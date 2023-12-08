GTA Vice City hileleri pek çok oyuncu tarafından oyunu daha eğlenceli bir hale getirmek ve bazı özelleştirme seçenekleri uygulamak için sıklıkla kullanılıyor. Bu sayede kullanıcıların fiziksel olarak farklı bir görünüme ulaşmalarına, mevcut hava durumunu ya da saati değiştirmeye, trafiği yönetmeye ve çok daha fazlasına mücadele etmelerine olanak tanınıyor.

Rockstar Games tarafından geçtiğimiz yıllarda piyasaya çıkan Grand Theft Auto: Vice City Definitive Edition sürümü ile birlikte oyunlar için birbirinden ilgi çekici hile seçenekleri sunuluyor. Bu sayede hem eski hem de yeni oyun konsolları, PC ve mobil uygulamalar üzerinden bu hilelere ulaşmanıza izin veriliyor.

En popüler GTA Vice City hile kodları

Rockstar North tarafından geliştirilen ve Rockstar Games imzasıyla 2001 yılında piyasaya çıkan popüler GTA oyunu Grand Theft Auto: Vice City, 2021’de yayınlanan GTA Trilogy Definitive Edition sürümüyle yeni nesil oyun konsollarına güncellenmiş grafiklerle geldi. Sizler için GTA Vice City hile kodları arasında en çok tercih edilen seçenekleri bir araya getirdik…

GTA Vice City araba hilesi

TRAVELINSTYLE: Bloodring Banger

Bloodring Banger GETTHEREQUICKLY: Bloodring Racer

Bloodring Racer GETTHEREVERYFASTINDEED: Hotring Racer 1

Hotring Racer 1 GETTERHEREFAST: Hotring Racer 2

Hotring Racer 2 GETTERHERELAST: Hotring Racer 3

Hotring Racer 3 RUBBISHCAR: Çöp kamyonu

Çöp kamyonu THELASTRIDE: Cenaze arabası

Cenaze arabası BETTERTHANWALKING: Golf arabası

GTA Vice City uçak, helikopter ve denizaltı hilesi

Akula: Akula denizaltı

Akula denizaltı BARNSTORM: Stunt Plane stunt uçağı

Stunt Plane stunt uçağı CHEATSWAY: Vortex helikopteri

Vortex helikopteri FIRETRUK: İtfaiye helikopter

İtfaiye helikopter MAVERICK: Maverick helikopteri

Maverick helikopteri NINJA: Ninja helikopteri

Ninja helikopteri PISTOL: Sea Sparrow helikopteri

Sea Sparrow helikopteri RIPLEY: Cargobob helikopteri

GTA Vice City polisten kurtulma hilesi

LEAVEMEALONE: Polisten kurtulma hilesi

Polisten kurtulma hilesi AEZAKMI: Polis tarafından asla yakalanmama hilesi

GTA Vice City silah hilesi

THUGTOOLS: Basit silahlar: 9 mm tabanca, pompalı tüfek, Uzi, Molotov kokteyli ve el bombası

Basit silahlar: 9 mm tabanca, pompalı tüfek, Uzi, Molotov kokteyli ve el bombası PROFESSIONALTOOLS: Gelişmiş silahlar: Colt Python, AK-47, M4A1, RPG ve C4

Gelişmiş silahlar: Colt Python, AK-47, M4A1, RPG ve C4 NUTTERTOOLS: Ağır silahlar: Minigun, bazuka ve hava savunma sistemi

GTA Vice City para hilesi

Rockstar Games ne yazık ki GTA Vice City oyuncuları için bir para hilesi sunmuyor. Oyuncular maalesef pratik bir şekilde girebilecekleri bir şifre aracılığıyla para elde edememekte. Bunun yerine kullanıcılar çeşitli görevler gerçekleştirerek para kazanabilir.

GTA Vice City para hilesi sunmamasına rağmen yine de oyuncular için bazı ilgi çekici hileler sunuyor. Örneğin oyundaki tüm gayrimenkulleri satın almak için “FULLCITYPEOPLEMINES” hile kodunu girmeniz yeterlidir. Bu sayede oyundaki tüm evler size ait olacak.

GTA Vice City Xbox hileleri

GTA Vice City hile kodu arayanlar için Xbox Series X/S ve Xbox One platformlarında pek çok ilgi çekici seçenek bulunuyor.

