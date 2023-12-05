Grand Theft Auto serisi dünya çapında kalabalık bir hayran kitlesine hitap ediyor. Rockstar Games tarafından yaratılan seri, 2004 yılında piyasaya çıkan Grand Theft Auto: San Andreas oyunu ile hala daha büyük bir ilgi toplamaya devam ediyor. Piyasaya çıkışından bu yana neredeyse 20 yıl geçen yapım, hala eskimeyen nostaljik bir klasik olarak pek çok oyuncunun kataloğunda yer alıyor. GTA San Andreas hileleri de pek çok oyuncu tarafından merak ediliyor.

Rockstar Games bilindiği üzere bu popüler oyun için bir dizi eğlence dolu hileye ev sahipliği yapıyor. Bu hileler yalnızca oyunun PC sürümünde değil, aynı zamanda PlayStation, Xbox, Nintendo ve PC platformlarında da karşımıza çıkıyor. Sizler için Grand Theft Auto eğlencesini daha da keyifli bir hale getirecek o hileleri bir araya getirdik. İşte detaylar…

GTA San Andreas PC hileleri

GTA hileleri sayesinde San Andreas’taki oyun deneyiminizi daha sürükleyici bir hale getirebilirsiniz. Rockstar Games, oyuncular için sunduğu onlarca hileyle beraber kullanıcılar adına daha kaliteli ve kişiselleştirilmiş bir oyun imkanına izin veriyor. Sizler de hava durumunu değiştirerek, trafiği dilediğiniz gibi şekillendirerek, oyuna bir dizi mod ile çeşitlilik katarak bazı özelleştirmelerde bulunabilirsiniz.

AEZAKMI – Arama seviyesini sıfıra düşürür

– Arama seviyesini sıfıra düşürür AIYPWZQP – Paraşüt

– Paraşüt AJLOJYQY – İnsanlar golf sopalarıyla birbirlerine saldırır

– İnsanlar golf sopalarıyla birbirlerine saldırır ALNSFMZO – Bulutlu hava

– Bulutlu hava AMOMHRER – Spawn tanker kamyonu

– Spawn tanker kamyonu ANOSEONGLASS – Adrenalin modu

– Adrenalin modu AUIFRVQS – Yağmurlu hava

– Yağmurlu hava BAGOWPG – Herkes birbirine saldırır

– Herkes birbirine saldırır BAGUVIX – Sonsuz sağlık verir

– Sonsuz sağlık verir BEKKNQV – Kadınlar size ilgi gösterir

– Kadınlar size ilgi gösterir BGLUAWML – İnsanlar roketatarlarla birbirlerine saldırır

– İnsanlar roketatarlarla birbirlerine saldırır BIFBUZZ – Çeteler sokaklara hakim olur

– Çeteler sokaklara hakim olur BLUESUEDESHOES – Herkes Elvis Presley olur

– Herkes Elvis Presley olur BMTPWHR – Tüm araçlar ve NPC’ler kırsaldakilere benzer

– Tüm araçlar ve NPC’ler kırsaldakilere benzer BRINGITON – Altı yıldızlı aranma seviyesi

– Altı yıldızlı aranma seviyesi BTCDBCB – Maksimum şişmanlık

– Maksimum şişmanlık BUBBLECARS – Uçan arabalar

– Uçan arabalar BUFFMEUP – Kaslı vücut

– Kaslı vücut CELEBRITYSTATUS – Stretch aracını getirir

– Stretch aracını getirir CFVFGMJ – Sisli hava

– Sisli hava CHITTYCHITTYBANGBANG – Uçan arabalar

– Uçan arabalar CPKTNWT – Tüm arabaları havaya uçurun

– Tüm arabaları havaya uçurun CRAZYTOWN – Eğlence evi modu

– Eğlence evi modu CVWKXAM – Sonsuz oksijen

– Sonsuz oksijen CWJXUOC – Kum fırtınası

– Kum fırtınası EVERYONEISPOOR – Ucuz fiyatlı arabalar

– Ucuz fiyatlı arabalar EVERYONEISRICH – Hızlı sürüşe sahip arabalar

– Hızlı sürüşe sahip arabalar FLYINGFISH – Uçan tekneler

– Uçan tekneler FLYINGTOSTUNT – Spawn Dublör Uçağı

– Spawn Dublör Uçağı FOOOXFT – Yayalar size saldırır

– Yayalar size saldırır FOURWHEELFUN – Dört tekerlekli bisiklet

– Dört tekerlekli bisiklet FULLCLIP – Sonsuz cephane

– Sonsuz cephane FVTMNBZ – Taşra araçları

– Taşra araçları GHOSTOWN – Azalan trafik

– Azalan trafik GOODBYECRUELWORLD – CJ’yi öldürür

– CJ’yi öldürür HELLOLADIES – Maksimum çekicilik

– Maksimum çekicilik HESOYAM – Sağlık, zırh, para ve araba tamiri

– Sağlık, zırh, para ve araba tamiri IOWDLAC – Tüm arabalar siyaha döner

– Tüm arabalar siyaha döner ITSALLBULL – Dozer aracını getirir

– Dozer aracını getirir IWPRTON – Spawn Rhino (Tank) aracını getirir

– Spawn Rhino (Tank) aracını getirir JCNRUAD – Arabalar minimum hasarla patlar

– Arabalar minimum hasarla patlar JQNTDMH – Spawn Rancher aracını getirir

– Spawn Rancher aracını getirir JUMPJET – Spawn Hydra aracını getirir

– Spawn Hydra aracını getirir KANGAROO – Mega zıplama

– Mega zıplama KGGGDKP – Spawn Hoverkraft aracını getirir

– Spawn Hoverkraft aracını getirir KVGYZQK – İnce vücut

– İnce vücut LIFESABEACH – Plaj partisi modu

– Plaj partisi modu LLQPFBN – Tüm arabalar pembeye döner

– Tüm arabalar pembeye döner LXGIWYL – Silah Seti 1

– Silah Seti 1 MONSTERMASH – Spawn Canavar Sürüşü

– Spawn Canavar Sürüşü NATURALTALENT – Tüm araç becerilerini en üst düzeye çıkarın

– Tüm araç becerilerini en üst düzeye çıkarın NIGHTPROWLER – Her zaman gece yarısında oynayın

