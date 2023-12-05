Grand Theft Auto serisi dünya çapında kalabalık bir hayran kitlesine hitap ediyor. Rockstar Games tarafından yaratılan seri, 2004 yılında piyasaya çıkan Grand Theft Auto: San Andreas oyunu ile hala daha büyük bir ilgi toplamaya devam ediyor. Piyasaya çıkışından bu yana neredeyse 20 yıl geçen yapım, hala eskimeyen nostaljik bir klasik olarak pek çok oyuncunun kataloğunda yer alıyor. GTA San Andreas hileleri de pek çok oyuncu tarafından merak ediliyor.
Rockstar Games bilindiği üzere bu popüler oyun için bir dizi eğlence dolu hileye ev sahipliği yapıyor. Bu hileler yalnızca oyunun PC sürümünde değil, aynı zamanda PlayStation, Xbox, Nintendo ve PC platformlarında da karşımıza çıkıyor. Sizler için Grand Theft Auto eğlencesini daha da keyifli bir hale getirecek o hileleri bir araya getirdik. İşte detaylar…
GTA San Andreas PC hileleri
GTA hileleri sayesinde San Andreas’taki oyun deneyiminizi daha sürükleyici bir hale getirebilirsiniz. Rockstar Games, oyuncular için sunduğu onlarca hileyle beraber kullanıcılar adına daha kaliteli ve kişiselleştirilmiş bir oyun imkanına izin veriyor. Sizler de hava durumunu değiştirerek, trafiği dilediğiniz gibi şekillendirerek, oyuna bir dizi mod ile çeşitlilik katarak bazı özelleştirmelerde bulunabilirsiniz.
- AEZAKMI – Arama seviyesini sıfıra düşürür
- AIYPWZQP – Paraşüt
- AJLOJYQY – İnsanlar golf sopalarıyla birbirlerine saldırır
- ALNSFMZO – Bulutlu hava
- AMOMHRER – Spawn tanker kamyonu
- ANOSEONGLASS – Adrenalin modu
- AUIFRVQS – Yağmurlu hava
- BAGOWPG – Herkes birbirine saldırır
- BAGUVIX – Sonsuz sağlık verir
- BEKKNQV – Kadınlar size ilgi gösterir
- BGLUAWML – İnsanlar roketatarlarla birbirlerine saldırır
- BIFBUZZ – Çeteler sokaklara hakim olur
- BLUESUEDESHOES – Herkes Elvis Presley olur
- BMTPWHR – Tüm araçlar ve NPC’ler kırsaldakilere benzer
- BRINGITON – Altı yıldızlı aranma seviyesi
- BTCDBCB – Maksimum şişmanlık
- BUBBLECARS – Uçan arabalar
- BUFFMEUP – Kaslı vücut
- CELEBRITYSTATUS – Stretch aracını getirir
- CFVFGMJ – Sisli hava
- CHITTYCHITTYBANGBANG – Uçan arabalar
- CPKTNWT – Tüm arabaları havaya uçurun
- CRAZYTOWN – Eğlence evi modu
- CVWKXAM – Sonsuz oksijen
- CWJXUOC – Kum fırtınası
- EVERYONEISPOOR – Ucuz fiyatlı arabalar
- EVERYONEISRICH – Hızlı sürüşe sahip arabalar
- FLYINGFISH – Uçan tekneler
- FLYINGTOSTUNT – Spawn Dublör Uçağı
- FOOOXFT – Yayalar size saldırır
- FOURWHEELFUN – Dört tekerlekli bisiklet
- FULLCLIP – Sonsuz cephane
- FVTMNBZ – Taşra araçları
- GHOSTOWN – Azalan trafik
- GOODBYECRUELWORLD – CJ’yi öldürür
- HELLOLADIES – Maksimum çekicilik
- HESOYAM – Sağlık, zırh, para ve araba tamiri
- IOWDLAC – Tüm arabalar siyaha döner
- ITSALLBULL – Dozer aracını getirir
- IWPRTON – Spawn Rhino (Tank) aracını getirir
- JCNRUAD – Arabalar minimum hasarla patlar
- JQNTDMH – Spawn Rancher aracını getirir
- JUMPJET – Spawn Hydra aracını getirir
- KANGAROO – Mega zıplama
- KGGGDKP – Spawn Hoverkraft aracını getirir
- KVGYZQK – İnce vücut
- LIFESABEACH – Plaj partisi modu
- LLQPFBN – Tüm arabalar pembeye döner
- LXGIWYL – Silah Seti 1
- MONSTERMASH – Spawn Canavar Sürüşü
- NATURALTALENT – Tüm araç becerilerini en üst düzeye çıkarın
- NIGHTPROWLER – Her zaman gece yarısında oynayın
- NINJATOWN – Ninja teması
- OFVIAC – Turuncu gökyüzü
- OHDUDE – Yumurtlama Avcısı
- OLDSPEEDDEMON – Spawn Bloodring Banger aracını getirir
- ONLYHOMIESALLOWED – Çete modu
- OUIQDMW – Arabalarda serbest nişan alma
- PLASANTLYWARM – Güneşli hava
- PROFESSIONALKILLER – Tüm silahlar için Hitman seviyesi
- PROFESSIONALSKIT – Silah Seti 2
- ROCKETMAN – Spawn Jetpack
- RZHSUEW – Spawn Caddy aracını getirir
- SCOTTISHSUMMER – Fırtına modu
- SJMAHPE – Çete üyesi gibi herkesi işe kendi himayenize alın
- SLOWITDOWN – Yavaş hareket
- SPEEDFRAK – Tüm arabalarda nitro bulunur
- SPEEDITUP – Hızlı hareket
- STATEOFEMERGENCY – İsyan modu
- STICKLIKEGLUE – Mükemmel araç kullanımı
- TOODAMNHOT – Çok güneşli hava
- TRUGRIME – Spawn Trashmaster aracını getirir
- TURNDOWNTHEHEAT – Aranan seviyeyi düşürür
- TURNUPTHEHEAT – Aranan seviyeyi 2 yıldız artırır
- UZUMYMW – Silah Seti 3
- VKYPQCF – Maksimum dayanıklılık
- VPJTQWV – Yarış arabası
- VROCKPOKEY – Yarış arabası
- WHEELSONLYPLEASE – Görünmez arabalar
- NEREDE CENAZE – Spawn Romero aracını getirir
- WORSHIPME – Maksimum saygı görmenizi sağlar
- YLTEICZ – Agresif sürücüler
- YSOHNUL – Daha hızlı saat
- ZEIIVG – Tüm trafik ışıkları yeşil olur
PC’de GTA San Andreas hile kodları nasıl yazılır?
GTA San Andreas hile kodları arasından dilediklerinizi bir kenarı not aldıktan sonra, oyunu açarak oldukça basit bir şekilde bu kodları girebilirsiniz. Bunun için Rockstar Games, bir konsol komut modu ya da iletişim kutusu açmanıza gerek bırakmıyor. Yalnızca küçük ve büyük harf uyumuna dikkat ederek yukarıda yer alan kodları klavyenizden girmeniz gerekiyor.
Listede karşınıza çıkan hilelerden bir tanesini oyun esnasında klavyeden girdiğiniz zaman, karşınıza bir doğrulama mesajı çıkacak. Ekrana gelen “Hile başarıyla etkinleştirildi” yazısıyla birlikte hilenin aktif hale getirildiğini anlayabilirsiniz. GTA’da hileyi geri almak için ise yapmanız gereken tek şey, yine klavyeden aynı hile kodunu tekrar girmek olacaktır.
GTA San Andreas PlayStation hileleri (PS2, PS3, PS4 ve PS5)
GTA San Andreas hileleri elbette ki yalnızca PC platformunda çalışmıyor. Bunun yanı sıra oyuncular PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsolları üzerinden de sevilen oyunun hilelerine ulaşım sağlayabilir. GTA SA PlayStation hile kodları şu şekilde sıralanıyor:
- Agresif trafik: R2, DAİRE, R1, L2, SOL, R1, L1, R2, L2
- Tüm arabalarda nitro bulunur: SOL, ÜÇGEN, R1, L1, YUKARI, KARE, ÜÇGEN, AŞAĞI, DAİRE, L2, L1, L1
- Tüm trafik önemsiz arabalarla dolar: L2, SAĞ, L1, YUKARI, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1.
- ATV motor: SOL, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI, YUKARI, KARE, DAİRE, ÜÇGEN, R1, R2
- Plaj partisi: YUKARI, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, KARE, DAİRE, L1, R1, ÜÇGEN, AŞAĞI
- Yalnızca siyah arabalar: DAİRE, L2, YUKARI, R1, SOL, X, R1, L1, SOL, DAİRE
- Tüm arabaları patlatın: R2, L2, R1, L1, L2, R2, KARE, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN, L2, L1
- Arabalar Uçar: YUKARI, AŞAĞI, L1, R1, L1, SAĞ, SOL, L1, SOL
- Kaos modu: L2, SAĞ, L1, ÜÇGEN, SAĞ, SAĞ, R1, L1, SAĞ, L1, L1, L1
- Bulutlu hava: L2, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL, KARE, SOL, R2, KARE, X, R1, L1, L1
- Suda araba sürüşü: SAĞ, R2, DAİRE, R1, L2, KARE, R1, R2
- Daha hızlı arabalar: SAĞ, R1, YUKARI, L2, L2, SOL, R1, L1, R1, R1
- Daha hızlı saat: DAİRE, DAİRE, L1, KARE, L1, KARE, KARE, KARE, L1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN
- Daha hızlı oyun oynama: ÜÇGEN, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, L2, L1, KARE
- CJ şişmanlar: ÜÇGEN, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, AŞAĞI.
