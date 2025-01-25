Google yapay zekayla geliştirilen ilaçları bu yıl test edecek

Google DeepMind'ın yan kuruluşu olan Isomorphic Labs önemli bir bilimsel atılım gerçekleştirdi.

Isomorphic Labs kurucusu ve 2024 Nobel Kimya Ödülü sahibi Demis Hassabis, yapay zeka ile üretilen ilaçların bu yıl insanlar üzerinde test edileceğini açıkladı.

Yapay zekanın ilaç üretim sürecini 10 kata kadar hızlandırabileceği ifade edildi.

Yapay zeka tarafından geliştirilen bir ilacın bu yılın sonuna kadar test aşamasına girmesi bekleniyor. Bu önemli duyuru, yeni kurulan Isomorphic Labs’ın kurucusu ve 2024 Nobel Kimya Ödülü sahibi Demis Hassabis tarafından Dünya Ekonomik Forumu sırasında gerçekleştirildi. Hassabis’in Financial Times’a verdiği röportajda konuya ilişkin ilk ayrıntılar paylaşıldı.

Isomorphic Labs, 2021 yılında Alphabet’in yapay zeka araştırma kolu olan Google DeepMind’ın yan ürünü olarak doğdu. O zamandan bu yana girişim, ilaç endüstrisinden Eli Lilly ve Novartis gibi büyük ortakların ilgisini çekti. Hassabis’e göre ekip halihazırda bu şirketlerle işbirliği içinde altı ilaç geliştirme programında yer alıyor ve bu da teknolojinin sektördeki dönüştürücü potansiyelini gösteriyor.

Yapay zeka ilaç üretimini 10 kat hızlandırabilir

Isomorphic Labs, ilaç geliştirme sürecini dönüştürmek için son derece önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Hassabis, “Onkoloji, kardiyovasküler, nörodejenerasyon ve tüm büyük hastalık alanlarına bakıyoruz. Sanırım bu yılın sonuna kadar ilk ilacımızı almış olacağız” diyerek konuya açıklık getirdi.

Genellikle beş ila on yıl süren geleneksel ilaç geliştirme süreci, Hassabis’e göre yapay zekanın uygulanmasıyla 10 kata kadar hızlandırılabiliyor. Bilim dünyasında büyük bir sıçrama vaat eden bu önemli gelişmeyle ilgili Demis Hassabis, “Yapay zeka, insan sağlığında inanılmaz bir devrim olacak” dedi.

İlaç endüstrisinin yapay zekaya olan ilgisi temel olarak yeni tedavilerin geliştirilmesinde masrafların azaltılması ve verimliliğin arttırılmasından kaynaklanıyor. Bununla birlikte yapay zekanın biyolojik verilerdeki karmaşık kalıpları tanımlayarak hastalıkların tedavisi için ümit verici moleküllerin keşfini hızlandırabileceği söyleniyor. Geleneksel süreç pahalı ve zaman alıcı olarak bilinirken; yapay zeka ise daha hızlı ve doğru bir alternatif olarak öne çıkmaya başlıyor.

Isomorphic Lab lideri Demis Hassabis, yapay zekanın ilerlemesini güvenli ve sorumlu bir şekilde sürdürme ihtiyacını vurgulayarak, “bir kere çıkan cin şişeye geri konamaz” ifadesini kullandı.