– Her zaman gece yarısında oynayın NINJATOWN – Ninja teması

– Ninja teması OFVIAC – Turuncu gökyüzü

– Turuncu gökyüzü OHDUDE – Yumurtlama Avcısı

– Yumurtlama Avcısı OLDSPEEDDEMON – Spawn Bloodring Banger aracını getirir

– Spawn Bloodring Banger aracını getirir ONLYHOMIESALLOWED – Çete modu

– Çete modu OUIQDMW – Arabalarda serbest nişan alma

– Arabalarda serbest nişan alma PLASANTLYWARM – Güneşli hava

– Güneşli hava PROFESSIONALKILLER – Tüm silahlar için Hitman seviyesi

– Tüm silahlar için Hitman seviyesi PROFESSIONALSKIT – Silah Seti 2

– Silah Seti 2 ROCKETMAN – Spawn Jetpack

– Spawn Jetpack RZHSUEW – Spawn Caddy aracını getirir

– Spawn Caddy aracını getirir SCOTTISHSUMMER – Fırtına modu

– Fırtına modu SJMAHPE – Çete üyesi gibi herkesi işe kendi himayenize alın

– Çete üyesi gibi herkesi işe kendi himayenize alın SLOWITDOWN – Yavaş hareket

– Yavaş hareket SPEEDFRAK – Tüm arabalarda nitro bulunur

– Tüm arabalarda nitro bulunur SPEEDITUP – Hızlı hareket

– Hızlı hareket STATEOFEMERGENCY – İsyan modu

– İsyan modu STICKLIKEGLUE – Mükemmel araç kullanımı

– Mükemmel araç kullanımı TOODAMNHOT – Çok güneşli hava

– Çok güneşli hava TRUGRIME – Spawn Trashmaster aracını getirir

– Spawn Trashmaster aracını getirir TURNDOWNTHEHEAT – Aranan seviyeyi düşürür

– Aranan seviyeyi düşürür TURNUPTHEHEAT – Aranan seviyeyi 2 yıldız artırır

– Aranan seviyeyi 2 yıldız artırır UZUMYMW – Silah Seti 3

– Silah Seti 3 VKYPQCF – Maksimum dayanıklılık

– Maksimum dayanıklılık VPJTQWV – Yarış arabası

– Yarış arabası VROCKPOKEY – Yarış arabası

– Yarış arabası WHEELSONLYPLEASE – Görünmez arabalar

– Görünmez arabalar NEREDE CENAZE – Spawn Romero aracını getirir

– Spawn Romero aracını getirir WORSHIPME – Maksimum saygı görmenizi sağlar

– Maksimum saygı görmenizi sağlar YLTEICZ – Agresif sürücüler

– Agresif sürücüler YSOHNUL – Daha hızlı saat

– Daha hızlı saat ZEIIVG – Tüm trafik ışıkları yeşil olur

PC’de GTA San Andreas hile kodları nasıl yazılır?

GTA San Andreas hile kodları arasından dilediklerinizi bir kenarı not aldıktan sonra, oyunu açarak oldukça basit bir şekilde bu kodları girebilirsiniz. Bunun için Rockstar Games, bir konsol komut modu ya da iletişim kutusu açmanıza gerek bırakmıyor. Yalnızca küçük ve büyük harf uyumuna dikkat ederek yukarıda yer alan kodları klavyenizden girmeniz gerekiyor.

Listede karşınıza çıkan hilelerden bir tanesini oyun esnasında klavyeden girdiğiniz zaman, karşınıza bir doğrulama mesajı çıkacak. Ekrana gelen “Hile başarıyla etkinleştirildi” yazısıyla birlikte hilenin aktif hale getirildiğini anlayabilirsiniz. GTA’da hileyi geri almak için ise yapmanız gereken tek şey, yine klavyeden aynı hile kodunu tekrar girmek olacaktır.

GTA San Andreas PlayStation hileleri (PS2, PS3, PS4 ve PS5)

GTA San Andreas hileleri elbette ki yalnızca PC platformunda çalışmıyor. Bunun yanı sıra oyuncular PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsolları üzerinden de sevilen oyunun hilelerine ulaşım sağlayabilir. GTA SA PlayStation hile kodları şu şekilde sıralanıyor:

Agresif trafik: R2, DAİRE, R1, L2, SOL, R1, L1, R2, L2

R2, DAİRE, R1, L2, SOL, R1, L1, R2, L2 Tüm arabalarda nitro bulunur: SOL, ÜÇGEN, R1, L1, YUKARI, KARE, ÜÇGEN, AŞAĞI, DAİRE, L2, L1, L1

SOL, ÜÇGEN, R1, L1, YUKARI, KARE, ÜÇGEN, AŞAĞI, DAİRE, L2, L1, L1 Tüm trafik önemsiz arabalarla dolar: L2, SAĞ, L1, YUKARI, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1.

L2, SAĞ, L1, YUKARI, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1. ATV motor: SOL, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI, YUKARI, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2

SOL, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI, YUKARI, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2 Plaj partisi: YUKARI, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, KARE, DAİRE, L1, R1, ÜÇGEN, AŞAĞI

YUKARI, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, KARE, DAİRE, L1, R1, ÜÇGEN, AŞAĞI Yalnızca siyah arabalar: DAİRE, L2, YUKARI, R1, SOL, X, R1, L1, SOL, DAİRE

DAİRE, L2, YUKARI, R1, SOL, X, R1, L1, SOL, DAİRE Tüm arabaları patlatın: R2, L2, R1, L1, L2, R2, KARE, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN, L2, L1

R2, L2, R1, L1, L2, R2, KARE, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN, L2, L1 Arabalar Uçar: YUKARI, AŞAĞI, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL

YUKARI, AŞAĞI, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL Kaos modu: L2, SAĞ, L1, ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, R1, L1, SAĞ, L1, L1, L1

L2, SAĞ, L1, ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, R1, L1, SAĞ, L1, L1, L1 Bulutlu hava: L2, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL, KARE, SOL, R2, KARE, X, R1, L1, L1

L2, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL, KARE, SOL, R2, KARE, X, R1, L1, L1 Suda araba sürüşü: SAĞ, R2, DAİRE, R1, L2, KARE, R1, R2

SAĞ, R2, DAİRE, R1, L2, KARE, R1, R2 Daha hızlı arabalar: SAĞ, R1, YUKARI, L2, L2, SOL, R1, L1, R1, R1

SAĞ, R1, YUKARI, L2, L2, SOL, R1, L1, R1, R1 Daha hızlı saat: DAİRE, DAİRE, L1, KARE, L1, KARE, KARE, KARE, L1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN

DAİRE, DAİRE, L1, KARE, L1, KARE, KARE, KARE, L1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN Daha hızlı oyun oynama: ÜÇGEN, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, L2, L1, KARE

ÜÇGEN, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, L2, L1, KARE CJ şişmanlar: ÜÇGEN, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, AŞAĞI.