Tüm trafik ışıkları yeşil olur – →, RB, ↑, LT, LT, ←, RB, LB, RB, RB

Silahlı kadın yayalar – →, LB, B, LT, ←, A, RB, LB, LB, A

Silahlı yayalar – RT, RB, A, Y, A, Y, ↑, ↓

Büyük tekerlekler – RB, A, Y, →, RT, X, ↑, ↓, X

Trafikte siyah arabalar – B, LT, ↑, RB, ←, A, RB, LB, ←, B

Candy Suxxx görünümü – B, RT, ↓, RB, ←, →, RB, LB, A, LT

Bulutlu hava – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y

Dick görünümü – RB, LT, RT, LB, →, RT, ←, A, X, LB

Uçan tekneler – RT, B, ↑, LB, →, RB, →, ↑, X, Y

Uçan araçlar – Y, B, Y, ↑, ←, ↓, ↓, ↓, ↓

Sisli hava – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A

Tam zırh – RB, RT, LB, A, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

Tam sağlık – RB, RT, LB, B, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

İdare takviyesi – Y, RB, RB, ←, RB, LB, RT, LB

Düşman yayalar – ↓, ↑, ↑, ↑, A, RT, RB, LT, LT

Aranma seviyesini 2 birim artırma – RB, RB, B, RT, ←, →, ←, →, ←, →

Görünmez arabalar – Y, LB, Y, RT, X, LB, LB

Jezz görünümü – ↓, LB, ↓, LT, ←, A, RB, LB, A, A

Ken görünümü – →, LB, ↑, LT, LB, →, RB, LB, A, RB

Herkes erkek olur – B, A, LB, LB, RT, A, A, B, Y

Lance görünümü – B, LT, ←, A, RB, LB, A, LB

Aranma seviyesini 0’a düşürme – RB, RB, B, RT, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓

Mercedes – RT, LB, ↑, LB, →, RB, →, ↑, B, Y

Yakındaki araçları patlatma – RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB

Phil görünümü – →, RB, ↑, RT, LB, →, RB, LB ,→, B

Pembe arabalar – B, LB, ↓, LT, ←, A, RB, LB, →, A

Hızlı akan saat – B, B, LB, X, LB, X x3, LB, Y, B, Y

Yağmurlu hava – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B

Rastgele kıyafet – →, →, ←, ↑, LB, LT, ←, ↑, ↓, →

Ricardo görünümü – LB, LT, RB, RT, ↓, LB, RT, LT

Riot – ↓, ←, ↑, ←, A, RT, RB, LT, LB

Road Rage – RT, B, RB, LT, ←, RB, LB, RT, LT

Oynanışı yavaşlatın – Y, ↑, →, ↓, X, RT, RB

Sonny görünümü – B, LB, B, LT, ←, A, RB, LB, A, A

Bloodring Banger – ↓, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, ←, ←

Hotring Racer – RT, LB, B, →, LB, RB, →, ↑, B, RT

Bloodring Banger – ↑, →, →, LB, →, ↑, X, LT

Caddy – B, LB, ↑, RB, LT, A, RB, LB, B, A

Cenaze Arabası – ↓, RT, ↓, RB, LT, ←, RB, LB, ←, →

Hotring Racer – RB, B, RT, →, LB, LT, A, A, X, RB

Limuzin – RT, ↑, LT, ←, ←, RB, LB, B, →

Sabre Turbo – →, LT, ↓, LT, LT, A, RB, LB, B, ←

Tank – B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

Trashmaster – B, RB, B, RB, ←, ←, RB, LB, B, →

Oynanışı hızlandırın – Y, ↑, →, ↓, LT, LB, X

İntihar – →, LT, ↓, RB, ←, ←, RB, LB, LT, LB

Güneşli hava – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, ↓

Çok bulutlu hava – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

Silah seti 1 – RB, RT, LB, RT, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

Silah seti 2 – RB, RT, LB, RT, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ←

Silah seti 3 – RB, RT, LB, RT, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ↓

GTA Vice City PC hileleri

Oyunu PC’den oynamak isteyenler için de elbette yine birçok hile mevcut. GTA Vice City PC hile kodları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Tüm trafik ışıkları yeşil – GREENLIGHT

