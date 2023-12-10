En iyi GTA 5 hileleri neler? Rockstar Games tarafından 2013 yılında yayınlanan popüler açık dünya tabanlı macera-aksiyon oyunu, Grand Theft Auto serisinin son parçası olarak biliniyor. GTA 6’nın hayranlarıyla buluşmasına henüz daha uzun bir süre varken, 10 yıldır piyasada mevcut olan popüler oyun hala daha eskimemeyi başararak oyuncuların ilgisini üzerinde toplamaya devam ediyor.

GTA 5 hile kodları sayesinde oyunda birçok özelleştirme fırsatına sahip olabilirsiniz. Bu hileler, özellikle de oyunun zorlu noktalarını daha pratik bir şekilde atlamak isteyen oyuncular için ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin kullanacağınız bir sağlık hilesi, görevi bitirmenize kolaylık sağlayabilir. Bunun yanı sıra GTA 5 araba hilesi seçenekleriyle trafiğin hakimiyetini elinize alabilirsiniz. Oyuna daha büyük bir eğlence katmayı vaat eden bu hileler, birbirinden keyifli ve komik seçenek sunuyor.

Fakat bu noktada önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var. GTA 5 hile kodları ne yazık ki herkes için ideal bir seçenek olmayabilir. Bu hileler oyunun orijinal deneyimine kimi noktalarda zarar verebilir. Öte yandan GTA 5 hileleri, GTA Online adlı oyunun çevrimiçi modunda oyuncuların yasaklanmasına sebep olabilir. Bu nedenle söz konusu hile kodlarını online modda kullanmamaya özellikle dikkat etmenizde yarar var.

En iyi GTA 5 hileleri

Rockstar Games, GTA 5 hile kodu arayanlar için birbirinden ilgi çekici seçeneklere ev sahipliği yapıyor. Oyunun PlayStation, PC ve Xbox sürümlerinde çok sayıda hile yer alıyor. Sizler için en popüler GTA 5 hile kodları arasında bir derleme yaptık. İşte pek çok oyuncunun aradığı öne çıkan o hileler…

GTA 5 oyuncu ve dünya hile kodları

Aranma Seviyesini Arttır: FUGITIVE

FUGITIVE Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP

: LAWYERUP Yetenek Sayacını Doldur: POWERUP

POWERUP Ağır Çekim: SLOWMO

SLOWMO Ağır Çekim Nişan: DEADEYE

DEADEYE Hızlı Koşu: CATCHME

CATCHME Hızlı Yüzme: GOTGILLS

GOTGILLS Süper Zıplama: HOPTOIT

HOPTOIT Skyfall (Gökyüzünden Aşağı Süzülme): SKYFALL

SKYFALL Yerçekimini Azalt: FLOATER

FLOATER Kayan Araçlar: SNOWDAY

SNOWDAY Sarhoş Modu: LIQUOR

LIQUOR Havayı Değiştir: MAKEITRAIN

MAKEITRAIN Yönetmen Modu: JRTALENT

GTA 5 hile kodları arasında pek çok oyuncu ve dünya hilesi bulunuyor. Bu hileler sayesinde aranma seviyesini artırıp düşürme, oyunu ağır çekimde oynama, çeşitli oyun modları arasında gezinme gibi fırsatlara sahip olabilirsiniz.

GTA 5 ölümsüzlük hilesi

PC: PAINKILLER

PAINKILLER PlayStation: Sağ, X, Sağ, Sol, Sağ, R1, Sağ, Sol, X, Üçgen

Sağ, X, Sağ, Sol, Sağ, R1, Sağ, Sol, X, Üçgen Xbox: Sağ, A, Sağ, Sol, Sağ, RB, Sağ, Sol, A, B

Sağ, A, Sağ, Sol, Sağ, RB, Sağ, Sol, A, B Telefon: 1-999-724-654-5537

GTA 5’te ölümsüzlük hilesi arayanlar için yukarıda yer alan bu hile kodları, oyunda herhangi bir yerde klavye, kontrolcü ya da telefondaki numpad aracılığıyla uygulanabilir. Kodu doğru girdiğiniz takdirde ekranda bir onay mesajı yer alacaktır.

Fakat bu noktada, GTA 5 ölümsüzlük hilesi seçeneğinin yalnızca 5 dakika boyunca geçerli olacağını hatırlatmakta yarar var. Ancak yine de oyuncular, 5 dakika sonra yeniden bu kodu etkinleştirerek tekrar ölümsüzlüğe ulaşabilir. Bu hile sayesinde düşmanlardan ya da kazalardan korkmadan cesur bir şekilde görevleri gerçekleştirebilir, yahut açık dünya deneyiminin keyfini sürebilirsiniz.