- Uçan tekneler: R2, DAİRE, YUKARI, L1, SAĞ, R1, SAĞ, YUKARI, KARE, ÜÇGEN
- Sisli hava: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
- Tam sağlık, tam zırh, 250 bin dolar: R1, R2, L1, X, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI
- Eğlence evi teması: ÜÇGEN, ÜÇGEN, L1, KARE, KARE, DAİRE, KARE, AŞAĞI, DAİRE
- Çeteler sokakları kontrol ediyor: L2, YUKARI, R1, R1, SOL, R1, R1, R2, SAĞ, AŞAĞI
- Paraşüt getirir: SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, R2, YUKARI, AŞAĞI, SAĞ, L1
- Hitman’in tüm silahları: AŞAĞI, KARE, X, SOL, R1, R2, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, L1, L1, L1
- Hydra: ÜÇGEN, ÜÇGEN, KARE, DAİRE, X, L1, L1, AŞAĞI, YUKARI
- Sonsuz cephane: L1, R1, KARE, R1, SOL, R2, R1, SOL, KARE, AŞAĞI, L1, L1
- Sonsuz akciğer kapasitesi: AŞAĞI, SOL, L1, AŞAĞI, AŞAĞI, R2, AŞAĞI, L2, AŞAĞI
- Çılgın mod: ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1
- Yüksek atlama: YUKARI, YUKARI, ÜÇGEN, ÜÇGEN, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, KARE, R2, R2
- Geceye dönüştürme: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, ÜÇGEN.
- Maksimum kas: ÜÇGEN, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SOL
- Maksimum saygı: L1, R1, ÜÇGEN, AŞAĞI, R2, X, L1, YUKARI, L2, L2, L1, L1
- Maksimum cinsiyet çekiciliği: DAİRE, ÜÇGEN, ÜÇGEN, YUKARI, DAİRE, R1, L2, YUKARI, ÜÇGEN, L1, L1, L1
- Maksimum araç istatistikleri: KARE, L2, X, R1, L2, L2, SOL, R1, SAĞ, L1, L1, L1
- Turuncu gökyüzü ve saat 21:00’de durur: SOL, SOL, L2, R1, SAĞ, KARE, KARE, L1, L2, X
- Bulutlu hava: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, ÜÇGEN
- Yayalar isyan eder (devre dışı bırakılamaz): AŞAĞI, SOL, YUKARI, SOL, X, R2, R1, L2, L1
- Yayalar silahla saldırır: X, L1, YUKARI, KARE, AŞAĞI, X, L2, ÜÇGEN, AŞAĞI, R1, L1, L1
- Yayaların silahları olur: R2, R1, X, ÜÇGEN, X, ÜÇGEN, YUKARI, AŞAĞI
- Mükemmel kullanım: ÜÇGEN, R1, R1, SOL, R1, L1, R2, L1
- Pembe trafik: DAİRE, L1, AŞAĞI, L2, SOL, X, R1, L1, SAĞ, DAİRE
- Herkes size saldırır: AŞAĞI, YUKARI, YUKARI, YUKARI, X, R2, R1, L2, L2
- Yayaları çeteye alma: AŞAĞI, KARE, YUKARI, R2, R2, YUKARI, SAĞ, SAĞ, YUKARI
- Azaltılmış trafik: X, AŞAĞI, YUKARI, R2, AŞAĞI, ÜÇGEN, L1, ÜÇGEN, SOL
- Kum fırtınası: YUKARI, AŞAĞI, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2
- CJ zayıflar: ÜÇGEN, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, KARE, DAİRE, SAĞ
- Daha yavaş oynanış: ÜÇGEN, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, KARE, R2, R1
- Spawn Bloodring Banger: AŞAĞI, R1, DAİRE, L2, L2, X, R1, L1, SOL, SOL
- Spawn Caddy: DAİRE, L1, YUKARI, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X
- Dozer: R2, L1, L1, SAĞ, SAĞ, YUKARI, YUKARI, X, L1, SOL
- Spawn Hotring Racer 1: R1, DAİRE, R2, SAĞ, L1, L2, X, X, KARE, R1
- Spawn Hotring Racer 2: R2, L1, DAİRE, SAĞ, L1, R1, SAĞ, YUKARI, DAİRE, R2
- Spawn Hunter: DAİRE, X, L1, DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, R1 R2, L2, L1, L1
- Spawn Jetpack: L1, L2, R1, R2, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ, L1, L2, R1, R2, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ
- Canavar kamyon: SAĞ, YUKARI, R1, R1, R1, AŞAĞI, ÜÇGEN, ÜÇGEN, X, DAİRE, L1, L1
- Spawn Ranger: YUKARI, SAĞ, SAĞ, L1, SAĞ, YUKARI, KARE, L2
- Spawn Rhino tankı: DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN
- Spawn Romero: AŞAĞI, R2, AŞAĞI, R1, L2, SOL, R1, L1, SOL, SAĞ
- Spawn Stretch: R2, YUKARI, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
- Dublör uçağı yaratır: DAİRE, YUKARI, L1, L2, AŞAĞI, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇGEN
- Tank getirir: R1, YUKARI, SOL, SAĞ, R2, YUKARI, SAĞ, KARE, SAĞ, L2, L1, L1
- Spawn Trashmaster: DAİRE, R1, DAİRE, R1, SOL, SOL, R1, L1, DAİRE, SAĞ
- İntihar: SAĞ, L2, AŞAĞI, R1, SOL, SOL, R1, L1, L2, L1
- Güneşli hava: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE
- Süper yumruk: YUKARI, SOL, X, ÜÇGEN, R1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L2
- Taksilerde Nitrous ve Bunny Hop: YUKARI, X, ÜÇGEN, X, ÜÇGEN, X, KARE, R2, SAĞ
- Trafik şehir içi araçlardan oluşur: ÜÇGEN, SOL, KARE, R2, YUKARI, L2, AŞAĞI, L1, X, L1, L1, L1
- Trafik hızlıdır arabalar yer alır: YUKARI, L1, R1, YUKARI, SAĞ, YUKARI, X, L2, X, L1
- Ölüm aracı: L1, L2, L2, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI, R1, R2, R2
- Vortex Hovercraft: ÜÇGEN, ÜÇGEN, KARE, DAİRE, X, L1, L2, AŞAĞI, AŞAĞI
- Aranma seviyesi aşağı çekilir: R1, R1, DAİRE, R2, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI
- Aranma seviyesi artar: R1, R1, DAİRE, R2, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
- Silah Seti 1 (Sopa, Tabanca, Av Tüfeği, Mini SMG, AK 47, Roketatar, Molotof Kokteyli, Sprey Kutusu): R1, R2, L1, R2, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI
- Silah Seti 2 (Bıçak, Tabanca, Kesilmiş Av Tüfeği, Tec 9, Keskin Nişancı Tüfeği, Alev Silahı, El Bombaları, Yangın Söndürücü): R1, R2, L1, R2, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL
- Silah Seti 3 (Testere, Susturuculu Tabanca, Av Tüfeği, M4, Bazuka, Plastik Patlayıcı): R1, R2, L1, R2, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, AŞAĞI
PlayStation’da GTA San Andreas hileleri nasıl girilir?
San Andreas’ta PlayStation hile kodu girmek için oyunu duraklatmadan joystick cihazınız üzerinden ilgili komutları girmeniz gerekiyor. Bunun için oyuna girdikten sonra istediğiniz hileyi bulun ve oyunu durdurmadan dilediğiniz hile kodunu tuşlayın.
Örneğin CJ karakterine maksimum sağlık, zırh, para ve araç onarma imkanı sunan “HESOYAM” kodunu etkinleştirmek için R1, R2, L1, X, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı, Sol, Aşağı, Sağ, Yukarı tuşlarına sırayla tıklamanız gerekiyor. Hemen ardından oyuncular, hilenin başarıyla aktif olduğunu ifade eden bir bildirim ile karşılaşacaktır.
GTA San Andreas Xbox hileleri (Xbox One, Series X/S)
- Agresif trafik: RT, B, RB, LT, SOL, RB, LB, RT, LT
- Tüm arabalarda nitro bulunur: SOL, Y, RB, LB, YUKARI, X, Y, AŞAĞI, B, LT, LB, LB
- Tüm trafik hurda arabalardan oluşur: LT, RIGHT, LB, UP, A, LB, LT, RT, RB, LB, LB, LB
- ATV motor: SOL, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI, YUKARI, X, B, Y, RB, RT
- Plaj partisi: YUKARI, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, X, B, LB, RB, Y, AŞAĞI
- Siyah trafik: B, LT, YUKARI, RB, SOL, A, RB, LB, SOL, B
- Tüm arabaları havaya uçurun: RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
- Herkes size saldırır: AŞAĞI, YUKARI, YUKARI, YUKARI, A, RT, RB, LT, LT
- Arabalar uçar: YUKARI, AŞAĞI, LB, RB, LB, SAĞ, SOL, LB, SOL
- Kaos modu: LT, RIGHT, LB, TRAINGLE, RIGHT, RIGHT, RB, LB, RIGHT, LB, LB, LB
- Bulutlu hava: LT, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL, X, SOL, RT, X, A, RB, LB, LB
- Suda sürüş: SAĞ, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
- Daha hızlı arabalar: SAĞ, RB, YUKARI, LT, LT, SOL, RB, LB, RB, RB
- Daha hızlı saat: B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y
- Daha hızlı oyun oynama: Y, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, LT, LB, X
- CJ şişmanlar: Y, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, X, B, AŞAĞI
- Uçan tekneler: RT, B, UP, LB, RIGHT, RB, RIGHT, UP, X, Y
- Sisli hava: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A
- Tam sağlık, tam zırh, 250 bin dolar: RB, RT, LB, A, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI
- Eğlence evi teması: Y, Y, LB, X, X, B, X, AŞAĞI, B
- Çeteler sokakları kontrol eder: LT, UP, RB, RB, SOL, RB, RB, RT, SAĞ, AŞAĞI
- Paraşüt alma: SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, RT, YUKARI, AŞAĞI, SAĞ, LB
- Hitman’in tüm silahları: AŞAĞI, X, A, SOL, RB, RT, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, LB, LB, LB
- Hydra: Y, Y, X, B, A, LB, LB, AŞAĞI, YUKARI
- Sonsuz cephane: LB, RB, X, RB, SOL, RT, RB, SOL, X, AŞAĞI, LB, LB
- Sonsuz akciğer kapasitesi: AŞAĞI, SOL, LB, AŞAĞI, AŞAĞI, RT, AŞAĞI, LT, AŞAĞI
- Çılgın kullanım: Y, RB, RB, SOL, RB, LB, RT, LB
- Yüksek atlama: YUKARI, YUKARI, Y, Y, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, X, RT, RT
- Maksimum kas: Y, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, X, B, SOL
- Maksimum saygı: LB, RB, Y, AŞAĞI, RT, A, LB, YUKARI, LT, LT, LB, LB
- Maksimum cinsiyet çekiciliği: B, Y, Y, UP, B, RB, LT, UP, Y, LB, LB, LB
- Gece olur: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
- Turuncu gökyüzü ve saat 21:00’de durur: SOL, SOL, LT, RB, SAĞ, X, X, LB, LT, A
- Bulutlu hava durumu: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
- Yayalar isyan eder (devre dışı bırakılamaz): AŞAĞI, SOL, YUKARI, SOL, A, RT, RB, LT, LB
- Yayalar silahlarla saldırır: A, LB, UP, X, DOWN, A, LT, Y, DOWN, RB, LB, LB
- Yayaların silahları olur: RT, RB, A, Y, A, Y, YUKARI, AŞAĞI
- Mükemmel kullanım: Y, RB, RB, SOL, RB, LB, RT, LB
- Pembe trafik: B, LB, AŞAĞI, LT, SOL, A, RB, LB, SAĞ, B
- Yağmurlu hava: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B
- Yayaları çeteye alın: AŞAĞI, X, YUKARI, RT, RT, YUKARI, SAĞ, SAĞ, YUKARI
- Azaltılmış trafik: A, AŞAĞI, YUKARI, RT, AŞAĞI, Y, LB, Y, SOL
- Kum fırtınası: YUKARI, AŞAĞI, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT
- CJ zayıflar: Y, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, X, B, SAĞ
- Daha yavaş oynanış: Y, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, X, RT, RB
- Spawn Bloodring Banger: AŞAĞI, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, SOL, SOL
- Spawn Caddy: B, LB, UP, RB, LT, A, RB, LB, B, A
- Dozer yaratma: RT, LB, LB, SAĞ, SAĞ, YUKARI, YUKARI, A, LB, SOL
- Spawn Hotring Racer 1: RB, B, RT, RIGHT, LB, LT, A, A, X, RB
- Spawn Hotring Racer 2: RT, LB, B, SAĞ, LB, RB, SAĞ, YUKARI, B, RT
- Spawn Jetpack: LB, LT, RB, RT, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ, LB, LT, RB, RT, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ
- Spawn Ranger: YUKARI, SAĞ, SAĞ, LB, SAĞ, YUKARI, X, LT
- Spawn Rhino tankı: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
- Spawn Romero: AŞAĞI, RT, AŞAĞI, RB, LT, SOL, RB, LB, SOL, SAĞ
- Spawn Stretch: RT, YUKARI, LT, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ
- Spawn Tank: RB, YUKARI, SOL, SAĞ, RT, YUKARI, SAĞ, X, SAĞ, LT, LB, LB
- Spawn Trashmasters: B, RB, B, RB, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ
- İntihar: SAĞ, LT, AŞAĞI, RB, SOL, SOL, RB, LB, LT, LB
- Güneşli hava: RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
- Süper yumruk: YUKARI, SOL, A, Y, RB, B, B, B, LT.