Araçlar suda yüzer – SEAWAYS

Silahlı kadın yayalar – CHICKSWITHGUNS

Silahlı yayalar – OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS

Büyük tekerlekler – LOADSOFLITTLETHINGS

Siyah arabalar – IWANTITPAINTEDBLACK

Tüm gayrimenkulleri satın alın – FULLCITYPEOPLEMINES

Candy Suxxx görünümü – IWANTBIGTITS

Bulutlu hava – APLEASANTDAY

Dick görünümü – WELOVEOURDICK

Yağlı cilt – DEEPFRIEDMARSBARS

Uçan araçlar – COMEFLYWITHME

Sisli hava – CANTSEEATHING

Tam zırh – DEĞERLİ KORUMA

Tam sağlık – ASPRIN

Daha iyi araç kontrolü – GRIPISEVERYTHING

Hilary görünümü – ILOOKLIKIKEHILARY

Düşman yayalar – NOBODYLIKESME

Aranma seviyesini 2 yıldız artırın – YOUWONTTAKEMEALIVE

Yenilmezlik – YOUCANTLEAVEMEALONE

Görünmez arabalar – WHEELSAREALLINEED

Jezz görünümü – ROCKANDROLLMAN

Ken görünümü – MYSONISALAWYER

Lance Görünümü – LOOKLIKELANCE

Aranan Seviyeyi 0’a Düşürün – LEAVEMEALONE

Toplu Bisiklet Doğuşu – FREEWAYFORANGELJOY

Mercedes görünümü – FOXYLITTLETHING

Yakındaki Araçlar Patladı – BIGBANG

Phil görünümü – ONEARMEDBANDIT

Pembe arabalar – AHAIRDRESSERSCAR

Hızlı saat – LIFEISPASSINGMEBY

Yağmurlu hava – CATSANDDOGS

Rastgele kıyafet – STILLLIKEDRESSINGUP

Ricardo görünümü – CHEATSHAVEBEENCRACKED

Riot – FIGHTFIGHTFIGHT

Road Rage – MIAMITRAFFIC

Oynanışı yavaşlatın – BOOOOORING

Sigara içme – CERTAINDEATH

Sonny görünümü – IDONTHAVETHEMONEYSONNY

Uçak – FLYINGWAYS

Bloodring Banger – GETTHEREQUICKLY

Hotring Racer – GETTHEREAMAZINGLYFAST

Bloodring Banger – TRAVELINSTYLE

Caddy – BETTERTHANWALKING

Cenaze Arabası – THELASTRIDE

Hotring Racer – GETTHEREVERYFASTINDEED

Hunter – AMERICAHELICOPTER

Limuzin – ROCKANDROLLCAR

Sabre Turbo – GETHEREFAST

Tank – PANZER

Trashmaster – RUBBISHCAR

Oynanışı hızlandırın – ONSPEED

İntihar – ICANTTAKEITANYMORE

Güneşli hava – ALOVELYDAY

Çok bulutlu hava – ABITDRIEG

Silah seti 1 – THUGSTOOLS

Silah seti 2 – PROFESSIONALTOOLS

Silah seti 3 – NUTTERTOOLS

GTA Vice City PlayStation hileleri

PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyuncuları için de yine birbirinden kullanışlı hileler yer alıyor. Bu hilelere aşağıdaki kodlardan ulaşabilirsiniz:

Tüm trafik ışıkları yeşil – →, R1, ↑, L2, L2, ←, R1, L1, R1, R1

Suda yüzen araçlar – →, R2, DAİRE, R1, L2, KARE, R1, R2

Silahlı kadın yayalar – →, L1, DAİRE, L2, ←, X, R1, L1, L1, X

Silahlı yayalar – R2, R1, X, ÜÇGEN, X, ÜÇGEN, ↑, ↓

Büyük tekerlekler – R1, X, Üçgen, →, R2, Kare, ↑, ↓, Kare

Siyah arabalar – DAİRE, L2, ↑, R1, ←, X, R1, L1, ←, DAİRE

Candy Suxxx görünümü – DAİRE, R2, ↓, R1, ←, →, R1, L1, X, L2

Bulutlu hava – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, ÜÇGEN

Dick görünümü – R1, L2, R2, L1, →, R2, ←, X, KARE, L1

Uçan tekneler – R2, Daire, ↑, L1, →, R1, →, ↑, Kare, Üçgen

Uçan araçlar – Üçgen, Daire, Üçgen, ↑, ←, ↓, ↓, ↓, ↓

Sisli hava – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X

Tam zırh – R1, R2, L1, X, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

Tam sağlık – R1, R2, L1, DAİRE, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