GTA 5 araba hilesi

Comet (spor araba): COMET

(spor araba): COMET Rapid GT (lüks araba): RAPIDGT

(lüks araba): RAPIDGT Limuzin (Limousine): VINEWOOD

(Limousine): VINEWOOD Golf arabası (Golf cart): HOLEIN1

(Golf cart): HOLEIN1 Duke O’ Death (zırhlı araba): DEATHCAR

(zırhlı araba): DEATHCAR PCJ-600 (spor motosiklet): ROCKET

(spor motosiklet): ROCKET Sanchez (arazi motosikleti): OFFROAD

(arazi motosikleti): OFFROAD Buzzard (saldırı helikopteri): BUZZOFF

(saldırı helikopteri): BUZZOFF Stunt Plane (akrobasi uçağı): BARNSTORM

GTA 5 araba hileleri arasında birçok farklı opsiyon karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar bu pratik kodlar sayesinde spor araçlardan lüks otomobillere, limuzinden zırhlı araçlara kadar pek çok seçeneğe ulaşabilir. Aynı zamanda oyunda motosiklet, helikopter ve uçak hileleri de yer almaktadır.

GTA 5 araba hile kodları dışında oyunda ayrıca aracınızı özelleştirmenize olanak tanıyan bazı seçenekler de yer alıyor. Sürüş kontrolünüzü ya da trafiği yönetmenizi sağlayan bu hileler şunlar:

Tüm arabalar için nitro: NOS

NOS Tüm arabalar için hızlı sürüş: TAINTWINDER

TAINTWINDER Tüm arabalar için görünmezlik: INVISIBLE

INVISIBLE Tüm arabalar için patlama: BOOM

GTA 5 silah hilesi

PC – Tüm silahlar ve cephane: TOOLUP

TOOLUP PlayStation – Tüm silahlar ve cephane: R1, R2, L1, L2, R1, R2, L1, L2, L1, L2

R1, R2, L1, L2, R1, R2, L1, L2, L1, L2 Xbox – Tüm silahlar ve cephane: RB, RT, LB, LT, RB, RT, LB, LT, LB, LT

RB, RT, LB, LT, RB, RT, LB, LT, LB, LT PC – Patlayıcı mermiler: HIGHEX

HIGHEX PlayStation – Patlayıcı mermiler: SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1

SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1 Xbox – Patlayıcı mermiler: SAĞ, KARE, X, SOL, RB, RT, SOL, SAĞ, SAĞ, LB, LB, LB

SAĞ, KARE, X, SOL, RB, RT, SOL, SAĞ, SAĞ, LB, LB, LB PC – Patlayıcı yakın dövüş silahları: HOTHANDS

HOTHANDS PlayStation – Patlayıcı yakın dövüş silahları: SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2

SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2 Xbox – Patlayıcı yakın dövüş silahları: SAĞ, SOL, X, Y, RB, O, O, O, LT

SAĞ, SOL, X, Y, RB, O, O, O, LT PC – Alev topları: INCENDIARY

INCENDIARY PlayStation – Alev topları: L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1

L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1 Xbox – Alev topları: LB, RB, KARE, RB, SOL, RT, RB, SOL, KARE, SAĞ, LB, LB

GTA 5 silah hilesi PC, PlayStation ve Xbox kullanıcıları için sunuluyor. Bu hileler sayesinde oyundaki tüm silah ve cephaneleri elde etmenize olanak sağlanıyor.

GTA 5 para hilesi

Rockstar Games ne yazık ki GTA 5 para hilesi sunmuyor. Şu anda maalesef PlayStation, Xbox ya da PC platformlarında herhangi bir GTA 5 para hile kodu bulunmuyor. Fakat oyuncular bazı pratik yollar kullanarak oyunda para kazanma şansı elde edebilir.

GTA 5’te para kazanmak için pek çok farklı yol karşımıza çıkıyor. Bunlar arasında en popüler seçenek, hiç şüphesiz ki görev yapmak olacaktır. Oyuncular, oyunda yer alan görevleri tamamlayarak para kazanma fırsatı bulabilir. Öte yanan oyunda bulunan işleri yaparak da para kazanabilirsiniz. Bunlar arasında polislik, ambulans şoförlüğü, taksicilik ya da itfaiyecilik gibi meslek öne çıkıyor. Öte yandan yarışlara katılmak, hırsızlık yapmak ve balık tutmak da diğer ideal GTA 5 para kazanma yolları arasında dikkat çekiyor.

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GTA 5 PC hileleri

GTA 5 PC hile kodları için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

Yönetmen Modu: JRTALENT

JRTALENT Süper Zıplama: HOPTOIT

HOPTOIT Alevli Mermiler: INCENDIARY

INCENDIARY Patlayıcı Yakın Dövüş Saldırısı: HOTHANDS

HOTHANDS Patlayıcı Mermiler: HIGHEX

HIGHEX Paraşüt Verir: SKYDIVE

SKYDIVE Yerçekimini Kaldırır: FLOATER

FLOATER Sarhoş Modu: LIQUOR

LIQUOR Özel Yeteneği Doldurur: POWERUP

POWERUP Slow Motion: SLOWMO

SLOWMO Skyfall: SKYFALL

SKYFALL BMX: BANDIT

BANDIT Comet: COMET

COMET PCJ-600 Motosiklet: ROCKET

ROCKET Sanchez Dirt Bike: OFFROAD

OFFROAD Rapid GT RAPIDGT

RAPIDGT Limuzin: VINEWOOD

VINEWOOD Trashmaster: TRASHED

TRASHED Buzzard Attack Helicopter: BUZZOFF

BUZZOFF Stunt Plane: BARNSTORM

BARNSTORM Ağır Çekimde Hedefleme: DEADEYE

DEADEYE Yenilmezlik: PAINKILLER

PAINKILLER Oynanışı Yavaşlatma: SLOWMO

SLOWMO Maksimum Sağlık ve Zırh: TURTLE

TURTLE Hızlı Koşma: CATCHME

CATCHME Hızlı Yüzme: GOTGILLS

GOTGILLS Aranma Seviyesini Yükseltme: FUGITIVE

FUGITIVE Aranma Seviyesini Düşürme: LAWYERUP

LAWYERUP Hava Durumunu Değiştirme: MAKEITRAIN

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GTA 5 Xbox hileleri

Xbox One ya da Xbox Series X/S oyun konsollarında GTA 5 hilesi kullanmak için aşağıdaki kodlardan faydalanabilirsiniz:

Yenilmezlik : SAĞ, A, SAĞ, SOL, SAĞ, RB, SAĞ, SOL, A, Y

: SAĞ, A, SAĞ, SOL, SAĞ, RB, SAĞ, SOL, A, Y Maksimum Sağlık ve Zırh : B, LB, Y, RT, A, X, B, RIGHT, X, LB, LB, LB

: B, LB, Y, RT, A, X, B, RIGHT, X, LB, LB, LB Aranan Seviyeyi Yükselt : RB, RB, B, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ

: RB, RB, B, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ Alt Aranan Seviye : RB, RB, B, RT, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL

: RB, RB, B, RT, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL Hızlı Koşu : Y, SOL, SAĞ, SAĞ, LT, LB, X

: Y, SOL, SAĞ, SAĞ, LT, LB, X Hızlı Yüzme : SOL SOL LB SAĞ SAĞ RT SOL LT SAĞ

: SOL SOL LB SAĞ SAĞ RT SOL LT SAĞ Paraşüt Ver : SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, RT, SOL, SOL, SAĞ, LB

: SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, RT, SOL, SOL, SAĞ, LB Skyfall : LB, LT, RB, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ

: LB, LT, RB, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ Patlayıcı Yakın Dövüş : SAĞ, SOL, A, Y, RB, B, B, B, LT

: SAĞ, SOL, A, Y, RB, B, B, B, LT Patlayıcı Mermiler : SAĞ, X, A, SOL, RB, RT, SOL, SAĞ, SAĞ, LB, LB, LB

: SAĞ, X, A, SOL, RB, RT, SOL, SAĞ, SAĞ, LB, LB, LB Alevli Mermiler : LB, RB, X, RB, SOL, RT, RB, SOL, X, SAĞ, LB, LB

: LB, RB, X, RB, SOL, RT, RB, SOL, X, SAĞ, LB, LB Ağır Çekim Hedefi : X, LT, RB, Y, SOL, X, LT, SAĞ, A

: X, LT, RB, Y, SOL, X, LT, SAĞ, A Sarhoş Modu : Y, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, SOL

: Y, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, SOL Silahlar : Y, RT, SOL, LB, A, SAĞ, Y, AŞAĞI, X, LB, LB, LB

