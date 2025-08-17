En çok satan Nintendo Switch oyunları: eShop sıralaması açıklandı

Bu hafta en çok satan Nintendo Switch oyunları belli oldu.

Dijital ve fiziksel formatta zirveye çıkan oyun Tiny Bookshop olarak karşımıza çıktı.

Sıralamanın devamında ise Super Mario Party Jamboree Mario Kart 8 Deluxe ve Hogwarts Legacy gibi oyunlar yer alıyor.

Haftanın en çok satan Nintendo Switch oyunları belli oldu. Üst üste üçüncü kez zirvede bir değişiklik yaşandığı ifade edilirken, ilk sırada ise bağımsız oyun Tiny Bookshop yer aldı.

Geçtiğimiz 7 Ağustos’ta PC ve Nintendo’nun taşınabilir konsolunda piyasaya sürülen oyun, Bookstonbury-by-the-Sea adlı pitoresk bir sahil kasabasında geçiyor. Oyuncular gezici bir kitapçı dükkanını yönetiyor, benzersiz zevkleri ve hikayeleri olan müşterilerle etkileşim kuruyor ve yerel sırları ortaya çıkarıyor.

Super Mario Party Jamboree ikinci sırada yer alırken, Mario Kart 8 Deluxe ilk üçü tamamlıyor. Diğer üst sıralarda ise Hogwarts Legacy, Animal Crossing: New Horizons ve Super Smash Bros. Ultimate gibi bilindik isimler yer alıyor.

Nintendo Switch eShop’ta haftanın en çok satan oyunları

Tiny Bookshop’un zirvede yer aldığı Nintendo Switch eShop sıralamasında haftanın en çok satan oyunları yer alıyor. Listenin ilk 20 basamağında karşımıza çıkan oyunlar şunlar:

Tiny Bookshop Super Mario Party Jamboree Mario Kart 8 Deluxe Hogwarts Legacy Super Smash Bros. Ultimate Minecraft Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch Sports Pokemon Legends: Arceus Super Mario Bros. Wonder Mario Golf: World Tour Zelda: Breath of the Wild Zelda: Tears of the Kingdom UFO 50 Pokemon Violet Hyrule Warriors: Age of Calamity + Expansion Pass Super Mario Odyssey Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game Pokemon Scarlet Deltarune

Bunun yanı sıra Nintendo Switch eShop’ta yalnızca dijital formatta satılan oyunların sıralaması şöyle:

Tiny Book Shop UFO 50 Deltarune Stardew Valley Date Everything Grounded Is This Seat Taken Hello Kitty Island Adventure Disney Dreamlight Valley The House of the Dead 2: Remake Ninja Gaiden: Ragebound Wobbly Life The Oregon Trail Castle Crashers Remastered Tetris Effect: Connected Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time Hollow Knight Heretic + Hexen The House of the Dead: Remake Ninja Gaiden: Master Collection

