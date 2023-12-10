En iyi GTA 3 hileleri ile Rockstar Games’in popüler açık dünya aksiyon-macera oyununda eğlenceli bir deneyime kapı aralayabilirsiniz. DMA Design tarafından geliştirilen ve Rockstar’ın imzasıyla 2001 yılında yayınlanan oyun, New York’tan ilham alan Liberty City adlı kurgusal bir kentte sürükleyici bir hikaye vaat ediyor. Eski oyun konsollarının yanı sıra GTA Trilogy The Definitive Edition sürümü sayesinde artık yeni nesil konsollarda ve Android – iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarda da desteklenmeye başlayan oyun, bünyesinde birçok özelleştirme seçeneğini barındırıyor.

GTA 3 hile kodları sayesinde oyunu dilediğiniz gibi özelleştirmenize imkan tanıyan Rockstar Games, oyuna eğlenceli ve komik bir şekilde müdahale etmenize izin veriyor. Bu hileleri şu anda modern platformlar arasında PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, mobil ve Nintendo Switch’te kullanmanız mümkün. İşte en iyi GTA 3 hileleri…

En popüler GTA 3 hileleri

GTA 3 hile kodları arasında birçok ilgi çekici seçenek bulunuyor. Bu GTA hileleri sayesinde oyunda yeni arabalar yaratma, hava durumunu değiştirme, silah alma, trafiğe müdahale etme, sağlık ve güç kazanma, zamanı hızlandırma, para kazanma ve oyun modunu değiştirme gibi eğlenceli fırsatlardan faydalanabilirsiniz.

Tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz bu kodların tamamı Rockstar Games ekibi tarafından oyunu daha eğlenceli bir hale getirmek üzere tasarlandı. Ancak bu noktada önemli bir hatırlatmada bulunmakta fayda var. Kullanacağınız bazı hileler, oyunu oldukça basit bir hale getirerek oyun zevkinizi düşürebilir. Dolayısıyla hileleri kullanırken iki kez düşünmenizde fayda var.

Peki ya en popüler GTA 3 hileleri neler? Sizler için oyunda en çok kullanılan ilgi çekici hile kodlarını bir araya getirdik.

GTA 3 araba hilesi

Görünmez araba: ANICESETOFWHEELS

ANICESETOFWHEELS Uçan araba: CHITTYCHITTYBB

CHITTYCHITTYBB Tank: GIVEUSATANK

GIVEUSATANK Etraftaki tüm araçları havaya uçurur: BANGBANGBANG

BANGBANGBANG Profesyonel sürüş deneyimi sağlar: CORNERSLIKEMAD

GTA 3 araba hileleri sayesinde oyunda trafiğe tam anlamıyla hakimiyet kurabilirsiniz. Bu kodlar arasında yeni otomobil seçeneklerinin yanı sıra aracınızı görünmez bir hale getirme, uçan araba ve tank gibi seçenekler de bulunuyor.

GTA 3 ölümsüzlük, sağlık ve para hilesi

Ölümsüzlük: BAGUVIX

BAGUVIX Sağlık: GESUNDHEIT

GESUNDHEIT Para: IFIWEREARICHMAN

GTA 3’te yer alan bu kodlar, oyunu daha kolay bir hale getirmenize katkıda bulunacak. Özellikle de yeni başlayan oyuncular için oldukça ilgi çekecek bu hileler sayesinde ölümsüzlük ve sağlık elde edebileceksiniz. Öte yandan GTA 3 para hilesi sayesinde 250 bin dolar alabilirsiniz.

GTA 3 silah hilesi

Silah: GUNSGUNSGUNS

Bu hile sayesinde GTA 3’te yer alan tüm silahları elde etme şansına sahip olabilirsiniz. Böylelikle oyunun ana karakteri olan Claude, oyunda çok daha güçlü bir konuma gelerek düşmanlara karşı etkisini artırabilir.