: Y, RT, SOL, LB, A, SAĞ, Y, AŞAĞI, X, LB, LB, LB Süper Atlama : SOL, SOL, Y, Y, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, RB, RT

: SOL, SOL, Y, Y, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, RB, RT Ay Yerçekimi : SOL, SOL, LB, RB, LB, SAĞ, SOL, LB, SOL

: SOL, SOL, LB, RB, LB, SAĞ, SOL, LB, SOL Hava Durumunu Değiştir : RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X Kaydırmalı Arabalar : Y, RB, RB, SOL, RB, LB, RT, LB

: Y, RB, RB, SOL, RB, LB, RT, LB Ağır Çekim : Y, SOL, SAĞ, SAĞ, X, RT, RB

: Y, SOL, SAĞ, SAĞ, X, RT, RB Sanchez : B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB

: B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB Trashmaster : B, RB, B, RB, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ

: B, RB, B, RB, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ Limuzin : RT, SAĞ, LT, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ

: RT, SAĞ, LT, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ Caddy : B, LB, SOL, RB, LT, A, RB, LB, B, A

: B, LB, SOL, RB, LT, A, RB, LB, B, A Rapid GT: RT, LB, B, SAĞ, LB, RB, SAĞ, SOL, B, RT

RT, LB, B, SAĞ, LB, RB, SAĞ, SOL, B, RT Duster : SAĞ, SOL, RB, RB, RB, SOL, Y, Y, A, B, LB, LB

: SAĞ, SOL, RB, RB, RB, SOL, Y, Y, A, B, LB, LB PCJ – 600 : RB, SAĞ, SOL, SAĞ, RT, SOL, SAĞ, X, SAĞ, LT, LB, LB

– : RB, SAĞ, SOL, SAĞ, RT, SOL, SAĞ, X, SAĞ, LT, LB, LB BMX: SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, Y, RB, RT

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GTA 5 PlayStation hileleri

PlayStation’da GTA 5 hile kodu kullanmak oldukça basit. Onlarca hile arasında dilediğinizi tercih edip oyunu daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.

Yenilmezlik : SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN

: SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN Maksimum Sağlık ve Zırh : DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1

: DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1 Silahları Veriniz : ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1

: ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1 Süper Atlama : SOL, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, R1, R2

: SOL, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, R1, R2 Ay Yerçekimi : SOL, SOL, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL

: SOL, SOL, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL Aranan Seviyeyi Yükselt : R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ

: R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ Alt Aranan Seviye : R1, R1, DAİRE, R2, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL

: R1, R1, DAİRE, R2, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL Hızlı Koşu : ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE

: ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE Hızlı Yüzme : SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ

: SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ Paraşüt Ver : SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1

: SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1 Patlayıcı Yakın Dövüş Saldırıları : SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2

: SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2 Bang Bang (Patlayıcı Mermiler): SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1

SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1 Alevli Mermiler : L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1

: L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1 Ağır Çekim Hedefi : KARE, L2, R1, ÜÇGEN, SOL, KARE, L2, SAĞ, X

: KARE, L2, R1, ÜÇGEN, SOL, KARE, L2, SAĞ, X Sarhoş Modu : ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL

: ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL Kaydırmalı Arabalar : ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1

: ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1 Ağır Çekim : ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, KARE, R2, R1

: ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, KARE, R2, R1 Buzzard Saldırı Helikopteri : DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN

: DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN Sanchez : DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1, R2, L2, L1, L1

: DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1, R2, L2, L1, L1 Trashmaster : DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ

: DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ Limuzin : R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ

: R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ Caddy : DAİRE, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, CIRCLE, X

: DAİRE, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, CIRCLE, X Rapid GT : R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2

: R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2 Duster : SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1

: SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1 PCJ-600 Motosiklet: R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1

R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1 BMX: SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2

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GTA 5 hile nasıl yazılır?

Rockstar Games’in geliştirdiği GTA 5’te hile yazmak odlukça basittir. PC, PlayStation ve Xbox platformlarında aşağıdaki tuş kombinasyonlarını uygulayarak hile girişi yapabilirsiniz:

PC’de klavyenizdeki “tilde” (`) tuşuna basarak hileleri çalıştırabilirsiniz.

PlayStation’da “üçgen + sol + sağ + sağ + L2 + L1 + kare” tuş kombinasyonunu uygulayın.

Xbox’ta ise “Y + sol + sağ + sağ + LT + LB + X” tuşlarına basmalısınız.

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