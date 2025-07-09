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    Nintendo Switch 2 uzun süre daha sınırlı stoklarda satılacak

    Nintendo'nun yeni nesil hibrit oyun konsolu Switch 2, uzun bir süre daha sınırlı sayıda stoklara sahip olacak gibi görünüyor.
    • Switch 2 kısa sürede 5 milyondan fazla satarak Nintendo tarihinin en hızlı satış rekoruna imza attı.
    • Piyasa analistleri, Mart 2026 önemine kadar konsolun 20 milyon satış bandına ulaşabileceğini öne sürüyor.
    • Bahar aylarına kadar cihazın stoklarının sınırlı kalacağı iddia ediliyor.

    Yeni nesil Nintendo Switch 2 konsolu, 5 milyondan fazla adet satmasının ardından küresel pazarda sınırlı bir bulunabilirliğe sahip olacak. Japon analistlere göre bu durum en azından 2026 baharına kadar devam edecek gibi görünüyor.

    Toyo Securities’den Hideki Yasuda ve UBS Securities’den Zhai Yijia tarafından paylaşılan ilk tahminler, 6 Haziran’daki lansmandan sonraki ilk ay için yaklaşık 6 milyon konsol satışı olacağını bizlere gösteriyor.

    Mart 2026’ya kadar 20 milyonluk satış tahmin ediliyor

    Analist Hideki Yasuda, başlangıçtaki tedarik zorluklarına rağmen Nintendo Switch 2’nin Mart 2026’daki mali yıl sonuna kadar 20 milyon adetlik satış rakamına ulaşabileceğini öne sürüyor.

    Daha muhafazakar bir tahmin ise aynı dönem için 18 milyon adetlik hedef belirleyen Zhai Yijia’dan geliyor. Her iki hedef de ilk Switch’in sonuçlarına kıyasla yüzde 20 ila 30’luk bir artışı temsil ediyor.

    Nintendo Switch 2

    Ama uzun vadeli bakış açısı, analizlerde belirgin bir ayrışma yaratıyor. Yijia, kümülatif potansiyel konusunda daha farklı bir görüş ortaya koyuyor:

    “İlk satışlar Switch ve Sony’nin PlayStation 5’inden daha yüksek. Fakat bu yalnızca talep artışı olarak görülmemeli. Bu konsollar, piyasaya sürüldükleri dönemde yarı iletken kıtlığından muzdaripti. Bu da üretimi ve arzı kısıtladı. Switch’in kümülatif satışlarını aşmak zor olacak.”

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    Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa şirketin fiyatlandırma konusundaki tutumunu açıklıyor. Kyoto merkezli şirket, maliyetin belirli tüketici kesimleri, özellikle de gençler üzerindeki olası etkisini değerlendiriyor.

    Furukawa, şirketin stratejisini ayrıntılı olarak şöyle açıklıyor:

    “Nintendo Switch 2’nin fiyatının sunduğu oyun deneyimi için uygun olduğuna inanıyoruz ve daha da önemlisi, tüketicilere değerini gösteren eğlence deneyimleri sunuyoruz. Bu hedefe ulaşmak için Nintendo Switch 2’ye çeşitli özellikler entegre ettik. Nintendo Switch 2’nin önceki konsollarımızdan daha yüksek bir fiyata sahip olduğu doğru.

    Çocukların Nintendo karakterleri ve oyun dünyalarıyla etkileşime girmelerini sağlamak için konsollarımızın dışında çeşitli fırsatlar yaratıyoruz ve nihai hedefimiz onları konsollarımızda oynatmak. Konsol fiyatının ne ölçüde bir engel teşkil edebileceğini dikkatle izliyoruz.”

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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