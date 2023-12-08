GTA Vice City hileleri pek çok oyuncu tarafından oyunu daha eğlenceli bir hale getirmek ve bazı özelleştirme seçenekleri uygulamak için sıklıkla kullanılıyor. Bu sayede kullanıcıların fiziksel olarak farklı bir görünüme ulaşmalarına, mevcut hava durumunu ya da saati değiştirmeye, trafiği yönetmeye ve çok daha fazlasına mücadele etmelerine olanak tanınıyor.
Rockstar Games tarafından geçtiğimiz yıllarda piyasaya çıkan Grand Theft Auto: Vice City Definitive Edition sürümü ile birlikte oyunlar için birbirinden ilgi çekici hile seçenekleri sunuluyor. Bu sayede hem eski hem de yeni oyun konsolları, PC ve mobil uygulamalar üzerinden bu hilelere ulaşmanıza izin veriliyor.
En popüler GTA Vice City hile kodları
Rockstar North tarafından geliştirilen ve Rockstar Games imzasıyla 2001 yılında piyasaya çıkan popüler GTA oyunu Grand Theft Auto: Vice City, 2021’de yayınlanan GTA Trilogy Definitive Edition sürümüyle yeni nesil oyun konsollarına güncellenmiş grafiklerle geldi. Sizler için GTA Vice City hile kodları arasında en çok tercih edilen seçenekleri bir araya getirdik…
GTA Vice City araba hilesi
- TRAVELINSTYLE: Bloodring Banger
- GETTHEREQUICKLY: Bloodring Racer
- GETTHEREVERYFASTINDEED: Hotring Racer 1
- GETTERHEREFAST: Hotring Racer 2
- GETTERHERELAST: Hotring Racer 3
- RUBBISHCAR: Çöp kamyonu
- THELASTRIDE: Cenaze arabası
- BETTERTHANWALKING: Golf arabası
GTA Vice City uçak, helikopter ve denizaltı hilesi
- Akula: Akula denizaltı
- BARNSTORM: Stunt Plane stunt uçağı
- CHEATSWAY: Vortex helikopteri
- FIRETRUK: İtfaiye helikopter
- MAVERICK: Maverick helikopteri
- NINJA: Ninja helikopteri
- PISTOL: Sea Sparrow helikopteri
- RIPLEY: Cargobob helikopteri
GTA Vice City polisten kurtulma hilesi
- LEAVEMEALONE: Polisten kurtulma hilesi
- AEZAKMI: Polis tarafından asla yakalanmama hilesi
GTA Vice City silah hilesi
- THUGTOOLS: Basit silahlar: 9 mm tabanca, pompalı tüfek, Uzi, Molotov kokteyli ve el bombası
- PROFESSIONALTOOLS: Gelişmiş silahlar: Colt Python, AK-47, M4A1, RPG ve C4
- NUTTERTOOLS: Ağır silahlar: Minigun, bazuka ve hava savunma sistemi
GTA Vice City para hilesi
Rockstar Games ne yazık ki GTA Vice City oyuncuları için bir para hilesi sunmuyor. Oyuncular maalesef pratik bir şekilde girebilecekleri bir şifre aracılığıyla para elde edememekte. Bunun yerine kullanıcılar çeşitli görevler gerçekleştirerek para kazanabilir.
GTA Vice City para hilesi sunmamasına rağmen yine de oyuncular için bazı ilgi çekici hileler sunuyor. Örneğin oyundaki tüm gayrimenkulleri satın almak için “FULLCITYPEOPLEMINES” hile kodunu girmeniz yeterlidir. Bu sayede oyundaki tüm evler size ait olacak.
GTA Vice City Xbox hileleri
GTA Vice City hile kodu arayanlar için Xbox Series X/S ve Xbox One platformlarında pek çok ilgi çekici seçenek bulunuyor.
- Tüm trafik ışıkları yeşil olur – →, RB, ↑, LT, LT, ←, RB, LB, RB, RB
- Silahlı kadın yayalar – →, LB, B, LT, ←, A, RB, LB, LB, A
- Silahlı yayalar – RT, RB, A, Y, A, Y, ↑, ↓
- Büyük tekerlekler – RB, A, Y, →, RT, X, ↑, ↓, X
- Trafikte siyah arabalar – B, LT, ↑, RB, ←, A, RB, LB, ←, B
- Candy Suxxx görünümü – B, RT, ↓, RB, ←, →, RB, LB, A, LT
- Bulutlu hava – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
- Dick görünümü – RB, LT, RT, LB, →, RT, ←, A, X, LB
- Uçan tekneler – RT, B, ↑, LB, →, RB, →, ↑, X, Y
- Uçan araçlar – Y, B, Y, ↑, ←, ↓, ↓, ↓, ↓
- Sisli hava – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A
- Tam zırh – RB, RT, LB, A, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑
- Tam sağlık – RB, RT, LB, B, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑
- İdare takviyesi – Y, RB, RB, ←, RB, LB, RT, LB
- Düşman yayalar – ↓, ↑, ↑, ↑, A, RT, RB, LT, LT
- Aranma seviyesini 2 birim artırma – RB, RB, B, RT, ←, →, ←, →, ←, →
- Görünmez arabalar – Y, LB, Y, RT, X, LB, LB
- Jezz görünümü – ↓, LB, ↓, LT, ←, A, RB, LB, A, A
- Ken görünümü – →, LB, ↑, LT, LB, →, RB, LB, A, RB
- Herkes erkek olur – B, A, LB, LB, RT, A, A, B, Y
- Lance görünümü – B, LT, ←, A, RB, LB, A, LB
- Aranma seviyesini 0’a düşürme – RB, RB, B, RT, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓
- Mercedes – RT, LB, ↑, LB, →, RB, →, ↑, B, Y
- Yakındaki araçları patlatma – RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
- Phil görünümü – →, RB, ↑, RT, LB, →, RB, LB ,→, B
- Pembe arabalar – B, LB, ↓, LT, ←, A, RB, LB, →, A
- Hızlı akan saat – B, B, LB, X, LB, X x3, LB, Y, B, Y
- Yağmurlu hava – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B
- Rastgele kıyafet – →, →, ←, ↑, LB, LT, ←, ↑, ↓, →
- Ricardo görünümü – LB, LT, RB, RT, ↓, LB, RT, LT
- Riot – ↓, ←, ↑, ←, A, RT, RB, LT, LB
- Road Rage – RT, B, RB, LT, ←, RB, LB, RT, LT
- Oynanışı yavaşlatın – Y, ↑, →, ↓, X, RT, RB
- Sonny görünümü – B, LB, B, LT, ←, A, RB, LB, A, A
- Bloodring Banger – ↓, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, ←, ←
- Hotring Racer – RT, LB, B, →, LB, RB, →, ↑, B, RT
- Bloodring Banger – ↑, →, →, LB, →, ↑, X, LT
- Caddy – B, LB, ↑, RB, LT, A, RB, LB, B, A
- Cenaze Arabası – ↓, RT, ↓, RB, LT, ←, RB, LB, ←, →
- Hotring Racer – RB, B, RT, →, LB, LT, A, A, X, RB
- Limuzin – RT, ↑, LT, ←, ←, RB, LB, B, →
- Sabre Turbo – →, LT, ↓, LT, LT, A, RB, LB, B, ←
- Tank – B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
- Trashmaster – B, RB, B, RB, ←, ←, RB, LB, B, →
- Oynanışı hızlandırın – Y, ↑, →, ↓, LT, LB, X
- İntihar – →, LT, ↓, RB, ←, ←, RB, LB, LT, LB
- Güneşli hava – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, ↓
- Çok bulutlu hava – RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
- Silah seti 1 – RB, RT, LB, RT, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑
- Silah seti 2 – RB, RT, LB, RT, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ←
- Silah seti 3 – RB, RT, LB, RT, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ↓
GTA Vice City PC hileleri
Oyunu PC’den oynamak isteyenler için de elbette yine birçok hile mevcut. GTA Vice City PC hile kodları şu şekilde karşımıza çıkıyor:
- Tüm trafik ışıkları yeşil – GREENLIGHT
- Araçlar suda yüzer – SEAWAYS
- Silahlı kadın yayalar – CHICKSWITHGUNS
- Silahlı yayalar – OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS
- Büyük tekerlekler – LOADSOFLITTLETHINGS
- Siyah arabalar – IWANTITPAINTEDBLACK
- Tüm gayrimenkulleri satın alın – FULLCITYPEOPLEMINES
- Candy Suxxx görünümü – IWANTBIGTITS
- Bulutlu hava – APLEASANTDAY
- Dick görünümü – WELOVEOURDICK
- Yağlı cilt – DEEPFRIEDMARSBARS
- Uçan araçlar – COMEFLYWITHME
- Sisli hava – CANTSEEATHING
- Tam zırh – DEĞERLİ KORUMA
- Tam sağlık – ASPRIN
- Daha iyi araç kontrolü – GRIPISEVERYTHING
- Hilary görünümü – ILOOKLIKIKEHILARY
- Düşman yayalar – NOBODYLIKESME
- Aranma seviyesini 2 yıldız artırın – YOUWONTTAKEMEALIVE
- Yenilmezlik – YOUCANTLEAVEMEALONE
- Görünmez arabalar – WHEELSAREALLINEED
- Jezz görünümü – ROCKANDROLLMAN
- Ken görünümü – MYSONISALAWYER
- Lance Görünümü – LOOKLIKELANCE
- Aranan Seviyeyi 0’a Düşürün – LEAVEMEALONE
- Toplu Bisiklet Doğuşu – FREEWAYFORANGELJOY
- Mercedes görünümü – FOXYLITTLETHING
- Yakındaki Araçlar Patladı – BIGBANG
- Phil görünümü – ONEARMEDBANDIT
- Pembe arabalar – AHAIRDRESSERSCAR
- Hızlı saat – LIFEISPASSINGMEBY
- Yağmurlu hava – CATSANDDOGS
- Rastgele kıyafet – STILLLIKEDRESSINGUP
- Ricardo görünümü – CHEATSHAVEBEENCRACKED
- Riot – FIGHTFIGHTFIGHT
- Road Rage – MIAMITRAFFIC
- Oynanışı yavaşlatın – BOOOOORING
- Sigara içme – CERTAINDEATH
- Sonny görünümü – IDONTHAVETHEMONEYSONNY
- Uçak – FLYINGWAYS
- Bloodring Banger – GETTHEREQUICKLY
- Hotring Racer – GETTHEREAMAZINGLYFAST
- Bloodring Banger – TRAVELINSTYLE
- Caddy – BETTERTHANWALKING
- Cenaze Arabası – THELASTRIDE
- Hotring Racer – GETTHEREVERYFASTINDEED
- Hunter – AMERICAHELICOPTER
- Limuzin – ROCKANDROLLCAR
- Sabre Turbo – GETHEREFAST
- Tank – PANZER
- Trashmaster – RUBBISHCAR
- Oynanışı hızlandırın – ONSPEED
- İntihar – ICANTTAKEITANYMORE
- Güneşli hava – ALOVELYDAY
- Çok bulutlu hava – ABITDRIEG
- Silah seti 1 – THUGSTOOLS
- Silah seti 2 – PROFESSIONALTOOLS
- Silah seti 3 – NUTTERTOOLS
GTA Vice City PlayStation hileleri
PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyuncuları için de yine birbirinden kullanışlı hileler yer alıyor. Bu hilelere aşağıdaki kodlardan ulaşabilirsiniz:
- Tüm trafik ışıkları yeşil – →, R1, ↑, L2, L2, ←, R1, L1, R1, R1
- Suda yüzen araçlar – →, R2, DAİRE, R1, L2, KARE, R1, R2
- Silahlı kadın yayalar – →, L1, DAİRE, L2, ←, X, R1, L1, L1, X
- Silahlı yayalar – R2, R1, X, ÜÇGEN, X, ÜÇGEN, ↑, ↓
- Büyük tekerlekler – R1, X, Üçgen, →, R2, Kare, ↑, ↓, Kare
- Siyah arabalar – DAİRE, L2, ↑, R1, ←, X, R1, L1, ←, DAİRE
- Candy Suxxx görünümü – DAİRE, R2, ↓, R1, ←, →, R1, L1, X, L2
- Bulutlu hava – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, ÜÇGEN
- Dick görünümü – R1, L2, R2, L1, →, R2, ←, X, KARE, L1
- Uçan tekneler – R2, Daire, ↑, L1, →, R1, →, ↑, Kare, Üçgen
- Uçan araçlar – Üçgen, Daire, Üçgen, ↑, ←, ↓, ↓, ↓, ↓
- Sisli hava – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
- Tam zırh – R1, R2, L1, X, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑
- Tam sağlık – R1, R2, L1, DAİRE, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑
- İdare takviyesi – ÜÇGEN, R1, R1, ←, R1, L1, R2, L1
- Hilary görünümü – R1, DAİRE, R2, L1, →, R1, L1, X, R2
- Düşman yayalar – ↓, ↑, ↑, ↑, X, R2, R1, L2, L2
- Aranma seviyesini 2 yıldız artırın – R1, R1, DAİRE, R2, ←, →, ←, →, ←, →
- Görünmez arabalar – ÜÇGEN, L1, ÜÇGEN, R2, KARE, L1, L1
- Jezz görünümü – ↓, L1, ↓, L2, ←, X, R1, L1, X, X
- Ken görünümü – →, L1, ↑, L2, L1, →, R1, L1, X, R1
- Lance görünümü – CIRCLE, L2, ←, X, R1, L1, X, L1
- Aranma seviyesini 0’a düşürün – R1, R1, DAİRE, R2, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓
- Mercedes görünümü – R2, L1, ↑, L1, →, R1, →, ↑, DAİRE, ÜÇGEN
- Yakındaki araçlar patlar – R2, L2, R1, L1, L2, R2, KARE, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN, L2, L1
- Phil görünümü – →, R1, ↑, R2, L1, →, R1, L1 ,→, DAİRE
- Pembe arabalar – DAİRE, L1, ↓, L2, ←, X, R1, L1, →, X
- Hızlı saat – DAİRE, DAİRE, L1, KARE, L1, KARE x3, L1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN
- Yağmurlu hava – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, DAİRE
- Rastgele kıyafet – →, →, ←, ↑, L1, L2, ←, ↑, ↓, →
- Ricardo görünümü – L1, L2, R1, R2, ↓, L1, R2, L2
- İsyan – ↓, ←, ↑, ←, X, R2, R1, L2, L1
- Yavaşlatılmış Oynanış – ÜÇGEN, ↑, →, ↓, KARE, R2, R1
- Sonny görünümü – DAİRE, L1, DAİRE, L2, ←, X, R1, L1, X, X
- Bloodring Banger – ↓, R1, DAİRE, L2, L2, X, R1, L1, ←, ←
- Hotring Racer – R2, L1, DAİRE, →, L1, R1, →, ↑, DAİRE, R2
- Bloodring Banger – ↑, →, →, L1, →, ↑, KARE, L2
- Caddy – DAİRE, L1, ↑, R1, L2, X, R1, L1, DAİRE, X
- Cenaze Arabası – ↓, R2, ↓, R1, L2, ←, R1, L1, ←, →
- Hotring Racer – R1, DAİRE, R2, →, L1, L2, X, X, KARE, R1
- Limuzin – R2, ↑, L2, ←, ←, R1, L1, DAİRE, →
- Sabre Turbo – →, L2, ↓, L2, L2, X, R1, L1, DAİRE, ←
- Tank – DAİRE, DAİRE, L1, DAİRE, DAİRE, DAİRE, L1, L2, R1, ÜÇGEN, DAİRE, ÜÇGEN
- Trashmaster – DAİRE, R1, DAİRE, R1, ←, ←, R1, L1, DAİRE, →
- Oynanışı hızlandırın – Üçgen, ↑, →, ↓, L2, L1, Kare
- İntihar – →, L2, ↓, R1, ←, ←, R1, L1, L2, L1
- Güneşli hava – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, ↓
- Çok bulutlu hava – R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, KARE
- Silah seti 1 – R1, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑
- Silah seti 2 – R1, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ←
- Silah seti 3 – R1, R2, L1, R2, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ↓
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GTA Vice City Nintendo Switch hileleri
Rockstar Games elbette ki Nintendo Switch oyuncularını da unutmuyor. Switch’teki GTA Vice City hileleri şunlar:
- Tüm trafik ışıkları yeşil – →, R, ↑, ZL, ZL, ←, R, L, R, R
- Suya yüzen araçlar – →, ZR, A, R, ZL, Y, R, ZR
- Silahlı kadın yayalar – →, L, A, ZL, ←, B, R, L, L, B
- Silahlı yayalar – ZR, R, B, X, B, X, ↑, ↓
- Büyük tekerlekler – R, B, X, →, ZR, Y, ↑, ↓, Y
- Siyah arabalar – A, ZL, ↑, R, ←, B, R, L, ←, A
- Candy Suxxx görünümü – A, ZR, ↓, R, ←, →, R, L, B, ZL
- Bulutlu hava – ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, X
- Dick görünümü – R, ZL, ZR, L, →, ZR, ←, B, Y, L
- Uçan tekneler – ZR, A, ↑, L, →, R, →, ↑, Y, X
- Uçan araçlar – X, A, X, ↑, ←, ↓, ↓, ↓, ↓
- Sisli hava – ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, B
- Tam zırh – R, ZR, L, B, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑
- Tam sağlık – R, ZR, L, A, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑
- İdare takviyesi – X, R, R, ←, R, L, ZR, L
- Hilary görünümü – R, A, ZR, L, →, R, L, B, ZR
- Düşman yayalar – ↓, ↑, ↑, ↑, B, ZR, R, ZL, ZL
- Aranma seviyesini 2 yıldız artır – R, R, A, ZR, ←, →, ←, →, ←, →
- Görünmez arabalar – X, L, X, ZR, Y, L, L
- Jezz görünümü – ↓, L, ↓, ZL, ←, B, R, L, B, B
- Ken görünümü – →, L, ↑, ZL, L, →, R, L, B, R
- Lance görünümü – A, ZL, ←, B, R, L, B, L
- Aranma seviyesini 0’a düşürme – R, R, A, ZR, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓
- Mercedes görünümü – ZR, L, ↑, L, →, R, →, ↑, A, X
- Yakındaki araçlar patlıyor – ZR, ZL, R, L, ZL, ZR, Y, X, A, X, ZL, L
- Phil görünümü – →, R, ↑, ZR, L, →, R, L ,→, A
- Pembe arabalar – A, L, ↓, ZL, ←, B, R, L, →, B
- Hızlı saat – A, A, L, Y, L, Y B3, L, X, A, X
- Yağmurlu hava – ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, A
- Rastgele kıyafet – →, →, ←, ↑, L, ZL, ←, ↑, ↓, →
- Ricardo görünümü – L, ZL, R, ZR, ↓, L, ZR, ZL
- Riot – ↓, ←, ↑, ←, B, ZR, R, ZL, L
- Oynanışı yavaşlatın – X, ↑, →, ↓, Y, ZR, R
- Sonny görünümü – A, L, A, ZL, ←, B, R, L, B, B
- Bloodring Banger – ↓, R, A, ZL, ZL, B, R, L, ←, ←
- Hotring Racer – ZR, L, A, →, L, R, →, ↑, A, ZR
- Bloodring Banger – ↑, →, →, L, →, ↑, Y, ZL
- Caddy – A, L, ↑, R, ZL, B, R, L, A, B
- Cenaze Arabası – ↓, ZR, ↓, R, ZL, ←, R, L, ←, →
- Hotring Racer – R, A, ZR, →, L, ZL, B, B, Y, R
- Limuzin – ZR, ↑, ZL, ←, ←, R, L, A, →
- Saber Turbo – →, ZL, ↓, ZL, ZL, B, R, L, A, ←
- Tank – A, A, L, A, A, A, L, ZL, R, X, A, X
- Trashmaster – A, R, A, R, ←, ←, R, L, A, →
- Oynanışı hızlandırın – X, ↑, →, ↓, ZL, L, Y
- İntihar – →, ZL, ↓, R, ←, ←, R, L, ZL, L
- Güneşli hava – ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, ↓
- Çok bulutlu hava – ZR, B, L, L, ZL, ZL, ZL, Y
- Silah seti 1 – R, ZR, L, ZR, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, →, ↑
- Silah seti 2 – R, ZR, L, ZR, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ←
- Silah seti 3 – R, ZR, L, ZR, ←, ↓, →, ↑, ←, ↓, ↓, ↓
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GTA Vice City Android ve iOS hileleri (mobil)
PlayStation, Xbox, PC ve Nintendo Switch sürümlerinin yanı sıra GTA Vice City oyunu Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazlarda da karşımıza çıkıyor. Popüler oyunun mobil uygulamadaki hile kodları, esas itibariyle mobil hilelerle birebir aynı olarak karşımıza çıkıyor.
Fakat bu noktada, GTA Vice City mobilde hile girmek için bir Bluetooth klavyeye bağlı olmanız gerekiyor. Eğer bu tür bir cihazınız yoksa, App Store ya da Play Store’dan üçüncü parti bir klavye uygulaması aracılığıyla hile girişi yapabilirsiniz.
GTA Vice City hile kodları nasıl girilir?
Pek çok oyuncu, “GTA Vice City nasıl hile girilir?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Bunun için yapmanız gereken oldukça basit. Öncelikle oyunun PC sürümünde hile girmek istiyorsanız, ana menüdeyken Enter tuşuna basarak klavyeyi açıp dilediğiniz hileyi girebilirsiniz.
PlayStation 4 ve PlayStation 5’te L1, R1, Çember ve Üçgen tuşlarına aynı anda basmanız gerekiyor. Xbox One ve Xbox Series X/S’te LB, RB, BA ve START tuşlarına aynı anda basmalısınız. Son olarak Nintendo Switch’te ise bu tuş kombinasyonu L, R, A ve Y olarak karşımıza çıkıyor.
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