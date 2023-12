GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte PS, Xbox ve PC çıkış tarihleri

Uzun bir süredir dünya çapında büyük bir heyecanla beklenen GTA 6 oyunu için geri sayım başlamış durumda. Dünyaca ünlü oyun şirketi Rockstar Games kısa süre önce ilk Grand Theft Auto VI fragmanı ile hayranları karşısına çıktı. Yayınlanan fragman videosuna kısa sürede yoğun bir ilgi toplandı. Henüz 24 saatte milyonlarca indirme sayısına ulaşan görüntüler, oyunla ilgili beklentileri de üst noktalara çıkardı. Peki ya GTA 6 ne zaman çıkacak?

Rockstar Games, Grand Theft Auto VI oyununun ilk fragman videosunda, merakla beklenen yapımın çıkış tarihine dair bazı bilgiler paylaştı. Oyunun 2025 yılında konsol cihazlarına geleceğini açıklayan şirket, aynı zamanda fragmanın içine yerleştirmiş olduğu birtakım ayrıntılarla birlikte çıkış tarihiyle ilgili önemli ipuçları yayınladı. İşte ortaya çıkan detaylar…

GTA 6 ne zaman çıkacak? (PlayStation 5 ve Xbox Series X/S)

2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan yeni Grand Theft Auto oyunu için henüz ne yazık ki resmi bir çıkış tarihi duyurulmadı. Fakat oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında yayınlanacağı öğrenildi. Şimdilik maalesef şirket, oyunun PC versiyonu hakkında hiçbir ayrıntı paylaşmadı. Öte yandan PlayStation 4 ve Xbox One gibi eski nesil konsolların oyunu destekleyip desteklemeyeceği de henüz belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Rockstar Games’in yayınladığı fragman videosundan sonra pek çok oyuncu, beklenen yapımın 2024 yılı içerisinde piyasaya sunulacağını tahmin ediyordu. Ancak ne yazık ki bu beklentiler havada kalacak. Önümüzdeki yıl boyunca oyunla alakalı daha fazla detay sunacağı tahmin edilen şirket, bu sayede akıllardaki soru işaretlerini de yavaş yavaş ortadan kaldıracak.

GTA 6 fragmanındaki çıkış tarihi detayı

GTA 6 fragmanı, oyun ile ilgili olarak pek çok ayrıntıya ev sahipliği yapıyor. Rockstar Games, geçmişte yayınladığı oyunların içine yerleştirmiş olduğu sürpriz ayrıntılarla adından sıkça söz ettiriyor. Bunun bir örneğini de kısa süre önce yayınlanan Grand Theft Auto VI fragmanında karşımıza çıkıyor. Yayınlanan tanıtım videosunda, gökyüzünde uçan bir uçağın arkasından çektiği pankart, GTA 6’nın olası çıkış tarihine işaret ediyor olabilir.

“GTA 6 ne zaman çıkacak?” diye düşünenler için fragman videosunda karşımıza çıkan bir detay büyük bir dikkat topluyor. Şehrin üzerinde bir uçak, arkasında “Why sixty nine when you can Nine1Nine” yazılı bir pankart taşıyor. Bunun üzerine bazı hayranlar, bunun gizlice yerleştirilmiş bir çıkış tarihi mesajı olduğunu düşünüyor. Yani iddialar doğru çıkarsa oyun, 19 Eylül 2025 tarihinde piyasaya çıkmış olacak.

Rockstar Games bilindiği üzere fragman videolarında, oyun dünyasının bir parçası olmayacak unsurlar kullanmaktan uzak duruyor. Bu nedenle oyun piyasaya çıktığında, muhtemelen bu uçakları oyunda da göreceğiz.

GTA 6 PC sürümü ne zaman çıkacak? Oyun PC’ye gelecek mi?

Beklenen oyunun ilk olarak yeni nesil oyun konsolları olan Xbox Series X/S ve PlayStation 5 cihazlarına geleceğini resmi olarak doğrulayan Rockstar Games, şimdilik ne yazık ki oyunun PC sürümü hakkında bir açıklama yapmadı. Bu da oyunun yakın zamanda PC’ye gelmeyeceğine işaret ediyor. Bilindiği üzere Rockstar Games, genellikle oyunlarını konsollarda yayınladıktan bir yıl sonra PC sürümünü piyasaya sürüyor. Dolayısıyla GTA 6 PC çıkış tarihi ile ilgili bu karar, pek çok kişi için sürpriz olmayacaktır.

PC sürümü için gecikmeli çıkışlar, Rockstar Games hayranları adına artık alışıldık bir durum haline gelmeye başladı. Şirket, son piyasaya sürdüğü oyunlar olan GTA 5 ve Red Dead Redemption 2’de de yine aynı taktiği benimsemişti.

Küçük bir örnek vermek gerekirse 2006 yılında PlayStation 2 için yayınlanan Bully oyunu, 2008 yılında PC’de çıkış yaptı. 2008’de PlayStation 3 ve Xbox 360’ta çıkan GTA 4, yaklaşık 8 ay sonra PC’ye geldi. 2013’te PS3 ve Xbox’ta sunulan GTA 5, 2015’te bilgisayar kullanıcılarına sunuldu. Son olarak Red Dead Redemption 2, 2018 yılında PlayStation ve Xbox One’a geldikten bir yıl sonra bilgisayarlarda yayınlandı.

Şimdiye kadar Rockstar Games, henüz maalesef “GTA 6 PC için ne zaman çıkacak?” sorusunu cevapsız bıraktı. Fakat oyunun 2025 yılında Xbox Series X/S ve PlayStation 5’e gelmesi, 2026’da bir PC lansmanı gerçekleştirileceği anlamı taşıyor olabilir. Elbette ki bu konuda şirketten resmi bir açıklama beklemek daha doğru olacak. Şirketin bu konuda önümüzdeki yıl içinde bir açıklamada bulunacağı düşünülüyor.

GTA 6, PlayStation 4 ve Xbox One’da çıkacak mı?

Şirketin cevapsız bıraktığı konulardan bir tanesi de, PC versiyonunun yanı sıra oyunun eski nesil konsollar olan PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanıp yayınlanmayacağı oldu. Konuya ilişkin sessizliğini devam ettiren şirket, iddialara göre oyunu eski nesil konsollara getirmeme kararı alabilir. Tahminler doğrultusunda stüdyo, oyunun en iyi şekilde sergilenmesi adına yalnızca yeni nesil konsolları benimsiyor olabilir. Eski nesil konsolların daha düşük performansa sahip olması, firmanın tüm odağını yeni nesil cihazlara çevirmesine yol açabilir.

Bunun yanı sıra Rockstar Games’in GTA 6’yı eski nesil konsollara getirmemesi noktasında başka sebepler de öne sürülüyor. GTA 6’nın olağanüstü bir grafik ve performansa sahip olması, beklentileri tam anlamıyla karşılayabilmek adına yalnızca yeni nesil konsolların donanım gücünü gerektirebilir. Sony ve Microsoft imzalı yeni nesil konsollar, daha gelişmiş bir donanımla birlikte daha yüksek grafik kalitesi, daha yüksek çözünürlük oranları ve daha hızlı yükleme süreleriyle öne çıkıyor.

Tüm bu sebepler doğrultusunda GTA 6’nın eski nesil oyun konsollarında yayınlanmayacağı tahmin ediliyor. Ancak yine de şirket, PlayStation 4 ve Xbox One sürümleriyle karşımıza çıkarsa oyunun grafik kalitesi ve performansından bazı ödünler verebilir. Bununla birlikte oyunun eski nesil konsollara geleceği doğrulanırsa, çıkış tarihi beklenenden çok daha uzun bir zaman alabilir. Fakat yine de bu sürümlerin piyasaya çıkması oldukça küçük bir olasılık olarak kabul ediliyor.

“GTA 6 ne zaman çıkacak?” sorusunu hem yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X/S ve PlayStation 5, hem PC, hem de eski nesil konsollar olan Xbox One ve PlayStation 4 için detaylı bir şekilde yanıtladık. Rockstar Games’ten konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmesi halinde sizler için bu içeriğimizi güncelleyeceğimizi hatırlatmak isteriz.