Yeni Pokemon oyunu, Switch’te “en çok satanlar” listesinde zirveye yerleşti

16 Ekim'de yayınlanacak Pokémon Legends: Z-A, daha piyasaya çıkmadan satış rekoruna imza attı.

Yeni Pokemon oyunu, bu hafta Nintendo Switch eShop platformunda en çok satan oyun oldu.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 de yüksek satış rakamlarıyla öne çıktı.

Oyun dünyasının gelmiş geçmiş en güçlü markalarından bir tanesi haline gelen Pokemon, piyasaya çıkan son oyunuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Merakla beklenen oyun daha piyasaya çıkmadan rekor kırmaya başladı. Pokémon Legends: Z-A lansmana günler kala Nintendo Switch eShop listelerinde zirveye yerleşti.

16 Ekim Perşembe günü resmi olarak yayınlanacak Pokémon Legends: Z-A oyunu yalnızca Nintendo Switch ve Switch 2 cihazlarına özel olarak yayınlanacak. Game Freak tarafından geliştirilen oyun, sizleri aksiyon rol yapma türünde keyifli bir maceraya davet ediyor.

Haftanın en çok satan Nintendo Switch oyunları sıralandı

Nintendo’nun artık geleneksel hale getirdiği haftalık satış sıralaması, oyuncuların bu hafta hangi oyunlara daha fazla ilgi gösterdiğini gözler önüne seriyor. Pokémon Legends: Z-A ilk sırada yer alırken, ilk üç basamağı tamamlayan diğer isim ise Super Mario oluyor.

Sırasıyla ikinci ve üçüncü basamakta, geçen haftaya göre listedeki pozisyonu değişmeyen Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 paketi ve tek başına Galaxy 2 oyunu yer alıyor.

Nintendo Switch eShop’ta bu hafta en çok satan 20 oyun şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Pokémon Legends: Z-A Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 Super Mario Galaxy 2 Hades 2 Absolum Super Mario Party Jamboree Super Smash Bros. Ultimate Minecraft Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles Mario Kart 8 Deluxe Little Nightmares 3 Hollow Knight: Silksong Animal Crossing: New Horizons Super Mario Galaxy Hogwarts Legacy Deluxe Edition LEGO Party Little Nightmares 3 Deluxe Edition Pokemon Legends: Arceus Hollow Knight Nintendo Switch Sports

Yalnızca dijital formatta satılan oyunların sıralaması ise şöyle: