En iyi GTA 5 hileleri neler? Rockstar Games tarafından 2013 yılında yayınlanan popüler açık dünya tabanlı macera-aksiyon oyunu, Grand Theft Auto serisinin son parçası olarak biliniyor. GTA 6’nın hayranlarıyla buluşmasına henüz daha uzun bir süre varken, 10 yıldır piyasada mevcut olan popüler oyun hala daha eskimemeyi başararak oyuncuların ilgisini üzerinde toplamaya devam ediyor.
GTA 5 hile kodları sayesinde oyunda birçok özelleştirme fırsatına sahip olabilirsiniz. Bu hileler, özellikle de oyunun zorlu noktalarını daha pratik bir şekilde atlamak isteyen oyuncular için ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin kullanacağınız bir sağlık hilesi, görevi bitirmenize kolaylık sağlayabilir. Bunun yanı sıra GTA 5 araba hilesi seçenekleriyle trafiğin hakimiyetini elinize alabilirsiniz. Oyuna daha büyük bir eğlence katmayı vaat eden bu hileler, birbirinden keyifli ve komik seçenek sunuyor.
Fakat bu noktada önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var. GTA 5 hile kodları ne yazık ki herkes için ideal bir seçenek olmayabilir. Bu hileler oyunun orijinal deneyimine kimi noktalarda zarar verebilir. Öte yandan GTA 5 hileleri, GTA Online adlı oyunun çevrimiçi modunda oyuncuların yasaklanmasına sebep olabilir. Bu nedenle söz konusu hile kodlarını online modda kullanmamaya özellikle dikkat etmenizde yarar var.
En iyi GTA 5 hileleri
Rockstar Games, GTA 5 hile kodu arayanlar için birbirinden ilgi çekici seçeneklere ev sahipliği yapıyor. Oyunun PlayStation, PC ve Xbox sürümlerinde çok sayıda hile yer alıyor. Sizler için en popüler GTA 5 hile kodları arasında bir derleme yaptık. İşte pek çok oyuncunun aradığı öne çıkan o hileler…
GTA 5 oyuncu ve dünya hile kodları
- Aranma Seviyesini Arttır: FUGITIVE
- Aranma Seviyesini Düşür: LAWYERUP
- Yetenek Sayacını Doldur: POWERUP
- Ağır Çekim: SLOWMO
- Ağır Çekim Nişan: DEADEYE
- Hızlı Koşu: CATCHME
- Hızlı Yüzme: GOTGILLS
- Süper Zıplama: HOPTOIT
- Skyfall (Gökyüzünden Aşağı Süzülme): SKYFALL
- Yerçekimini Azalt: FLOATER
- Kayan Araçlar: SNOWDAY
- Sarhoş Modu: LIQUOR
- Havayı Değiştir: MAKEITRAIN
- Yönetmen Modu: JRTALENT
GTA 5 hile kodları arasında pek çok oyuncu ve dünya hilesi bulunuyor. Bu hileler sayesinde aranma seviyesini artırıp düşürme, oyunu ağır çekimde oynama, çeşitli oyun modları arasında gezinme gibi fırsatlara sahip olabilirsiniz.
GTA 5 ölümsüzlük hilesi
- PC: PAINKILLER
- PlayStation: Sağ, X, Sağ, Sol, Sağ, R1, Sağ, Sol, X, Üçgen
- Xbox: Sağ, A, Sağ, Sol, Sağ, RB, Sağ, Sol, A, B
- Telefon: 1-999-724-654-5537
GTA 5’te ölümsüzlük hilesi arayanlar için yukarıda yer alan bu hile kodları, oyunda herhangi bir yerde klavye, kontrolcü ya da telefondaki numpad aracılığıyla uygulanabilir. Kodu doğru girdiğiniz takdirde ekranda bir onay mesajı yer alacaktır.
Fakat bu noktada, GTA 5 ölümsüzlük hilesi seçeneğinin yalnızca 5 dakika boyunca geçerli olacağını hatırlatmakta yarar var. Ancak yine de oyuncular, 5 dakika sonra yeniden bu kodu etkinleştirerek tekrar ölümsüzlüğe ulaşabilir. Bu hile sayesinde düşmanlardan ya da kazalardan korkmadan cesur bir şekilde görevleri gerçekleştirebilir, yahut açık dünya deneyiminin keyfini sürebilirsiniz.
GTA 5 araba hilesi
- Comet (spor araba): COMET
- Rapid GT (lüks araba): RAPIDGT
- Limuzin (Limousine): VINEWOOD
- Golf arabası (Golf cart): HOLEIN1
- Duke O’ Death (zırhlı araba): DEATHCAR
- PCJ-600 (spor motosiklet): ROCKET
- Sanchez (arazi motosikleti): OFFROAD
- Buzzard (saldırı helikopteri): BUZZOFF
- Stunt Plane (akrobasi uçağı): BARNSTORM
GTA 5 araba hileleri arasında birçok farklı opsiyon karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar bu pratik kodlar sayesinde spor araçlardan lüks otomobillere, limuzinden zırhlı araçlara kadar pek çok seçeneğe ulaşabilir. Aynı zamanda oyunda motosiklet, helikopter ve uçak hileleri de yer almaktadır.