ÜÇGEN, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, AŞAĞI. Uçan tekneler: R2, DAİRE, YUKARI, L1, SAĞ, R1, SAĞ, YUKARI, KARE, ÜÇGEN

R2, DAİRE, YUKARI, L1, SAĞ, R1, SAĞ, YUKARI, KARE, ÜÇGEN Sisli hava: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X Tam sağlık, tam zırh, 250 bin dolar: R1, R2, L1, X, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI

R1, R2, L1, X, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI Eğlence evi teması: ÜÇGEN, ÜÇGEN, L1, KARE, KARE, DAİRE, KARE, AŞAĞI, DAİRE

ÜÇGEN, ÜÇGEN, L1, KARE, KARE, DAİRE, KARE, AŞAĞI, DAİRE Çeteler sokakları kontrol ediyor: L2, YUKARI, R1, R1, SOL, R1, R1, R2, SAĞ, AŞAĞI

L2, YUKARI, R1, R1, SOL, R1, R1, R2, SAĞ, AŞAĞI Paraşüt getirir: SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, YUKARI, AŞAĞI, SAĞ, L1

SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, YUKARI, AŞAĞI, SAĞ, L1 Hitman’in tüm silahları: AŞAĞI, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, L1, L1, L1

AŞAĞI, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, L1, L1, L1 Hydra: ÜÇGEN, ÜÇGEN, KARE, DAİRE, X, L1, L1, AŞAĞI, YUKARI

ÜÇGEN, ÜÇGEN, KARE, DAİRE, X, L1, L1, AŞAĞI, YUKARI Sonsuz cephane: L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, AŞAĞI, L1, L1

L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, AŞAĞI, L1, L1 Sonsuz akciğer kapasitesi: AŞAĞI, SOL, L1, AŞAĞI, AŞAĞI, R2, AŞAĞI, L2, AŞAĞI

AŞAĞI, SOL, L1, AŞAĞI, AŞAĞI, R2, AŞAĞI, L2, AŞAĞI Çılgın mod: ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1

ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1 Yüksek atlama: YUKARI, YUKARI, ÜÇGEN, ÜÇGEN, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, KARE, R2, R2

YUKARI, YUKARI, ÜÇGEN, ÜÇGEN, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, KARE, R2, R2 Geceye dönüştürme: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, ÜÇGEN.

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, ÜÇGEN. Maksimum kas: ÜÇGEN, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL

ÜÇGEN, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL Maksimum saygı: L1, R1, ÜÇGEN, AŞAĞI, R2, X, L1, YUKARI, L2, L2, L1, L1

L1, R1, ÜÇGEN, AŞAĞI, R2, X, L1, YUKARI, L2, L2, L1, L1 Maksimum cinsiyet çekiciliği: DAİRE, ÜÇGEN, ÜÇGEN, YUKARI, DAİRE, R1, L2, YUKARI, ÜÇGEN, L1, L1, L1

DAİRE, ÜÇGEN, ÜÇGEN, YUKARI, DAİRE, R1, L2, YUKARI, ÜÇGEN, L1, L1, L1 Maksimum araç istatistikleri: KARE, L2, X, R1, L2, L2, SOL, R1, SAĞ, L1, L1, L1

KARE, L2, X, R1, L2, L2, SOL, R1, SAĞ, L1, L1, L1 Turuncu gökyüzü ve saat 21:00’de durur: SOL, SOL, L2, R1, SAĞ, KARE, KARE, L1, L2, X

SOL, SOL, L2, R1, SAĞ, KARE, KARE, L1, L2, X Bulutlu hava: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, ÜÇGEN

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, ÜÇGEN Yayalar isyan eder (devre dışı bırakılamaz): AŞAĞI, SOL, YUKARI, SOL, X, R2, R1, L2, L1

AŞAĞI, SOL, YUKARI, SOL, X, R2, R1, L2, L1 Yayalar silahla saldırır: X, L1, YUKARI, KARE, AŞAĞI, X, L2, ÜÇGEN, AŞAĞI, R1, L1, L1

X, L1, YUKARI, KARE, AŞAĞI, X, L2, ÜÇGEN, AŞAĞI, R1, L1, L1 Yayaların silahları olur: R2, R1, X, ÜÇGEN, X, ÜÇGEN, YUKARI, AŞAĞI

R2, R1, X, ÜÇGEN, X, ÜÇGEN, YUKARI, AŞAĞI Mükemmel kullanım: ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1

ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1 Pembe trafik: DAİRE, L1, AŞAĞI, L2, SOL, X, R1, L1, SAĞ, DAİRE

DAİRE, L1, AŞAĞI, L2, SOL, X, R1, L1, SAĞ, DAİRE Herkes size saldırır: AŞAĞI, YUKARI, YUKARI, YUKARI, X, R2, R1, L2, L2

AŞAĞI, YUKARI, YUKARI, YUKARI, X, R2, R1, L2, L2 Yayaları çeteye alma: AŞAĞI, KARE, YUKARI, R2, R2, YUKARI, SAĞ, SAĞ, YUKARI

AŞAĞI, KARE, YUKARI, R2, R2, YUKARI, SAĞ, SAĞ, YUKARI Azaltılmış trafik: X, AŞAĞI, YUKARI, R2, AŞAĞI, ÜÇGEN, L1, ÜÇGEN, SOL

X, AŞAĞI, YUKARI, R2, AŞAĞI, ÜÇGEN, L1, ÜÇGEN, SOL Kum fırtınası: YUKARI, AŞAĞI, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2

YUKARI, AŞAĞI, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2 CJ zayıflar: ÜÇGEN, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SAĞ

ÜÇGEN, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SAĞ Daha yavaş oynanış: ÜÇGEN, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, KARE, R2, R1

ÜÇGEN, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, KARE, R2, R1 Spawn Bloodring Banger: AŞAĞI, R1, DAİRE, L2, L2, X, R1, L1, SOL, SOL

AŞAĞI, R1, DAİRE, L2, L2, X, R1, L1, SOL, SOL Spawn Caddy: DAİRE, L1, YUKARI, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X

DAİRE, L1, YUKARI, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X Dozer: R2, L1, L1, SAĞ, SAĞ, YUKARI, YUKARI, X, L1, SOL

R2, L1, L1, SAĞ, SAĞ, YUKARI, YUKARI, X, L1, SOL Spawn Hotring Racer 1: R1, DAİRE, R2, SAĞ, L1, L2, X, X, KARE, R1

R1, DAİRE, R2, SAĞ, L1, L2, X, X, KARE, R1 Spawn Hotring Racer 2: R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, YUKARI, DAİRE, R2

R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, YUKARI, DAİRE, R2 Spawn Hunter: DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1 R2, L2, L1, L1

DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1 R2, L2, L1, L1 Spawn Jetpack: L1, L2, R1, R2, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ

L1, L2, R1, R2, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ Canavar kamyon: SAĞ, YUKARI, R1, R1, R1, AŞAĞI, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1

SAĞ, YUKARI, R1, R1, R1, AŞAĞI, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1 Spawn Ranger: YUKARI, SAĞ, SAĞ, L1, SAĞ, YUKARI, KARE, L2

YUKARI, SAĞ, SAĞ, L1, SAĞ, YUKARI, KARE, L2 Spawn Rhino tankı: DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN

DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN Spawn Romero: AŞAĞI, R2, AŞAĞI, R1, L2, SOL, R1, L1, SOL, SAĞ

AŞAĞI, R2, AŞAĞI, R1, L2, SOL, R1, L1, SOL, SAĞ Spawn Stretch: R2, YUKARI, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ

R2, YUKARI, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ Dublör uçağı yaratır: DAİRE, YUKARI, L1, L2, AŞAĞI, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN

DAİRE, YUKARI, L1, L2, AŞAĞI, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN Tank getirir: R1, YUKARI, SOL, SAĞ, R2, YUKARI, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1

R1, YUKARI, SOL, SAĞ, R2, YUKARI, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1 Spawn Trashmaster: DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ

DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ İntihar: SAĞ, L2, AŞAĞI, R1, SOL, SOL, R1, L1, L2, L1

SAĞ, L2, AŞAĞI, R1, SOL, SOL, R1, L1, L2, L1 Güneşli hava: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE Süper yumruk: YUKARI, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2

YUKARI, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2 Taksilerde Nitrous ve Bunny Hop: YUKARI, X, ÜÇGEN, X, ÜÇGEN, X, KARE, R2, SAĞ

YUKARI, X, ÜÇGEN, X, ÜÇGEN, X, KARE, R2, SAĞ Trafik şehir içi araçlardan oluşur: ÜÇGEN, SOL, KARE, R2, YUKARI, L2, AŞAĞI, L1, X, L1, L1, L1

ÜÇGEN, SOL, KARE, R2, YUKARI, L2, AŞAĞI, L1, X, L1, L1, L1 Trafik hızlıdır arabalar yer alır: YUKARI, L1, R1, YUKARI, SAĞ, YUKARI, X, L2, X, L1

YUKARI, L1, R1, YUKARI, SAĞ, YUKARI, X, L2, X, L1 Ölüm aracı: L1, L2, L2, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI, R1, R2, R2

L1, L2, L2, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI, R1, R2, R2 Vortex Hovercraft: ÜÇGEN, ÜÇGEN, KARE, DAİRE, X, L1, L2, AŞAĞI, AŞAĞI

ÜÇGEN, ÜÇGEN, KARE, DAİRE, X, L1, L2, AŞAĞI, AŞAĞI Aranma seviyesi aşağı çekilir: R1, R1, DAİRE, R2, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI

R1, R1, DAİRE, R2, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI Aranma seviyesi artar: R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ

R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ Silah Seti 1 (Sopa, Tabanca, Av Tüfeği, Mini SMG, AK 47, Roketatar, Molotof Kokteyli, Sprey Kutusu): R1, R2, L1, R2, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI

R1, R2, L1, R2, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI Silah Seti 2 (Bıçak, Tabanca, Kesilmiş Av Tüfeği, Tec 9, Keskin Nişancı Tüfeği, Alev Silahı, El Bombaları, Yangın Söndürücü): R1, R2, L1, R2, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL

R1, R2, L1, R2, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL Silah Seti 3 (Testere, Susturuculu Tabanca, Av Tüfeği, M4, Bazuka, Plastik Patlayıcı): R1, R2, L1, R2, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, AŞAĞI

PlayStation’da GTA San Andreas hileleri nasıl girilir?

San Andreas’ta PlayStation hile kodu girmek için oyunu duraklatmadan joystick cihazınız üzerinden ilgili komutları girmeniz gerekiyor. Bunun için oyuna girdikten sonra istediğiniz hileyi bulun ve oyunu durdurmadan dilediğiniz hile kodunu tuşlayın.

Örneğin CJ karakterine maksimum sağlık, zırh, para ve araç onarma imkanı sunan “HESOYAM” kodunu etkinleştirmek için R1, R2, L1, X, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı tuşlarına sırayla tıklamanız gerekiyor. Hemen ardından oyuncular, hilenin başarıyla aktif olduğunu ifade eden bir bildirim ile karşılaşacaktır.

GTA San Andreas Xbox hileleri (Xbox One, Series X/S)

Agresif trafik: RT, B, RB, LT, SOL, RB, LB, RT, LT

RT, B, RB, LT, SOL, RB, LB, RT, LT Tüm arabalarda nitro bulunur: SOL, Y, RB, LB, YUKARI, X, Y, AŞAĞI, B, LT, LB, LB

SOL, Y, RB, LB, YUKARI, X, Y, AŞAĞI, B, LT, LB, LB Tüm trafik hurda arabalardan oluşur: LT, RIGHT, LB, UP, A, LB, LT, RT, RB, LB, LB, LB

LT, RIGHT, LB, UP, A, LB, LT, RT, RB, LB, LB, LB ATV motor: SOL, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI, YUKARI, X, B, Y, RB, RT

SOL, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI, YUKARI, X, B, Y, RB, RT Plaj partisi: YUKARI, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, X, B, LB, RB, Y, AŞAĞI

YUKARI, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, X, B, LB, RB, Y, AŞAĞI Siyah trafik: B, LT, YUKARI, RB, SOL, A, RB, LB, SOL, B

B, LT, YUKARI, RB, SOL, A, RB, LB, SOL, B Tüm arabaları havaya uçurun: RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB

RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB Herkes size saldırır: AŞAĞI, YUKARI, YUKARI, YUKARI, A, RT, RB, LT, LT

AŞAĞI, YUKARI, YUKARI, YUKARI, A, RT, RB, LT, LT Arabalar uçar: YUKARI, AŞAĞI, LB, RB, LB, SAĞ, SOL, LB, SOL

YUKARI, AŞAĞI, LB, RB, LB, SAĞ, SOL, LB, SOL Kaos modu: LT, RIGHT, LB, TRAINGLE, RIGHT, RIGHT, RB, LB, RIGHT, LB, LB, LB

LT, RIGHT, LB, TRAINGLE, RIGHT, RIGHT, RB, LB, RIGHT, LB, LB, LB Bulutlu hava: LT, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL, X, SOL, RT, X, A, RB, LB, LB

LT, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL, X, SOL, RT, X, A, RB, LB, LB Suda sürüş: SAĞ, RT, B, RB, LT, X, RB, RT

SAĞ, RT, B, RB, LT, X, RB, RT Daha hızlı arabalar: SAĞ, RB, YUKARI, LT, LT, SOL, RB, LB, RB, RB

SAĞ, RB, YUKARI, LT, LT, SOL, RB, LB, RB, RB Daha hızlı saat: B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y

B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y Daha hızlı oyun oynama: Y, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, LT, LB, X

Y, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, LT, LB, X CJ şişmanlar: Y, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, X, B, AŞAĞI

Y, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, X, B, AŞAĞI Uçan tekneler: RT, B, UP, LB, RIGHT, RB, RIGHT, UP, X, Y

RT, B, UP, LB, RIGHT, RB, RIGHT, UP, X, Y Sisli hava: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A

RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A Tam sağlık, tam zırh, 250 bin dolar: RB, RT, LB, A, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI

RB, RT, LB, A, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI Eğlence evi teması: Y, Y, LB, X, X, B, X, AŞAĞI, B

