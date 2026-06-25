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    Apple Haberler Teknoloji

    Mac ve iPad alacaklara kötü haber: Apple Türkiye’den dev zam

    Apple Türkiye, bileşen pazarındaki maliyet artışını gerekçe göstererek Mac ve iPad modellerinin fiyatlarında ciddi bir zam yaptı.
    Mac ve iPad alacaklara kötü haber: Apple Türkiye'den dev zam
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    • Apple Türkiye yüzde 36'ya varan ciddi bir zam yaptı.
    • Bu durumdan Mac, iPad, Apple TV ve HomePod cihazları etkilendi.
    • iPhone, Apple Watch ve AirPods fiyatları ise henüz değişmedi.

    Apple Türkiye bugün birçok ürün segmentine yönelik devasa zam dalgasını duyurdu. Mac, iPad, Apple TV ve HomePod cihazlarının fiyatları ciddi bir şekilde yükseldi. Gerçekleştirilen zam miktarı yüzde 36 seviyesini gördü.

    Bununla birlikte Apple’ın henüz iPhone, Apple Watch ve AirPods gibi ürün segmentlerinde fiyatları sabit bıraktığını belirtelim. Şirket, donanım bileşenlerindeki ani maliyet artışının bu zam dalgasında etkili olduğunu bildirdi.

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    Mac ve iPad fiyatları cep yakıyor

    Apple, MacBook Neo modelinin başlangıç fiyatı 37.999 TL’den 45.999 TL’ye çıkardı. Mac mini cihazında ise fiyat etiketi 37.999 TL yerine 51.999 TL olarak güncellendi. 13 inç M5 MacBook Air modelinin başlangıç seviyesi 84.999 TL, 14 inç M5 MacBook Pro cihazının başlangıç fiyatı ise 129.999 TL seviyesini gördü.

    Apple MacBook Neo

    Benzer artışlar tablet ve ev elektroniği segmentlerinde de görüldü. 11 inç M5 iPad Pro 77.999 TL oldu. Apple TV 4K modelinin fiyatı 13.499 TL’ye yükseldi. Ayrıca HomePod 20.999 TL, HomePod mini ise 7.999 TL fiyat etiketine ulaştı.

    M5 iPad Pro

    Apple Türkiye’den gelen zamla birlikte mevcut fiyat listesi şu şekilde oldu:

    Ürün Eski fiyatı Yeni fiyatı
    MacBook Neo 37.999 TL 45.999 TL
    Mac mini 37.999 TL 51.999 TL
    13″ MacBook Air 67.999 TL 84.999 TL
    15″ MacBook Air 79.999 TL 94.999 TL
    14″ MacBook Pro 104.999 TL 129.999 TL
    16″ MacBook Pro 164.999 TL 194.999 TL
    iPad Wi-Fi 128 GB 22.999 TL 29.999 TL
    iPad mini Wi-Fi 128 GB 32.999 TL 39.999 TL
    11″ iPad Air Wi-Fi 128 GB 37.999 TL 47.999 TL
    13″ iPad Air Wi-Fi 128 GB 47.999 TL 57.999 TL
    11″ iPad Pro Wi-Fi 256 GB 64.999 TL 77.999 TL
    13″ iPad Pro Wi-Fi 256 GB 79.999 TL 92.999 TL
    24″ iMac 79.999 TL 99.999 TL
    Mac Studio 124.999 TL 159.999 TL
    Mac Studio (üst paket) 249.999 TL 339.999 TL
    Apple TV 4K Wi-Fi 64 GB 8.999 TL 13.499 TL
    Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet 128 GB 10.499 TL 16.499 TL
    HomePod 17.999 TL 20.999 TL
    HomePod mini 5.999 TL 7.999 TL

    Bununla birlikte söz konusu zam dalgası yalnızca Türkiye’yi ilgilendirmiyor. Apple global olarak fiyatlarda güncellemeye gitti:

    Ürün Eski fiyatı Yeni fiyatı
    MacBook Neo 599 dolar 699 dolar
    MacBook Air 512 GB 1.099 dolar 1.299 dolar
    MacBook Pro 1 TB 1.699 dolar 1.999 dolar
    iPad Air 128 GB 599 dolar 749 dolar
    iPad Pro 256 GB 999 dolar 1.199 dolar
    Mac mini M4 Pro 1.399 dolar 1.599 dolar

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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