Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Oyun

    PlayStation’ın tarihindeki en çok satan 20 oyunu açıklandı

    PlayStation için ABD'de tüm zamanların en çok satan 20 oyunu açıklandı. Grand Theft Auto 5 listenin zirvesini kaptı.
    playstation en çok satan oyunlar
    • PlayStation için ABD'de tüm zamanların en çok satan 20 oyunu açıklandı.
    • Call of Duty ve Rockstar Games oyunları listede büyük bir hakimiyet kurdu.
    • Listenin zirvesindeyse, PlayStation'da diğer tüm oyunlardan daha fazla kazanan ve satan Grand Theft Auto 5 yer aldı.

    ABD’de PlayStation konsolları için tüm zamanların en çok satan 20 oyunu paylaşıldı ve Call of Duty ile Rockstar Games listeleri tamamen domine etti. Minecraft, Call of Duty: Modern Warfare ve Red Dead Redemption 2 büyük başarılar elde ederken, Grand Theft Auto 5, PlayStation’da diğer tüm oyunlardan daha fazla para kazanarak ve daha fazla satarak listenin zirvesinde yer aldı.

    Sony, 9 Eylül 1995’te PlayStation’ı Kuzey Amerika’da piyasaya sürerek konsol savaşlarına girmişti. Devrim niteliğindeki cihaz, sektörde yeni bir dönem başlatmış ve PlayStation’ı dünya çapında oyunculuğun bir köşe taşı haline getirmişti. Aradan geçen otuz yılda dört ana konsol daha piyasaya sürülürken, şimdi bu büyük yıldönümünün şerefine en çok satan oyunlar listesi paylaşıldı.

    GTA 5 zirveden inmiyor

    Circana’nın kıdemli yöneticisi Mat Piscatella tarafından paylaşılan liste, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en çok satan PlayStation konsol oyunlarını hem elde edilen gelir hem de satılan birim sayısına göre sıralıyor.

    PlayStation 5 Slim

    Her iki listenin de zirvesinde Grand Theft Auto 5 (GTA V) yer alıyor. İkinci en yüksek gelir getiren oyun Call of Duty: Modern Warfare (2019) olurken, en çok satan ikinci oyun ise Minecraft olarak karşımıza çıkıyor. Red Dead Redemption 2 ise her iki listede de üçüncü sırayı almış vaziyette bulunuyor.

    SıraEn çok gelir getiren oyunlarEn çok satan oyunlar
    1Grand Theft Auto 5Grand Theft Auto 5
    2Call of Duty: Modern Warfare (2019)Minecraft
    3Red Dead Redemption 2Red Dead Redemption 2
    4Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)Grand Theft Auto: San Andreas
    5Call of Duty: Black Ops 6Call of Duty: Modern Warfare (2019)
    6Call of Duty: Black Ops: Cold WarMarvel’s Spider-Man
    7MinecraftCall of Duty: Black Ops 3
    8Call of Duty: Black Ops 3Call of Duty: Black Ops: Cold War
    9Grand Theft Auto: San AndreasGrand Theft Auto: Vice City
    10Guitar Hero 3: Legends of RockCall of Duty: Modern Warfare 2 (2022)
    11Marvel’s Spider-ManCall of Duty: Black Ops 6
    12Call of Duty: Black Ops 2Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
    13Call of Duty: Black Ops 1The Last of Us
    14Call of Duty: WW2God of War (2018)
    15Call of Duty: Black Ops 4The Elder Scrolls 5: Skyrim
    16Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023)Call of Duty: Black Ops 1
    17Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
    18Marvel’s Spider-Man 2Call of Duty: Black Ops 2
    19Marvel’s Spider-Man: Miles MoralesCall of Duty: WW2
    20Grand Theft Auto: Vice CityCall of Duty: Black Ops 4

    Listeler, Call of Duty ve Rockstar oyunlarının pazar üzerindeki mutlak hakimiyetini gözler önüne seriyor. Toplam 40 maddeden 28’i iki seriye ait. Minecraft, Marvel’s Spider-Man 1, 2, Miles Morales, The Last of Us, God of War (2018), Rainbow Six: Siege ve Skyrim eğilimi bozan tek oyunlar oluyor. Ancak sadece Minecraft her iki listenin ilk beşinde yer almayı başardı.

    PlayStation 5 fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyat listesi

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    PlayStation 5 fiyatlarına zam geldi: İşte yeni fiyat listesi

    Avatar photo

    Ömer Faruk, en büyük ilgi alanı olan teknoloji tutkusunu, sadece bir tüketici değil, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da devam ettiriyor. Şu ana kadar birçok teknoloji sitesinde editörlük yaptı ve içeriklerini Webmasto okuyucularıyla buluşturuyor.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.