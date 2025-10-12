Menüyü Kapat
    Yeni Pokemon oyunu, Switch’te “en çok satanlar” listesinde zirveye yerleşti

    Pokémon Legends: Z-A daha piyasaya çıkmadan, ön sipariş rekoruyla Nintendo Switch'te "en çok satanlar" listesinde zirveye oturdu.
    Pokemon Legends Z-A
    • 16 Ekim'de yayınlanacak Pokémon Legends: Z-A, daha piyasaya çıkmadan satış rekoruna imza attı.
    • Yeni Pokemon oyunu, bu hafta Nintendo Switch eShop platformunda en çok satan oyun oldu.
    • Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 de yüksek satış rakamlarıyla öne çıktı.

    Oyun dünyasının gelmiş geçmiş en güçlü markalarından bir tanesi haline gelen Pokemon, piyasaya çıkan son oyunuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Merakla beklenen oyun daha piyasaya çıkmadan rekor kırmaya başladı. Pokémon Legends: Z-A lansmana günler kala Nintendo Switch eShop listelerinde zirveye yerleşti.

    16 Ekim Perşembe günü resmi olarak yayınlanacak Pokémon Legends: Z-A oyunu yalnızca Nintendo Switch ve Switch 2 cihazlarına özel olarak yayınlanacak. Game Freak tarafından geliştirilen oyun, sizleri aksiyon rol yapma türünde keyifli bir maceraya davet ediyor.

    Haftanın en çok satan Nintendo Switch oyunları sıralandı

    Nintendo’nun artık geleneksel hale getirdiği haftalık satış sıralaması, oyuncuların bu hafta hangi oyunlara daha fazla ilgi gösterdiğini gözler önüne seriyor. Pokémon Legends: Z-A ilk sırada yer alırken, ilk üç basamağı tamamlayan diğer isim ise Super Mario oluyor.

    Pokémon Legends Z-A

    Sırasıyla ikinci ve üçüncü basamakta, geçen haftaya göre listedeki pozisyonu değişmeyen Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 paketi ve tek başına Galaxy 2 oyunu yer alıyor.

    Nintendo Switch eShop’ta bu hafta en çok satan 20 oyun şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    1. Pokémon Legends: Z-A
    2. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
    3. Super Mario Galaxy 2
    4. Hades 2
    5. Absolum
    6. Super Mario Party Jamboree
    7. Super Smash Bros. Ultimate
    8. Minecraft
    9. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
    10. Mario Kart 8 Deluxe
    11. Little Nightmares 3
    12. Hollow Knight: Silksong
    13. Animal Crossing: New Horizons
    14. Super Mario Galaxy
    15. Hogwarts Legacy Deluxe Edition
    16. LEGO Party
    17. Little Nightmares 3 Deluxe Edition
    18. Pokemon Legends: Arceus
    19. Hollow Knight
    20. Nintendo Switch Sports
    Yalnızca dijital formatta satılan oyunların sıralaması ise şöyle:

    1. Super Mario Galaxy 2
    2. Hades 2
    3. Absolum
    4. Hollow Knight: Silksong
    5. Super Mario Galaxy
    6. Hollow Knight
    7. Stardew Valley
    8. Disney Dreamlight Valley
    9. Tiny Bookshop
    10. Wobbly Life
    11. Deltarune
    12. The Oregon Trail
    13. Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate
    14. Celeste
    15. Date Everything
    16. Borderlands: The Handsome Collection
    17. Ninja Gaiden: Ragebound
    18. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy
    19. Battle Suit Aces
    20. The Jackbox Party Pack 3

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

