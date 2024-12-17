Google rakibi ChatGPT Search nihayet tüm kullanıcılara açıldı

Şimdiye kadar kısıtlı bir kullanıma sahip olan ChatGPT Search artık genel kullanıma açıldı.

OpenAI, Google ile rekabet edecek iddialı bir arama motoru hizmeti sunuyor.

OpenAI bugün ChatGPT Search arama aracının artık ücretsiz de dahil olmak üzere tüm kullanıcıların kullanımına sunulduğunu duyurdu. The Verge’ün haberine göre yeni özellik aynı zamanda mobil cihazların performansında iyileştirmeler, yeni harita özellikleri ve sesli komutla gerçekleştirilen aramalar için gelişmiş destek sağlıyor.

İlk olarak Ekim ayında ücretli aboneler için başlatılan özelliğe artık OpenAI hesabı olan herhangi bir kullanıcı da erişebiliyor. OpenAI tarafından gerçekleştirilen bu sürpriz duyuru, şirketin 12 günlük Shipmas etkinliği sırasında duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde yine bu etkinlik kapsamında metinden video oluşturma aracı Sora’nın genel kullanıma sunulması ve ChatGPT için Santa Mode özelliğinin kullanıcılarla buluşması gibi duyurulara da yer verilmişti.

ChatGPT Search artık herkes tarafından kullanılabiliyor

ChatGPT artık geleneksel bir arama motoru gibi kullanılabiliyor. OpenAI’nin yeni hizmeti resimlerle, incelemelerle ve açılış saatleri gibi bilgilerle sonuç listelerini karşımıza çıkarıyor. Küçük bir örnek vermek gerekirse kullanıcılar yerel restoranları veya ilgi çekici yerleri ararken tüm ayrıntıları görüntüleyebiliyor ve hatta doğrudan platform üzerinden haritalara erişebiliyor.

Öte yandan akıllı telefonlar için de yeni bir arayüz tasarlanarak Android ve iOS uygulamalarında gezinme deneyimi optimize ediliyor. Ayrıca bu haftadan itibaren gelişmiş konuşma modelinin kullanıcıları, sesli komutları kullanarak güncel bilgilere doğrudan web üzerinden ulaşabiliyor.

Dikkat çeken bu yeni özellik, ChatGPT’nin aranan terimlerde manuel ayarlamalara gerek kalmadan, aramaları gerçek zamanlı olarak hassaslaştırmak için konuşmaların bağlamını tanımasına olanak tanıyor. Örneğin belirli bir bölgedeki restoranları ararken sistem, dış mekan, ısıtıcılı alan veya açık olup olmadığı gibi tercihlere uygun sonuçları filtreleyebiliyor.

Ücretsiz kullanıcılar için arama aracının genişletilmesiyle OpenAI, ChatGPT’yi Google’a rakip olabilecek eksiksiz bir bilgi ve sanal yardım platformu olarak birleştirmeyi amaçlıyor.

Yakın zaman önce ChatGPT’nin en gelişmiş abonelik planı ile karşımıza çıkan OpenAI, aylık 200 dolar ücrete sahip olan ChatGPT Pro modelini kullanıcılarla buluşturmuştu. Her geçen gün yeni özellikler ile kullanıcılarını memnun etmeye devam eden yapay zeka hizmeti, kullanıcıların beğenisini toplamayı sürdürüyor.