Haftanın en çok satan Nintendo Switch oyunları: Hades 2 daha çıkmadan zirvede

Hades 2, 25 Eylül tarihinde Nintendo Switch ve Switch 2'ye gelecek.

Merakla beklenen oyun daha piyasaya çıkmayan Nintendo eShop listelerini ele geçirdi.

Yüksek ön sipariş rakamlarına ulaşan yapım, haftanın en çok satan oyunu olmayı başardı.

Haftanın en çok satan Nintendo Switch oyunları arasında Hades 2 zirvede yer alıyor. İlginç bir şekilde henüz piyasaya çıkmadan listelerin başına oturan beklenen oyun, devasa bütçeli yapımları geride bıraktı.

Bağımsız bir geliştirici olan Supergiant Games tarafından geliştirilen Hades 2, mitolojik dünyayı heyecan verici bir hikaye ve etkileyici görsellikle anlatıyor. Kısa sürede ilgi odağı haline gelen oyun böylelikle Donkey Kong Bananza ve Hollow Knight: Silksong gibi dev yapımları geçti.

Hades 2, Nintendo eShop’un yeni kralı oldu

Hades 2, eShop’ta en çok satan Nintendo Switch 2 oyunu oldu. Yalnızca ön siparişler sayesinde Supergiant Games’in yeni oyunu, Donkey Kong Bananza ve Hollow Knight: Silksong’un satış rakamlarını aşarak bir numaraya yerleşti.

Nihon Falcom tarafından serinin orijinal hikayesinin yeniden yapımı olan Trails in the Sky 1st Chapter NS2 Edition ön siparişleri de adeta dolup taştı. Beklenen oyun, özellikle de yeni kullanıcılar için mükemmel bir başlangıç ​​noktası oluşturarak seriyi yeniden başlatmayı hedefliyor.

Trails in the Sky destanının yirmi yıldan uzun süredir devam ettiğini göz önünde bulunduran Japon stüdyosu Nihon Falcom, oyunculara bu deneyime ilk kez yaklaşmanın basit ve ilgi çekici bir yolunu sunma ihtiyacı hissettiğini vurguluyor.

Listede yer alan oyunlar şu şekilde sıralanıyor:

Hades 2 Donkey Kong Bananza Trails in the Sky 1st Chapter NS2 Edition Hollow Knight: Silksong EA Sports FC 26 Ultimate Edition Madden NFL 26 PAC-MAN World 2 Re-Pac Deluxe Edition EA Sports FC 26 Donkey Kong Bananza Bundle Star Wars Outlaws

eShop’ta haftanın en çok satan dijital oyunları

Yalnızca dijital formatta mevcut olan oyunların sıralamasına geçtiğimizde durum değişiyor. İlk sırada iki küçük plastik tuğlanın birçok zorlukla karşılaştığı ve bir hayalin gerçekleştirilmeye çalışıldığı işbirlikçi macera oyunu LEGO Voyagers yer alıyor: