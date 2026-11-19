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GTA 6, 19 Kasım 2026 Perşembe itibarıyla PS5 ve Xbox Series X|S'te oynanabilir hale geldi ve Türkiye'de gece yarısı açıldı.

Oyunun dünya genelinde açıldığı gece PlayStation Network'te giriş, bağlantı ve indirme sorunları yaşandı, hizmetler sabaha doğru normale döndü.

GTA 6 ilk saatlerinde canlı yayın platformlarında aynı anda 7,2 milyon izleyiciye ulaşarak Valorant'ın 1,7 milyonluk rekorunu geride bıraktı.

GTA 6, 19 Kasım 2026 Perşembe itibarıyla PS5 ve Xbox Series X|S’te oynanabilir hale geldi. Ancak oyunun dünya genelinde kademeli olarak açıldığı gece, PlayStation Network’te giriş, bağlantı ve indirme sorunları yaşandı. Sorunlar, oyunun Türkiye’de açıldığı gece yarısı saatlerine de yayıldı.

Rockstar Games, oyunu her bölgede yerel saatle gece yarısı açtı. Bu nedenle Yeni Zelanda ve Avustralya’daki oyuncular GTA 6’ya 18 Kasım’da ulaşırken Avrupa ve Türkiye’de oyun 19 Kasım 00.00’da açıldı. ABD’de ise oyun, Türkiye’den saatler sonra yerel saatle gece yarısı açıldı. GTA 6 tek oyunculu bir oyun olsa da dijital lisansın doğrulanması, oyunun indirilmesi ve zorunlu güncellemeler için PlayStation Network bağlantısı gerekiyor.

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PlayStation Network’te ne oldu?

Android Authority’nin haberine göre PlayStation’ın durum sayfası 18 Kasım akşamı Türkiye saatiyle 22.30 civarında oyun ve sosyal hizmetlerde kesinti olduğunu gösterdi. Sorun PS5 ve PS4’ün yanı sıra eski konsolları ve web hizmetlerini de kapsıyordu, Sony de kullanıcıların oyun ve uygulamaları başlatmakta ya da ağ özelliklerine erişmekte zorlanabileceği uyarısında bulundu.

Kesinti sırasında oyuncuların karşılaştığı hatalar da çeşitliydi. Polygon, “Sony hizmetleri meşgul” ve “Çok fazla başarısız bağlantı denemesi” mesajlarının yanında WS-116449-5, CE-34861-2 ve WS-37505-0 hata kodlarının görüldüğünü yazdı. Şikayetlerin çoğu PlayStation Network’e giriş yapılamamasıyla ilgiliyken bir kısmı da sunucu bağlantısı, güncelleme ve indirme sorunlarından kaynaklanıyordu. Sony kesintinin nedenine dair bir açıklama yapmadı.

Sorun gece boyunca azaldı

Sorunların ilk ortaya çıktığı saatlerde PlayStation’ın durum sayfası bazı dönemlerde hizmetleri sorunsuz gösterse de kesinti takip sitesi Downdetector’daki bildirimler hızla arttı. Polygon da ABD’de öğleden sonraya denk gelen bu saatlerde milyonlarca oyuncunun aynı anda giriş yapıp 200 GB’ı aşan oyunu indirmeye çalışmasının sunucuları zorladığını değerlendiriyor.

Türkiye saatiyle 19 Kasım sabahı 05.00 civarında PlayStation’ın durum sayfası tüm hizmetlerin yeniden çalıştığını gösterdi. Downdetector’da bildirimler bu saatlerde sürse de sayıları belirgin biçimde düşmüştü. Oyunun açılmaması durumunda konsolun yeniden başlatılması ve zorunlu PS5 sistem güncellemesinin yüklü olduğunun kontrol edilmesi gerekiyor, çünkü 14.23.00 sürümü kurulmadan oyun başlatılamıyor.

GTA 6 yayın rekorunu da kırdı

Kesintiye rağmen oyunun ilk saatleri rekorla geçti. Push Square’in Streams Charts verilerine dayanan haberine göre GTA 6, oyunun henüz yalnızca birkaç bölgede açıldığı saatlerde canlı yayın platformlarında aynı anda 7,2 milyon izleyiciye ulaştı. Bu izleyicilerin 3,1 milyonu Twitch’te, 2,7 milyonu YouTube’da ve 1,4 milyonu Kick’te yayınları takip ediyordu.

Önceki rekor, 2020’de yayın izleyenlerin kapalı beta erişimi kazanabildiği Valorant’a aitti ve 1,7 milyon izleyicide kalmıştı. Oyunun Avrupa ve ABD’de de açılmasıyla bu sayının daha da yükselmesi muhtemel. GTA 6 çıkış öncesinde de Metacritic’te 99 puan alarak platformun en yüksek puanlı oyunları arasına girmişti.