Nintendo Switch 2 uzun süre daha sınırlı stoklarda satılacak

Switch 2 kısa sürede 5 milyondan fazla satarak Nintendo tarihinin en hızlı satış rekoruna imza attı.

Piyasa analistleri, Mart 2026 önemine kadar konsolun 20 milyon satış bandına ulaşabileceğini öne sürüyor.

Bahar aylarına kadar cihazın stoklarının sınırlı kalacağı iddia ediliyor.

Yeni nesil Nintendo Switch 2 konsolu, 5 milyondan fazla adet satmasının ardından küresel pazarda sınırlı bir bulunabilirliğe sahip olacak. Japon analistlere göre bu durum en azından 2026 baharına kadar devam edecek gibi görünüyor.

Toyo Securities’den Hideki Yasuda ve UBS Securities’den Zhai Yijia tarafından paylaşılan ilk tahminler, 6 Haziran’daki lansmandan sonraki ilk ay için yaklaşık 6 milyon konsol satışı olacağını bizlere gösteriyor.

Mart 2026’ya kadar 20 milyonluk satış tahmin ediliyor

Analist Hideki Yasuda, başlangıçtaki tedarik zorluklarına rağmen Nintendo Switch 2’nin Mart 2026’daki mali yıl sonuna kadar 20 milyon adetlik satış rakamına ulaşabileceğini öne sürüyor.

Daha muhafazakar bir tahmin ise aynı dönem için 18 milyon adetlik hedef belirleyen Zhai Yijia’dan geliyor. Her iki hedef de ilk Switch’in sonuçlarına kıyasla yüzde 20 ila 30’luk bir artışı temsil ediyor.

Ama uzun vadeli bakış açısı, analizlerde belirgin bir ayrışma yaratıyor. Yijia, kümülatif potansiyel konusunda daha farklı bir görüş ortaya koyuyor:

“İlk satışlar Switch ve Sony’nin PlayStation 5’inden daha yüksek. Fakat bu yalnızca talep artışı olarak görülmemeli. Bu konsollar, piyasaya sürüldükleri dönemde yarı iletken kıtlığından muzdaripti. Bu da üretimi ve arzı kısıtladı. Switch’in kümülatif satışlarını aşmak zor olacak.”

Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa şirketin fiyatlandırma konusundaki tutumunu açıklıyor. Kyoto merkezli şirket, maliyetin belirli tüketici kesimleri, özellikle de gençler üzerindeki olası etkisini değerlendiriyor.

Furukawa, şirketin stratejisini ayrıntılı olarak şöyle açıklıyor: