Apple’ın 13 Ekim etkinliği resmileşti, akıllı ev ürünleri geliyor

Reklam

Apple, "Welcome home" sloganıyla 13 Ekim Salı günü yeni ürünler tanıtacağını 8 Ekim'de resmen duyurdu.

Basına gönderilen davetiyeye göre New York'taki Apple Experience buluşması Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak, ancak Apple bir canlı yayın olup olmayacağını açıklamadı.

Bloomberg'e göre dokunmatik ekranlı OLED MacBook Pro ve OLED iPad mini ise 27 Ekim civarında ayrı bir lansmanla gelecek, Apple bu iddiayı doğrulamadı.

Apple, uzun süredir beklenen akıllı ev hamlesinin tarihini resmen açıkladı. Şirket 8 Ekim 2026 Perşembe günü, 13 Ekim Salı günü yeni ürünler tanıtacağını duyurdu. “Welcome home” sloganıyla duyurulan lansmanın merkezinde HomePad adıyla anılan akıllı ev merkezi, yeni HomePod mini ve yeni Apple TV 4K’nın yer alması bekleniyor.

Açıklanan tarih, Bloomberg’in geçtiğimiz hafta ortaya koyduğu Apple’ın Ekim takvimiyle birebir örtüşüyor. Aynı gün Bloomberg’den ayın ikinci yarısına dair yeni bir haber de geldi. Bu habere göre dokunmatik ekranlı OLED MacBook Pro ve OLED iPad mini 27 Ekim civarında ayrı bir lansmanla tanıtılacak, ancak Apple bu tarihi henüz doğrulamadı.

Reklam

Apple’ın 13 Ekim etkinliği saat kaçta?

Duyuru, Apple’ın Dünya Çapında Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Greg Joswiak’tan geldi. Joswiak, X hesabından “Welcome home. October 13.” notuyla kısa bir video paylaştı. Videoda kasnağa gerilmiş bir kumaşın üzerine işlenen, Apple’ın eski gökkuşağı renkli logosu yer alıyor.

Paylaşımla aynı dakikalarda basın mensuplarına da davetiyeler gönderildi. Davetiyede, 13 Ekim’de New York’un Tribeca semtinde saat 09.00’da (ABD Doğu saati) bir “Apple Experience” düzenleneceği yazıyor. Bu saat Türkiye saatiyle 16.00’ya denk geliyor. MacRumors’ın haberine göre davetli gazetecilerin bu buluşmada yeni ürünleri yakından inceleme fırsatı bulması bekleniyor.

Etkinlik canlı yayınlanacak mı?

Apple’ın bir canlı yayın planı olup olmadığı henüz belli değil. Şirketin Apple Events sayfasında 13 Ekim için bir yayın bağlantısı bulunmuyor, sayfada hala Eylül’deki iPhone etkinliğinin kaydı yer alıyor. MacRumors’a göre ürünlerin bir video sunumla mı yoksa yalnızca basın bültenleriyle mi duyurulacağı da netleşmiş değil.

Apple bu yılın başında MacBook Neo için de basına özel bir “Apple Experience” düzenlemiş, ancak ürünleri ondan önceki günlerde basın bültenleriyle duyurmuştu. Bu kez tüm ev ürünlerinin aynı gün tanıtılması bekleniyor. Şirket bir video sunum yayınlarsa, önceki etkinliklerinde olduğu gibi Apple Events sayfası, Apple TV uygulaması ve Apple’ın YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek. Ürünler yalnızca basın bültenleriyle tanıtılırsa duyurular Apple Newsroom’da yer alacak.

13 Ekim’de hangi ürünler bekleniyor?

Joswiak’ın paylaşımında ürün adı geçmiyor, ancak slogan ve davetiyedeki ev teması beklentilerle uyumlu. Lansmanın ana ürünü olarak HomePad görülüyor. MacRumors, yaklaşık 6 inç kare ekranlı cihazın kamera ve varlık sensörü sayesinde odaya gireni tanıyıp kişiye özel bir arayüz göstereceğini, fiyatının da 350 dolar civarında olabileceğini yazıyor. Apple cihazla ilgili henüz hiçbir ayrıntı paylaşmadığı için bu bilgiler söylenti niteliği taşıyor.

Yenilenen HomePod mini’nin yeni renk seçenekleri, Apple’ın N1 kablosuz bağlantı yongası ve Siri AI desteği sunan daha hızlı bir S serisi işlemciyle gelmesi bekleniyor. Apple TV 4K tarafında ise A19 ya da A19 Pro işlemci, daha fazla bellek, aynı N1 yongası ve yenilenen bir Siri Remote konuşuluyor. Tanıtımda LG ile geliştirilen akıllı kilit ve termostat gibi aksesuarlara da yer verilebilir, ancak Bloomberg’den Mark Gurman bu ürünlerin HomePad kadar erken satışa çıkmayacağını belirtmişti.

27 Ekim’de dokunmatik MacBook Pro ve OLED iPad mini iddiası

Ekim’in ikinci lansmanına dair tarih de daraldı. Bloomberg’in haberine göre Apple, 27 Ekim Salı günü ya da o tarihe yakın bir günde yeni Mac ve iPad modellerini tanıtacak. Haberde lansmanın çevrim içi bir video sunum ve basına yönelik yüz yüze bir tanıtımdan oluşacağı, odakta ise video kurgu, fotoğraf düzenleme ve müzik prodüksiyonu yapan profesyonellerin yer alacağı belirtiliyor.

Gurman’a göre lansmanın ana ürünlerini 14 ve 16 inç ekranlı yeni MacBook Pro modelleri oluşturacak. OLED ekranlı ve dokunmatik bu modeller ilk kez Dynamic Island ile gelecek, ağırlıkları da mevcut modellere göre belirgin biçimde azalacak. OLED ekranlı yeni iPad mini’de ise FaceTime kamerasının yeri değişiyor ve hoparlör sistemi yenileniyor. Listede ayrıca M6 işlemcili iMac ile giriş seviyesi 14 inç MacBook Pro bulunuyor, ancak bu iki modelin görünümünün mevcut sürümlerle aynı kalması bekleniyor.

Bu bilgilerin hiçbiri Apple tarafından doğrulanmış değil. Apple, 13 Ekim’de tanıtılacak ev ürünlerinin Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağına dair de henüz bir açıklama yapmadı.