GTA 5 araba hile kodları dışında oyunda ayrıca aracınızı özelleştirmenize olanak tanıyan bazı seçenekler de yer alıyor. Sürüş kontrolünüzü ya da trafiği yönetmenizi sağlayan bu hileler şunlar:
- Tüm arabalar için nitro: NOS
- Tüm arabalar için hızlı sürüş: TAINTWINDER
- Tüm arabalar için görünmezlik: INVISIBLE
- Tüm arabalar için patlama: BOOM
GTA 5 silah hilesi
- PC – Tüm silahlar ve cephane: TOOLUP
- PlayStation – Tüm silahlar ve cephane: R1, R2, L1, L2, R1, R2, L1, L2, L1, L2
- Xbox – Tüm silahlar ve cephane: RB, RT, LB, LT, RB, RT, LB, LT, LB, LT
- PC – Patlayıcı mermiler: HIGHEX
- PlayStation – Patlayıcı mermiler: SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1
- Xbox – Patlayıcı mermiler: SAĞ, KARE, X, SOL, RB, RT, SOL, SAĞ, SAĞ, LB, LB, LB
- PC – Patlayıcı yakın dövüş silahları: HOTHANDS
- PlayStation – Patlayıcı yakın dövüş silahları: SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2
- Xbox – Patlayıcı yakın dövüş silahları: SAĞ, SOL, X, Y, RB, O, O, O, LT
- PC – Alev topları: INCENDIARY
- PlayStation – Alev topları: L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1
- Xbox – Alev topları: LB, RB, KARE, RB, SOL, RT, RB, SOL, KARE, SAĞ, LB, LB
GTA 5 silah hilesi PC, PlayStation ve Xbox kullanıcıları için sunuluyor. Bu hileler sayesinde oyundaki tüm silah ve cephaneleri elde etmenize olanak sağlanıyor.
GTA 5 para hilesi
Rockstar Games ne yazık ki GTA 5 para hilesi sunmuyor. Şu anda maalesef PlayStation, Xbox ya da PC platformlarında herhangi bir GTA 5 para hile kodu bulunmuyor. Fakat oyuncular bazı pratik yollar kullanarak oyunda para kazanma şansı elde edebilir.
GTA 5’te para kazanmak için pek çok farklı yol karşımıza çıkıyor. Bunlar arasında en popüler seçenek, hiç şüphesiz ki görev yapmak olacaktır. Oyuncular, oyunda yer alan görevleri tamamlayarak para kazanma fırsatı bulabilir. Öte yanan oyunda bulunan işleri yaparak da para kazanabilirsiniz. Bunlar arasında polislik, ambulans şoförlüğü, taksicilik ya da itfaiyecilik gibi meslek öne çıkıyor. Öte yandan yarışlara katılmak, hırsızlık yapmak ve balık tutmak da diğer ideal GTA 5 para kazanma yolları arasında dikkat çekiyor.
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GTA 5 PC hileleri
GTA 5 PC hile kodları için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
- Yönetmen Modu: JRTALENT
- Süper Zıplama: HOPTOIT
- Alevli Mermiler: INCENDIARY
- Patlayıcı Yakın Dövüş Saldırısı: HOTHANDS
- Patlayıcı Mermiler: HIGHEX
- Paraşüt Verir: SKYDIVE
- Yerçekimini Kaldırır: FLOATER
- Sarhoş Modu: LIQUOR
- Özel Yeteneği Doldurur: POWERUP
- Slow Motion: SLOWMO
- Skyfall: SKYFALL
- BMX: BANDIT
- Comet: COMET
- PCJ-600 Motosiklet: ROCKET
- Sanchez Dirt Bike: OFFROAD
- Rapid GT RAPIDGT
- Limuzin: VINEWOOD
- Trashmaster: TRASHED
- Buzzard Attack Helicopter: BUZZOFF
- Stunt Plane: BARNSTORM
- Ağır Çekimde Hedefleme: DEADEYE
- Yenilmezlik: PAINKILLER
- Oynanışı Yavaşlatma: SLOWMO
- Maksimum Sağlık ve Zırh: TURTLE
- Hızlı Koşma: CATCHME
- Hızlı Yüzme: GOTGILLS
- Aranma Seviyesini Yükseltme: FUGITIVE
- Aranma Seviyesini Düşürme: LAWYERUP
- Hava Durumunu Değiştirme: MAKEITRAIN
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GTA 5 Xbox hileleri
Xbox One ya da Xbox Series X/S oyun konsollarında GTA 5 hilesi kullanmak için aşağıdaki kodlardan faydalanabilirsiniz:
- Yenilmezlik: SAĞ, A, SAĞ, SOL, SAĞ, RB, SAĞ, SOL, A, Y
- Maksimum Sağlık ve Zırh: B, LB, Y, RT, A, X, B, RIGHT, X, LB, LB, LB
- Aranan Seviyeyi Yükselt: RB, RB, B, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
- Alt Aranan Seviye: RB, RB, B, RT, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL
- Hızlı Koşu: Y, SOL, SAĞ, SAĞ, LT, LB, X
- Hızlı Yüzme: SOL SOL LB SAĞ SAĞ RT SOL LT SAĞ
- Paraşüt Ver: SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, RT, SOL, SOL, SAĞ, LB
- Skyfall: LB, LT, RB, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
- Patlayıcı Yakın Dövüş: SAĞ, SOL, A, Y, RB, B, B, B, LT
- Patlayıcı Mermiler: SAĞ, X, A, SOL, RB, RT, SOL, SAĞ, SAĞ, LB, LB, LB
- Alevli Mermiler: LB, RB, X, RB, SOL, RT, RB, SOL, X, SAĞ, LB, LB
- Ağır Çekim Hedefi: X, LT, RB, Y, SOL, X, LT, SAĞ, A
- Sarhoş Modu: Y, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, SOL
- Silahlar: Y, RT, SOL, LB, A, SAĞ, Y, AŞAĞI, X, LB, LB, LB
- Süper Atlama: SOL, SOL, Y, Y, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, RB, RT
- Ay Yerçekimi: SOL, SOL, LB, RB, LB, SAĞ, SOL, LB, SOL
- Hava Durumunu Değiştir: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
- Kaydırmalı Arabalar: Y, RB, RB, SOL, RB, LB, RT, LB
- Ağır Çekim: Y, SOL, SAĞ, SAĞ, X, RT, RB
- Sanchez: B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
- Trashmaster: B, RB, B, RB, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ
- Limuzin : RT, SAĞ, LT, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ
- Caddy: B, LB, SOL, RB, LT, A, RB, LB, B, A
- Rapid GT: RT, LB, B, SAĞ, LB, RB, SAĞ, SOL, B, RT
- Duster: SAĞ, SOL, RB, RB, RB, SOL, Y, Y, A, B, LB, LB
- PCJ – 600: RB, SAĞ, SOL, SAĞ, RT, SOL, SAĞ, X, SAĞ, LT, LB, LB
- BMX: SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, Y, RB, RT
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GTA 5 PlayStation hileleri
PlayStation’da GTA 5 hile kodu kullanmak oldukça basit. Onlarca hile arasında dilediğinizi tercih edip oyunu daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.
- Yenilmezlik: SAĞ, X, SAĞ, SOL, SAĞ, R1, SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN
- Maksimum Sağlık ve Zırh: DAİRE, L1, ÜÇGEN, R2, X, KARE, DAİRE, SAĞ, KARE, L1, L1, L1
- Silahları Veriniz: ÜÇGEN, R2, SOL, L1, X, SAĞ, ÜÇGEN, AŞAĞI, KARE, L1, L1, L1
- Süper Atlama: SOL, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, R1, R2
- Ay Yerçekimi: SOL, SOL, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL
- Aranan Seviyeyi Yükselt: R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
- Alt Aranan Seviye: R1, R1, DAİRE, R2, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL
- Hızlı Koşu: ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, L2, L1, KARE
- Hızlı Yüzme: SOL, SOL, L1, SAĞ, SAĞ, R2, SOL, L2, SAĞ
- Paraşüt Ver: SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, SOL, SOL, SAĞ, L1
- Patlayıcı Yakın Dövüş Saldırıları: SAĞ, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2
- Bang Bang (Patlayıcı Mermiler): SAĞ, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, SAĞ, SAĞ, L1, L1, L1
- Alevli Mermiler: L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, SAĞ, L1, L1
- Ağır Çekim Hedefi: KARE, L2, R1, ÜÇGEN, SOL, KARE, L2, SAĞ, X
- Sarhoş Modu: ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL
- Kaydırmalı Arabalar: ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1
- Ağır Çekim: ÜÇGEN, SOL, SAĞ, SAĞ, KARE, R2, R1
- Buzzard Saldırı Helikopteri: DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN
- Sanchez: DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1, R2, L2, L1, L1
- Trashmaster: DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
- Limuzin: R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
- Caddy: DAİRE, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, CIRCLE, X
- Rapid GT: R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRE, R2
- Duster: SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1
- PCJ-600 Motosiklet: R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1
- BMX: SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2
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GTA 5 hile nasıl yazılır?
Rockstar Games’in geliştirdiği GTA 5’te hile yazmak odlukça basittir. PC, PlayStation ve Xbox platformlarında aşağıdaki tuş kombinasyonlarını uygulayarak hile girişi yapabilirsiniz:
- PC’de klavyenizdeki “tilde” (`) tuşuna basarak hileleri çalıştırabilirsiniz.
- PlayStation’da “üçgen + sol + sağ + sağ + L2 + L1 + kare” tuş kombinasyonunu uygulayın.
- Xbox’ta ise “Y + sol + sağ + sağ + LT + LB + X” tuşlarına basmalısınız.
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