- Taksilerde Nitrous ve Bunny Hop bulunur: YUKARI, A, Y, A, Y, A, X, RT, SAĞ
- Trafik şehir içi araçlardan oluşur: Y, SOL, X, RT, YUKARI, LT, AŞAĞI, LB, A, LB, LB, LB
- Trafik hızlı arabalardan oluşur: YUKARI, LB, RB, YUKARI, SAĞ, YUKARI, A, LT, A, LB
- Ölüm aracı: LB, LT, LT, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI, RB, RT, RT
- Vortex Hoverkraft: Y, Y, X, B, A, LB, LT, AŞAĞI, AŞAĞI
- Aranma seviyesi azaltma: RB, RB, B, RT, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI
- Aranma seviyesi artırma: RB, RB, B, RT, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ
- Silah Seti 1 (Sopa, Tabanca, Av Tüfeği, Mini SMG, AK 47, Roketatar, Molotof Kokteyli, Sprey Kutusu): RB, RT, LB, RT, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI
- Silah Seti 2 (Bıçak, Tabanca, Kesilmiş Av Tüfeği, Tec 9, Keskin Nişancı Tüfeği, Alev Silahı, El Bombaları, Yangın Söndürücü): RB, RT, LB, RT, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL
- Silah Seti 3 (Testere, Susturuculu Tabanca, Savaş Av Tüfeği, M4, Bazuka, Plastik Patlayıcı): RB, RT, LB, RT, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, AŞAĞI
Xbox’ta GTA San Andreas hileleri nasıl girilir?
Xbox’ta GTA San Andreas hilesi girmek için yapmanız gereken oldukça basit. Bunun için kullanıcılar, joystick aracılığıyla ilgili kodları girerek pratik bir şekilde hilelere ulaşabilir.
GTA San Andreas’ın Xbox sürümünde hile girme işlemi, yine PC ve PlayStation’a benzer bir şekilde çalışmaktadır. Oyuncular oyunu durdurmadan bu kodları girerek oyun deneyimini özelleştirme imkanı elde edebilir.
GTA San Andreas Nintendo Switch hileleri
- 250 bin dolar, tam sağlık ve tam zırh: ZR, R, ZL , B, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI
- Adrenalin modu: B, B, Y, ZR, ZL, B, AŞAĞI, SOL, B
- Agresif sürücüler: SAĞ, R, YUKARI, YUKARI, R, A, Y, R, ZL, SAĞ, AŞAĞI, ZL
- Tüm arabalarda azot oksit sistemi: SOL, X, ZR, ZL, YUKARI, Y, X, AŞAĞI, A, L, ZL, ZL
- Tüm trafik araçları siyah olur: A, L, YUKARI, ZR, SOL, B, ZR, ZL, SOL, A
- Tüm trafik araçları hurda olur: L, RIGHT, ZL, UP, B, ZL, L, R, ZR, ZL, ZL, ZL
- Tüm trafik araçları pembe olur: A, ZL, AŞAĞI, L, SOL, B, ZR, ZL, SAĞ, A
- Tüm trafik araçları kırsaldaki modellere benzer: X, SOL, Y, R, YUKARI, L, AŞAĞI, ZL, B, ZL, ZL, ZL
- Tüm trafik araçları spor arabalar olur: SAĞ, ZR, YUKARI, L, L, SOL, ZR, ZL, ZR, ZR
- Saat 21:00 ve turuncu gökyüzü: SOL, SOL, L, ZR, SAĞ, X, Y, ZL, L, Y
- Her zaman gece yarısı: Y, ZL, ZR, SAĞ, B, YUKARI, ZL, SOL, SOL
- Plaj partisi teması: YUKARI, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, Y, A, ZL, ZR, X, AŞAĞI
- Bisiklet ile süper atlama: X, Y, A, A, Y, A, A, ZL, L, L, ZR, R
- Karnaval teması: X, X, ZL, X, Y, A, Y, AŞAĞI, A
- Arabalar suda gider: SAĞ, R, A, ZR, L, Y, ZR, R
- Arabalar vurulduğunda uzaklaşır: Y, R, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL, AŞAĞI, SOL, SOL, L, Y
- CJ asla acıkmaz: Y, L, ZR, X, UP, Y, L, UP, B
- Bulutlu hava: L, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL, Y, SOL, R, Y, B, ZR, ZL, ZL
- Tüm arabaları yok edin: R, L, ZR, ZL, L, R, Y, X, A, X, L, ZL
- Elvis Presley modu: ZL, A, X, ZL, ZL, Y, L, YUKARI, AŞAĞI, SOL
- Hızlı oynanış: X, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, L, ZL, Y
- Hızlı çete üyesi yaratma: SOL, SAĞ, SAĞ, SAĞ, SOL, B, AŞAĞI, YUKARI, Y, SAĞ
- Uçan tekneler: R, A, YUKARI, ZL, SAĞ, ZR, SAĞ, YUKARI, Y, X
- Uçan arabalar: Y, AŞAĞI, L, YUKARI, ZL, A, YUKARI, B, SOL
- Sokaklarda çete savaşları: ZL, YUKARI, ZR, ZR, SOL, ZR, ZR, R, SAĞ, AŞAĞI
- Silah Paketi 1: ZR, R, ZL, R, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI
- Silah Paketi 2: ZR, R, ZL, R, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, SOL
- Silah Paketi 3: ZR, R, ZL, R, SOL, AŞAĞI, SAĞ, YUKARI, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, AŞAĞI
- Hitman modu: AŞAĞI, Y, B, SOL, ZR, R, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, ZL, ZL, ZL
- Süspansiyonu geliştirin: Y, Y, R, SOL, YUKARI, Y, R, B, B, Y
- Kabin hızını artırın: YUKARI, ZL, ZR, YUKARI, SAĞ, YUKARI, B, L, B, ZL
- Sonsuz cephane: ZL, ZR, Y, ZR, SOL, R, ZR, SOL, Y, AŞAĞI, ZL, ZL
- Sonsuz sağlık: AŞAĞI, B, SAĞ, SOL, SAĞ, ZR, SAĞ, AŞAĞI, YUKARI, X
- Sonsuz akciğer kapasitesi: AŞAĞI, SOL, ZL, AŞAĞI, AŞAĞI, R, AŞAĞI, L, AŞAĞI
- Görünmez arabalar: X, ZL, X, R, Y, ZL, ZL
- Sapık mod: Y, SAĞ, Y, Y, L, B, X, B, X
- Aranma seviyesini kilitleme: A, SAĞ, A, SAĞ, SOL, Y, X, YUKARI
- Aranma seviyesini azaltma: ZR, ZR, A, R, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI, YUKARI, AŞAĞI
- Arabalarda silahları manuel olarak kontrol etme: YUKARI, YUKARI, Y, L, SAĞ, B, ZR, AŞAĞI, R, A
- Maksimum yağ: X, YUKARI ,YUKARI, SOL, SAĞ, Y, A, AŞAĞI
- Maksimum kas: X, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, Y, A, SOL
- Maksimum saygı: ZL, ZR, X, AŞAĞI, R, B, ZL, YUKARI, L, L, ZL, ZL
- Maksimum cinsiyet çekiciliği: A, Y, X, UP, A, ZR, L, UP, X, ZL, ZL, ZL
- Maksimum dayanıklılık: YUKARI, A, X, B, X, B, Y, R, SAĞ
- Maksimum araç beceri istatistikleri: Y, L, B, ZR, L, L, SOL, ZR, SAĞ, ZL, ZL, ZL
- Minimum yağ ve kas: X, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, Y, A, SAĞ
- Yayalar yok olur ve trafik azalır: B, AŞAĞI, YUKARI, R, AŞAĞI, X, ZL, X, SOL
- Sokaklara çeteler hakim olur: L, YUKARI, ZR, ZR, SOL, ZR, ZR, R, SAĞ, AŞAĞI
- Bulutlu hava: R, B, ZL, ZL, L, L, L, Y
- Yayalar isyan eder: AŞAĞI, SOL, YUKARI, SOL, B, R, ZR, L, ZL
- Yayalar isyan eder: L, SAĞ, ZL, X, SAĞ, SAĞ, ZR, ZL, SAĞ, ZL, ZL, ZL
- Yaya saldırısı: AŞAĞI, YUKARI, YUKARI, YUKARI, B, R, ZR, L, L
- Yaya saldırısı: B, ZL, YUKARI, Y, AŞAĞI, B, L, X, AŞAĞI, ZR, ZL, ZL
- Yayaların silahları olur: R, ZR, B, X, B, X, YUKARI, AŞAĞI
- Mükemmel kullanım: X, ZR, ZR, SOL, ZR, ZL, R, ZL
- Hayat kadınları size ödeme yapar: SAĞ, L, L, AŞAĞI, L, YUKARI, YUKARI, L, R
- Aranma seviyesini yükseltme: ZR, ZR, A, R, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL, SAĞ, SOL
- Herkesi çeteye alma: AŞAĞI, Y, YUKARI, R, R, YUKARI, SAĞ, SAĞ, YUKARI
- Herkesi çeteye alma: R, R, R, B, L, ZL, R, ZL, AŞAĞI, Y
- Kırsal tema: ZL, ZL, ZR, ZR, L, ZL, R, AŞAĞI, SOL, YUKARI
- Kum fırtınası: YUKARI, AŞAĞI, ZL, ZL, L, L, ZL, L, ZR, R
