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    Nintendo Switch 2 kullanıcıları “aşırı ısınma” sorunundan isyan ediyor

    Nintendo'nun yeni nesil oyun konsolu Switch 2, son günlerde "aşırı ısınma" sorunu yüzünden kullanıcıların şikayetini topluyor.
    Switch 2
    • Nintendo Switch 2 kullanıcıları "aşırı ısınma" sorunundan dolayı şirkete isyanlarını dile getiriyor.
    • Bu problemin yalnızca büyük oyunlarla sınırlı olmadığı, küçük oyunlarda da benzer bir sorunun gözlemlendiği belirtildi.

    Nintendo Switch 2 dünya çapında en çok oyun konsolları arasında yer alıyor. Fakat büyük popülaritesinin ne yazık ki bir bedeli de bulunuyor. Son zamanlarda konsolun kullanıcıları cihazın aşırı ısınması, tutarken rahatsızlık vermesi ve hatta küçük yanıklara neden olmasıyla ilgili sorunlar bildirmeye başladı.

    Reddit platformunda çoğunlukla Japonya’daki ürün kullanıcılarından gelen birkaç rapor dikkat çekti. En büyük şikayet, 46ºC’yi aşabilen cihazın sıcaklığıyla ilgili olarak kayıtlara geçti. Raporlardan birinde oyuncu, fanın ısıyı dağıtmak için daha hızlı dönüşlerle yüksek sıcaklığı telafi etmeye çalıştığı için “çıldırdığını” dile getirdi.

    Durum sanılandan daha da ciddi görünüyor

    TomsHardware’ın haberine göre sorun aslında göründüğünden daha da ciddi bir durumda. Video oyununu kullanırken çeşitli durumlarda yüksek sıcaklıklar yaşayan sahiplerine dair raporlar var.

    Bunlardan bazıları, Switch 2’nin daha ağır bir oyun olan Cyberpunk 2077’yi oynarken aşırı ısındığını bildiriyor. Ancak Pokemon ve Splatoon gibi hafif oyunların da taşınabilir konsolun kullanılabilirliğini etkilediğini iddia eden başka oyuncular dikkat uyandırıyor.

    Nintendo Switch 2

    Ürünün fiziksel kullanımını etkileyen yüksek sıcaklığa ek olarak, sıklıkla yaşanan bir diğer durum da oyunun donması ve hatta çökmesi olarak karşımıza çıkıyor. Bir oyuncu, fanların her şeyi çalışır durumda tutmak için çalışmasına rağmen CD Projekt RED oyununun beş kez çöktüğünü söyledi.

    Cihazın oyun ortasında bile uyku moduna girmesini zorlayan yüksek sıcaklık mesajı görüntüleniyor. Görünüşe göre sorundan etkilenmeden konsolu kullanmanın bir yolu yok. Çünkü yerleşik ve taşınabilir modda aşırı ısınma raporları bulunuyor.

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    Cihaz nasıl normale dönecek?

    Nintendo’ya göre cihaza zarar gelmesini önleyecek bir yazılım çözümü yok. Fakat sorunu çözmeye yardımcı olabilecek pratik ve görünüşte işe yaramaz alternatifler mevcut.

    Nintendo Switch 2

    Bunlar arasında dock’u normal sıcaklığına dönmesi için ayırmak, bölmeyi daha havalandırılmış bir yere taşımak, havalandırma deliklerinin tıkanmadığından emin olmak ve durumu izlemek gibi seçenekler yer alıyor.

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    Nintendo Switch 2 teknik özellikleri

    Ekran 7.9″ 1080p geniş renk gamutu LCD, HDR10, VRR / 120 Hz
    Boyutlar (konsol) 272 × 116 × 13.9 mm (Joy-Con 2 takılı halde)
    Ağırlık Yaklaşık 401 g (joy-con hariç) / Yaklaşık 534 g (takılı halde)
    İşlemci (CPU/GPU) Nvidia Tegra T239 “Drake”: 8‑çekirdek ARM Cortex‑A78C CPU; Ampere GPU (1536 CUDA)
    CPU/GPU frekansları CPU: max 1.7 GHz; GPU: dock modu 1007 MHz, taşınabilir 561 MHz
    RAM 12 GB LPDDR5X (2×6 GB), 128‑bit; 3 GB sistem için ayrılmış, 9 GB oyunlara
    Bellek Bant Genişliği 102 GB/s (dock) / 68 GB/s (taşınabilir)
    İç Depolama 256 GB UFS; microSD Express ile 2 TB’a kadar genişletilebilir
    Video çıkışı Dock: 4K/60 fps; 1440p/120 fps; Taşınabilir: 1080p/120 fps
    Kablosuz Bağlantı Wi‑Fi 6, Bluetooth; dock’ta Ethernet
    Pil 5220 mAh Li‑ion; 2–6.5 saat; yaklaşık 3 saat şarj
    Joy‑Con 2 Batarya: 500 mAh (yaklaşık 20 saat); manyetik bağlantı; HD Rumble 2; gyro, ivmeölçer, mouse sensörü
    Pro Controller (opsiyonel) 1070 mAh; yaklaşık 40 saat; Bluetooth/NFC; HD Rumble; gyro/ivmeölçer
    Dock 2×USB‑A 2.0, HDMI, Ethernet, AC‑adaptör; fanlı yapı

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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