Y, Y, LB, X, X, B, X, AŞAĞI, B Çeteler sokakları kontrol eder: LT, UP, RB, RB, SOL, RB, RB, RT, SAĞ, AŞAĞI

LT, UP, RB, RB, SOL, RB, RB, RT, SAĞ, AŞAĞI Paraşüt alma: SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, RT, YUKARI, AŞAĞI, SAĞ, LB

SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, RT, YUKARI, AŞAĞI, SAĞ, LB Hitman’in tüm silahları: AŞAĞI, X, A, SOL, RB, RT, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, LB, LB, LB

AŞAĞI, X, A, SOL, RB, RT, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, LB, LB, LB Hydra: Y, Y, X, B, A, LB, LB, AŞAĞI, YUKARI

Y, Y, X, B, A, LB, LB, AŞAĞI, YUKARI Sonsuz cephane: LB, RB, X, RB, SOL, RT, RB, SOL, X, AŞAĞI, LB, LB

LB, RB, X, RB, SOL, RT, RB, SOL, X, AŞAĞI, LB, LB Sonsuz akciğer kapasitesi: AŞAĞI, SOL, LB, AŞAĞI, AŞAĞI, RT, AŞAĞI, LT, AŞAĞI

AŞAĞI, SOL, LB, AŞAĞI, AŞAĞI, RT, AŞAĞI, LT, AŞAĞI Çılgın kullanım: Y, RB, RB, SOL, RB, LB, RT, LB

Y, RB, RB, SOL, RB, LB, RT, LB Yüksek atlama: YUKARI, YUKARI, Y, Y, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, X, RT, RT

YUKARI, YUKARI, Y, Y, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, X, RT, RT Maksimum kas: Y, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, X, B, SOL

Y, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, X, B, SOL Maksimum saygı: LB, RB, Y, AŞAĞI, RT, A, LB, YUKARI, LT, LT, LB, LB

LB, RB, Y, AŞAĞI, RT, A, LB, YUKARI, LT, LT, LB, LB Maksimum cinsiyet çekiciliği: B, Y, Y, UP, B, RB, LT, UP, Y, LB, LB, LB

B, Y, Y, UP, B, RB, LT, UP, Y, LB, LB, LB Gece olur: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y

RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y Turuncu gökyüzü ve saat 21:00’de durur: SOL, SOL, LT, RB, SAĞ, X, X, LB, LT, A

SOL, SOL, LT, RB, SAĞ, X, X, LB, LT, A Bulutlu hava durumu: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y

RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y Yayalar isyan eder (devre dışı bırakılamaz): AŞAĞI, SOL, YUKARI, SOL, A, RT, RB, LT, LB

AŞAĞI, SOL, YUKARI, SOL, A, RT, RB, LT, LB Yayalar silahlarla saldırır: A, LB, UP, X, DOWN, A, LT, Y, DOWN, RB, LB, LB

A, LB, UP, X, DOWN, A, LT, Y, DOWN, RB, LB, LB Yayaların silahları olur: RT, RB, A, Y, A, Y, YUKARI, AŞAĞI

RT, RB, A, Y, A, Y, YUKARI, AŞAĞI Mükemmel kullanım: Y, RB, RB, SOL, RB, LB, RT, LB

Y, RB, RB, SOL, RB, LB, RT, LB Pembe trafik: B, LB, AŞAĞI, LT, SOL, A, RB, LB, SAĞ, B

B, LB, AŞAĞI, LT, SOL, A, RB, LB, SAĞ, B Yağmurlu hava: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B

RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B Yayaları çeteye alın: AŞAĞI, X, YUKARI, RT, RT, YUKARI, SAĞ, SAĞ, YUKARI

AŞAĞI, X, YUKARI, RT, RT, YUKARI, SAĞ, SAĞ, YUKARI Azaltılmış trafik: A, AŞAĞI, YUKARI, RT, AŞAĞI, Y, LB, Y, SOL

A, AŞAĞI, YUKARI, RT, AŞAĞI, Y, LB, Y, SOL Kum fırtınası: YUKARI, AŞAĞI, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT

YUKARI, AŞAĞI, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT CJ zayıflar: Y, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, X, B, SAĞ

Y, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, X, B, SAĞ Daha yavaş oynanış: Y, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, X, RT, RB

Y, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, X, RT, RB Spawn Bloodring Banger: AŞAĞI, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, SOL, SOL

AŞAĞI, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, SOL, SOL Spawn Caddy: B, LB, UP, RB, LT, A, RB, LB, B, A

B, LB, UP, RB, LT, A, RB, LB, B, A Dozer yaratma: RT, LB, LB, SAĞ, SAĞ, YUKARI, YUKARI, A, LB, SOL

RT, LB, LB, SAĞ, SAĞ, YUKARI, YUKARI, A, LB, SOL Spawn Hotring Racer 1: RB, B, RT, RIGHT, LB, LT, A, A, X, RB

RB, B, RT, RIGHT, LB, LT, A, A, X, RB Spawn Hotring Racer 2: RT, LB, B, SAĞ, LB, RB, SAĞ, YUKARI, B, RT

RT, LB, B, SAĞ, LB, RB, SAĞ, YUKARI, B, RT Spawn Jetpack: LB, LT, RB, RT, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ

LB, LT, RB, RT, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ Spawn Ranger: YUKARI, SAĞ, SAĞ, LB, SAĞ, YUKARI, X, LT

YUKARI, SAĞ, SAĞ, LB, SAĞ, YUKARI, X, LT Spawn Rhino tankı: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y Spawn Romero: AŞAĞI, RT, AŞAĞI, RB, LT, SOL, RB, LB, SOL, SAĞ

AŞAĞI, RT, AŞAĞI, RB, LT, SOL, RB, LB, SOL, SAĞ Spawn Stretch: RT, YUKARI, LT, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ

RT, YUKARI, LT, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ Spawn Tank: RB, YUKARI, SOL, SAĞ, RT, YUKARI, SAĞ, X, SAĞ, LT, LB, LB

RB, YUKARI, SOL, SAĞ, RT, YUKARI, SAĞ, X, SAĞ, LT, LB, LB Spawn Trashmasters: B, RB, B, RB, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ

B, RB, B, RB, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ İntihar: SAĞ, LT, AŞAĞI, RB, SOL, SOL, RB, LB, LT, LB

SAĞ, LT, AŞAĞI, RB, SOL, SOL, RB, LB, LT, LB Güneşli hava: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X Süper yumruk: YUKARI, SOL, A, Y, RB, B, B, B, LT.

