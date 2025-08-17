Menüyü Kapat
    En çok satan Nintendo Switch oyunları: eShop sıralaması açıklandı

    eShop platformunda en çok satan Nintendo Switch oyunları belli oldu. Listenin zirvesinde yer alan oyun Tiny Bookshop olarak karşımıza çıktı.
    En çok satan Nintendo Switch oyunları
    • Bu hafta en çok satan Nintendo Switch oyunları belli oldu.
    • Dijital ve fiziksel formatta zirveye çıkan oyun Tiny Bookshop olarak karşımıza çıktı.
    • Sıralamanın devamında ise Super Mario Party Jamboree Mario Kart 8 Deluxe ve Hogwarts Legacy gibi oyunlar yer alıyor.

    Haftanın en çok satan Nintendo Switch oyunları belli oldu. Üst üste üçüncü kez zirvede bir değişiklik yaşandığı ifade edilirken, ilk sırada ise bağımsız oyun Tiny Bookshop yer aldı.

    Geçtiğimiz 7 Ağustos’ta PC ve Nintendo’nun taşınabilir konsolunda piyasaya sürülen oyun, Bookstonbury-by-the-Sea adlı pitoresk bir sahil kasabasında geçiyor. Oyuncular gezici bir kitapçı dükkanını yönetiyor, benzersiz zevkleri ve hikayeleri olan müşterilerle etkileşim kuruyor ve yerel sırları ortaya çıkarıyor.

    Super Mario Party Jamboree ikinci sırada yer alırken, Mario Kart 8 Deluxe ilk üçü tamamlıyor. Diğer üst sıralarda ise Hogwarts Legacy, Animal Crossing: New Horizons ve Super Smash Bros. Ultimate gibi bilindik isimler yer alıyor.

    Nintendo Switch eShop’ta haftanın en çok satan oyunları

    Tiny Bookshop’un zirvede yer aldığı Nintendo Switch eShop sıralamasında haftanın en çok satan oyunları yer alıyor. Listenin ilk 20 basamağında karşımıza çıkan oyunlar şunlar:

    1. Tiny Bookshop
    2. Super Mario Party Jamboree
    3. Mario Kart 8 Deluxe
    4. Hogwarts Legacy
    5. Super Smash Bros. Ultimate
    6. Minecraft
    7. Animal Crossing: New Horizons
    8. Nintendo Switch Sports
    9. Pokemon Legends: Arceus
    10. Super Mario Bros. Wonder
    11. Mario Golf: World Tour
    12. Zelda: Breath of the Wild
    13. Zelda: Tears of the Kingdom
    14. UFO 50
    15. Pokemon Violet
    16. Hyrule Warriors: Age of Calamity + Expansion Pass
    17. Super Mario Odyssey
    18. Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game
    19. Pokemon Scarlet
    20. Deltarune

    Bunun yanı sıra Nintendo Switch eShop’ta yalnızca dijital formatta satılan oyunların sıralaması şöyle:

    1. Tiny Book Shop
    2. UFO 50
    3. Deltarune
    4. Stardew Valley
    5. Date Everything
    6. Grounded
    7. Is This Seat Taken
    8. Hello Kitty Island Adventure
    9. Disney Dreamlight Valley
    10. The House of the Dead 2: Remake
    11. Ninja Gaiden: Ragebound
    12. Wobbly Life
    13. The Oregon Trail
    14. Castle Crashers Remastered
    15. Tetris Effect: Connected
    16. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time
    17. Hollow Knight
    18. Heretic + Hexen
    19. The House of the Dead: Remake
    20. Ninja Gaiden: Master Collection
    Son olarak PC oyuncuları için Steam’den indirebileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar listesine de göz atabilirsiniz.

