Honor 400 fotoğrafları videoya dönüştüren yapay zeka özelliğiyle geliyor

Honor 400 serisi akıllı telefon ailesinin Google’ın yapay zeka araçlarını kullanarak fotoğrafları videoya dönüştüren bir araca sahip ilk telefon olacağını doğruladı. Sınırlı bir süre için ücretsiz olarak sunulacak yeni özellik, arama devinin Veo 2 modelini temel alarak, galeriye entegre edilmiş fotoğrafları 5 saniyeye kadar uzunlukta videolara dönüştürme yeteneği sunacak.

Teknoloji devi Google, Veo 2 modeliyle Gemini Advanced abonelerine akıllı telefonlar da dahil olmak üzere video oluşturma araçları sunuyor. Fakat elbette ki bazı sınırlamalar sunuluyor. Abonelik ücretinin dışında, talepte bulunmak için yalnızca metin girişleri kullanılabiliyor.

Google ile Honor arasında yapılan bir ortaklıkla bu durum değişmeye başlıyor. Bu ortaklık sayesinde kullanıcılar tarafından çekilen fotoğraflar videoya dönüştürülebilecek.

Veo 2’nin Honor’un resim galerisiyle bütünleştirilmesiyle geliştirilen çözüm, komut kullanmadan 5 saniyeye kadar uzunlukta içerik üretebilecek. Şirketin bu noktadaki amacı, işlevin mümkün olduğunca basit kullanılabilmesi olacak.

Beyond a snapshot.

HONOR 400 Series can effortlessly transform your images into captivating videos with AI Image to Video – breathing new life into your stills. Spark Daily Wonder with HONOR 400 Series – coming 22nd May, 2025. #HONOR400 #SparkDailyWonder pic.twitter.com/ddRPYohGit

— HONOR (@Honorglobal) May 12, 2025