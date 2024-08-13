Google’dan yeni yapay zeka mobil asistanı: Gemini Live duyuruldu

Teknoloji devi Google bugün sürpriz duyurularla karşımıza çıktı. Made By Google 2024 etkinliğinde şirket yeni amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürdü. Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold modelleri resmi olarak piyasaya tanıtıldı. Bununla birlikte şirket başka ilgi çekici duyurularda daha bulundu. Bunlar arasında şirketin yeni yapay zeka mobil asistanı Gemini Live da yer aldı.

Benzersiz bir deneyime ev sahipliği yapan yeni yapay zeka hizmeti, Google ekosistemindeki en büyük sesli asistan aracı olmayı vaat ediyor. Gemini yapay zekasını entegre eden yeni sesli sohbet aracı şu anda yalnızca İngilizce dilinde kullanıma sunuldu. Şimdilik sadece Gemini Advanced abonelik paketine sahip olan kullanıcılar tarafından erişilebilen özellik, son derece doğal ve işlevsel bir deneyime kapı aralıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En popüler yapay zeka çizim siteleri ve uygulamaları

Gemini Live nedir ve ne işe yarıyor?

Google tarafından aktarılan bilgilere göre şirketin yeni mobil sesli asistan hizmeti arka planda ya da telefonunuzun ekranı kilitli bir durumdayken bile çalışma yeteneğine sahip. Bu sayede hizmet günlük durumlarda kullanımı daha kolay bir hale getirerek alternatiflerine göre daha etkileşimli bir deneyim sağlıyor. Şirket yaptığı açıklamada Gemini Live’ı şu şekilde tanıtıyor:

“Gemini Live, Gemini ile akıcı konuşmalar yapmanızı sağlayan bir konuşma deneyimidir. Belirli bir noktayı daha derinlemesine incelemek için yanıtın ortasında bile kesintiye uğrayabilir veya bir konuşmayı duraklatıp daha sonra geri dönebilirsiniz. Cebinizde yeni fikirler hakkında konuşabileceğiniz veya önemli bir sohbete hazırlanabileceğiniz bir yardımcınız olacak.”

Açıklanan detaylara göre Gemini Live hizmeti özelleştirilebilir bir yapıya sahip olacak. Kullanıcılar sesli asistan hizmetinin tonunu ve tarzını değiştirebilecek. Şimdilik sadece Android işletim sistemine sahip cihazlarda çalışacağı açıklanan Gemini Live ilerleyen haftalarda muhtemelen iPhone cihazlarında da erişilebilir hale gelecek. Öte yandan yine yakın zamanda hizmetin İngilizce dışında daha fazla dil desteğine sahip olacağı da söyleniyor.

Google Asistan hizmetinin resmi olarak yerine geçecek olan Gemini Live selefine göre çok daha gelişmiş ve sezgisel bir deneyim ortaya koyacak. Telefonunuzun güç düğmesine basılı tutarak ya da “Ok Google” sesli komutunu söyleyerek çalıştırabileceğiniz AI asistanı pratik bir şekilde sorularınızı yanıtlama ve isteklerinizi yerine getirmeye yönelik hizmet sağlayacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En iyi yapay zeka seslendirme araçları (ücretli ve ücretsiz)