YUKARI, SOL, A, Y, RB, B, B, B, LT. Taksilerde Nitrous ve Bunny Hop bulunur: YUKARI, A, Y, A, Y, A, X, RT, SAĞ

YUKARI, A, Y, A, Y, A, X, RT, SAĞ Trafik şehir içi araçlardan oluşur: Y, SOL, X, RT, YUKARI, LT, AŞAĞI, LB, A, LB, LB, LB

Y, SOL, X, RT, YUKARI, LT, AŞAĞI, LB, A, LB, LB, LB Trafik hızlı arabalardan oluşur: YUKARI, LB, RB, YUKARI, SAĞ, YUKARI, A, LT, A, LB

YUKARI, LB, RB, YUKARI, SAĞ, YUKARI, A, LT, A, LB Ölüm aracı: LB, LT, LT, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI, RB, RT, RT

LB, LT, LT, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI, RB, RT, RT Vortex Hoverkraft: Y, Y, X, B, A, LB, LT, AŞAĞI, AŞAĞI

Y, Y, X, B, A, LB, LT, AŞAĞI, AŞAĞI Aranma seviyesi azaltma: RB, RB, B, RT, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI

RB, RB, B, RT, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI Aranma seviyesi artırma: RB, RB, B, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ

RB, RB, B, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ Silah Seti 1 (Sopa, Tabanca, Av Tüfeği, Mini SMG, AK 47, Roketatar, Molotof Kokteyli, Sprey Kutusu): RB, RT, LB, RT, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI

RB, RT, LB, RT, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI Silah Seti 2 (Bıçak, Tabanca, Kesilmiş Av Tüfeği, Tec 9, Keskin Nişancı Tüfeği, Alev Silahı, El Bombaları, Yangın Söndürücü): RB, RT, LB, RT, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL

RB, RT, LB, RT, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL Silah Seti 3 (Testere, Susturuculu Tabanca, Savaş Av Tüfeği, M4, Bazuka, Plastik Patlayıcı): RB, RT, LB, RT, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, AŞAĞI

Xbox’ta GTA San Andreas hileleri nasıl girilir?

Xbox’ta GTA San Andreas hilesi girmek için yapmanız gereken oldukça basit. Bunun için kullanıcılar, joystick aracılığıyla ilgili kodları girerek pratik bir şekilde hilelere ulaşabilir.

GTA San Andreas’ın Xbox sürümünde hile girme işlemi, yine PC ve PlayStation’a benzer bir şekilde çalışmaktadır. Oyuncular oyunu durdurmadan bu kodları girerek oyun deneyimini özelleştirme imkanı elde edebilir.

GTA San Andreas Nintendo Switch hileleri

250 bin dolar, tam sağlık ve tam zırh: ZR, R, ZL , B, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI

ZR, R, ZL , B, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI Adrenalin modu: B, B, Y, ZR, ZL, B, AŞAĞI, SOL, B

B, B, Y, ZR, ZL, B, AŞAĞI, SOL, B Agresif sürücüler: SAĞ, R, YUKARI, YUKARI, R, A, Y, R, ZL, SAĞ, AŞAĞI, ZL

SAĞ, R, YUKARI, YUKARI, R, A, Y, R, ZL, SAĞ, AŞAĞI, ZL Tüm arabalarda azot oksit sistemi: SOL, X, ZR, ZL, YUKARI, Y, X, AŞAĞI, A, L, ZL, ZL

SOL, X, ZR, ZL, YUKARI, Y, X, AŞAĞI, A, L, ZL, ZL Tüm trafik araçları siyah olur: A, L, YUKARI, ZR, SOL, B, ZR, ZL, SOL, A

A, L, YUKARI, ZR, SOL, B, ZR, ZL, SOL, A Tüm trafik araçları hurda olur: L, RIGHT, ZL, UP, B, ZL, L, R, ZR, ZL, ZL, ZL

L, RIGHT, ZL, UP, B, ZL, L, R, ZR, ZL, ZL, ZL Tüm trafik araçları pembe olur: A, ZL, AŞAĞI, L, SOL, B, ZR, ZL, SAĞ, A

A, ZL, AŞAĞI, L, SOL, B, ZR, ZL, SAĞ, A Tüm trafik araçları kırsaldaki modellere benzer: X, SOL, Y, R, YUKARI, L, AŞAĞI, ZL, B, ZL, ZL, ZL

X, SOL, Y, R, YUKARI, L, AŞAĞI, ZL, B, ZL, ZL, ZL Tüm trafik araçları spor arabalar olur: SAĞ, ZR, YUKARI, L, L, SOL, ZR, ZL, ZR, ZR

SAĞ, ZR, YUKARI, L, L, SOL, ZR, ZL, ZR, ZR Saat 21:00 ve turuncu gökyüzü: SOL, SOL, L, ZR, SAĞ, X, Y, ZL, L, Y

SOL, SOL, L, ZR, SAĞ, X, Y, ZL, L, Y Her zaman gece yarısı: Y, ZL, ZR, SAĞ, B, YUKARI, ZL, SOL, SOL

Y, ZL, ZR, SAĞ, B, YUKARI, ZL, SOL, SOL Plaj partisi teması: YUKARI, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, Y, A, ZL, ZR, X, AŞAĞI

YUKARI, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, Y, A, ZL, ZR, X, AŞAĞI Bisiklet ile süper atlama: X, Y, A, A, Y, A, A, ZL, L, L, ZR, R

X, Y, A, A, Y, A, A, ZL, L, L, ZR, R Karnaval teması: X, X, ZL, X, Y, A, Y, AŞAĞI, A

X, X, ZL, X, Y, A, Y, AŞAĞI, A Arabalar suda gider: SAĞ, R, A, ZR, L, Y, ZR, R

SAĞ, R, A, ZR, L, Y, ZR, R Arabalar vurulduğunda uzaklaşır: Y, R, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL, AŞAĞI, SOL, SOL, L, Y

Y, R, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL, AŞAĞI, SOL, SOL, L, Y CJ asla acıkmaz: Y, L, ZR, X, UP, Y, L, UP, B

Y, L, ZR, X, UP, Y, L, UP, B Bulutlu hava: L, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL, Y, SOL, R, Y, B, ZR, ZL, ZL

L, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL, Y, SOL, R, Y, B, ZR, ZL, ZL Tüm arabaları yok edin: R, L, ZR, ZL, L, R, Y, X, A, X, L, ZL

R, L, ZR, ZL, L, R, Y, X, A, X, L, ZL Elvis Presley modu: ZL, A, X, ZL, ZL, Y, L, YUKARI, AŞAĞI, SOL

ZL, A, X, ZL, ZL, Y, L, YUKARI, AŞAĞI, SOL Hızlı oynanış: X, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, L, ZL, Y

X, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, L, ZL, Y Hızlı çete üyesi yaratma: SOL, SAĞ, SAĞ, SAĞ, SOL, B, AŞAĞI, YUKARI, Y, SAĞ

SOL, SAĞ, SAĞ, SAĞ, SOL, B, AŞAĞI, YUKARI, Y, SAĞ Uçan tekneler: R, A, YUKARI, ZL, SAĞ, ZR, SAĞ, YUKARI, Y, X

R, A, YUKARI, ZL, SAĞ, ZR, SAĞ, YUKARI, Y, X Uçan arabalar: Y, AŞAĞI, L, YUKARI, ZL, A, YUKARI, B, SOL

Y, AŞAĞI, L, YUKARI, ZL, A, YUKARI, B, SOL Sokaklarda çete savaşları: ZL, YUKARI, ZR, ZR, SOL, ZR, ZR, R, SAĞ, AŞAĞI

