya başlaması gerektiğini de belirtti. Fakat henüz fiyatlar ve bunun gerçekleşmesi için gereken son tarih hakkında bilgi paylaşılmadı.

Bu noktada küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Google Cloud’da sunulan benzer hizmetin maliyeti her saniye için 0,50 dolar olarak hesaplanıyor.

Merakla beklenen performans canavarı Honor 400 serisi akıllı telefon ailesinin lansmanı için geri sayım başladı. Üst düzey cihazların dünya lansmanının gelecek hafta, 22 Mayıs’ta gerçekleşmesi planlanıyor.