- Altı yıldızlı aranma seviyesi: A, SAĞ, A, SAĞ, SOL, Y, B, AŞAĞI
- Yavaşlatılmış oynanış: X, YUKARI, SAĞ, AŞAĞI, Y, R, ZR
- Spawn Bloodring Banger: AŞAĞI, ZR, A, L, L, B, ZR, ZL, SOL, SOL
- Spawn Caddy: A, ZL, UP, ZR, L, B, ZR, ZL, A, Y
- Dozer Dozer: R, ZL, ZL, SAĞ, SAĞ, YUKARI, YUKARI, B, ZL, SOL
- Spawn Hotring Racer 1: ZR, B, R, Sağ, ZL, L, B, B, X, ZR
- Spawn Hotring Racer 2: R, ZL, A, SAĞ, ZL, ZR, SAĞ, YUKARI, A, R
- Spawn Hydra: X, X, Y, A, B, ZL, ZL, AŞAĞI, YUKARI
- Spawn Jetpack: SOL, SAĞ, ZL, L, ZR, R, YUKARI, AŞAĞI, SOL, SAĞ
- Paraşüt: SOL, SAĞ, ZL, L, ZR, R, R, YUKARI, AŞAĞI, SAĞ, ZL
- Spawn Quadbike: SOL, SOL, AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI, YUKARI, Y, A, X, ZR, R
- Spawn Rancher: YUKARI, SAĞ, SAĞ, ZL, SAĞ, YUKARI, Y, L
- Spawn Ranger: YUKARI, SAĞ, SAĞ, ZL, YUKARI, Y, L
- Spawn Romero: AŞAĞI, R, AŞAĞI, ZR, L, SOL, ZR, ZL, SOL, SAĞ
- Spawn Stretch: R, YUKARI, L, SOL, SOL, ZR, ZL, A, SAĞ
- Tank yaratma: ZR, YUKARI, SOL, SAĞ, R, YUKARI, SAĞ, Y, SAĞ, L, ZL, ZL
- Spawn Trashmaster: A, ZR, A, ZR, SOL, SOL, ZR, ZL, A, SAĞ
- Fırtınalı hava: R, B, ZL, ZL, L, L, L, A
- İntihar: Aşağı, B, Sağ, Sol, Sağ, ZR, Sağ, Aşağı, Yukarı, X
- Güneşli hava: R, B, ZL, ZL, L, L, L, X
- Süper atlama: YUKARI, YUKARI, X, X, YUKARI, YUKARI, SOL, SAĞ, Y, R, R
- Taksilerde Nitrous ve Bunny Hop: YUKARI, A, X, B, X, B, Y, ZR, SAĞ
- Zaman daha hızlı geçer: A, A, ZL, X, ZL, X, Y, Y, ZL, X, A, X
- Çok güneşli hava: R, B, ZL, ZL, L, L, L, AŞAĞI
- Yakuza teması: B, B, AŞAĞI, R, L, A, ZR, A, Y
- Muhteşem araba: ZL, L, L, YUKARI, AŞAĞI, AŞAĞI, YUKARI, ZR, R, R
Nintendo Switch’te GTA San Andreas hileleri nasıl girilir?
Nintendo Switch’te GTA San Andreas hileleri girmek için D-Pad seçeneğinden yararlanarak Enter Cheat seçeneğine gitmeniz yeterli olacaktır. Bu sayede isterseniz oyun menüsünde, isterseniz doğrudan oyun sırasında bu kodları girebilirsiniz. Fakat bu noktada bazı hilelerin oyunun ilerleyen aşamalarında kullanılamadığını hatırlatmakta yarar var.
Mobilde GTA San Andreas hileleri (Android ve iOS)
Grand Theft Auto San Andreas mobil sürümü ile Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarda karşımıza çıkıyor. Peki ya GTA San Andreas hileleri mobilde nasıl kullanılır? Bunun için yapmanız gereken tek şey, San Andreas’ın PC hilelerinden birini mobil cihazınızdan girmek olacaktır. PC’deki tüm hilelerin mobilde uyumlu bir şekilde çalıştığı biliniyor.
Mobilde GTA San Andreas hileleri nasıl yazılır?
Android ya da iOS/iPadOS işletim sistemine sahip bir akıllı telefon ya da tablet cihazı üzerinden GTA San Andreas hileleri kullanmak için cihazınıza bağlı bir Bluetooth klavye olması gerekiyor. Eğer böyle bir cihaza sahip değilseniz, uygulama mağazası üzerinden bir üçüncü taraf klavye uygulamasıyla bu işlemi tamamlayabilirsiniz.
Rockstar Games’in sunmuş olduğu tüm GTA San Andreas hileleri yukarıda gördüğünüz şekildedir. PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch ve mobil platformlarında oyunun bütün hilelerini sizler için bir araya getirdik. İyi eğlenceler!
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