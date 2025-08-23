GTA Online milyoner bonusları ve ekstra ödüller duyurdu

Rockstar Games, GTA Online’a giriş yapan oyunculara çeşitli hediyeler sunuyor.

Ağustos ayı boyunca 2 milyona kadar bonus fırsatı sağlanıyor.

Ayrıca seçili görevlerde para ve RP kazanımında çarpanlar aktif hale geliyor.

Rockstar Games, 17 Eylül’e kadar GTA Online oyununa giriş yapan tüm oyuncuların hesaplarına tek seferlik 1.000.000 GTA$ bonusu gönderileceğini duyurdu. Bu bonus yaz mevsiminin yaşandığı şu dönemde sezon sonuna doğru hazırlanan bir sürprizin parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Özel bonusa ek olarak GTA+ üyeleri daha da büyük avantajlardan yararlanacak. İster yeni ister mevcut olsun, herkes ek 1.000.000 GTA$ kazanma hakkına sahip olacak. Bu da evlerin, araçların ve silahların daha da hızlı yükseltilebileceği anlamına geliyor.

GTA Online’dan kaçırılmayacak hediye fırsatları

Nakit paraya ek olarak bu hafta Simeon Yetarian da öne çıkıyor. Tüm temas görevlerinde 2x GTA$ ve RP, ihracatlarda 3x GTA$, RP ve tüm Premium Deluxe Repossession görevlerini tamamlayanlara ek 500.000 GTA$ sunuyor.

Yani bütçenizi artırmak ve oyun ilerlemenizi hızlandırmak için birçok fırsat mevcut. Öte yandan tüm bonus ve avantajlara ek olarak güncellemede çok ilginç başka özellikler de var:

Sezon Sonu GTA$ Hediyesi: 17 Eylül’e kadar GTA Online oynayan herkese tek seferlik 1.000.000 GTA$ bonusu, GTA+ üyelerine ek 1.000.000 GTA$

17 Eylül’e kadar GTA Online oynayan herkese tek seferlik 1.000.000 GTA$ bonusu, GTA+ üyelerine ek 1.000.000 GTA$ Ücretsiz Drift Aracı: Declasse Drift Walton L35’i alma şansı için son günler

Declasse Drift Walton L35’i alma şansı için son günler 3X Kazanç: Simeon’s Exports görevlerinde 3X GTA$ ve RP

Simeon’s Exports görevlerinde 3X GTA$ ve RP 2X Kazanç: Tüm Simeon Contact görevleri, Sumo (Remix) ve Topluluk Yarışı Serilerinde 2X GTA$ ve RP

Tüm Simeon Contact görevleri, Sumo (Remix) ve Topluluk Yarışı Serilerinde 2X GTA$ ve RP 500.000 GTA$ Bonus: Premium Deluxe Retake görev listesini tamamlayana özel ödül

Premium Deluxe Retake görev listesini tamamlayana özel ödül Haftalık Mücadele: 3 Premium Deluxe Devralma görevini tamamla, 100.000 GTA$ kazan

3 Premium Deluxe Devralma görevini tamamla, 100.000 GTA$ kazan İndirim: Smoke on the Water eczanesinde %30 indirim

Smoke on the Water eczanesinde %30 indirim Premium Deluxe Motorsport: Annis S80RR, Pegassi Ignus, Nagasaki Shinobi, Ocelot Locust ve Grotti Turismo Omaggio’da %40’a varan indirim

Annis S80RR, Pegassi Ignus, Nagasaki Shinobi, Ocelot Locust ve Grotti Turismo Omaggio’da %40’a varan indirim Lüks Otomobiller: Canis Castigator ve Übermacht Niobe satışta

Canis Castigator ve Übermacht Niobe satışta HSW Premium Test Aracı: Annis Euros X32 (Coupé)

Annis Euros X32 (Coupé) LS Otomobil Fuarı Test Araçları: Enus Cognoscenti Cabrio, Dinka Jester ve BF Raptor

Enus Cognoscenti Cabrio, Dinka Jester ve BF Raptor LS Otomobil Fuarı Ödül Aracı: İki gün üst üste ilk 3’e gir, Declasse Impaler SZ kazan

İki gün üst üste ilk 3’e gir, Declasse Impaler SZ kazan Wheel of Fortune Büyük Ödülü: Pfister Comet S2 Cabrio

Pfister Comet S2 Cabrio Araç İndirimleri: Annis S80RR, Pegassi Ignus, Nagasaki Shinobi, Toundra Panthere, Grotti Turismo Omaggio’da %40 indirim; Buckingham Akula, Pegassi Torero XO, B-11 Strikeforce, Överflöd Pipistrello, BF Club, Ocelot Ardent ve Dewbauchee Specter’da %30 indirim

Annis S80RR, Pegassi Ignus, Nagasaki Shinobi, Toundra Panthere, Grotti Turismo Omaggio’da %40 indirim; Buckingham Akula, Pegassi Torero XO, B-11 Strikeforce, Överflöd Pipistrello, BF Club, Ocelot Ardent ve Dewbauchee Specter’da %30 indirim Arsenal Van İndirimleri: Hafif makineli tüfeklerde %40, savaş tüfeğinde %30 indirim (GTA+ için)

Hafif makineli tüfeklerde %40, savaş tüfeğinde %30 indirim (GTA+ için) GTA+ Avantajları: Vinewood Araba Kulübü’nde ücretsiz Pegassi Torero XO, Atomic Racing ürünleri, yeni Yeşil/Kırmızı Flip Bukalemun boyaları, tuning mağazalarında %50 indirim ve daha fazlası

Son olarak GTA 6’nın Mayıs 2026’da çıkması bekleniyor. Altıncı oyunun Online versiyonunda ise çok daha kalabalık ve devasa sunucular getirileceği vurgulanıyor. Ayrıca şirket yaş doğrulama sistemini de test etmeye başladı.