İdare takviyesi – ÜÇGEN, R1, R1, ←, R1, L1, R2, L1

Hilary görünümü – R1, DAİRE, R2, L1, →, R1, L1, X, R2

Düşman yayalar – ↓, ↑, ↑, ↑, X, R2, R1, L2, L2

Aranma seviyesini 2 yıldız artırın – R1, R1, DAİRE, R2, ←, →, ←, →, ←, →

Görünmez arabalar – ÜÇGEN, L1, ÜÇGEN, R2, KARE, L1, L1

Jezz görünümü – ↓, L1, ↓, L2, ←, X, R1, L1, X, X

Ken görünümü – →, L1, ↑, L2, L1, →, R1, L1, X, R1

Lance görünümü – CIRCLE, L2, ←, X, R1, L1, X, L1

Aranma seviyesini 0’a düşürün – R1, R1, DAİRE, R2, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓

Mercedes görünümü – R2, L1, ↑, L1, →, R1, →, ↑, DAİRE, ÜÇGEN

Yakındaki araçlar patlar – R2, L2, R1, L1, L2, R2, KARE, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN, L2, L1

Phil görünümü – →, R1, ↑, R2, L1, →, R1, L1 ,→, DAİRE

Pembe arabalar – DAİRE, L1, ↓, L2, ←, X, R1, L1, →, X

Hızlı saat – DAİRE, DAİRE, L1, KARE, L1, KARE x3, L1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN

Yağmurlu hava – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, DAİRE

Rastgele kıyafet – →, →, ←, ↑, L1, L2, ←, ↑, ↓, →

Ricardo görünümü – L1, L2, R1, R2, ↓, L1, R2, L2

İsyan – ↓, ←, ↑, ←, X, R2, R1, L2, L1

Yavaşlatılmış Oynanış – ÜÇGEN, ↑, →, ↓, KARE, R2, R1

Sonny görünümü – DAİRE, L1, DAİRE, L2, ←, X, R1, L1, X, X

Bloodring Banger – ↓, R1, DAİRE, L2, L2, X, R1, L1, ←, ←

Hotring Racer – R2, L1, DAİRE, →, L1, R1, →, ↑, DAİRE, R2

Bloodring Banger – ↑, →, →, L1, →, ↑, KARE, L2

Caddy – DAİRE, L1, ↑, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X

Cenaze Arabası – ↓, R2, ↓, R1, L2, ←, R1, L1, ←, →

Hotring Racer – R1, DAİRE, R2, →, L1, L2, X, X, KARE, R1

Limuzin – R2, ↑, L2, ←, ←, R1, L1, DAİRE, →

Sabre Turbo – →, L2, ↓, L2, L2, X, R1, L1, DAİRE, ←

Tank – DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN

Trashmaster – DAİRE, R1, DAİRE, R1, ←, ←, R1, L1, DAİRE, →

Oynanışı hızlandırın – Üçgen, ↑, →, ↓, L2, L1, Kare

İntihar – →, L2, ↓, R1, ←, ←, R1, L1, L2, L1

Güneşli hava – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, ↓

Çok bulutlu hava – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE

Silah seti 1 – R1, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

Silah seti 2 – R1, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ←

Silah seti 3 – R1, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ↓

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GTA Vice City Nintendo Switch hileleri

Rockstar Games elbette ki Nintendo Switch oyuncularını da unutmuyor. Switch’teki GTA Vice City hileleri şunlar:

Tüm trafik ışıkları yeşil – →, R, ↑, ZL, ZL, ←, R, L, R, R

Suya yüzen araçlar – →, ZR, A, R, ZL, Y, R, ZR

Silahlı kadın yayalar – →, L, A, ZL, ←, B, R, L, L, B

Silahlı yayalar – ZR, R, B, X, B, X, ↑, ↓

Büyük tekerlekler – R, B, X, →, ZR, Y, ↑, ↓, Y

Siyah arabalar – A, ZL, ↑, R, ←, B, R, L, ←, A

Candy Suxxx görünümü – A, ZR, ↓, R, ←, →, R, L, B, ZL

Bulutlu hava – ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, X

Dick görünümü – R, ZL, ZR, L, →, ZR, ←, B, Y, L

Uçan tekneler – ZR, A, ↑, L, →, R, →, ↑, Y, X

Uçan araçlar – X, A, X, ↑, ←, ↓, ↓, ↓, ↓

Sisli hava – ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, B

Tam zırh – R, ZR, L, B, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

Tam sağlık – R, ZR, L, A, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

İdare takviyesi – X, R, R, ←, R, L, ZR, L

Hilary görünümü – R, A, ZR, L, →, R, L, B, ZR

Düşman yayalar – ↓, ↑, ↑, ↑, B, ZR, R, ZL, ZL

Aranma seviyesini 2 yıldız artır – R, R, A, ZR, ←, →, ←, →, ←, →

Görünmez arabalar – X, L, X, ZR, Y, L, L

Jezz görünümü – ↓, L, ↓, ZL, ←, B, R, L, B, B

Ken görünümü – →, L, ↑, ZL, L, →, R, L, B, R

Lance görünümü – A, ZL, ←, B, R, L, B, L

Aranma seviyesini 0’a düşürme – R, R, A, ZR, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓

Mercedes görünümü – ZR, L, ↑, L, →, R, →, ↑, A, X

Yakındaki araçlar patlıyor – ZR, ZL, R, L, ZL, ZR, Y, X, A, X, ZL, L

Phil görünümü – →, R, ↑, ZR, L, →, R, L ,→, A

Pembe arabalar – A, L, ↓, ZL, ←, B, R, L, →, B

Hızlı saat – A, A, L, Y, L, Y B3, L, X, A, X

Yağmurlu hava – ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, A

Rastgele kıyafet – →, →, ←, ↑, L, ZL, ←, ↑, ↓, →

Ricardo görünümü – L, ZL, R, ZR, ↓, L, ZR, ZL

Riot – ↓, ←, ↑, ←, B, ZR, R, ZL, L

Oynanışı yavaşlatın – X, ↑, →, ↓, Y, ZR, R

Sonny görünümü – A, L, A, ZL, ←, B, R, L, B, B

Bloodring Banger – ↓, R, A, ZL, ZL, B, R, L, ←, ←

Hotring Racer – ZR, L, A, →, L, R, →, ↑, A, ZR

Bloodring Banger – ↑, →, →, L, →, ↑, Y, ZL

Caddy – A, L, ↑, R, ZL, B, R, L, A, B

Cenaze Arabası – ↓, ZR, ↓, R, ZL, ←, R, L, ←, →

Hotring Racer – R, A, ZR, →, L, ZL, B, B, Y, R

Limuzin – ZR, ↑, ZL, ←, ←, R, L, A, →

Saber Turbo – →, ZL, ↓, ZL, ZL, B, R, L, A, ←

Tank – A, A, L, A, A, A, L, ZL, R, X, A, X

Trashmaster – A, R, A, R, ←, ←, R, L, A, →

Oynanışı hızlandırın – X, ↑, →, ↓, ZL, L, Y

İntihar – →, ZL, ↓, R, ←, ←, R, L, ZL, L

Güneşli hava – ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, ↓

Çok bulutlu hava – ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, Y

Silah seti 1 – R, ZR, L, ZR, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑

Silah seti 2 – R, ZR, L, ZR, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ←

Silah seti 3 – R, ZR, L, ZR, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ↓

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GTA Vice City Android ve iOS hileleri (mobil)

PlayStation, Xbox, PC ve Nintendo Switch sürümlerinin yanı sıra GTA Vice City oyunu Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazlarda da karşımıza çıkıyor. Popüler oyunun mobil uygulamadaki hile kodları, esas itibariyle mobil hilelerle birebir aynı olarak karşımıza çıkıyor.

Fakat bu noktada, GTA Vice City mobilde hile girmek için bir Bluetooth klavyeye bağlı olmanız gerekiyor. Eğer bu tür bir cihazınız yoksa, App Store ya da Play Store’dan üçüncü parti bir klavye uygulaması aracılığıyla hile girişi yapabilirsiniz.

GTA Vice City hile kodları nasıl girilir?

Pek çok oyuncu, “GTA Vice City nasıl hile girilir?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Bunun için yapmanız gereken oldukça basit. Öncelikle oyunun PC sürümünde hile girmek istiyorsanız, ana menüdeyken Enter tuşuna basarak klavyeyi açıp dilediğiniz hileyi girebilirsiniz.

PlayStation 4 ve PlayStation 5’te L1, R1, Çember ve Üçgen tuşlarına aynı anda basmanız gerekiyor. Xbox One ve Xbox Series X/S’te LB, RB, BA ve START tuşlarına aynı anda basmalısınız. Son olarak Nintendo Switch’te ise bu tuş kombinasyonu L, R, A ve Y olarak karşımıza çıkıyor.

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