Nintendo Switch 2 resmen tanıtıldı: Neler sunuyor?

Uzun süren bekleyişin ardından hibrit oyun konsolu Nintendo Switch 2 resmen tanıtıldı.

Cihazla ilgili ilk resmi bilgileri duyuran şirket, daha fazla detayı 2 Nisan'daki etkinliğinde açıklayacak.

Analistler, konsolun ilk yılda 20 milyon satışa ulaşacağını tahmin ediyor.

Switch 2 hibrit konsol modelinin lansmanı, Nintendo hisselerinin ciddi oranda artmasına yardımcı oldu.

Uzun bir sessizliğin ardından Nintendo nihayet yeni el konsolunu resmen tanıttı. Nintendo Switch 2 cihazının ilk resmi görüntüleri yayınladı. Beklendiği gibi model, hibrit bir format benimseyerek selefinin özelliklerini takip edecek. Böylelikle cihaz hem taşınabilir hem de masaüstü konsol olarak kullanılabilecek.

Tanıtım videosunda şirket, yeni versiyonun daha büyük Joy-Con’lara ve daha büyük bir ekrana sahip olacağını ve aksesuarın yeniden tasarlanmış bir analog çubuk ve düğmelerin yanı sıra donanımın gövdesine manyetik bağlantı noktalarına sahip olacağını bizlere gösterdi.

Nisan ayında daha fazla detay açıklanacak

Nintendo cihazla ilgili daha fazla teknik detaya girmeden orijinal 2017 Switch ile geriye dönük uyumluluğunu doğruladı. Yeni cihazda hem dijital hem de fiziksel oyunların çalışacağını belirtiyor. Fakat bu konuda bazı istisnalar olabileceği de söylendi.

İlk tanıtım fragmanı, 2 Nisan’da yeni ayrıntılar kazanması beklenen Nintendo Switch 2 için sadece küçük bir teaser olarak nitelendiriliyor. Japon oyun devi, bu tarih için yeni donanım hakkında daha fazla bilgi sunmanın yanı sıra yeni yazılımı ve muhtemelen fiyat ve çıkış tarihi gibi ayrıntıları da paylaşacağı bir Direct etkinliği planladı.

Nintendo Switch 2 özellikleri

Şu ana kadar söylentiler, Samsung’un 5 nm’de ürettiği, Orin mimarisini temel alan bir NVIDIA T239 işlemcisinden bahsediyordu. Çip yerleşik modda 30 fps’de 4K’ya kadar çözünürlükle yüksek kaliteli grafikler sağlayan Ray Tracing ve DLSS Ray Reconstruction gibi gelişmiş teknolojileri destekleniyor.

2048 CUDA Çekirdeğine sahip sekiz çekirdekli ARM Cortex-A78AE CPU ve GPU, ilk Switch’e göre açık bir gelişmeyi temsil ediyor. Bu da yeni konsolu PlayStation 5 ve Xbox Series X/S modellerine göre daha modern standartlara yaklaştırıyor.

Yeni Joy-Con’lar, daha iyi kullanılabilirlik için daha büyük düğmeler, manyetik eklentiler, LED pil göstergeleri ve Ana Sayfa düğmesinin altındaki yeni bir düğme, önceki modele özgü kayma sorunlarını ortadan kaldıran Hall Effect teknolojisine sahip analog çubuklar dahil olmak üzere ilginç yenilikler getirecek.

Yeni hibrit konsol ilk yılında 20 milyon satabilir

Bloomberg’in raporuna göre analistler, Switch 2’nin piyasadaki ilk yılında 20 milyondan fazla satış adedine ulaşabileceğini tahmin ediyor. Nintendo bu iddialı hedefi desteklemek için sağlam bir tedarik zinciri yapılandıracak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2017 yılında piyasaya sürülen orijinal Switch modeli, ilk 12 ayda yaklaşık 15 milyon adet satmıştı. Merakla beklenen yeni modelin satış rakamları konusunda selefinden daha da büyük bir başarı göstermesi bekleniyor.

Switch 2, Nintendo hisselerini yükseltti

Nintendo, Switch 2’yi onayladıktan sonra New York Borsası’nda hisselerin 52 haftanın en yüksek seviyesi olan 15,77 dolara yükseldiğini gördü. Duyuru, konsolun tasarımını ve resmi adını ortaya çıkararak yatırımcıların şirketin yeni nesil stratejisine olan güvenini güçlendirdi.

Kantan Games CEO’su Serkan Toto’nun da vurguladığı gibi, öncelikle Switch 2’nin tasarımı ve resmi adı yatırımcıları memnun etti. Toto, “Yatırımcılar Nintendo’nun Wii U’daki hataları tekrarlayacağından korktu. Fakat şirketin iPhone güncellemelerinde olduğu gibi daha tanıdık bir modeli tercih ettiğini fark etti” dedi.

Henüz teknik ayrıntıları ve fiyatları açıklamadan bile Nintendo, Switch 2’nin ilk sunumuyla birlikte bilgileri kademeli olarak açıklama stratejisini yeniden doğruladı. Bu yöntem, yatırımcıların ilgisini korumaya yardımcı oldu.