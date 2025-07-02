Nintendo Switch 2 kullanıcıları “aşırı ısınma” sorunundan isyan ediyor

Nintendo Switch 2 kullanıcıları "aşırı ısınma" sorunundan dolayı şirkete isyanlarını dile getiriyor.

Bu problemin yalnızca büyük oyunlarla sınırlı olmadığı, küçük oyunlarda da benzer bir sorunun gözlemlendiği belirtildi.

Nintendo Switch 2 dünya çapında en çok oyun konsolları arasında yer alıyor. Fakat büyük popülaritesinin ne yazık ki bir bedeli de bulunuyor. Son zamanlarda konsolun kullanıcıları cihazın aşırı ısınması, tutarken rahatsızlık vermesi ve hatta küçük yanıklara neden olmasıyla ilgili sorunlar bildirmeye başladı.

Reddit platformunda çoğunlukla Japonya’daki ürün kullanıcılarından gelen birkaç rapor dikkat çekti. En büyük şikayet, 46ºC’yi aşabilen cihazın sıcaklığıyla ilgili olarak kayıtlara geçti. Raporlardan birinde oyuncu, fanın ısıyı dağıtmak için daha hızlı dönüşlerle yüksek sıcaklığı telafi etmeye çalıştığı için “çıldırdığını” dile getirdi.

Durum sanılandan daha da ciddi görünüyor

TomsHardware’ın haberine göre sorun aslında göründüğünden daha da ciddi bir durumda. Video oyununu kullanırken çeşitli durumlarda yüksek sıcaklıklar yaşayan sahiplerine dair raporlar var.

Bunlardan bazıları, Switch 2’nin daha ağır bir oyun olan Cyberpunk 2077’yi oynarken aşırı ısındığını bildiriyor. Ancak Pokemon ve Splatoon gibi hafif oyunların da taşınabilir konsolun kullanılabilirliğini etkilediğini iddia eden başka oyuncular dikkat uyandırıyor.

Ürünün fiziksel kullanımını etkileyen yüksek sıcaklığa ek olarak, sıklıkla yaşanan bir diğer durum da oyunun donması ve hatta çökmesi olarak karşımıza çıkıyor. Bir oyuncu, fanların her şeyi çalışır durumda tutmak için çalışmasına rağmen CD Projekt RED oyununun beş kez çöktüğünü söyledi.

Cihazın oyun ortasında bile uyku moduna girmesini zorlayan yüksek sıcaklık mesajı görüntüleniyor. Görünüşe göre sorundan etkilenmeden konsolu kullanmanın bir yolu yok. Çünkü yerleşik ve taşınabilir modda aşırı ısınma raporları bulunuyor.

Cihaz nasıl normale dönecek?

Nintendo’ya göre cihaza zarar gelmesini önleyecek bir yazılım çözümü yok. Fakat sorunu çözmeye yardımcı olabilecek pratik ve görünüşte işe yaramaz alternatifler mevcut.

Bunlar arasında dock’u normal sıcaklığına dönmesi için ayırmak, bölmeyi daha havalandırılmış bir yere taşımak, havalandırma deliklerinin tıkanmadığından emin olmak ve durumu izlemek gibi seçenekler yer alıyor.

Nintendo Switch 2 teknik özellikleri