GTA 3 hava durumu hilesi

Sis: PEASOUP

PEASOUP Bulutlu hava: ILIKESCOTLAND

ILIKESCOTLAND Yağmurlu hava: ILOVESCOTLAND

ILOVESCOTLAND Güneşli hava: SKINCANCERFORME

Rockstar Games tüm bu GTA 3 hile kodlarının yanı sıra aynı zamanda hava durumunu değiştirmenize olanak sağlayan hilelere de ev sahipliği yapıyor. Yukarıda yer alan hileleri girerek oyunda daha farklı bir atmosfer oluşturmanıza izin veriliyor.

GTA 3 PC hileleri

Oyuna pek çok farklı noktada renk katabileceğiniz GTA 3 PC hile kodları aşağıda yer alıyor. Bu kodları girerek oyunu çok daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.

Tüm Silahlar: GUNSGUNSGUNS

GUNSGUNSGUNS Kostümleri Değiştirin: ILIKEDRESSINGUP

ILIKEDRESSINGUP Açık Hava: SKINCANCERFORME

SKINCANCERFORME Bulutlu Hava: ILIKESCOTLAND

ILIKESCOTLAND Tüm Araba ları Yok Et: BANGBANGBANG

BANGBANGBANG Hızlı Hareket: TIMEFLIESWHENYOU

TIMEFLIESWHENYOU Uçan Araç: CHITTYCHITTYBB

CHITTYCHITTYBB Sisli Hava: PEASOUP

PEASOUP Şimdi Tam Zırh: TORTOISE ya da TURTOISE

TORTOISE ya da TURTOISE Şimdi Tam Sağlık: GESUNDHEIT

GESUNDHEIT Şimdi Sürüş Becerisini Geliştirin: CORNERSLIKEMAD

CORNERSLIKEMAD Artırılmış Kan: NASTYLIMBSCHEAT

NASTYLIMBSCHEAT Aranma Seviyesi Düşür: NOPOLICEPLEASE

NOPOLICEPLEASE Para Hilesi: IFIWEREARICHMAN

IFIWEREARICHMAN Şimdi Yayalar Birbirleriyle Kavga Ediyor: ITSALLGOINGMAAAD

ITSALLGOINGMAAAD Şimdi Yayalar Birbirleriyle Silahla Dövüşüyor: WEAPONSFORALL

WEAPONSFORALL Şimdi Yayalar Senden Nefret Ediyor: NOBODYLIKESME

NOBODYLIKESME Yağmurlu Hava: ILOVESCOTLAND

ILOVESCOTLAND Şimdi Aranma Seviyesini Yükselt: MOREPOLICEPLEASE

MOREPOLICEPLEASE Ağır Çekim: BOOOOORING

BOOOOORING Hızlandırma Süresi: MADWEATHER

MADWEATHER Şimdi Aracı Görünmez Yapın: ANICESETOFWHEELS

GTA 3 Xbox hileleri

Xbox One, Xbox Series X ve Xbox Series X konsolları için GTA 3 hileleri zengin bir seçenek havuzuyla karşımıza çıkıyor. Oyunda birçok özelleştirme gerçekleştirebileceğiniz bu hileler şu şekilde sıralanıyor:

Tüm Silahlar : RT, RT, LB, RT, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

: RT, RT, LB, RT, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑ Kostümleri Değiştir : →, ↓, ←, ↑, LB, LT, ↑, ←, ↓, →

: →, ↓, ←, ↑, LB, LT, ↑, ←, ↓, → Açık Hava : LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, Y

: LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, Y Bulutlu Hava : LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, X

: LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, X Tüm Araçları Yok Et : LT, RT, LB, RB, LT, RT, Y, X, B, Y, LT, ←

: LT, RT, LB, RB, LT, RT, Y, X, B, Y, LT, ← Hızlı Hareket : Y, ↑, →, ↓, X, LB, LT

: Y, ↑, →, ↓, X, LB, LT Uçan Araç : →, RT, B, RB, LT, ↓, LB, RB.

: →, RT, B, RB, LT, ↓, LB, RB. Sisli Hava : LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, Y

: LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, Y Şimdi Tam Zırh : RT, RT, LB, LT, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

: RT, RT, LB, LT, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑ Şimdi Tam Sağlık : RT, RT, LB, RB, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

: RT, RT, LB, RB, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑ Şimdi Sürüş Becerisini Geliştirin : RB, LB, RT, LB, ←, RB, RB, Y

: RB, LB, RT, LB, ←, RB, RB, Y Artırılmış Kan : X, LB, B, ↓, LB, RB, Y, →, LB, A

: X, LB, B, ↓, LB, RB, Y, →, LB, A Aranma Seviyesi Düşür : RT, RT, LB, RT, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓

: RT, RT, LB, RT, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓ Para Hilesi : RT, RT, LB, LB, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

: RT, RT, LB, LB, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑ Şimdi Yayalar Birbirleriyle Kavga Ediyor : ↓, ↑, ←, ↑, A, LT, LB, ↑, ↓

: ↓, ↑, ←, ↑, A, LT, LB, ↑, ↓ Şimdi Yayalar Birbirleriyle Silahlarla Dövüşüyor : RT, RB, Y, A, LT, LB, ↑, ↓

: RT, RB, Y, A, LT, LB, ↑, ↓ Şimdi Yayalar Sizden Nefret Ediyor :↓, ↑, ←, ↑, A, RB, RT, LB, LT

:↓, ↑, ←, ↑, A, RB, RT, LB, LT Yağmurlu Hava : LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, B

: LB, LT, RB, RT, RT, RB, LT, B Aranma Seviyesini Yükselt : RT, RT, LB, RT, ←, →, ←, →, ←

: RT, RT, LB, RT, ←, →, ←, →, ← İsyan Modu : ↓, ↑, ←, ↑, A, RB, RT, LT, LB

: ↓, ↑, ←, ↑, A, RB, RT, LT, LB Ağır Çekim : Y, ↑, →, ↓, X, RB, RT

: Y, ↑, →, ↓, X, RB, RT Zamanı Hızlandır : B, B, B, X, X, LB, Y, B, Y

: B, B, B, X, X, LB, Y, B, Y Şimdi Aracı Görünmez Yap: LB, LB, X, RT, Y, LB, Y

GTA 3 PlayStation hileleri

Xbox ve PC’nin yanı sıra GTA 3 hileleri PlayStation konsollarda da yer alıyor. PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsollarında GTA Trilogy The Definitive Edition – GTA 3’te yer alan hileler şunlar:

Tüm Silahlar: R2, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

R2, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑ Kostümleri Değiştir: →, ↓, ←, ↑, L1, L2, ↑, ←, ↓, →

→, ↓, ←, ↑, L1, L2, ↑, ←, ↓, → Açık Hava: L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, ÜÇGEN

L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, ÜÇGEN Bulutlu Hava: L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, KARE

L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, KARE Tüm Arabaları Yok Et: L2, R2, L1, R1, L2, R2, ÜÇGEN, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, L2, ←

L2, R2, L1, R1, L2, R2, ÜÇGEN, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, L2, ← Hızlı Hareket: ÜÇGEN, ↑, →, ↓, KARE, L1, L2

ÜÇGEN, ↑, →, ↓, KARE, L1, L2 Uçan Araç: →, R2, Daire, R1, L2, ↓, L1, R1.

→, R2, Daire, R1, L2, ↓, L1, R1. Sisli Hava: L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, ÜÇGEN

L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, ÜÇGEN Şimdi Tam Zırh: R2, R2, L1, L2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

R2, R2, L1, L2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑ Şimdi Tam Sağlık: R2, R2, L1, R1, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

R2, R2, L1, R1, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑ Şimdi Sürüş Becerisini Geliştirin: R1, L1, R2, L1, ←, R1, R1, ÜÇGEN

R1, L1, R2, L1, ←, R1, R1, ÜÇGEN Artırılmış Kan : KARE, L1, DAİRE, ↓, L1, R1, ÜÇGEN, →, L1, X

: KARE, L1, DAİRE, ↓, L1, R1, ÜÇGEN, →, L1, X Aranma Seviyesi Düşür: R2, R2, L1, R2, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓

R2, R2, L1, R2, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓ Para Hilesi: R2, R2, L1, L1, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

R2, R2, L1, L1, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑ Yayalar Birbirleriyle Kavga Ediyor: ↓, ↑, ←, ↑, X, L2, L1, ↑, ↓

↓, ↑, ←, ↑, X, L2, L1, ↑, ↓ Şimdi Yayalar Birbirleriyle Silahlarla Dövüşüyor: R2, R1, ÜÇGEN, X, L2, L1, ↑, ↓

R2, R1, ÜÇGEN, X, L2, L1, ↑, ↓ Şimdi Yayalar Sizden Nefret Ediyor: ↓, ↑, ←, ↑, X, R1, R2, L1, L2

↓, ↑, ←, ↑, X, R1, R2, L1, L2 Şimdi Yağmurlu Hava: L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, DAİRE

L1, L2, R1, R2, R2, R1, L2, DAİRE Aranma Seviyesini Yükselt: R2, R2, L1, R2, ←, →, ←, →, ←

R2, R2, L1, R2, ←, →, ←, →, ← İsyan Modu: ↓, ↑, ←, ↑, X, R1, R2, L2, L1

↓, ↑, ←, ↑, X, R1, R2, L2, L1 Ağır Çekim: ÜÇGEN, ↑, →, ↓, KARE, R1, R2

ÜÇGEN, ↑, →, ↓, KARE, R1, R2 Zamanı Hızlandırma: DAİRE, DAİRE, DAİRE, KARE, KARE, KARE, L1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN

DAİRE, DAİRE, DAİRE, KARE, KARE, KARE, L1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN Şimdi Aracı Görünmez Yap: L1, L1, KARE, R2, ÜÇGEN, L1, ÜÇGEN

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GTA 3 Nintendo Switch hileleri

Tüm bu hilelerden Nintendo Switch el konsolunda da faydalanabilirsiniz. Aşağıda yer alan GTA 3 hile kodlarını kullanarak oyunu daha zengin bir hale getirmeniz mümkün.

Tüm Silahlar: ZR, ZR, L, ZR, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

ZR, ZR, L, ZR, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑ Kostümleri Değiştir: →, ↓, ←, ↑, L, ZL, ↑, ←, ↓, →

→, ↓, ←, ↑, L, ZL, ↑, ←, ↓, → Açık Hava: L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, X

L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, X Bulutlu Hava: L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, Y

L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, Y Tüm Araçları Yok Et: ZL, ZR, L, R, ZL, ZR, X, Y, A, X, ZL, ←

ZL, ZR, L, R, ZL, ZR, X, Y, A, X, ZL, ← Hızlı Hareket: X, ↑, →, ↓, Y, L, ZL

X, ↑, →, ↓, Y, L, ZL Uçan Araç: →, ZR, A, R, ZL, ↓, L, R.

→, ZR, A, R, ZL, ↓, L, R. Sisli Hava: L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, X

L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, X Şimdi Tam Zırh: ZR, ZR, L, ZL, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

ZR, ZR, L, ZL, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑ Şimdi Tam Sağlık: ZR, ZR, L, R, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

ZR, ZR, L, R, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑ Şimdi Sürüş Becerisini Geliştirin: R, L, ZR, L, ←, R, R, X

R, L, ZR, L, ←, R, R, X Artırılmış Kan: Y, L, A, ↓, L, R, X, →, L, B

Y, L, A, ↓, L, R, X, →, L, B Aranma Seviyesi Düşür: ZR, ZR, L, ZR, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓

ZR, ZR, L, ZR, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓ Para Hilesi: ZR, ZR, L, L, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

ZR, ZR, L, L, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑ Şimdi Yayalar Birbirleriyle Kavga Ediyor: ↓, ↑, ←, ↑, B, ZL, L, ↑, ↓

↓, ↑, ←, ↑, B, ZL, L, ↑, ↓ Şimdi Yayalar Birbirleriyle Silahlarla Dövüşüyor: ZR, R, X, B, ZL, L, ↑, ↓

ZR, R, X, B, ZL, L, ↑, ↓ Şimdi Yayalar Sizden Nefret Ediyor: ↓, ↑, ←, ↑, B, R, ZR, L, ZL

↓, ↑, ←, ↑, B, R, ZR, L, ZL Yağmurlu Hava: L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, A

L, ZL, R, ZR, ZR, R, ZL, A Aranma Seviyesini Yükselt: ZR, ZR, L, ZR, ←, →, ←, →, ←

ZR, ZR, L, ZR, ←, →, ←, →, ← İsyan Modu: ↓, ↑, ←, ↑, B, R, ZR, ZL, L

↓, ↑, ←, ↑, B, R, ZR, ZL, L Ağır Çekim: X, ↑, →, ↓, Y, R, ZR

X, ↑, →, ↓, Y, R, ZR Zamanı Hızlandır: A, A, A, Y, Y, Y, L, X, A, X

A, A, A, Y, Y, Y, L, X, A, X Şimdi Aracı Görünmez Yap: L, L, Y, ZR, X, L, X

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GTA 3 mobil hileleri (Android ve iOS)

GTA 3 hileleri mobil platformlarda da yer alıyor. iOS ve Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ya da tablet cihazlarından bu hilelere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Fakat bu hileleri mobilde kullanmak için Bluetooth bağlantı desteğine sahip bir harici klavyeye sahip olmanız gerekiyor. Böyle bir cihazınız yoksa, Play Store ya da App Store’dan üçüncü parti bir klavye uygulamasını da tercih edebilirsiniz.

Tüm Silahlar: GUNSGUNSGUNS

GUNSGUNSGUNS Kostümleri Değiştirin: ILIKEDRESSINGUP

ILIKEDRESSINGUP Açık Hava: SKINCANCERFORME

SKINCANCERFORME Bulutlu Hava: ILIKESCOTLAND

ILIKESCOTLAND Tüm Araba ları Yok Et: BANGBANGBANG

BANGBANGBANG Hızlı Hareket: TIMEFLIESWHENYOU

TIMEFLIESWHENYOU Uçan Araç: CHITTYCHITTYBB

CHITTYCHITTYBB Sisli Hava: PEASOUP

PEASOUP Şimdi Tam Zırh: TORTOISE ya da TURTOISE

TORTOISE ya da TURTOISE Şimdi Tam Sağlık: GESUNDHEIT

GESUNDHEIT Şimdi Sürüş Becerisini Geliştirin: CORNERSLIKEMAD

CORNERSLIKEMAD Artırılmış Kan: NASTYLIMBSCHEAT

NASTYLIMBSCHEAT Aranma Seviyesi Düşür: NOPOLICEPLEASE

NOPOLICEPLEASE Para Hilesi: IFIWEREARICHMAN

IFIWEREARICHMAN Şimdi Yayalar Birbirleriyle Kavga Ediyor: ITSALLGOINGMAAAD

ITSALLGOINGMAAAD Şimdi Yayalar Birbirleriyle Silahla Dövüşüyor: WEAPONSFORALL

WEAPONSFORALL Şimdi Yayalar Senden Nefret Ediyor: NOBODYLIKESME

NOBODYLIKESME Yağmurlu Hava: ILOVESCOTLAND

ILOVESCOTLAND Şimdi Aranma Seviyesini Yükselt: MOREPOLICEPLEASE

MOREPOLICEPLEASE Ağır Çekim: BOOOOORING

BOOOOORING Hızlandırma Süresi: MADWEATHER

MADWEATHER Şimdi Aracı Görünmez Yapın: ANICESETOFWHEELS

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GTA 3 hile kodları nasıl girilir?

GTA 3 hile kodlarını kullanmak oldukça basittir. Bunu yapmak için öncelikle kullanmayı tercih ettiğiniz hileyi bir yere not etmeniz, ardından oyunu çalıştırdıktan sonra oyun içerisinde herhangi bir yerde durmanız ve klavyeden “enter” tuşuna basarak ilgili hile kodlarını büyük/küçük harf uyumuna dikkat ederek girmeniz gerekiyor. GTA 3 hileleri doğru girildikten sonra oyuncular ekranda bir onay mesajıyla karşı karşıya geliyor.

Öte yandan GTA 3 hilelerini devre dışı bırakmak için yine aynı işlemleri gerçekleştirerek tekrar ilgili hile kodunu girmeniz gerekiyor. Bu sayede hile devre dışı bırakılacaktır.

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