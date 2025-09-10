PlayStation’ın tarihindeki en çok satan 20 oyunu açıklandı

PlayStation için ABD'de tüm zamanların en çok satan 20 oyunu açıklandı.

Call of Duty ve Rockstar Games oyunları listede büyük bir hakimiyet kurdu.

Listenin zirvesindeyse, PlayStation'da diğer tüm oyunlardan daha fazla kazanan ve satan Grand Theft Auto 5 yer aldı.

ABD’de PlayStation konsolları için tüm zamanların en çok satan 20 oyunu paylaşıldı ve Call of Duty ile Rockstar Games listeleri tamamen domine etti. Minecraft, Call of Duty: Modern Warfare ve Red Dead Redemption 2 büyük başarılar elde ederken, Grand Theft Auto 5, PlayStation’da diğer tüm oyunlardan daha fazla para kazanarak ve daha fazla satarak listenin zirvesinde yer aldı.

Sony, 9 Eylül 1995’te PlayStation’ı Kuzey Amerika’da piyasaya sürerek konsol savaşlarına girmişti. Devrim niteliğindeki cihaz, sektörde yeni bir dönem başlatmış ve PlayStation’ı dünya çapında oyunculuğun bir köşe taşı haline getirmişti. Aradan geçen otuz yılda dört ana konsol daha piyasaya sürülürken, şimdi bu büyük yıldönümünün şerefine en çok satan oyunlar listesi paylaşıldı.

GTA 5 zirveden inmiyor

Circana’nın kıdemli yöneticisi Mat Piscatella tarafından paylaşılan liste, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en çok satan PlayStation konsol oyunlarını hem elde edilen gelir hem de satılan birim sayısına göre sıralıyor.

Her iki listenin de zirvesinde Grand Theft Auto 5 (GTA V) yer alıyor. İkinci en yüksek gelir getiren oyun Call of Duty: Modern Warfare (2019) olurken, en çok satan ikinci oyun ise Minecraft olarak karşımıza çıkıyor. Red Dead Redemption 2 ise her iki listede de üçüncü sırayı almış vaziyette bulunuyor.

Sıra En çok gelir getiren oyunlar En çok satan oyunlar 1 Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5 2 Call of Duty: Modern Warfare (2019) Minecraft 3 Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 4 Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) Grand Theft Auto: San Andreas 5 Call of Duty: Black Ops 6 Call of Duty: Modern Warfare (2019) 6 Call of Duty: Black Ops: Cold War Marvel’s Spider-Man 7 Minecraft Call of Duty: Black Ops 3 8 Call of Duty: Black Ops 3 Call of Duty: Black Ops: Cold War 9 Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto: Vice City 10 Guitar Hero 3: Legends of Rock Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) 11 Marvel’s Spider-Man Call of Duty: Black Ops 6 12 Call of Duty: Black Ops 2 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 13 Call of Duty: Black Ops 1 The Last of Us 14 Call of Duty: WW2 God of War (2018) 15 Call of Duty: Black Ops 4 The Elder Scrolls 5: Skyrim 16 Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) Call of Duty: Black Ops 1 17 Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011) Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege 18 Marvel’s Spider-Man 2 Call of Duty: Black Ops 2 19 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Call of Duty: WW2 20 Grand Theft Auto: Vice City Call of Duty: Black Ops 4

Listeler, Call of Duty ve Rockstar oyunlarının pazar üzerindeki mutlak hakimiyetini gözler önüne seriyor. Toplam 40 maddeden 28’i iki seriye ait. Minecraft, Marvel’s Spider-Man 1, 2, Miles Morales, The Last of Us, God of War (2018), Rainbow Six: Siege ve Skyrim eğilimi bozan tek oyunlar oluyor. Ancak sadece Minecraft her iki listenin ilk beşinde yer almayı başardı.