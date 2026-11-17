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GTA 6'ya ait 90 oynanış videosunu 2022'de internete sızdıran hacker Arion Kurtaj, Londra'daki mahkemede suçlamaları kabul etti.

Lapsus$ grubunun üyesi Kurtaj, Rockstar'ın yanı sıra BT/EE, Uber ve Revolut'a yönelik saldırıları da kabul etti.

Rockstar'a 5 milyon dolara mal olan sızıntının faili Kurtaj'ın cezası 23 Kasım'da açıklanacak.

GTA 6’ya ait ilk oynanış görüntülerini 2022’de internete sızdıran hacker Arion Kurtaj, aralarında Rockstar Games saldırısının da bulunduğu suçlamaları kabul etti. 21 yaşındaki Kurtaj suçunu 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Londra’daki Woolwich Ceza Mahkemesi’nde kabul etti. Bu gelişme, oyunun 19 Kasım’daki çıkışına üç gün kala yaşandı.

Kurtaj, Lapsus$ adlı siber suç grubunun üyesi olarak Rockstar’ın yanı sıra BT/EE, Uber ve Revolut gibi büyük şirketlere yönelik saldırılarla da suçlanıyordu. Cezası 23 Kasım’da açıklanacak.

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GTA 6 sızıntısının arkasındaki isim kim?

İngiltere Kraliyet Savcılığı’nın (CPS) açıklamasına göre Kurtaj, Rockstar Games’in sistemlerine şantaj amacıyla sızdı ve GTA 6’ya ait 90 oynanış videosunu ele geçirdi. Videoları TeaPotUberHacker takma adıyla internette yayınlayan Kurtaj, ardından oyunun kaynak kodunu da yayınlamakla tehdit etti.

Saldırının nasıl yapıldığı da en az sızıntı kadar konuşulmuştu. Kurtaj, önceki suçlamalar nedeniyle Eylül 2022’de kendi güvenliği için polis tarafından bir otele yerleştirilmişti. Kefalet şartlarını ihlal eden genç hacker, cep telefonu, otel televizyonunun kablosuz bağlantısı ve televizyona taktığı bir Amazon Fire TV Stick ile yeni saldırılar düzenledi. Rockstar da bu saldırılardan biriydi.

Sızıntı Rockstar’a neye mal oldu?

Engadget’ın haberine göre Rockstar, saldırının etkilerini gidermenin şirkete 5 milyon dolara ve çalışanlarının binlerce saatine mal olduğunu açıklamıştı. Yaklaşık bir saatlik bitmemiş oynanış içeren görüntüler, oyunun kahramanlarından birinin kadın olacağını da Rockstar’dan önce ortaya çıkarmıştı. Bugün Lucia olarak bilinen karakter, serinin ilk gerçek kadın başrolü olarak öne çıkıyor.

Rockstar bu olayın ardından güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı ve geliştiricilerin evden çalışmasını yasakladı. Buna karşın sızıntılar tamamen durmadı. Yaz aylarında yeni oynanış videoları ortaya çıkmış, Ekim’de ise CyberLeek adlı sızıntıcı oyunun hikaye modunu yayınlamakla tehdit etmişti.

Kurtaj neden şimdi yargılandı?

Kurtaj, Rockstar saldırısını gerçekleştirdiğinde 17 yaşındaydı. 2023’te doktorlar, ağır otizmi nedeniyle yargılanmaya uygun olmadığına karar verdi. Bunun üzerine jüri suçları onun işlediğine hükmetti ve mahkeme Kurtaj’ın süresiz olarak yüksek güvenlikli bir hastanede tutulmasına karar verdi.

Bu yılın Ocak ayında ise Kurtaj’ın yargılanabilir olduğuna karar verildi ve genç hacker hastaneden cezaevine nakledildi. Kurtaj Pazartesi günkü duruşmada, Mart 2026’da cezaevinde yasa dışı bir cep telefonu bulundurmayı ve bu telefonla acil çağrı hattı 999’a alaycı bir mesaj göndermeyi de kabul etti.

Diğer saldırılarda neler oldu?

Savcılığın açıklamasına göre Kurtaj, Ağustos ve Kasım 2021 arasında İngiliz operatör BT/EE’nin sunucularına sızdı. Bu saldırının ardından operatör, müşterilerin telefon hatlarında izinsiz SIM kart değişikliklerinde belirgin bir artış tespit etti. SIM değiştirme yöntemiyle dolandırıcılar, kurbanın telefon numarasını kendi SIM kartlarına aktararak arama, mesaj ve banka hesaplarına erişebiliyor.

Kurtaj ayrıca finans şirketi Revolut’un sistemlerine girerek binlerce müşterinin bilgilerini ele geçirdi. Uber’e yönelik saldırıda ise hassas verileri çaldı, iç sistemlerdeki hesap ve verileri sildi. Bu saldırının Uber’e maliyeti 2,8 milyon doları aştı. CPS’nin Uzman Savcısı Robert Hutchinson, Kurtaj’ın suçlandıktan sonra bile kurumları hedef almayı sürdürdüğünü ve bunun yol açtığı zarara karşı kalıcı bir umursamazlık sergilediğini söyledi.