ZL, YUKARI, ZR, ZR, SOL, ZR, ZR, R, SAĞ, AŞAĞI Silah Paketi 1: ZR, R, ZL, R, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI

ZR, R, ZL, R, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI Silah Paketi 2: ZR, R, ZL, R, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL

ZR, R, ZL, R, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL Silah Paketi 3: ZR, R, ZL, R, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, AŞAĞI

ZR, R, ZL, R, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, AŞAĞI Hitman modu: AŞAĞI, Y, B, SOL, ZR, R, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, ZL, ZL, ZL

AŞAĞI, Y, B, SOL, ZR, R, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, ZL, ZL, ZL Süspansiyonu geliştirin: Y, Y, R, SOL, YUKARI, Y, R, B, B, Y

Y, Y, R, SOL, YUKARI, Y, R, B, B, Y Kabin hızını artırın: YUKARI, ZL, ZR, YUKARI, SAĞ, YUKARI, B, L, B, ZL

YUKARI, ZL, ZR, YUKARI, SAĞ, YUKARI, B, L, B, ZL Sonsuz cephane: ZL, ZR, Y, ZR, SOL, R, ZR, SOL, Y, AŞAĞI, ZL, ZL

ZL, ZR, Y, ZR, SOL, R, ZR, SOL, Y, AŞAĞI, ZL, ZL Sonsuz sağlık: AŞAĞI, B, SAĞ, SOL, SAĞ, ZR, SAĞ, AŞAĞI, YUKARI, X

AŞAĞI, B, SAĞ, SOL, SAĞ, ZR, SAĞ, AŞAĞI, YUKARI, X Sonsuz akciğer kapasitesi: AŞAĞI, SOL, ZL, AŞAĞI, AŞAĞI, R, AŞAĞI, L, AŞAĞI

AŞAĞI, SOL, ZL, AŞAĞI, AŞAĞI, R, AŞAĞI, L, AŞAĞI Görünmez arabalar: X, ZL, X, R, Y, ZL, ZL

X, ZL, X, R, Y, ZL, ZL Sapık mod: Y, SAĞ, Y, Y, L, B, X, B, X

Y, SAĞ, Y, Y, L, B, X, B, X Aranma seviyesini kilitleme: A, SAĞ, A, SAĞ, SOL, Y, X, YUKARI

A, SAĞ, A, SAĞ, SOL, Y, X, YUKARI Aranma seviyesini azaltma: ZR, ZR, A, R, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI

ZR, ZR, A, R, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI Arabalarda silahları manuel olarak kontrol etme: YUKARI, YUKARI, Y, L, SAĞ, B, ZR, AŞAĞI, R, A

YUKARI, YUKARI, Y, L, SAĞ, B, ZR, AŞAĞI, R, A Maksimum yağ: X, YUKARI ,YUKARI, SOL, SAĞ, Y, A, AŞAĞI

X, YUKARI ,YUKARI, SOL, SAĞ, Y, A, AŞAĞI Maksimum kas: X, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, Y, A, SOL

X, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, Y, A, SOL Maksimum saygı: ZL, ZR, X, AŞAĞI, R, B, ZL, YUKARI, L, L, ZL, ZL

ZL, ZR, X, AŞAĞI, R, B, ZL, YUKARI, L, L, ZL, ZL Maksimum cinsiyet çekiciliği: A, Y, X, UP, A, ZR, L, UP, X, ZL, ZL, ZL

A, Y, X, UP, A, ZR, L, UP, X, ZL, ZL, ZL Maksimum dayanıklılık: YUKARI, A, X, B, X, B, Y, R, SAĞ

YUKARI, A, X, B, X, B, Y, R, SAĞ Maksimum araç beceri istatistikleri: Y, L, B, ZR, L, L, SOL, ZR, SAĞ, ZL, ZL, ZL

Y, L, B, ZR, L, L, SOL, ZR, SAĞ, ZL, ZL, ZL Minimum yağ ve kas: X, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, Y, A, SAĞ

X, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, Y, A, SAĞ Yayalar yok olur ve trafik azalır: B, AŞAĞI, YUKARI, R, AŞAĞI, X, ZL, X, SOL

B, AŞAĞI, YUKARI, R, AŞAĞI, X, ZL, X, SOL Sokaklara çeteler hakim olur: L, YUKARI, ZR, ZR, SOL, ZR, ZR, R, SAĞ, AŞAĞI

L, YUKARI, ZR, ZR, SOL, ZR, ZR, R, SAĞ, AŞAĞI Bulutlu hava: R, B, ZL, ZL, L, L, L, Y

R, B, ZL, ZL, L, L, L, Y Yayalar isyan eder: AŞAĞI, SOL, YUKARI, SOL, B, R, ZR, L, ZL

AŞAĞI, SOL, YUKARI, SOL, B, R, ZR, L, ZL Yayalar isyan eder: L, SAĞ, ZL, X, SAĞ, SAĞ, ZR, ZL, SAĞ, ZL, ZL, ZL

L, SAĞ, ZL, X, SAĞ, SAĞ, ZR, ZL, SAĞ, ZL, ZL, ZL Yaya saldırısı: AŞAĞI, YUKARI, YUKARI, YUKARI, B, R, ZR, L, L

AŞAĞI, YUKARI, YUKARI, YUKARI, B, R, ZR, L, L Yaya saldırısı: B, ZL, YUKARI, Y, AŞAĞI, B, L, X, AŞAĞI, ZR, ZL, ZL

B, ZL, YUKARI, Y, AŞAĞI, B, L, X, AŞAĞI, ZR, ZL, ZL Yayaların silahları olur: R, ZR, B, X, B, X, YUKARI, AŞAĞI

R, ZR, B, X, B, X, YUKARI, AŞAĞI Mükemmel kullanım: X, ZR, ZR, SOL, ZR, ZL, R, ZL

X, ZR, ZR, SOL, ZR, ZL, R, ZL Hayat kadınları size ödeme yapar: SAĞ, L, L, AŞAĞI, L, YUKARI, YUKARI, L, R

SAĞ, L, L, AŞAĞI, L, YUKARI, YUKARI, L, R Aranma seviyesini yükseltme: ZR, ZR, A, R, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL

ZR, ZR, A, R, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL Herkesi çeteye alma: AŞAĞI, Y, YUKARI, R, R, YUKARI, SAĞ, SAĞ, YUKARI

AŞAĞI, Y, YUKARI, R, R, YUKARI, SAĞ, SAĞ, YUKARI Herkesi çeteye alma: R, R, R, B, L, ZL, R, ZL, AŞAĞI, Y

R, R, R, B, L, ZL, R, ZL, AŞAĞI, Y Kırsal tema: ZL, ZL, ZR, ZR, L, ZL, R, AŞAĞI, SOL, YUKARI

ZL, ZL, ZR, ZR, L, ZL, R, AŞAĞI, SOL, YUKARI Kum fırtınası: YUKARI, AŞAĞI, ZL, ZL, L, L, ZL, L, ZR, R

YUKARI, AŞAĞI, ZL, ZL, L, L, ZL, L, ZR, R Altı yıldızlı aranma seviyesi: A, SAĞ, A, SAĞ, SOL, Y, B, AŞAĞI

A, SAĞ, A, SAĞ, SOL, Y, B, AŞAĞI Yavaşlatılmış oynanış: X, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, Y, R, ZR

X, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, Y, R, ZR Spawn Bloodring Banger: AŞAĞI, ZR, A, L, L, B, ZR, ZL, SOL, SOL

AŞAĞI, ZR, A, L, L, B, ZR, ZL, SOL, SOL Spawn Caddy: A, ZL, UP, ZR, L, B, ZR, ZL, A, Y

A, ZL, UP, ZR, L, B, ZR, ZL, A, Y Dozer Dozer: R, ZL, ZL, SAĞ, SAĞ, YUKARI, YUKARI, B, ZL, SOL

R, ZL, ZL, SAĞ, SAĞ, YUKARI, YUKARI, B, ZL, SOL Spawn Hotring Racer 1: ZR, B, R, Sağ, ZL, L, B, B, X, ZR

ZR, B, R, Sağ, ZL, L, B, B, X, ZR Spawn Hotring Racer 2: R, ZL, A, SAĞ, ZL, ZR, SAĞ, YUKARI, A, R

R, ZL, A, SAĞ, ZL, ZR, SAĞ, YUKARI, A, R Spawn Hydra: X, X, Y, A, B, ZL, ZL, AŞAĞI, YUKARI

X, X, Y, A, B, ZL, ZL, AŞAĞI, YUKARI Spawn Jetpack: SOL, SAĞ, ZL, L, ZR, R, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ

SOL, SAĞ, ZL, L, ZR, R, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ Paraşüt: SOL, SAĞ, ZL, L, ZR, R, R, YUKARI, AŞAĞI, SAĞ, ZL

SOL, SAĞ, ZL, L, ZR, R, R, YUKARI, AŞAĞI, SAĞ, ZL Spawn Quadbike: SOL, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI, YUKARI, Y, A, X, ZR, R

SOL, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI, YUKARI, Y, A, X, ZR, R Spawn Rancher: YUKARI, SAĞ, SAĞ, ZL, SAĞ, YUKARI, Y, L

YUKARI, SAĞ, SAĞ, ZL, SAĞ, YUKARI, Y, L Spawn Ranger: YUKARI, SAĞ, SAĞ, ZL, YUKARI, Y, L

YUKARI, SAĞ, SAĞ, ZL, YUKARI, Y, L Spawn Romero: AŞAĞI, R, AŞAĞI, ZR, L, SOL, ZR, ZL, SOL, SAĞ

AŞAĞI, R, AŞAĞI, ZR, L, SOL, ZR, ZL, SOL, SAĞ Spawn Stretch: R, YUKARI, L, SOL, SOL, ZR, ZL, A, SAĞ

R, YUKARI, L, SOL, SOL, ZR, ZL, A, SAĞ Tank yaratma: ZR, YUKARI, SOL, SAĞ, R, YUKARI, SAĞ, Y, SAĞ, L, ZL, ZL

ZR, YUKARI, SOL, SAĞ, R, YUKARI, SAĞ, Y, SAĞ, L, ZL, ZL Spawn Trashmaster: A, ZR, A, ZR, SOL, SOL, ZR, ZL, A, SAĞ

A, ZR, A, ZR, SOL, SOL, ZR, ZL, A, SAĞ Fırtınalı hava: R, B, ZL, ZL, L, L, L, A

R, B, ZL, ZL, L, L, L, A İntihar: Aşağı, B, Sağ, Sol, Sağ, ZR, Sağ, Aşağı, Yukarı, X

Aşağı, B, Sağ, Sol, Sağ, ZR, Sağ, Aşağı, Yukarı, X Güneşli hava: R, B, ZL, ZL, L, L, L, X

R, B, ZL, ZL, L, L, L, X Süper atlama: YUKARI, YUKARI, X, X, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, Y, R, R

YUKARI, YUKARI, X, X, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, Y, R, R Taksilerde Nitrous ve Bunny Hop: YUKARI, A, X, B, X, B, Y, ZR, SAĞ

YUKARI, A, X, B, X, B, Y, ZR, SAĞ Zaman daha hızlı geçer: A, A, ZL, X, ZL, X, Y, Y, ZL, X, A, X

A, A, ZL, X, ZL, X, Y, Y, ZL, X, A, X Çok güneşli hava: R, B, ZL, ZL, L, L, L, AŞAĞI

R, B, ZL, ZL, L, L, L, AŞAĞI Yakuza teması: B, B, AŞAĞI, R, L, A, ZR, A, Y

B, B, AŞAĞI, R, L, A, ZR, A, Y Muhteşem araba: ZL, L, L, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI, ZR, R, R

Nintendo Switch’te GTA San Andreas hileleri nasıl girilir?

Nintendo Switch’te GTA San Andreas hileleri girmek için D-Pad seçeneğinden yararlanarak Enter Cheat seçeneğine gitmeniz yeterli olacaktır. Bu sayede isterseniz oyun menüsünde, isterseniz doğrudan oyun sırasında bu kodları girebilirsiniz. Fakat bu noktada bazı hilelerin oyunun ilerleyen aşamalarında kullanılamadığını hatırlatmakta yarar var.

Mobilde GTA San Andreas hileleri (Android ve iOS)

Grand Theft Auto San Andreas mobil sürümü ile Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarda karşımıza çıkıyor. Peki ya GTA San Andreas hileleri mobilde nasıl kullanılır? Bunun için yapmanız gereken tek şey, San Andreas’ın PC hilelerinden birini mobil cihazınızdan girmek olacaktır. PC’deki tüm hilelerin mobilde uyumlu bir şekilde çalıştığı biliniyor.

Mobilde GTA San Andreas hileleri nasıl yazılır?

Android ya da iOS/iPadOS işletim sistemine sahip bir akıllı telefon ya da tablet cihazı üzerinden GTA San Andreas hileleri kullanmak için cihazınıza bağlı bir Bluetooth klavye olması gerekiyor. Eğer böyle bir cihaza sahip değilseniz, uygulama mağazası üzerinden bir üçüncü taraf klavye uygulamasıyla bu işlemi tamamlayabilirsiniz.

Rockstar Games’in sunmuş olduğu tüm GTA San Andreas hileleri yukarıda gördüğünüz şekildedir. PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch ve mobil platformlarında oyunun bütün hilelerini sizler için bir araya getirdik. İyi eğlenceler!

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