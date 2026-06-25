Mac ve iPad alacaklara kötü haber: Apple Türkiye’den dev zam

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Apple Türkiye yüzde 36'ya varan ciddi bir zam yaptı.

Bu durumdan Mac, iPad, Apple TV ve HomePod cihazları etkilendi.

iPhone, Apple Watch ve AirPods fiyatları ise henüz değişmedi.

Apple Türkiye bugün birçok ürün segmentine yönelik devasa zam dalgasını duyurdu. Mac, iPad, Apple TV ve HomePod cihazlarının fiyatları ciddi bir şekilde yükseldi. Gerçekleştirilen zam miktarı yüzde 36 seviyesini gördü.

Bununla birlikte Apple’ın henüz iPhone, Apple Watch ve AirPods gibi ürün segmentlerinde fiyatları sabit bıraktığını belirtelim. Şirket, donanım bileşenlerindeki ani maliyet artışının bu zam dalgasında etkili olduğunu bildirdi.

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Mac ve iPad fiyatları cep yakıyor

Apple, MacBook Neo modelinin başlangıç fiyatı 37.999 TL’den 45.999 TL’ye çıkardı. Mac mini cihazında ise fiyat etiketi 37.999 TL yerine 51.999 TL olarak güncellendi. 13 inç M5 MacBook Air modelinin başlangıç seviyesi 84.999 TL, 14 inç M5 MacBook Pro cihazının başlangıç fiyatı ise 129.999 TL seviyesini gördü.

Benzer artışlar tablet ve ev elektroniği segmentlerinde de görüldü. 11 inç M5 iPad Pro 77.999 TL oldu. Apple TV 4K modelinin fiyatı 13.499 TL’ye yükseldi. Ayrıca HomePod 20.999 TL, HomePod mini ise 7.999 TL fiyat etiketine ulaştı.

Apple Türkiye’den gelen zamla birlikte mevcut fiyat listesi şu şekilde oldu:

Ürün Eski fiyatı Yeni fiyatı MacBook Neo 37.999 TL 45.999 TL Mac mini 37.999 TL 51.999 TL 13″ MacBook Air 67.999 TL 84.999 TL 15″ MacBook Air 79.999 TL 94.999 TL 14″ MacBook Pro 104.999 TL 129.999 TL 16″ MacBook Pro 164.999 TL 194.999 TL iPad Wi-Fi 128 GB 22.999 TL 29.999 TL iPad mini Wi-Fi 128 GB 32.999 TL 39.999 TL 11″ iPad Air Wi-Fi 128 GB 37.999 TL 47.999 TL 13″ iPad Air Wi-Fi 128 GB 47.999 TL 57.999 TL 11″ iPad Pro Wi-Fi 256 GB 64.999 TL 77.999 TL 13″ iPad Pro Wi-Fi 256 GB 79.999 TL 92.999 TL 24″ iMac 79.999 TL 99.999 TL Mac Studio 124.999 TL 159.999 TL Mac Studio (üst paket) 249.999 TL 339.999 TL Apple TV 4K Wi-Fi 64 GB 8.999 TL 13.499 TL Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet 128 GB 10.499 TL 16.499 TL HomePod 17.999 TL 20.999 TL HomePod mini 5.999 TL 7.999 TL

Bununla birlikte söz konusu zam dalgası yalnızca Türkiye’yi ilgilendirmiyor. Apple global olarak fiyatlarda güncellemeye gitti:

Ürün Eski fiyatı Yeni fiyatı MacBook Neo 599 dolar 699 dolar MacBook Air 512 GB 1.099 dolar 1.299 dolar MacBook Pro 1 TB 1.699 dolar 1.999 dolar iPad Air 128 GB 599 dolar 749 dolar iPad Pro 256 GB 999 dolar 1.199 dolar Mac mini M4 Pro 1.399 dolar 1.599 dolar