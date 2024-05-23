GTA 5 yakında PlayStation Plus’a veda ediyor

2013 yılında Rockstar Games imzasıyla piyasaya sürülen ve Grand Theft Auto serisinin en popüler oyunu olarak değerlendirilen GTA 5 hayranları için üzücü haber geldi. GTA 6 için geri sayım başlarken hala daha popülaritesini devam ettiren GTA 5 çok yakında PlayStation Plus platformuna veda etmeye hazırlanıyor. Sevilen oyunun Haziran ayında platformdan ayrılacağı açıklandı.

Sony Interactive Entertainment tarafından yapılan açıklamaya göre önümüzdeki ay PlayStation Plus’tan kaldırılacak oyunlar belli oldu. Çok sayıda ilgi çekici yapımın bulunduğu listede GTA 5’in de yer alması dikkatlerden kaçmadı. Ocak ayında Xbox Game Pass’ten ayrılan oyun, Haziran ayı itibariyle PS Plus kullanıcılarına da veda edecek.

12 oyun PS Plus’tan kaldırılıyor

PushSquare’ın paylaştığı bilgilere göre Haziran ayında çok sayıda popüler oyun PS Plus’tan ayrılacak. Listede yer alan oyunlar arasında hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 konsollarında mevcut olan çeşitli yapımlar karşımıza çıkıyor. GTA 5’in de içinde bulunduğu listede 10’un üzerinde oyuna yer veriliyor.

Japon teknoloji devi Sony yakın zaman önce yaptığı bir açıklamada, katalogda yer alan birçok oyunun yakında PS Plus’tan kaldırılacağına işaret etmişti. Geçtiğimiz ay yaklaşık 30 oyunu kütüphanesinden kaldıran şirket, önümüzdeki aylarda da bunun devam edeceğini ve sevilen çok sayıda oyunun oyunseverlere veda edeceğini bildirdi.

PlayStation Plus önümüzdeki ay toplamda 12 oyunu platformdan kaldıracak. Bu oyunlara erişmek için oyunseverlerin “son bir şansa” sahip oldukları vurgulanıyor. Haziran ayında kademeli olarak platformdan ayrılacak bu 12 oyunun tamamı, 18 Haziran tarihine kadar katalogdan çıkarılacak.

Haziran ayında PlayStation Plus’a veda edecek oyunlar

Sony’nin açıklamasına göre başta GTA 5 oyunu olmak üzere toplamda 12 oyun gelecek ay itibariyle PlayStation Plus Extra ve Premium aboneleri tarafından erişilemeyecek. Listede yer alan oyunlar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Brothers: A Tale of Two Sons (PS4)

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (PS4)

Dodgeball Academia (PS4)

Grand Theft Auto V (PS5, PS4)

Indivisible (PS4)

Monster Jam Steel Titans (PS4)

MotoGP 23 (PS5, PS4)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated (PS4)

The Talos Principle: Deluxe Edition (PS4)

The Wild at Heart (PS4)

Unturned (PS4)

Baja: Edge of Control HD (PS4)

Peki ya siz GTA 5’in PlayStation Plus’tan kaldırılacak olmasıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz!