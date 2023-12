GTA 4 hileleri pek çok oyunsever tarafından merak ediliyor. PC, PlayStation ve Xbox konsollarda hizmet veren popüler video oyunu Grand Theft Auto IV, pek çok eğlence dolu hileye ev sahipliği yapıyor. Bu hileler sayesinde oyuncular, oyun deneyimini özelleştirme imkanı elde ederek pratik bir şekilde ilgi çekici özelliklerden faydalanabiliyor.

Bu içeriğimizde sizler için GTA 4’ün tüm hileleri hakkında detaylı bir şekilde bilgi sağlayacağız. Bununla birlikte “GTA 4 hile nasıl yazılır?” gibi merak edilen konuları da ayrıntılı biçimde yanıtlayacağız. İşte Xbox, PlayStation ve PC’deki bütün GTA 4 hileleri…

En popüler GTA 4 hile kodları

2008 yılında piyasaya çıkan ve Rockstar Games ekibine dünya çapında pek çok büyük ödül kazandıran GTA 4 hile konusunda oyunculara birbirinden ilgi çekici seçenekler sunuyor. Oyuncuların en çok arattığı o hileler şu şekilde karşımıza çıkıyor:

GTA 4 silah hilesi

GTA 4 hileleri arasında en ilgi çekici seçeneklerden bir tanesi de GTA 4 silah hilesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayede oyuncular, oyunda ekstra vakit harcayıp para kazanıp silah satın almak yerine doğrudan basit bir kod yardımıyla bunlara ulaşabiliyor.

GTA 4 hile yazmak için Niko’nun cep telefonu üzerinden belirli numaraları girmenize imkan tanıyor. Bunun için kullanıcılar, telefondan numara giriş ekranını açıp “Silahlar 1 hilesi” için “486-555-0100” numaralarını tuşlayarak tabanca, pompalı tüfek, el bombası ve molotof kokteyline sahip olabiliyor.

Öte yandan GTA 4 “Silahlar 2 hilesi” ile birlikte kullanıcılara SMG, MP5, AK-47 ve RPG gibi daha güçlü silahlar veriliyor. Bunun için ise oyuncuların “486-555-0150” kodunu girmeleri yeterli olacaktır.

Son olarak GTA 4 sınırsız cephane hilesine sahip olmak için kullanıcıların “482-555-0100” numaralarıyla cephanelerini tükenmez bir hale getirme imkanı elde edebilir. Bununla beraber oyuncuların bu hileyi oyundaki tüm silahlarda uygulayabileceğini de hatırlatmakta yarar var.

GTA 4 araba hilesi

Pek çok kullanıcı için serinin en karanlık oyunu olarak kabul edilen GTA 4’te birbirinden ilgi çekici araba seçenekleri yer alıyor. Üst düzey araçlara ev sahipliği yapan oyunda yine basit bir şekilde bu modellere erişmenize imkan tanınıyor.

GTA 4 araba hilesi için oyuncuların Niko’nun cep telefonu üzerinden belirli numaraları girmesi gerekiyor. Oyunda yer alan popüler araç seçenekleri arasında şu modeller dikkat çekiyor:

Super GT: 227-555-0168

227-555-0168 Turismo: 227-555-0147

227-555-0147 Comet: 227-555-0175

227-555-0175 Cognoscenti: 227-555-0142

227-555-0142 Banshee: 265-555-2423

265-555-2423 Sanchez: 625-555-0150

625-555-0150 NRG-900: 625-555-0100

625-555-0100 Jetmax bot: 938-555-0100

Elbette ki GTA 4 yalnızca otomobil seçenekleri için hile kodları sunmuyor. Bunun yanı sıra oyunda helikopter kullanmak için de özel bir kod yer alıyor. Grand Theft Auto IV’de helikopter almak için “359-555-0100” numaralarını girmeniz yeterli olacak.

Bunun yanı sıra oyuncular, halihazırda mevcut olan araçlarının özelliklerini de değiştirme imkanına sahip olabiliyor. Örneğin basit GTA 4 hile kodları ile aracınızda sınırsız nitro kullanabilir, aracınızın hızını artırabilir ya da arabanın itme gücünü yükseltebilirsiniz. Bu özelleştirme seçeneklerinden bazıları şunlar oluyor:

Yakıt dolu araba: 938-555-0150

938-555-0150 Sınırsız nitro: 938-555-0160

938-555-0160 Ağırlıksız araba: 938-555-0170

938-555-0170 İtme gücü yüksek araba: 938-555-0180

938-555-0180 Hızlı araba: 938-555-0190

GTA 4 can ve ölümsüzlük hilesi

Niko Bellic için ölümsüzlük ve daha fazla can istiyorsanız birkaç numara çevirerek hızlı bir şekilde karakterinizi güçlendirebilirsiniz. Fakat bu hileler, oyunu normale göre çok daha basit bir hale getireceği için bazı kullanıcılar bunun oyunun tadını kaçıran unsurlar olduğunu ifade ediyor.

Yine de GTA 4 can hilesi kullanmak istiyorsanız, “362-555-0100” numaralarını tuşlayarak kahramanınızın can ve zırhını maksimum seviyeye taşımaya katkıda bulunabilirsiniz. Böylelikle bir sonraki ziyaret edeceğiniz görevde daha ayrıcalıklı bir duruma sahip olur, görevi daha kolay tamamlayabilirsiniz.

Öte yandan GTA 4 ölümsüzlük hilesi arayanlar için “Tanrı modu hilesi” adı verilen pratik bir seçenek yer alıyor. Bu hileyle birlikte oyuncular, hilenin adından da anlaşılabileceği üzere baş kahramanı ölümsüz hale getiriyor. Hileden sonra oyuncu, karşı karşıya geldiği herhangi bir durumdan en ufak hasar almadan kurtulmayı başarıyor. Ancak bu hilenin de oyunun tadını bozabileceğini belirtmekte yarar var. Yine de hileyi kullanmak istiyorsanız, “482-555-0100” numarasını çevirmeniz yeterlidir.

GTA 4 polis hilesi

Oyunda yer alan polislerden kurtulmak için bazı pratik seçenekler mevcut. Bu konuda kendinizi fazla zorlamak istemiyorsanız, GTA 4 polis hilesi ile birlikte kolayca polisleri geride bırakabilirsiniz.

Niko’nun cep telefonuna “267-555-0100” numarasını tuşlayarak giriş yaparsanız polisler artık sizi takip etmeyecektir. Böylelikle görevleri tamamlamaya çalışırken bu tarz küçük engellerle uğraşmak zorunda kalmadan kendinizi tamamen görevlere odaklayabilirsiniz.

GTA 4 Lost Damned (DLC) hileleri

İki farklı DLC paketine sahip olan GTA 4’ün ilk indirilebilir içerik paketi olan Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned, The Lost Outlaw Motorcycle Club’tan Johnny Klebitz isimli yeni bir kahramanı karşımıza çıkarıyor. Sürükleyici bir hikayeye ev sahipliği yapan bu paket, Niko’nun hikayesinden bir sene sonra, 2008 yılında yaşanan olayları konu alıyor.

Eleştirmenler ve oyunculardan övgü dolu yorumlar toplamayı başaran DLC paketi, serinin oyuncuları için kısa sürede vazgeçilmez unsurlardan bir tanesi haline gelmeyi başardı. Bununla birlikte Rockstar Games, söz konusu DLC’ye yönelik özel hileler de getirdi.

Burrito minibüs verir: 826-555-0150

Yeni bir motosiklet verir: 245-555-0125

Yeni bir motosiklet verir: 245-555-0100

Hakuchou motosiklet verir: 245-555-0199

Hexer motosiklet verir: 245-555-0150

Slamvan araba verir: 826-555-0100

GTA 4 The Ballad of Gay Tony (DLC) hileleri

GTA 4’ün ikinci ve son DLC paketi olarak karşımıza çıkan The BAllad of Gay Tony, Luis Fernando Lopez karakterini oyuncularla tanıştırıyor. Oyuncuların Lopez’i kontrol ettikleri bu içerikte, şehirdeki birçok gece kulübünün sahibi olarak bilinen Gay Tony lakaplı bir patron ve onun iş ortağı Tony Prince arasında gelişen olaylar işleniyor. Bu noktada ana kahraman olan Luis ise Porto Riko’dan Liberty City’ye göç eden bir adam olarak korumalık görevi üstleniyor ve kendini hiç beklediği bir çatışmanın ortasında buluyor.

GTA 4’ün alışık olduğumuz karanlık atmosferinden farklı bir şekilde daha renkli ve hareketli bir görsellik sunan DLC paketi, aynı zamanda ışıltılı gece hayatı, lüks spor otomobilleri ve ünlü DJ’leri ile daha önce hiç görmediğimiz bir Liberty City ortaya koyuyor. Rockstar’ın bu DLC’ye yönelik sunduğu hileler ise şu şekildedir:

Keskin nişancı tüfeği için patlayıcı mermiler: 486-555-2526

Yumruk atma seviyesini maksimuma çıkarır: 276-555-2666

Paraşüt hilesi: 359-555-7272

Akuma motosiklet verir: 625-555-0200

APC araba verir: 272-555-8265

Bullet GT araba verir: 227-555-9666

Helikopter verir: 359-555-2899

Floater botu verir: 938-555-0150

Vader motosiklet verir: 625-555-3273

GTA 4 PC hileleri

İlk olarak PlayStation 3 ve Xbox 360 konsollarında piyasaya çıkan GTA 4 oyunu şu anda PC’de de mevcut. PC kullanıcıları için halihazırda pek çok GTA 4 hileleri bulunuyor. Bunlar arasında sonsuz güç, maksimum enerji, ölümsüzlük ve araba yaratma gibi ilgi çekici seçeneklere yer veriliyor.

Silahlar 1 hilesi: 486 – 555 – 0150

486 – 555 – 0150 Silahlar 2 hilesi: 486 – 555 – 0100

486 – 555 – 0100 Şarkı bilgisi: 948 – 555 – 0100

948 – 555 – 0100 Zırh hilesi: 362 – 555 – 0100

362 – 555 – 0100 Sağlık, zırh ve cephane hilesi: 482 – 555 – 0100

482 – 555 – 0100 Hava durumu hilesi: 468 – 555 – 0100

468 – 555 – 0100 Aranma seviyesini yükseltme hilesi: 267 – 555 – 0150

267 – 555 – 0150 Aranma seviyesini düşürme hilesi: 267 – 555 – 0100

267 – 555 – 0100 Jetmax bot hilesi: 938 – 555 – 0100

938 – 555 – 0100 Sanchez hilesi: 625 – 555 – 0150

625 – 555 – 0150 NRG-900 hilesi: 625 – 555 – 0100

625 – 555 – 0100 Helikopter hilesi: 359 – 555 – 0100

359 – 555 – 0100 Cognoscenti hilesi: 227 – 555 – 0142

227 – 555 – 0142 Comet hilesi: 227 – 555 – 0175

227 – 555 – 0175 SuperGT hilesi: 227 – 555 – 0168

227 – 555 – 0168 Turismo hilesi: 227 – 555 – 0147

227 – 555 – 0147 FBI Buffalo hilesi: 227 – 555 – 0100

GTA 4 Xbox hileleri

Nispeten eski bir oyun olması sebebiyle modern konsollarda yer almayan Grand Theft Auto IV oyununa Xbox 360’tan ulaşılabiliyor. Xbox’ta karşımıza çıkan GTA 4 hileleri şu şekilde açıklanıyor:

Silahlar 1 hilesi: 486 – 555 – 0150

486 – 555 – 0150 Silahlar 2 hilesi: 486 – 555 – 0100

486 – 555 – 0100 Hava durumu hilesi: 468 – 555 – 0100

468 – 555 – 0100 Aranma seviyesini yükseltme hilesi: 267 – 555 – 0150

267 – 555 – 0150 Aranma seviyesini düşürme hilesi: 267 – 555 – 0100

267 – 555 – 0100 Zırh hilesi: 362 – 555 – 0100

362 – 555 – 0100 Sağlık, zırh ve cephane hilesi: 482 – 555 – 0100

482 – 555 – 0100 Şarkı bilgisi: 948 – 555 – 0100

948 – 555 – 0100 Cognoscenti hilesi: 227 – 555 – 0142

227 – 555 – 0142 Comet hilesi: 227 – 555 – 0175

227 – 555 – 0175 Annihilator hilesi: 359 – 555 – 0100

359 – 555 – 0100 Burrito hilesi: 826 – 555 – 0150

826 – 555 – 0150 Double T hilesi: 245 – 555 – 0125

245 – 555 – 0125 FIB Buffalo hilesi: 227 – 555 – 0100

227 – 555 – 0100 Hakuchou hilesi: 245 – 555 – 0199

245 – 555 – 0199 Hexer hilesi: 245 – 555 – 0150

245 – 555 – 0150 Innovation hilesi: 245 – 555 – 0100

245 – 555 – 0100 Jetmax hilesi: 938 – 555 – 0100

938 – 555 – 0100 NRG-900 hilesi: 625 – 555 – 0100

625 – 555 – 0100 Sanchez hilesi: 625 – 555 – 0150

625 – 555 – 0150 Slamvan hilesi: 826 – 555 – 0100

826 – 555 – 0100 SuperGT hilesi: 227 – 555 – 0168

227 – 555 – 0168 Turismo hilesi: 227 – 555 – 0147

GTA 4 PlayStation hileleri

Xbox 360’ın yanı sıra oyun, konsol tarafında PlayStation 3 için de destek veriyor. Sony tarafından geliştirilen PS3 konsolunda yer alan GTA 4 hile kodları aşağıdaki şekilde karşımıza çıkıyor:

Silahlar 1 hilesi: 486 – 555 – 0150

486 – 555 – 0150 Silahlar 2 hilesi: 486 – 555 – 0100

486 – 555 – 0100 Şarkı bilgisi: 948 – 555 – 0100

948 – 555 – 0100 Hava durumu hilesi: 468 – 555 – 0100

468 – 555 – 0100 Aranma seviyesini yükseltme hilesi: 267 – 555 – 0150

267 – 555 – 0150 Aranma seviyesini düşürme hilesi: 267 – 555 – 0100

267 – 555 – 0100 Zırh hilesi: 362 – 555 – 0100

362 – 555 – 0100 Sağlık, zırh ve cephane hilesi: 482 – 555 – 0100

482 – 555 – 0100 Banshee hilesi: 265 – 555 – 2423

265 – 555 – 2423 Feltzer hilesi: 662 – 555 – 0147

662 – 555 – 0147 Presidente hilesi: 265 – 555 – 2423

265 – 555 – 2423 Cognoscenti hilesi: 227 – 555 – 0142

227 – 555 – 0142 Comet hilesi: 227 – 555 – 0175

227 – 555 – 0175 Jetmax hilesi: 938 – 555 – 0100

938 – 555 – 0100 Sanchez hilesi: 625 – 555 – 0150

625 – 555 – 0150 SuperGT hilesi: 227 – 555 – 0168

227 – 555 – 0168 Turismo hilesi: 227 – 555 – 0147

227 – 555 – 0147 Annihilator hilesi: 359 – 555 – 0100

359 – 555 – 0100 FIB Buffalo hilesi: 227 – 555 – 0100

227 – 555 – 0100 NRG-900 hilesi: 625 – 555 – 0100

GTA 4 nasıl hile yazılır? (PC ve konsol)

GTA San Andreas hilelerinden farklı olarak GTA 4’te hile yazmak için yalnızca klavye tuşlarını kullanmanız yetmiyor. Bunun yanı sıra öncelikli olarak Niko’nun cep telefonunu açmalısınız. Telefonu açmak için “Yukarı” yön tuşuna basmanız gerekiyor. Ardından karşınıza bir numara girme ekranı çıkacak. Buraya ise tercih ettiğiniz hile kodlarını yazmalısınız. Hileyi girdikten sonra karşınıza bir onay bildirimi çıkacak. Böylelikle hilenizi hemen kullanmaya başlayabileceksiniz.

GTA 4’te bir hileyi geri almak için de yine aynı işlemi uygulamanız yeterlidir. Yazdığınız bir hileyi tekrardan Niko’nun cep telefonunu açıp numara ekranına yazarak, hileyi etkisiz bir hale getirebilirsiniz.

GTA 4 hileleri, San Andreas ve Vice City’ye göre oldukça sınırlı olsa dahi yine de oyuncular için birçok ilgi çekici öge barındırıyor. Bunlar sayesinde oyun deneyiminizi özelleştirip kontrolü elinize alabilirsiniz. İyi oyunlar!